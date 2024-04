A secret internal ‚NYTimes‘ memo reveals the paper’s anti-Palestinian bias is even worse than we thought The shocking revelation of the New York Times’s offensive internal style guide on language it will not permit in its Palestine reporting should prompt a broad examination of the paper’s longtime bias.

Der Hauptsitz der New York Times. (Foto: Wikipedia)

Ein geheimes internes Memo der „NYTimes“ enthüllt, dass die antipalästinensische Voreingenommenheit der Zeitung noch schlimmer ist, als wir dachten

Von James North

16. April 2024

Die schockierende Enthüllung des beleidigenden internen Stil-Leitfadens der New York Times über die Sprache, die sie in ihrer Palästina-Berichterstattung nicht zulässt, sollte eine umfassende Untersuchung der langjährigen Voreingenommenheit der Zeitung auslösen.

Hut ab vor den anonymen Mitarbeitern der New York Times, die den beleidigenden internen Leitfaden der Zeitung über die Sprache, die sie in ihrer Berichterstattung über Israel/Palästina nicht zulässt, veröffentlicht haben, und noch mehr Hut ab vor The Intercept für die Veröffentlichung. Die schockierende Enthüllung sollte eine noch umfassendere Untersuchung der voreingenommenen Sprache auslösen, die in der Times und in allen US-Medien seit langem Routine ist.

Beginnen wir mit dem Scoop von The Intercept. Das wohl schlimmste Beispiel für Voreingenommenheit ist die Anweisung der Times, in ihren Berichten den Ausdruck „besetztes Gebiet“ bei der Beschreibung palästinensischen Landes zu „vermeiden“. Ich beobachte die tendenziöse Berichterstattung der Zeitung seit mehr als einem Jahrzehnt und muss zugeben, dass ich darüber verblüfft bin. Lassen wir den Gazastreifen einmal beiseite, auch wenn internationale Rechtsexperten erklären, dass Israels Luft-, See- und Landblockade schon vor dem 7. Oktober eine „Besetzung“ darstellte.

Aber was ist mit Palästina im Westjordanland? Wie kann die Times behaupten, dass Israels ständige Militärkräfte, die dort seit Juni 1967 stationiert sind, keine „Besatzung“ darstellen? Israels militärische und polizeiliche Kontrollpunkte und die Tatsache, dass Israels Militärgesetz oberstes Gebot ist – was ist das, wenn nicht eine „Besetzung“?

Anzeige

Ebenso beleidigend ist die Anweisung in dem internen Memo der Times, dass Reporter das Wort Palästina „außer in sehr seltenen Fällen“ nicht verwenden sollten. Dies ist ein weiterer Kinnladen. Mehrere Millionen Menschen bezeichnen sich als „Palästinenser“, und Palästina ist bei den Vereinten Nationen vertreten. Die Vereinigten Staaten behaupten, dass sie nach wie vor für eine Zwei-Staaten-Lösung sind; wie kann man den zweiten Staat beschreiben, ohne „Palästina“ zu sagen?

Die Times wies ihre Mitarbeiter auch an, den Ausdruck „Flüchtlingslager“ nicht zu verwenden, um bestimmte Gebiete in Gaza zu beschreiben. Die Zeitung rechtfertigt diese sprachliche Zensur mit dem Argument: „Obwohl sie als Flüchtlingslager bezeichnet werden, handelt es sich bei den Flüchtlingszentren in Gaza um bebaute und dicht besiedelte Stadtviertel, die aus dem Krieg von 1948 stammen.“ Kurz gesagt: Vor dem 7. Oktober lebten die Menschen im Gazastreifen nicht mehr in Zeltstädten (wie sie es in Rafah und anderswo in dem Gebiet wieder tun, seit Israel ganze Stadtviertel zerstört hat), also kann man nicht von „Lagern“ sprechen. Aber das ist nicht der Punkt. Die Palästinenser sowohl im Gazastreifen als auch im Westjordanland betrachten sich selbst als Flüchtlinge; viele Familien haben immer noch die Schlüssel zu den Häusern, aus denen sie oder ihre Vorfahren 1948 vertrieben wurden. Eine ehrliche Zeitung würde ab und zu darüber berichten, anstatt die Diskussion durch ein Diktat des Vokabulars abzuschalten.

Diese bahnbrechende Meldung von The Intercept kommt nach Monaten wachsender Kritik an der New York Times wegen ihrer Berichterstattung über Gaza und Palästina im Allgemeinen. Eine Reporterin der New York Times wurde aus der Zeitung entfernt, nachdem ihre antipalästinensische Voreingenommenheit ans Licht gekommen war , nachdem sie eine Rolle in einem der eklatantesten Berichtsskandale der Zeitung seit dem 7. Oktober gespielt hatte. Die Berichterstattung der Times über den Gazastreifen war erstaunlich unehrlich und ging so weit, dass sie palästinensischen Hilfssuchenden die Schuld an ihrem eigenen Tod gab, als sie von israelischen Streitkräften angegriffen wurden. Dieses Fehlverhalten beschränkt sich nicht nur auf den Gazastreifen, sondern die Zeitung hat auch bei der Berichterstattung über das Westjordanland versagt.

Die Enthüllungen von Intercept sind außerordentlich wertvoll. Aber einige Vorurteile des US-Mainstreams sind so umfassend und bestehen schon so lange, dass sie immer noch unbemerkt bleiben. Nehmen wir die Tatsache, dass die 670.000 jüdischen Israelis, die seit 1967 dauerhaft in das besetzte Westjordanland Palästinas gezogen sind, allgemein als „Siedler“ und nicht als „Kolonisten“ bezeichnet werden, und die Orte, an denen sie jetzt leben, „Siedlungen“ genannt werden. Das Memo der Times musste diese Verwendung nicht einmal anordnen; sie geschieht einfach automatisch.

Wer auch immer in den 1970er Jahren als erster das Wort „Siedler“ gewählt hat, verdient eine Goldmedaille für unehrlichen Euphemismus. „Siedler“ erweckt den Eindruck von hartgesottenen Pionieren, die ein fast leeres Land betreten, eine modernere Version des ursprünglichen zionistischen Ausdrucks: „ein Volk ohne Land für ein Land ohne Volk“. Die Wahrheit sieht natürlich anders aus; das Westjordanland Palästinas ist gekennzeichnet durch israelische Militärkontrollpunkte, abgetrennte Straßen nur für Juden – und in den letzten Monaten durch mörderische Pogrome, die von Siedlern/Kolonisten unter Mitwirkung der israelischen Armee durchgeführt wurden. Man liest regelmäßig Berichte von Menschen, die sagen, dass ein einziger Besuch im besetzten Westjordanland so schockierend war, dass sie ihre bisherigen Ansichten revidieren mussten.

George Orwell hat nicht nur erklärt, dass eine unehrliche und beschönigende Sprache wichtige Wahrheiten verbergen kann. Er ging noch weiter und argumentierte überzeugend, dass das, was er „Newspeak“ nannte, einen sogar daran hindern kann, richtig zu denken. Stellen Sie sich nur einmal vor, wie sich die amerikanische Meinung über Israel/Palästina ändern würde, wenn die israelischen „Kolonisten“ auch nur teilweise korrekt benannt würden.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …