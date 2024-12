https://thecradle.co/articles/looking-into-the-abyss-a-journey-through-damascus-after-assads-fall



Ein Blick in den Abgrund: Eine Reise durch Damaskus nach dem Sturz von Assad

Nach dem Sturz der Regierung Assad schwankt Syrien zwischen der zerbrechlichen Hoffnung auf Frieden und der drohenden Gefahr und dem Chaos einer militanten Herrschaft. Der Korrespondent von The Cradle überquert eine offene Grenze in eine Stadt, die von Jubel erfüllt ist, aber in vielen Gegenden noch immer von Krieg, Angst und einer ungewissen Zukunft geplagt wird.

Ein The Cradle-Korrespondent

18. DEZEMBER 2024

Bildnachweis: The Cradle

„Die Grenze ist offen. Du kannst nach Syrien gehen!“

Das schrieb mir mein Taxifahrer-Freund Ali.

„Brauchst du ein Visum? Gibt es Kontrollpunkte?“ fragte ich.

„Es gibt nichts, fahr einfach los!“, lautete seine schnelle Antwort.

Es kam mir surreal vor. War das wirklich der beste Zeitpunkt, um nach Syrien zu reisen?

Nur drei Tage zuvor war die Regierung von Bashar al-Assad von Kämpfern der Hayat Tahrir al-Sham (HTS) gestürzt worden, die von dem berüchtigten ehemaligen Al-Qaida-Führer Abu Mohammad al-Julani angeführt wird. Gleichzeitig führte Israel die größte Bombardierungskampagne seiner Geschichte durch – über 350 massive Angriffe, um die militärische Infrastruktur Syriens vollständig zu zerstören.

Trotz der Befürchtungen, was auf mich zukommen könnte, setzte ich mich am nächsten Morgen in Alis Auto und fuhr von Beirut zur syrischen Grenze. Nachdem ich die libanesische Kontrolle passiert hatte, wechselte ich das Taxi – mein neuer Fahrer, Omar, begrüßte mich mit einem Lächeln.

„Der Terrorist ist weg“, sagte Omar zufrieden und bezog sich dabei auf Assad, während ich meine Tasche ins Auto lud.

Omar, ein ergrauter Mann in den späten Vierzigern mit einem kurzen Bart, erzählte während der Fahrt seine Geschichte. Im Jahr 2013 wurde er festgenommen, als er an einer Demonstration im Damaszener Stadtteil Midan teilnahm. Gegen eine beträchtliche Bestechungssumme wurde er nach einem Jahr Haft freigelassen.

Er hatte nicht nur an Demonstrationen teilgenommen, sondern auch Beiträge zu den Lokalen Koordinationskomitees (LCC) geleistet und eine lokale bewaffnete Gruppe mit aufgebaut, die sich später der Freien Syrischen Armee (FSA) anschloss.

Keine Passkontrolle

Ein weiterer Passagier im Auto, Abd al-Qader, strahlte vor Aufregung, als wir durch das Niemandsland zwischen den beiden Grenzen fuhren.

Abd al-Qader war nach 13 Jahren nach Syrien zurückgekehrt. Er sagt, er sei nach Beginn des Krieges im Jahr 2011 in den Libanon geflohen, weil er befürchtete, vom syrischen Geheimdienst – dem berüchtigten und gefürchteten „Mukhabarat“ – wegen Unterstützung der Opposition festgenommen zu werden.

Die CIA und verbündete Geheimdienste hatten die Proteste in Syrien im März 2011 ausgelöst und gleichzeitig das Land mit militanten Al-Qaida-Kämpfern aus dem Irak und dem Libanon überschwemmt, um die syrische Polizei und die Sicherheitskräfte anzugreifen und Assad die Schuld an den Todesfällen zu geben.

Als wir über die Grenze fuhren, war das alte Gebäude, in dem die syrischen Behörden die Pässe abstempeln, verbrannt, leer und geplündert. „Jetzt muss man keine Bestechungsgelder mehr zahlen, um die Grenze zu passieren“, sagte Abd al-Qader.

Jetzt war die Grenze völlig offen; es gab keine Passkontrolle, nur ein paar Jugendliche in uneinheitlicher Zivil- und Militärkleidung, die uns durchwinkten, die AK-47 lässig über die Schultern gehängt.

Als wir die kurvenreiche Autobahn nach Damaskus hinunterfuhren, fuhr ein Tarnlaster mit mehreren maskierten Männern auf der Ladefläche, die Maschinengewehre montiert hatten, vor und parkte am Straßenrand.

Omar sagte, sie seien „Revolutionäre“ und wir hätten nichts zu befürchten. „Sie sprechen direkt am Telefon mit Joe Biden, keine Sorge“, scherzte er. „In Damaskus kann man Selfies mit ihnen machen!“

Das alte Gebäude, in dem die syrischen Behörden ihre Pässe abstempelten, wurde sichtlich verwüstet und verbrannt.

Israelische Bombardierung und Julanis Ankunft

Als wir in die Außenbezirke der Hauptstadt kamen, war die Luft mit einem schrecklichen Geruch erfüllt. Bald sah ich Rauch aus den Gebäuden auf der rechten Seite der Straße aufsteigen.

Wir fuhren am Militärflughafen Al-Mezzeh vorbei, den Israel vor einigen Tagen im Rahmen einer massiven Bombenkampagne angegriffen hatte, die fast zeitgleich mit der Ankunft von Julani in Damaskus begann.

Israel gab an, in den letzten Tagen etwa 450 Bomben auf die militärische Infrastruktur Syriens, Waffendepots, den Marinehafen und Raketenabwehrsysteme abgeworfen zu haben.

Es erinnerte mich an Beirut, wo ich die letzten zwei Monate verbracht hatte. Ich hatte mit eigenen Augen gesehen, wie Israels massiver Bombenangriff auf den Libanon große Teile der südlichen Vororte der Hauptstadt in ein apokalyptisches Ödland verwandelt hatte.

Ich nahm denselben beißenden Geruch wahr, den ich schon in Beirut gerochen hatte, und fragte mich, welche Art von Strahlung und Chemikalien aus den israelischen Bomben auch künftige Generationen von Libanesen und Syrern vergiften werden, ähnlich wie im Irak, wo Generationen immer noch unter den berauschenden Folgen der US-Bombardements leiden.

Doch Omar nahm die Zerstörung gelassen hin. Er sagte, dass Syrien nun gute Beziehungen zu allen Nachbarländern, einschließlich Israel, habe und dass Syrien keine Armee mehr brauche.

In den nächsten beiden Nächten wurde ich durch das laute Dröhnen der israelischen Bombenangriffe auf militärische Einrichtungen auf dem Berg Qasioun geweckt, der Damaskus im Norden überragt. Zusätzlich zu den Bombardierungen besetzte Israel unmittelbar nach der Übernahme der Kontrolle über das Land durch Julani weitere syrische Gebiete auf den Golanhöhen.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu prahlt nun damit, dass er der erste Regierungschef seit Jahrzehnten ist, der das israelische Staatsgebiet ausdehnt, während religiöse Juden in Israel fordern, Siedlungen zu errichten und große Teile Syriens, einschließlich Damaskus, zu einem „Groß-Israel“ zu machen.

Folter, Gefängnisse und die Gespenster des Krieges

Auf der Fahrt nach Damaskus kamen wir an der palästinensischen Abteilung der syrischen Sicherheitsbehörde auf der linken Seite der Autobahn vorbei. Omar sagte, dass er dort festgehalten wurde. Die palästinensische Abteilung hatte fünf Stockwerke und war von den HTS-Kämpfern niedergebrannt worden. Er sagte, in den unterirdischen Stockwerken des Gebäudes befänden sich Gefängnisse, in denen Menschen gefoltert würden.

