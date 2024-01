Live blog: Israel kills two more journalists in Gaza air strikes Israel’s war on Gaza – now in its 97th day – has so far killed at least 23,469 Palestinians and wounded 59,604, officials say, as Tel Aviv’s aerial bombardment and land invasion fuels a humanitarian catastrophe in the tiny coastal enclave.



Israel hat seit dem 7. Oktober 2023 117 Journalisten getötet. / Foto: AA

Live-Blog: Israel tötet zwei weitere Journalisten bei Luftangriffen in Gaza

Israels Krieg gegen den Gazastreifen – der nun schon 97 Tage andauert – hat nach offiziellen Angaben bisher mindestens 23.469 Palästinenser getötet und 59.604 verwundet, da Tel Avivs Luftangriffe und Landinvasion eine humanitäre Katastrophe in der winzigen Küstenenklave anheizen.

11. Januar 2023

1838 GMT – Israel hat bei Luftangriffen auf den belagerten Gazastreifen zwei weitere Journalisten getötet. Damit stieg die Zahl der seit dem 7. Oktober getöteten Journalisten auf 117, teilte das Medienbüro des Gazastreifens mit.

„Die Zahl der getöteten Journalisten ist seit dem Beginn des völkermörderischen Krieges gegen den Gazastreifen auf 117 gestiegen, nachdem unsere Kollegen, die Journalisten Fuad Abu Khamash und Mohammed Al Thalathini, ums Leben gekommen sind“, hieß es.

Unterdessen erklärte der in Katar ansässige Sender Al Jazeera, er wehre sich entschieden gegen die „falschen“ Behauptungen des israelischen Militärs über seinen getöteten Journalisten in Gaza.

„Al Jazeera Media Network verurteilt die falschen und irreführenden Versuche der israelischen Armee, die Tötung unseres Kollegen Hamza Wael Dahdouh und anderer Journalisten zu rechtfertigen, auf das Schärfste und weist sie entschieden zurück – und drückt in der Tat seine große Verwunderung darüber aus“, so Al Jazeera in einer Erklärung.

Weitere Aktualisierungen

1806 GMT – „An jedem Tag, an dem der IGH keine vorläufigen Maßnahmen trifft, tötet Israel Palästinenser in Gaza“.

Die Richter des Internationalen Gerichtshofs müssen „daran denken, dass Israel an jedem Tag, an dem sie keine vorläufigen Maßnahmen treffen, Palästinenser im Gazastreifen tötet, und es ist zwingend notwendig, schnell zu handeln“, sagte Tayab Ali, Direktor des Internationalen Zentrums für Gerechtigkeit für Palästinenser.

Im Gespräch mit Anadolu vor dem IGH in Den Haag sagte Ali, der Fall sei „eine einzigartige Situation, weil wir es hier nicht mit etwas Historischem zu tun haben.“

He said: „Wir haben es mit etwas zu tun, das gerade jetzt passiert. Ich denke also, dass das Gericht wirklich schnell handeln muss. Sie haben es in ihrer Hand. Wenn sie sich dazu entschließen, können sie morgen eine Entscheidung treffen und ihre vorläufigen Maßnahmen bekannt geben.

Ali fügte hinzu, dass die Entscheidung über die vorläufigen Maßnahmen einige Zeit in Anspruch nehmen könnte, „aber was das Gericht nicht vergessen darf, was die Richter nicht vergessen dürfen, ist, dass an jedem Tag, an dem sie die vorläufigen Maßnahmen nicht treffen, Israel Palästinenser in Gaza tötet“.

„Es ist also zwingend notwendig, schnell zu handeln“, fügte er hinzu.

1740 GMT – Spanisches Parlamentsmitglied nennt israelische Aktionen in Gaza „Verbrechen des Völkermords

Gerardo Pisarello, ein Mitglied des spanischen Parlaments, sagte, dass die systematische Bombardierung von Krankenhäusern und die Tötung von Kindern nicht nur ein Kriegsverbrechen, sondern ein „Verbrechen des Völkermords“ sei.

„Wir müssen darauf bestehen, dass die Bombardierung von Babys und Kindern nichts mit Selbstverteidigung zu tun hat. Die systematische Bombardierung von Krankenhäusern und die Tötung von medizinischem Personal hat nichts mit Selbstverteidigung zu tun. Es handelt sich nicht nur um Kriegsverbrechen, sondern um Völkermord“, sagte Pisarello bei einer Veranstaltung in Den Haag, die von Progressive International organisiert wurde, einer globalen Organisation, die Aktivisten und Organisationen mit progressiven linken Ideologien zusammenbringt.

Pisarello forderte die spanische Regierung auf, einen „sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand“ in Gaza zu fordern und den Waffenhandel mit Israel einzustellen.

Er forderte die spanische Regierung außerdem auf, die Völkermordklage Südafrikas gegen Israel zu unterstützen.

Die ehemalige Bürgermeisterin von Barcelona, Ada Colau, forderte die Welt ebenfalls auf, den israelischen „Völkermord“ in Gaza zu beenden.

1714 GMT – 79 finnische Diplomaten unterzeichnen Brief, in dem sie die Reaktion des Landes auf die israelischen Angriffe auf Gaza kritisieren

Neunundsiebzig finnische Diplomaten haben Medienberichten zufolge einen Brief unterzeichnet, in dem die Reaktion des Landes auf die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen kritisiert wird.

Die Diplomaten erklärten in dem Brief an Außenministerin Elina Valtone, dass Finnland einen Waffenstillstand im Gazastreifen fordern sollte, und verurteilten Israels unverhältnismäßige Gewaltanwendung und wahrscheinliche Verstöße gegen das Völkerrecht in der Region, so der öffentlich-rechtliche Sender YLE, der anmerkte, dass kritische Botschaften von Beamten an Minister in der Geschichte Finnlands selten seien.

Valtone sagte, es sei gut, die finnische Politik zu diskutieren, während sie den Brief an die Nachrichtenagentur STT kommentierte.

„Unsere Außen- und Sicherheitspolitik im Nahen Osten basiert auf Menschenrechten, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Gleichheit“, sagte sie.

Valtone wies darauf hin, dass Finnland ein starker Befürworter des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC) ist: „Es besteht kein Zweifel daran, dass Finnland bereit ist, alle diese Verbrechen zu verurteilen, und dass es die Täter verurteilen möchte – unabhängig davon, wer die Täter sind.“

Sie betonte, dass Finnland das Vorgehen Israels in den illegalen jüdischen Siedlungen im besetzten Westjordanland stets verurteilt habe.

1642 GMT – 15 Israelis seit Oktober durch Beschuss aus dem Libanon getötet: Israelische Medien

Mindestens 15 Israelis sind nach Angaben israelischer Medien seit Oktober durch grenzüberschreitenden Beschuss aus dem Südlibanon getötet worden.

Nach Angaben des israelischen Senders Channel 12 handelt es sich bei den Todesopfern um 11 Soldaten und vier Zivilisten, ohne nähere Angaben zu machen.

Nach Angaben des Senders hat die libanesische Gruppe Hisbollah seit dem 8. Oktober 670 Angriffe auf israelische Raketen durchgeführt, darunter den Abschuss von Raketen, Drohnen und Panzerabwehrgeschossen.

„Seit dem Ausbruch des Konflikts wurden rund 61.000 Israelis aus 42 Gemeinden in Grenznähe evakuiert“, hieß es weiter.

Der israelische Sender berichtet, dass seit dem 8. Oktober 159 Hisbollah-Kämpfer von israelischen Streitkräften getötet worden seien.

1635 GMT – Polizei verbietet Demonstrationen im jüdischen Viertel von Toronto

Die Polizei von Toronto hat Demonstrationen in einem Stadtteil verboten, in dem es Berichten zufolge bereits mehrere Zwischenfälle mit pro-palästinensischen Demonstranten gegeben hat.

Die Proteste fanden in einem stark befahrenen Gebiet an der Überführungsbrücke der Avenue Road statt und waren Gegenstand von Beschwerden von Anwohnern, von denen viele jüdisch sind und sich eingeschüchtert fühlen, so die Polizei.

„Die Leute müssen damit rechnen, verhaftet zu werden, wenn es nötig ist“, sagte Polizeichef Myron Demkiw bei einer Sitzung des Polizeirats. „Aktivitäten, die auf der Überführung der Avenue Road und in der Umgebung stattfinden, werden strafrechtlich untersucht.“

Die Gegend ist ein beliebter Treffpunkt für pro-palästinensische Demonstranten, und die Polizei war bereits mindestens dreimal gezwungen, die Brücke zu sperren, berichtet die Zeitung Toronto Star. Viele Anwohner und einige Stadträte haben die Polizei aufgefordert, Demonstrationen in diesem Gebiet zu verbieten.

Demkiw sagte, dass die Demonstranten aufgrund des starken Verkehrsaufkommens auch der Gefahr von Verletzungen ausgesetzt seien.

Der Polizeichef betonte jedoch auch, dass die Auswirkungen der Demonstranten auf die Anwohner ein wichtiger Faktor für das Verbot seien.

1632 GMT – US-Gesandter fordert „diplomatische Lösung“ für die Eskalation zwischen Libanon und Israel

Der US-Gesandte im Libanon, Amos Hochstein, forderte eine diplomatische Lösung für die wachsenden Spannungen an der libanesisch-israelischen Grenze.

Hochstein führte in Beirut Gespräche mit dem geschäftsführenden Premierminister Najib Mikati über die Entwicklungen im Südlibanon inmitten eines grenzüberschreitenden Schusswechsels zwischen der Hisbollah und israelischen Streitkräften.

„Wir müssen eine diplomatische Lösung finden, die es der libanesischen Bevölkerung ermöglicht, in ihre Häuser im Südlibanon zurückzukehren, so wie die israelische Bevölkerung in der Lage sein muss, in ihre Häuser im Norden zurückzukehren“, sagte er vor Reportern.

