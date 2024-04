Gegen den Missbrauch der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki durch Israel und die USA zur Rechtfertigung des Völkermordes im Gazastreifen von Tomomi Kinukawa – A.Yoshida

Against Israel and US Misuse of Hiroshima and Nagasaki nuclear bombing to justify Gaza Genocide Israeli politicians, including Benjamin Netanyahu, have made references to air bombings of Germany and Japan during WWII as well as the nuclear bombing of

Protest in Solidarität mit Palästina: Gegen die JCRC-Gala in San Francisco am 3/10/24. Foto mit freundlicher Genehmigung von Tomomi Kinukawa.

von Tomomi Kinukawa – A.Yoshida

23. April 2024

Israelische Politiker, darunter Benjamin Netanjahu, haben sich auf die Luftangriffe auf Deutschland und Japan während des Zweiten Weltkriegs sowie auf die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki bezogen, um ihren Völkermord am palästinensischen Volk zu rechtfertigen. Als Reaktion auf die weltweite Empörung über die fortgesetzte „bedingungslose“ US-Militärhilfe für Israel haben US-Gesetzgeber auch die US-Unterstützung für den israelischen Völkermord an den Palästinensern und die Blockierung humanitärer Hilfe durch die USA legitimiert, indem sie ähnliche Verweise auf den Zweiten Weltkrieg wiederholten. Der New York Times zufolge hat beispielsweise Tim Walberg, Mitglied des Repräsentantenhauses (R-Michigan), „während einer Bürgerversammlung am 25. März offen über die Auslöschung des Gazastreifens nachgedacht“ und seinen Wählern gesagt: „Bringt es schnell hinter euch“ und dass „es wie Nagasaki und Hiroshima sein sollte“.

Bryan Mark Rigg, ein israelfreundlicher Forscher, der sich als Holocaust-Experte ausgibt, hat behauptet , die Palästinenser würden von der Hamas regiert wie die Deutschen von den Nazis, und deshalb müssten Atombomben eingesetzt werden, um die Hamas zu stoppen, so wie es in Japan und Nazideutschland der Fall war. In seinem kürzlich erschienenen Buch Japan’s Holocaust: History of Imperial Japan’s Mass Murder and Rape During World War II, argumentiert Riggs weiter:

Dieses Buch untersucht, wie eine Nation, die sich auf Religionsfreiheit gründete, auf religiösen Fanatismus reagierte und das kaiserliche Japan zerstörte und damit dessen langwierigen und fortgesetzten Massenmord in der ganzen Welt verhinderte. Wenn wir den Zweiten Weltkrieg betrachten, erhalten wir in diesen Bereichen gute Noten: Wir haben Hirohitos religiöse Fanatiker vernichtet; wir haben Millionen weiterer Asiaten davor bewahrt, auf die Liste der japanischen Holocaust-Opfer gesetzt zu werden; wir haben uns an die Kriegsgesetze gehalten; und wir haben Japans Land in einer gewaltigen humanitären Anstrengung nach dem Krieg wieder aufgebaut und ihnen sogar das Gebiet zurückgegeben, nachdem es in eine Demokratie umgewandelt worden war, damit sie wieder selbst regieren konnten! Wir haben einen guten Kampf geführt, aber wir haben noch mehr zu tun.

Rigg argumentiert, dass die Japaner aufgrund ihres „religiösen Fanatismus“ und ihres Mangels an Reue für ihren „Holocaust“, der seiner Meinung nach schlimmer war als der Holocaust der Nazis, anders und böser waren als die Deutschen.

Die zunehmende Bezugnahme auf die Bombardierung Japans und den Abwurf von Atombomben auf zwei seiner größten Städte während des Zweiten Weltkriegs ist eine gefährliche Entwicklung, unabhängig davon, auf welcher Seite der Insel die US-Politiker stehen. Offene republikanische Äußerungen spiegeln die Weigerung des US-Präsidenten Joe Biden (#GenocideJoe) wider, die Bewaffnung des israelischen Völkermords zu stoppen, und legitimieren sie, trotz seiner hohlen Bekundungen des Bedauerns über den Tod der Palästinenser. In der Washington Post (30.3.24) heißt es: „Die Biden-Administration hat in den letzten Tagen in aller Stille den Transfer von Bomben und Kampfjets im Wert von Milliarden von Dollar an Israel genehmigt, obwohl Washington wegen einer erwarteten Militäroffensive im südlichen Gazastreifen, die das Leben von Hunderttausenden von palästinensischen Zivilisten bedrohen könnte, besorgt ist.“