Als wir die Autobahn verließen und in die Stadt einfuhren, sahen wir ein weiteres Geheimdienstgebäude mit hohen, imposanten Mauern. „Viele Gefangene wurden dort festgehalten“, sagte Omar.

Das Schreckgespenst der syrischen Gefängnisse schwebt noch immer über der Bevölkerung. Während westliche Medien Gefängnisse wie Sednaya mit Geschichten über knochenbrechende Maschinen in die Schlagzeilen brachten, ist die Wahrheit über brutale Inhaftierungen unbestreitbar. Sharif, ein kurdischer Mann, den ich später traf, erzählte mir von seinem Bruder Qassem, einem Busfahrer, der beschuldigt wurde, Militante zu transportieren. Qassem wurde 2014 inhaftiert und innerhalb von fünf Monaten zu Tode gefoltert. Sharif fragte verbittert:

„Warum sollte man jemanden so foltern? Wenn er etwas falsch gemacht hat, sollte man ihn ins Gefängnis stecken, klar. Aber ihn zu foltern und zu töten? Er ist ein menschliches Wesen. Gott hat ihn geschaffen. Warum sollte man das tun? Viele Menschen in Syrien haben Geschichten wie die meines Bruders. Von Menschen, die ohne Fragen oder Antworten entführt wurden.“

Anti-Alawitische Repressalien

Als wir weiter nach Damaskus fuhren, kamen wir am Passamt der Regierung vorbei. Das Gebäude war verkohlt, weil es in Brand gesteckt worden war, und es stieg immer noch Rauch auf. Etwa zwanzig oder dreißig Menschen waren dort versammelt und beobachteten, wie ein Kran ein ausgebranntes Auto aus dem Weg hob.

Dann kamen wir am Abbasiyyeen-Platz vorbei, einem berühmten Kreisverkehr in der Stadt mit einem Brunnen und einer Rasenfläche in der Mitte. Auf dem Platz befand sich eine bescheidene Menschenmenge, darunter auch einige Frauen und Kinder, die den Eindruck vermittelten, dass das Leben normal weiterging.

Einige Menschen hielten die alte Kolonialflagge des Landes in der Hand, die 2011 von der syrischen Opposition übernommen wurde und nun die Flagge des Post-Assad-Syriens ist. Einige HTS-Männer in grüner Tarnkleidung und mit Sturmgewehren standen Wache. Es gab Gerüchte über die öffentliche Hinrichtung eines Generals, die sich jedoch als falsch erwiesen.

Während Damaskus und andere Städte weitgehend friedlich bleiben, sind in den sozialen Medien Videos aufgetaucht, die angeblich zeigen, wie ehemalige Regierungsbeamte und Alawiten verprügelt, durch die Straßen geführt oder von Mobs oder bewaffneten Kämpfern gelyncht werden. Es gibt auch Berichte über syrische Soldaten, die in Latakia verschwinden, nachdem sie sich den HTS-Kämpfern ergeben haben.

Die Caesar-Sanktionen

Bevor ich in mein Hotel ging, nahm mich Omar mit zu seinem Lieblingsschawarma-Laden und verwöhnte mich mit einem großen Teller, auf dem auch Pommes frites lagen.

Als ich gerade fertig war, kam ein kleiner Junge auf uns zu und verkaufte Rosen. Wir saßen an einem Tisch auf dem Bürgersteig. Er fragte, ob er die letzten Pommes frites von meinem Teller nehmen dürfe.

Ich antwortete ihm. „Natürlich kannst du sie essen.“ Aber stattdessen sagte er: „Die sind für meine Mutter.“ Er wickelte sie in eine Serviette ein und ging weg.

Ich war schockiert, dass er oder seine Mutter oder beide so arm waren, dass sie sich die Mühe machten, eine Handvoll Pommes frites aufzuheben. Aber eigentlich sollte es kein Schock sein; Syrien ist ein sehr armes Land. Es steht seit Jahren unter einer strafenden US-Blockade, die durch die so genannten Caesar-Sanktionen verhängt wurde.