„Wir leben in einer Krise, in der wir gerne eine diplomatische Lösung sehen würden, und ich glaube, dass beide Seiten eine diplomatische Lösung bevorzugen“, sagte er. „Es ist unsere Aufgabe, eine solche zu erreichen.“

Mikati forderte seinerseits einen Waffenstillstand im belagerten Gazastreifen und die Beendigung der israelischen Verletzungen der Souveränität des Libanon.

„Wir wollen Frieden und Stabilität durch die Einhaltung internationaler Resolutionen“, fügte er hinzu.

Der US-Gesandte führte auch Gespräche mit dem Parlamentspräsidenten Nabih Berri in Beirut, um die Lage im Libanon zu erörtern.

„Die israelische Regierung hat erklärt, dass sie eine diplomatische Lösung vorzieht, und ich glaube, dass dies der Wunsch beider Parteien, in Israel und im Libanon, ist“, sagte er.

1621 GMT – Israels Netanjahu bekräftigt seinen Willen zum „totalen Sieg“.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sagte, dass dem obersten Gerichtshof der Vereinten Nationen „Heuchelei und Lügen“ präsentiert worden seien. Er fügte hinzu, dass die Anschuldigung Südafrikas gegen Israel wegen Völkermordes im Gazastreifen nur in einer auf den Kopf gestellten Welt geschehen könne.

„Die Heuchelei Südafrikas schreit zum Himmel“, sagte Netanjahu. „Wo war Südafrika, als Millionen von Menschen in Syrien und im Jemen getötet oder aus ihren Häusern gerissen wurden, von wem? Von Partnern der Hamas.“

Netanjahu sagte, Israel werde das Recht behalten, sich zu verteidigen, bis es den „totalen Sieg“ errungen habe.

1617 GMT – Völkermordfall ist ein entscheidender Moment für das internationale System: Palästina

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der südafrikanischen Delegation im Anschluss an die Anhörung in Den Haag sagte Ammar Hijazi, der stellvertretende Minister für multilaterale Angelegenheiten des Staates Palästina, Südafrika habe „vernichtende Beweise“ vorgelegt, die den „irreparablen Schaden“ bestätigen, den das palästinensische Volk durch „Israels Verletzung der Völkermordkonvention“ erleide.

Hijazi bezeichnete den Tag als „historisch nicht nur für Palästina, sondern für die Menschheit und das gesamte internationale, auf Regeln basierende System“ und sagte, Palästina schätze und würdige die „historische“ Maßnahme Südafrikas, den IGH zu ersuchen, zu intervenieren, um den „völkermörderischen Krieg Israels gegen das palästinensische Volk in Gaza“ auszusetzen.

„Dies ist ein entscheidender Moment für das internationale System. Südafrika hat einen mutigen und proaktiven Schritt im Namen der Menschheit unternommen, um das palästinensische Volk zu schützen und sicherzustellen, dass die Völkermordkonvention und das internationale Recht nicht völlig irrelevant werden, was eine Aussicht ist, die uns alle erschrecken muss“, erklärte er.

Er warnte, dass die Menschheit an einem Scheideweg stehe und fügte hinzu: „Der Fall vor dem IGH ist ein Test für das internationale System. Es ist ein Moment der nackten Wahrheit und eine Gelegenheit, der Menschheit in einer Zeit Hoffnung zu geben, in der sie diese dringend braucht.“

„Die Staats- und Regierungschefs haben eine historische Verantwortung, und ihre Handlungen werden von der Geschichte beurteilt werden“, erklärte er.

1530 GMT – Die Welt muss sicherstellen, dass Israel sich an jede Entscheidung des UN-Gerichts hält: HRW

Der Leiter der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch lobte Südafrika dafür, dass es Israels militärische Angriffe auf den Gazastreifen vor das oberste UN-Gericht gebracht hat, und sagte, die internationale Gemeinschaft sei dafür verantwortlich, dass Israel sich an jede gerichtliche Entscheidung halte.

Südafrika forderte eine sofortige Aussetzung der israelischen Luft- und Bodenoffensive in der palästinensischen Enklave und erklärte vor dem IGH, Israel begehe Völkermord.

„Südafrika übernimmt hier eine wichtige Führungsrolle. Es nutzt diese wichtige Gelegenheit“, sagte Tirana Hassan, Exekutivdirektorin von Human Rights Watch.

„Wenn Israel den Maßnahmen oder Anordnungen des Gerichts nicht nachkommt, muss die internationale Gemeinschaft sicherstellen, dass sie jeden möglichen Druck ausübt, um Israel zu ermutigen, die Maßnahmen tatsächlich umzusetzen.“

1528 GMT – Andeutungen israelischer Beamter über Zwangsumsiedlungen sind völlig inakzeptabel“, sagt EU-Außenpolitikchef

Der Chef der EU-Außenpolitik, Josep Borell, bezeichnete Erklärungen israelischer Regierungsvertreter, die Zivilisten im Gazastreifen das Leben unmöglich machen und sie letztlich zum Verlassen des Landes zwingen wollen, als „beunruhigend, kontraproduktiv und gefährlich“.