Wir verurteilen und lehnen die von Zionisten und weißen Rassisten verbreitete falsche Gleichsetzung des japanischen Imperialismus mit der antikolonialen Befreiungsbewegung der Palästinenser ab, mit der Israels wahlloser Völkermord am palästinensischen Volk und der Einsatz von Massenvernichtungswaffen legitimiert wird.

Das Völkerrecht gesteht dem palästinensischen Volk das Recht auf Widerstand zu, einschließlich des bewaffneten Widerstands, um sein Ziel der Selbstbestimmung zu erreichen, nicht anders als anderen kolonisierten Völkern, wie den Vietnamesen, Südafrikanern, Puertoricanern, um nur einige zu nennen.

Der Vergleich zwischen dem kaiserlichen Japan, das sich sowohl der Religion als auch des „wissenschaftlichen“ Rassismus, d. h. des Sozialdarwinismus, bediente, und den imperialistischen und kolonialen Regimen Israels, der USA, Deutschlands und anderer Siedlerstaaten ist zwar angebracht, doch ist der Vergleich mit der antikolonialen Widerstandsbewegung bestenfalls fehlerhaft und schlimmstenfalls zynisch und manipulativ. Das südafrikanische Anwaltsteam zitierte vor dem IGH beispielsweise Netanjahus völkermörderische Berufung auf Amalek, eine biblische Anspielung auf die totale und wahllose Vernichtung eines Volkes: „Denkt daran, was Amalek euch angetan hat“, wurde vom israelischen Militär und der Gesellschaft sowie von internationalen Analysten so verstanden, dass dies einen Völkermord rechtfertigt (55:40). Von der manifesten Bestimmung bis hin zu „Tötet den Indianer und rettet den Menschen“ hat der christliche Fundamentalismus in den USA auch den amerikanischen Siedlerkolonialismus von seinen Anfängen bis in unsere Tage vorangetrieben. Es ist auch nicht unangebracht, die Verehrung des japanischen Kaisers und den nationalen Shintoismus, der die koloniale Aggression Japans rechtfertigte, mit dem religiösen Fundamentalismus der Israelis und der USA zu vergleichen.

Zionisten und weiße Rassisten haben koloniale Vergewaltigungsmythen bei ihrem Versuch angewandt, globale palästinensische Solidaritätsbewegungen zu unterdrücken. Indem sie die imperialistische, orientalistische und islamfeindliche Ideologie der weißen Retter wiederholen , bezeichnen Zionisten und weiße Rassisten die antikoloniale Befreiungsbewegung der Palästinenser fälschlicherweise als „religiösen Fanatismus“, um einen Konsens für den Völkermord herzustellen. Indem sie sich auf die Seite der Opfer des japanischen Imperialismus stellen, versuchen die Zionisten gleichzeitig, ihren zynischen Missbrauch des Holocausts zu zementieren, um die palästinensische Opferrolle zu leugnen.

Indem sie fälschlicherweise behaupten, sowohl die Opfer des japanischen Imperialismus als auch die der weißen Vorherrschaft zu unterstützen, haben die Zionisten versucht, die Tragödie des Holocaust zu missbrauchen, indem sie den jüdischen Opferstatus in der globalen Rassenpolitik dazu missbrauchen, den israelischen Siedlerkolonialismus und den Völkermord an den Palästinensern zu legitimieren. Wie ich an anderer Stelle gezeigt habe, war diese „Unterstützung“ für die Kolonisierten und Unterdrückten gelinde gesagt hohl und wurde stets von einem islamfeindlichen, orientalistischen, anti-arabischen und anti-palästinensischen Rassismus angetrieben. Als die leugnende Abe-Regierung den Handel mit Israel ausbaute und die zionistische Version des Leugnens verstärkte, verziehen die Zionisten den japanischen Leugnern schnell ihre Leugnung der japanischen Kolonial- und Kriegsverbrechen. Durch eine Reihe von Verweisen auf Hiroshima und Nagasaki sind die Zionisten jedoch schnell dabei, die kurzlebige Vergebung an den japanischen Imperialismus zurückzunehmen und ihre Unterstützung für die Opfer des japanischen Imperialismus erneut zu bekräftigen, einfach weil dies für die Legitimierung des laufenden Völkermords an den Palästinensern nützlich ist.