US-Beamte haben offen erklärt, dass sie die Sanktionen nutzen wollen, um die syrische Wirtschaft zu zerstören und gleichzeitig Syriens Ölfelder und wichtige Weizenanbaugebiete zu besetzen, um das Land weiter auszuhungern.

Diese Beamten wissen, dass ähnliche US-Sanktionen in den 1990er Jahren über ein Jahrzehnt hinweg etwa 500.000 Kinder im Irak getötet haben, ohne dass Saddam Hussein selbst etwas zugestoßen wäre. Aber sie verhängten die Sanktionen gegen Syrien trotzdem, um die syrische Zivilbevölkerung zu bestrafen, bis sie Assad von der Macht verdrängen.

Das wissen auch die in Washington, DC, lebenden Mitglieder der syrischen „Opposition“, die für die Verhängung der Sanktionen eintraten.

Sie wissen, dass die Eliten eines sanktionierten Landes immer noch über allen Luxus verfügen, den sie brauchen, und dass solche Maßnahmen den normalen Menschen nur schaden und sie hungern lassen. Viele Menschen in Damaskus haben in dieser Woche über Details aus Assads luxuriösem Leben, einschließlich seiner Oldtimer-Sammlung, gesprochen.

Die Tatsache, dass viele Syrer froh sind, dass die alte Regierung weg ist, ist vielleicht ein Zeichen dafür, dass die mörderischen US-Sanktionen letztlich erfolgreich waren.

„Wir wollen einfach nur essen und in Frieden leben“, sagte mir ein Mann in Damaskus, als ich ihn fragte, was er von der Absetzung Assads halte.

Syrer in Damaskus stehen für Brot an – eine Folge der gegen das Land verhängten Cäsar-Sanktionen.

Sunniten übernehmen die Macht

Einige der Syrer, die sich über den Wandel freuen, sind religiöse Sunniten, die nun die Macht in Damaskus, der Hauptstadt des alten Umayyadenreiches, übernommen haben.

Am ersten Abend in Damaskus besuchte ich die Umayyaden-Moschee. Die Moschee, die früher eine Kirche war und immer noch den angeblichen Kopf von Johannes dem Täufer (oder in der islamischen Tradition den Propheten Yahya) beherbergt, gilt als die viertwichtigste Moschee im sunnitischen Islam.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, Vorsitzender der islamistischen AKP-Partei, schwor 2014, dass er in der Umayyaden-Moschee beten werde. Vor dem Sturz der Assad-Regierung deutete Erdogan auch seine Rolle bei der Unterstützung der HTS bei der Einnahme von Damaskus an. Auch der designierte US-Präsident Donald Trump deutete dies an und erklärte, die Türkei habe die „unfreundliche Übernahme“ Syriens ohne großes Blutvergießen inszeniert.

In der Moschee waren bewaffnete Kämpfer der HTS anwesend, von denen viele ihre Gesichter vollständig vermummt hatten. Einige lungerten drinnen auf dem Teppich herum, andere machten am Eingang Fotos mit einigen Besuchern, die erst spät in der Nacht kamen.

Ich fühlte mich nervös in der Nähe der maskierten Kämpfer, da ich nicht wusste, wie sie auf einen Ausländer reagieren würden, und so verließ ich die Moschee nach ein paar Minuten. Als ich um die Ecke bog, um die Moschee zu verlassen, liefen drei weitere bewaffnete HTS-Männer mit AK-47 in meine Richtung.

Diese Männer waren nicht maskiert, und ich konnte erkennen, dass sie asiatische Gesichtszüge hatten. Sie waren Uiguren von der Turkistan Islamic Party (TIP), die Julani und HTS 2015 bei der Eroberung von Idlib geholfen hatte. Die uigurischen Kämpfer übernahmen die Häuser der Christen, die sie nach der Invasion vertrieben hatten, und zogen nun durch die Straßen von Damaskus.

