EI livestream: Roger Waters on Gaza censorship Join us at 4pm UK time.

EI-Livestream: Roger Waters über die Zensur im Gazastreifen

Asa Winstanley



2. November 2023

Das Programm des heutigen Abends:

Roger Waters, der Rockstar und Kämpfer für die Rechte der Palästinenser, wird sich von seiner Tournee aus Brasilien zu uns gesellen.

Zuvor aber wird Ghada Ageel zu uns sprechen. Sie ist ein palästinensischer Flüchtling in dritter Generation und lebt als Akademikerin in Kanada. Israel hat 36 Mitglieder ihrer Familie in Khan Younis getötet.

Khalil AbuShammala, dessen Familie evakuiert werden musste, wird uns über die aktuelle Situation berichten, wenn wir ihn erreichen können.

Und unser Kollege Jon Elmer wird wie gewohnt eine scharfe Analyse des bisherigen Verlaufs des Bodenkriegs liefern.