Von der Hiroshima-Palästina-Mahnwache auf Instagram hochgeladenes Foto.

Die Menschen in der Welt wissen, dass das kaiserliche Japan vom 19. Jahrhundert bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs ein Aggressor und Kolonisator von Völkern in Asien und im Pazifik war, während es seine koloniale Herrschaft gegen Okinawaner, Ainus, Zainichi Koreaner und Chinesen sowie Buraku-Gemeinschaften bis heute fortsetzt. Sie waren nicht die Opfer. Die Menschen in Japan müssen sich der kolonialen Aggression der japanischen Vorherrschaft stellen und diese beenden, sich bei den Opfern entschuldigen und Wiedergutmachung leisten. Für die Menschen in Japan bedeutet Solidarität mit Palästina, dass sie sich mit ihrem eigenen vergangenen und gegenwärtigen Siedlerkolonialismus auseinandersetzen und ihre Kollaboration mit Israel und den USA verurteilen müssen. Der japanische Imperialismus baut den westlichen Imperialismus nicht ab, sondern stärkt im Gegenteil dessen rassistische Ideologie. Die Werkzeuge des Meisters demontieren niemals das Haus des Meisters.

Um Israels andauernde Angriffe auf den Gazastreifen und den Rest Palästinas zu stoppen, die darauf abzielen, das palästinensische Volk und seinen Widerstand auszulöschen, ist es für uns alle dringend notwendig, uns mit der palästinensischen Befreiungsbewegung zu solidarisieren und von ihr zu lernen. Die Verurteilung der Verquickung zwischen dem japanischen Imperialismus und dem antikolonialen Befreiungswiderstand der Hamas ist von größter Wichtigkeit, um Israel, die USA und ihre Komplizen wie Japan daran zu hindern, den brutalsten Völkermord unserer Zeit zu eskalieren. Die Gemeinschaften, die gegen das imperiale Japan und den gegenwärtigen Leugnertum kämpfen, wissen aus ihren eigenen schmerzhaften Kämpfen, dass es nur eine Seite des Völkermords gibt. Es liegt im besten Interesse der Opfer des imperialen Japans und des US-Rassismus und -Militarismus, das von den USA geführte imperiale Establishment zu demontieren, das Israel, den USA und Japan Straffreiheit für ihre Kolonial- und Kriegsverbrechen gewährt hat, ihnen die Erlaubnis erteilt hat, das Völkerrecht zu brechen und zu ignorieren und die von den Kolonisierten geführten heftigen antikolonialen Befreiungsbewegungen anzugreifen, zu kriminalisieren und zum Schweigen zu bringen. Das gleiche Establishment hat auch anderen westlichen imperialen Staaten Straffreiheit für ihre Kolonial- und Kriegsverbrechen gewährt, einschließlich der Verbrechen Deutschlands gegen Namibia und andere afrikanische, asiatische und pazifische Länder. Nur wenn wir der Führung des palästinensischen Widerstands und aller indigenen und unterdrückten Völker, einschließlich derer, die von Japan kolonisiert wurden, folgen, werden wir in der Lage sein, das blutige imperiale völkermörderische Establishment zu dekolonisieren.

Tomomi Kinukawa (they/them/theirs) ist eine queere Wissenschaftlerin und Aktivistin mit koreanischen und japanischen Zainichi-Vorfahren. Sie lehren derzeit an der Abteilung für Frauen- und Geschlechterstudien der San Francisco State University. Sie haben einen Doktortitel in Wissenschaftsgeschichte von der University of Wisconsin Madison und einen BA von der University of Tokyo.

A. Yoshida (sie/er/es): Ein Mitglied der Gemeinschaft, das fest daran glaubt, dass alle Menschen die gleichen Menschenrechte haben.