„Die Zivilbevölkerung in Gaza muss geschützt werden. Unterstellungen von Zwangsvertreibung sind völlig inakzeptabel“, schrieb er auf X.

1459 GMT – Ehemaliger britischer Labour-Chef hofft auf einstweilige Verfügung des UN-Gerichts im Gaza-Völkermordverfahren gegen Israel

Der ehemalige Vorsitzende der britischen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, sagte, er hoffe, dass es am Ende eines UN-Gerichtsverfahrens „sehr bald eine vorläufige Anordnung geben wird“.

„Die Forderung und der letzte Teil der südafrikanischen Präsentation heute Morgen war, dass das Gericht eine einstweilige Verfügung erlässt“, sagte er gegenüber Anadolu in Den Haag.

„Ich hoffe, dass sie alles tun, was die Bombardierung aufhalten kann; alles, was ein Leben in Gaza retten kann, muss es wert sein. Die Art und Weise, wie die Zivilbevölkerung getötet wird, ist unglaublich deutlich geworden“, sagte er.

1451 GMT – Angehörige und Hamas weisen Behauptungen der israelischen Armee zu den getöteten Journalisten zurück

Familienangehörige und die Hamas wiesen die Behauptungen der israelischen Armee zurück, dass zwei bei einem Luftangriff im Gazastreifen getötete Al-Dschasira-Journalisten „Terroristen“ seien.

Hamza Wael Dahdouh und Mustafa Thuria, der auch als Videojournalist für AFP und andere Nachrichtenorganisationen arbeitete, wurden am Sonntag bei einem Einsatz für den in Katar ansässigen Sender in der Stadt Rafah getötet.

Am Mittwoch erklärte die israelische Armee, die beiden Männer seien „Mitglieder von im Gazastreifen ansässigen terroristischen Organisationen, die aktiv an Angriffen gegen die IDF (Armee) beteiligt sind“.

„Vor dem Angriff betrieben die beiden Drohnen, die eine unmittelbare Bedrohung für die IDF-Truppen darstellten“, erklärte die Armee.

Hamzas Vater, Wael al Dahdouh, der Leiter des Gaza-Büros von Al Jazeera, wies die Behauptungen zurück. „Das sind Erfindungen. Es ist klar, dass sie (die Armee) versuchen, sich selbst zu verteidigen, zu rechtfertigen, was passiert, und das Thema zu entgleisen“, sagte Dahdouh gegenüber AFP.

„Sie (die Armee) will Entschuldigungen vorbringen. Das ist (sogar) den Kindern hier klar“, sagte er und fügte hinzu, Hamza sei ein erfahrener Journalist gewesen. „In diesem Krieg können die Journalisten kaum ihrer Arbeit nachgehen, da sie obdachlos und vertrieben sind“, sagte Dahdouh.

1415 GMT – Über 1.000 Organisationen unterstützen Völkermordklage gegen Israel

Mehr als 1.000 Volksbewegungen, politische Parteien, Gewerkschaften und verschiedene Organisationen weltweit haben die Länder aufgefordert, die Völkermordklage Südafrikas gegen Israel zu unterstützen.

„Wir fordern nun andere Länder auf, diese stark formulierte und gut begründete Klage zu unterstützen, indem sie unverzüglich eine Interventionserklärung beim IGH, auch Weltgerichtshof genannt, einreichen“, heißt es in einer Erklärung.

In der Erklärung wird die große Besorgnis über Israels völkermörderische Handlungen, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza zum Ausdruck gebracht.

„Viele Länder haben zu Recht ihr Entsetzen über die völkermörderischen Handlungen, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die der Staat Israel an den Palästinensern begeht, zum Ausdruck gebracht.

„Die israelischen Besatzungstruppen haben seit dem 7. Oktober 2023 Krankenhäuser, Wohnhäuser, Flüchtlingszentren der Vereinten Nationen, Schulen, Gotteshäuser und Fluchtwege bombardiert und dabei Zehntausende von Palästinensern getötet und verletzt. Mehr als die Hälfte der Toten sind Frauen und Kinder“, heißt es in der Erklärung.

Zu den Unterzeichnern der Erklärung gehören die Nahostgruppe Mannheim (Deutschland), das Malcolm X Center for Self-Determination (USA), die Islamic Human Rights Commission (Großbritannien), Israelis Against Apartheid (Israel), die Jordanian Federation of Independent Trade Unions, Mediciana Democratica (Italien), das Institute for the Critical Study of Zionism, One Justice (Frankreich), South African Jews for a Free Palestine und die International Iraqi Women’s Assembly.

1405 GMT – Jemenitischer Houthis-Führer: Jeder US-Angriff würde nicht ohne Antwort bleiben

Der Anführer der jemenitischen Houthis, Abdel Malek al Houthi, sagte in einer Fernsehansprache, dass jeder US-Angriff auf die Houthis nicht ohne Antwort bleiben werde.