Am Morgen kehrte ich zum ersten Freitagsgebet seit dem Regierungswechsel in die Umayyaden-Moschee zurück. Entgegen den Gerüchten, die im Internet kursierten, war Erdogan nicht anwesend.

Die Moschee war jedoch voll besetzt, und auch der Außenhof war voll.

Drohnen filmten die Menge, und wenn sie näher kamen, riefen die Menschen „Allahu Akbar“ oder „Das Volk will die Hinrichtung von Bashar“. Die Menge war gemischt, mit Frauen, Kindern, Männern und Jugendlichen.

Einige bewaffnete HTS-Männer sorgten für Sicherheit in dieser festlichen Atmosphäre. Ich sprach mit einer jungen Frau, die sich darüber freute, dass zum ersten Mal seit 50 Jahren eine Massenversammlung, die den gesamten Innenhof füllt, erlaubt war.

Sie sagte lächelnd, dass Julani am Tag zuvor dort gewesen sei und fragte sich, ob er jetzt in der Moschee sei.

Syrische Zivilisten und Kämpfer feiern im Innenhof der Umayyaden-Moschee in Damaskus.

Die Christen sind verängstigt

Gleichzeitig sind die Christen in Syrien verängstigt. Es ist kein Geheimnis, dass Christen in den vergangenen zwei Jahrzehnten von Al-Qaida-Gruppen – darunter auch Julanis Nusra-Front – im Irak und in Syrien ermordet und ethnisch gesäubert wurden.

Im Jahr 2013 drangen Nusra-Kämpfer in Maaloula ein, eine alte christliche Stadt eine Autostunde nördlich von Damaskus. Sie zerstörten und plünderten Kirchen und entführten Nonnen aus der Stadt, deren Bewohner zu den letzten gehören, die noch Aramäisch, die Sprache Jesu, sprechen.

Einige der historischsten christlichen Städte der Welt in der irakischen Ninive-Ebene wurden von ISIS in Zusammenarbeit mit den kurdischen Peshmerga-Truppen von Masoud Barzani im selben Jahr nach der Einnahme von Mosul durch die Terrorgruppe ethnisch gesäubert.

Erst gestern wurde bekannt, dass ein älteres christliches Ehepaar im Wadi al-Nasara, dem „Tal der Christen“, nahe der syrischen Stadt Homs ermordet wurde.

Ersten Berichten zufolge wurde das Ehepaar im Rahmen eines Einbruchs ermordet, der möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass Julani die syrischen Gefängnisse geleert hat, sowohl die politischen Gefangenen als auch die Kriminellen, als seine Männer das Land übernommen haben.

Spätere Berichte besagten jedoch, dass einer von ihnen enthauptet worden sei, eine übliche Taktik der Al-Qaida, was auf andere Motive der Mörder hindeutet.

In einem Gespräch mit The Cradle sagte ein Mitglied der örtlichen christlichen Gemeinde in Damaskus:

„Wenn die christliche Gemeinschaft in Syrien überlebt, dann nur aufgrund einer Entscheidung von Uncle Sam. Wir wissen, dass es Washington ist, das die Geschehnisse in Syrien kontrolliert. Wir wissen, dass es Washington und Tel Aviv sind, die Julani Befehle erteilen. Wird Präsident Trump die Sicherheit und Zukunft der Christen in Syrien gewährleisten? Wir wissen es nicht. Wir können nur beten.“

Das ist die Frage, die sich jetzt jeder stellt. Vielleicht ist die Zukunft Syriens rosig, wie viele Iraker dachten, nachdem die US-Armee in den Irak einmarschiert war und Saddam gestürzt hatte. Vielleicht ist es aber auch der Beginn eines weiteren Albtraums, wie die Iraker in den folgenden fünfzehn Jahren auf tragische Weise erfahren mussten.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

Übersetzt mit Deepl.com