Er sagte, eine solche Antwort würde größer ausfallen als der jüngste Angriff, bei dem ihre Drohnen und Raketen ein US-Schiff im Roten Meer beschossen. „Jeder amerikanische Angriff wird nicht ohne Antwort bleiben. Die Antwort wird größer sein als der Angriff, der mit zwanzig Drohnen und einer Reihe von Raketen durchgeführt wurde“, sagte er.

„Wir sind fest entschlossen, Schiffe mit Verbindungen zu Israel anzugreifen, und wir werden nicht davor zurückschrecken“, sagte al Houthi.

1357 GMT – Pro-Israel und palästinensische Gruppen versammeln sich vor den Völkermord-Anhörungen des UN-Gerichts

Großdemonstrationen von Israel-Anhängern und pro-palästinensischen Gruppen trafen vor dem Internationalen Gerichtshof zusammen, als das Gericht mit den Anhörungen im Gaza-Völkermordverfahren gegen Israel begann.

Tausende von israelfreundlichen Demonstranten sangen Lieder und trugen niederländische und israelische Flaggen und marschierten zu den Toren des Friedenspalastes in Den Haag, wo das oberste UN-Gericht eine von Südafrika eingereichte Klage verhandelt, in der die sofortige Aussetzung des israelischen Krieges gegen Gaza gefordert wird.

Unter den Demonstranten waren auch Angehörige von Menschen, die während des Blitzangriffs der Hamas auf Israel am 7. Oktober entführt oder getötet wurden. Pro-palästinensische Gruppen verfolgten das Geschehen auf einer großen Leinwand weniger als hundert Meter von der israelischen Gruppe entfernt, zündeten rot-grüne Rauchfackeln an und skandierten Slogans.

1350 GMT – Südafrika glaubt, dass das oberste UN-Gericht „innerhalb einer angemessenen Zeit“ ein Urteil fällen wird

Nach seiner mündlichen Stellungnahme vor dem Weltgerichtshof glaubt Südafrika, dass der Internationale Gerichtshof (IGH) sein Urteil „innerhalb eines angemessenen Zeitraums“ fällen wird.

„Wir glauben, dass das Gericht unsere Sichtweise gehört hat. Sie verstehen die Dringlichkeit und werden das Urteil innerhalb einer angemessenen Frist fällen“, sagte Justizminister Ronald Lamola, der die südafrikanische Delegation leitet, gegenüber Reportern.

„Das Engagement für Gerechtigkeit und die Beendigung der humanitären Gräueltaten in Palästina hat einen tiefen Widerhall im kollektiven Bewusstsein der Weltgemeinschaft“, sagte Lamola, der davor warnte, dass „das Ausmaß dieser Taten an den Völkermord in Ruanda vor zehn Jahren erinnert“.

1349 GMT – Israel bombardiert Gaza, während Blinken seine Regionalreise beendet

Israel hat den südlichen Gazastreifen bombardiert, während US-Außenminister Antony Blinken eine mehrtägige Reise durch die Region beendete, um eine Ausweitung des israelischen Krieges gegen die Palästinenser zu verhindern.

Seine letzte Station in Ägypten fiel mit einer Anhörung vor dem Obersten Gerichtshof der Vereinten Nationen zusammen, bei der es um einen dringenden Appell an Israel ging, seine Militäroperationen im Gazastreifen unverzüglich einzustellen.

Adila Hassim, eine führende Anwältin Südafrikas, das die Klage gegen Israel angestrengt hat, sagte, Israels Bombardierungskampagne ziele auf die „Zerstörung palästinensischen Lebens“ und habe die Palästinenser „an den Rand einer Hungersnot“ gebracht.

1348 GMT – Deutschland und Ungarn haben israelischen Geiseln in Gaza die Staatsbürgerschaft zuerkannt: Israelische Medien

Deutschland und Ungarn haben Medienberichten zufolge israelischen Geiseln im Gazastreifen die Staatsbürgerschaft verliehen und Pässe ausgestellt, um deren Freilassung zu erleichtern.

Einige der Geiseln, die deutsche und ungarische Pässe erhalten haben, wurden im Austausch für die Freilassung verurteilter palästinensischer Terroristen und Krimineller durch Israel in den letzten sieben Tagen der humanitären Pause im Dezember freigelassen, berichtet die Jerusalem Post.

Die Israelis, die Pässe erhalten haben, haben Familienmitglieder, die in den mitteleuropäischen Ländern geboren wurden“, heißt es weiter.

Deutschland und Ungarn haben sich nicht zu dem Bericht geäußert.

1303 GMT – Israel bezeichnet Südafrika als „legalen Arm“ der Hamas

Israel hat Südafrika beschuldigt, als „legaler Arm“ der Hamas zu dienen, während Anwälte Pretorias „Völkermord“-Klage gegen Israel vor dem obersten UN-Gerichtshof präsentierten.

Der Sprecher des Außenministeriums, Lior Haiat, bezeichnete die Klage Südafrikas wegen Israels Vorgehen im belagerten Gazastreifen als „eine der größten Demonstrationen von Heuchelei in der Geschichte“.

1250 GMT – Zwei Mitglieder der medizinischen Abteilung der Hisbollah bei israelischem Luftangriff getötet

Bei einem israelischen Luftangriff im Südlibanon sind nach Angaben einer der Hisbollah nahestehenden medizinischen Einrichtung zwei Sanitäter getötet worden.

Israelische Kampfjets hätten ein Ambulanzzentrum in der Stadt Hanine angegriffen, wobei zwei Sanitäter ums Leben gekommen seien, teilte die Islamische Gesundheitsgesellschaft (Hayaa) in einer Erklärung mit.

Ein Krankenwagen wurde bei dem Angriff zerstört.

1244 GMT – Arabische Annäherung an Israel „Weg, den Iran zu isolieren“: Blinken

Eine Annäherung zwischen Israel und den arabischen Ländern, von denen die meisten Israel nicht anerkennen, sei der Weg, um den Iran und seine Stellvertreter zu isolieren, sagte US-Außenminister Antony Blinken.

„Es gibt einen Weg, der Israels Bedürfnissen und Wünschen nach Integration entgegenkommt“, sagte er in Kairo zum Abschluss einer Regionalreise, die eine Ausweitung des israelischen Krieges gegen Palästina verhindern soll.

„Wenn man die notwendige Verpflichtung zur Sicherheit eingeht und den Weg zu einem palästinensischen Staat einschlägt, ist dies der beste Weg, um den Iran und seine Stellvertreter zu isolieren.“

1241 GMT – 23.469 Palästinenser bei israelischen Angriffen auf Gaza seit dem 7. Oktober getötet – Ministerium

Seit dem 7. Oktober sind nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza insgesamt 23.469 Palästinenser durch israelische Luftangriffe getötet worden.

Dem Ministerium zufolge wurden in den mehr als drei Monaten der israelischen Bombardierungen weitere 59.604 Menschen verletzt.

1227 GMT – Internationales Recht steht genauso auf dem Prüfstand wie Israel: Irisches MdEP

Irische Abgeordnete des Europäischen Parlaments haben sich an einer Kundgebung vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag zur Unterstützung des Gazastreifens beteiligt und erklärt, dass das Völkerrecht ebenso auf dem Prüfstand stehe wie das israelische.

Claire Daly, Mitglied des Europäischen Parlaments, sagte gegenüber Anadolu, dass sie dort die überwältigende Mehrheit der Menschen auf der ganzen Welt und insbesondere in Europa vertrete, die wollen, dass Israel für seine Aktionen in Gaza zur Rechenschaft gezogen wird.

„Ich denke, in gewisser Weise steht hier das internationale Recht genauso auf dem Prüfstand wie Israel. Es geht also darum, die Zeugenaussagen zu hören. Es geht darum, die Urteile des Gerichts mitzuerleben und, so nehme ich an, die Erwartung zu haben, dass die internationalen Organisationen, die bisher nicht gehandelt haben, sich nun endlich rehabilitieren werden“, sagte sie.

„Ich meine, wenn man die Beweise juristisch im kalten Licht des Tages untersuchen würde, würden sie mit Sicherheit zu Gunsten Südafrikas entscheiden, es als Völkermord bezeichnen und fordern, dass er gestoppt wird. Aber leider spielt auch in solchen Situationen oft die Politik eine Rolle. Aber wir werden sehen, ob das Gericht dieser Einmischung standhalten kann“, so Daly weiter.

1215 GMT – Südafrika fordert den IGH auf, Israel zur Beendigung des Krieges gegen den Gazastreifen aufzufordern

Südafrika hat den Weltgerichtshof aufgefordert, Israel anzuweisen, seinen Krieg gegen den Gazastreifen sofort einzustellen, da es dort einen Völkermord an palästinensischen Zivilisten begehe.

Die Forderung wurde zum Abschluss des ersten Verhandlungstages einer Klage Südafrikas gegen Israel vor dem höchsten UN-Gericht erhoben. Israel wird am Freitag auf die Anschuldigungen antworten.

0952 GMT – Israel begeht Völkermord in Gaza, sagt Südafrika vor dem ICJ

Südafrika hat den Richtern am Obersten Gerichtshof der Vereinten Nationen erklärt, dass Israel im Gazastreifen Völkermord begeht, und das Gericht aufgefordert, Israel dringend anzuweisen, seinen Krieg gegen den Gazastreifen einzustellen.

Südafrikanische Anwälte erklärten, der jüngste Gaza-Krieg sei Teil einer jahrzehntelangen Unterdrückung der Palästinenser durch Israel.

Israels militärische Aggression in Gaza hat die Menschen dort an den Rand einer Hungersnot“ getrieben, sagte ein hochrangiger Anwalt Südafrikas am Donnerstag vor dem Obersten Gerichtshof der UN.

„Die Situation ist so, dass die Experten jetzt vorhersagen, dass mehr Menschen in Gaza an Hunger und Krankheiten sterben könnten“ als durch direkte Militäraktionen, sagte Adila Hassim.

Völkermorde werden nie im Voraus erklärt“, aber dem IGH liegen 13 Wochen lang Beweise vor, die ein Verhaltensmuster zeigen, das die Behauptung eines Völkermordes rechtfertigt“, sagte Hassim.

IGH-Präsidentin Joan E. Donoghue sagte, Südafrika behaupte, dass die israelischen Aktionen nach den Hamas-Angriffen vom 7. Oktober „völkermörderischen Charakter“ hätten und dass Israel es versäumt habe, einen Völkermord zu verhindern und nun einen Völkermord begehe.

Sie sagte, dass Südafrika auch behauptet, Israel verletze „andere grundlegende Verpflichtungen unter der (UN) Völkermordkonvention“.

Unabhängig davon sagte Tembeka Ngcukaitobi, Anwalt des Obersten Gerichtshofs Südafrikas: „Israel hat eine völkermörderische Absicht gegen die Palästinenser in Gaza… das ist offensichtlich aus der Art und Weise, wie dieser militärische Angriff durchgeführt wird.“

„Sie ist in der Überzeugung verwurzelt, dass der Feind nicht nur die Hamas ist, sondern in die Struktur des palästinensischen Lebens in Gaza eingebettet ist.“

0905 GMT – Südafrikas Völkermordklage gegen Israel beginnt vor dem IGH

Vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag hat die öffentliche Anhörung im Völkermordverfahren Südafrikas gegen Israel begonnen.

Am ersten Verhandlungstag wird Südafrika harte Beweise in der am 29. Dezember eingereichten Klage vorlegen, in der es Israel des Völkermords und der Verletzung der UN-Völkermordkonvention durch sein Vorgehen im Gazastreifen seit dem 7. Oktober beschuldigt.

Die südafrikanische Seite wird beim obersten UN-Gericht eine einstweilige Verfügung beantragen, um den israelischen Militärangriff auf den Gazastreifen zu stoppen, der sich seit mehr als drei Monaten hinzieht und bei dem mehr als 23.300 Menschen ums Leben gekommen sind.

Der 84-seitige Antrag Südafrikas wirft Israel Handlungen und Unterlassungen vor, die „völkermörderischen Charakter haben, da sie mit der erforderlichen spezifischen Absicht begangen wurden, die Palästinenser in Gaza als Teil der breiteren palästinensischen nationalen, rassischen und ethnischen Gruppe zu vernichten“.

Zu den völkermörderischen Handlungen Israels gehören die Tötung von Palästinensern, die Verursachung schwerer körperlicher und seelischer Schäden, die massenhafte Vertreibung aus ihren Häusern, die Verhängung von Maßnahmen zur Verhinderung palästinensischer Geburten und die Verweigerung des Zugangs zu angemessener Nahrung, Wasser, Unterkunft, sanitären Einrichtungen und medizinischer Hilfe.

Die südafrikanische Delegation wird von Justizminister Ronald Lamola geleitet und von hochrangigen Vertretern progressiver politischer Parteien und Bewegungen aus der ganzen Welt begleitet.

Die Anhörung am Donnerstag wird mindestens zwei Stunden dauern. Am nächsten Tag wird Israel seine Argumente zu seiner Verteidigung vortragen.

0631 GMT – Blinken: Hamas kann nicht vollständig eliminiert werden

US-Außenminister Antony Blinken sagte israelischen Beamten während seines gerade beendeten Besuchs, dass es entgegen den erklärten Zielen Tel Avivs unmöglich sei, die Hamas vollständig zu eliminieren, so israelische Medien.

Während eines Treffens mit dem israelischen Sicherheitskabinett stellte Blinken die US-Forderung nach einer Zwei-Staaten-Lösung als Vision für die Nachkriegszeit im Gazastreifen vor, berichtet der israelische Kanal 13.

So wie Israel Bestrebungen hat, haben auch die Palästinenser Bestrebungen, und Israel muss das akzeptieren, sagte Blinken den Kabinettsministern, berichtete der Sender.

Hochrangige israelische Beamte sagten dem Sender, Blinkens Botschaft sei gewesen, dass „wenn die Zweistaatenlösung nicht als Vision präsentiert wird, Israel politisch nicht vorankommen wird, nicht einmal im Hinblick auf eine Normalisierung mit Saudi-Arabien“.

0445 GMT – Israelische Angriffe in der Nacht im südlichen Gazastreifen töten 62 Menschen: Medienbüro

Israel hat in der Nacht den südlichen Gazastreifen bombardiert, während sich US-Außenminister Antony Blinken auf seine Reise nach Ägypten vorbereitete, um weitere Gespräche zur Eindämmung des israelischen Krieges gegen das belagerte palästinensische Gebiet zu führen.

Das Pressebüro des Gazastreifens teilte am frühen Donnerstag mit, dass bei den Angriffen in der Nacht 62 Menschen getötet worden seien, darunter auch in der südlichen Stadt Khan Younis.

Unterdessen traf der US-Diplomat in Kairo mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el Sisi zusammen, einen Tag nach Gesprächen mit dem Führer der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas.

Die Nahost-Reise des US-Diplomaten, seine vierte mit dem Ziel, eine Ausweitung des Konflikts zu verhindern, fiel mit einer Resolution des UN-Sicherheitsrats vom Mittwoch zusammen, in der ein „sofortiges“ Ende der Angriffe der jemenitischen Houthi-Rebellen im Roten Meer gefordert wird, die in Solidarität mit den Palästinensern durchgeführt werden.

Außerdem wurde Israel vor dem Obersten Gerichtshof der Vereinten Nationen von Südafrika beschuldigt, im Gazastreifen „Völkermord“ begangen zu haben.

0130 GMT – Presse- und Menschenrechtsorganisationen fordern Biden auf, Journalisten in Gaza zu schützen

Sechs Presse- und Menschenrechtsorganisationen haben US-Präsident Joe Biden aufgefordert, angesichts des brutalen Krieges Israels gegen den belagerten Gazastreifen, in dem in den letzten drei Monaten mehr als 23.300 Palästinenser, darunter 116 Journalisten, getötet wurden, Journalisten zu schützen.

„Wir sind der Meinung, dass Ihre Regierung mehr tun kann und muss, um Journalisten, die bei den Kampfhandlungen getötet wurden, effektiv zur Rechenschaft zu ziehen und lokale und internationale Journalisten, die darüber berichten, zu schützen und zu unterstützen“, heißt es in dem Schreiben des Komitees zum Schutz von Journalisten [CPJ] und fünf weiterer Pressefreiheits- und Menschenrechtsorganisationen.

Die anderen fünf Organisationen sind Freedom House, die Freedom of the Press Foundation, Human Rights Watch, das Knight First Amendment Institute an der Columbia University und Reporter ohne Grenzen.

2248 GMT – UN-Sicherheitsrat fordert Houthis auf, Angriffe am Roten Meer einzustellen

Der UN-Sicherheitsrat hat die jemenitischen Houthis aufgefordert, die Angriffe auf Schiffe im Roten Meer unverzüglich einzustellen, und hat eine von den USA geführte Task Force, die die Schiffe verteidigt, implizit unterstützt, gleichzeitig aber vor einer Eskalation der Spannungen gewarnt.

Diese Forderung wurde in einer Resolution des Sicherheitsrats erhoben, die mit 11 Ja-Stimmen, keiner Gegenstimme und vier Enthaltungen angenommen wurde. Darin werden die Houthis auch aufgefordert, die Galaxy Leader, einen von Japan betriebenen Fahrzeugtransporter, der mit einem israelischen Geschäftsmann in Verbindung steht und den die Gruppe am 19. November beschlagnahmt hatte, und seine Besatzung freizugeben.

Ein Sprecher der Houthis reagierte umgehend auf die Resolution des UN-Sicherheitsrates und bezeichnete sie als „politisches Spiel“, wobei er hinzufügte, dass die USA das Völkerrecht verletzen.

2100 GMT – Netanjahu weicht bei der Wiederbesetzung des Gazastreifens von seinen wichtigsten Ministern ab

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat erklärt, dass Israel keine Pläne hat, den Gazastreifen wieder zu besetzen oder die palästinensische Bevölkerung zu vertreiben. Diese Aussage steht im Gegensatz zu den extremistischen Mitgliedern seiner rechtsextremen Regierung, die wiederholt zur ethnischen Säuberung der Palästinenser im Gazastreifen aufgerufen haben.

„Ich möchte ein paar Punkte klarstellen. Israel hat nicht die Absicht, den Gazastreifen dauerhaft zu besetzen oder seine Zivilbevölkerung zu vertreiben“, sagte Netanjahu in einer Videoerklärung. Er behauptete, Israel kämpfe nur gegen die Widerstandsgruppe Hamas und nicht gegen die palästinensische Bevölkerung „in voller Übereinstimmung mit dem Völkerrecht“.

Netanjahu behauptete weiter, das israelische Militär tue sein Möglichstes, „um zivile Opfer zu minimieren“, obwohl die israelische Armee seit dem 7. Oktober in der belagerten Enklave mehr als 23.000 Palästinenser, vor allem Frauen und Kinder, getötet und fast 60.000 weitere verwundet hat.

2027 GMT – Französischer Ex-Basketballspieler verliert Rolle bei Paris 2024 wegen pro-palästinensischer Äußerungen

Die ehemalige französische Basketball-Nationalspielerin Emilie Gomis hat ihre Rolle als Olympia-Botschafterin wegen einer Kontroverse im Zusammenhang mit einem Social-Media-Post über Israels brutalen Krieg gegen den belagerten Gazastreifen verloren, so die Organisatoren von Paris 2024.

Am 9. Oktober, zwei Tage nach dem Überraschungsangriff der Hamas auf Israel, postete Gomis eine Instagram-Story, die Karten von Frankreich zeigte, die nach und nach von der israelischen Flagge verdeckt wurden, begleitet von der Frage: „Was würdest du in dieser Situation tun?“

Kritiker warfen dem ehemaligen Basketballspieler Antisemitismus vor, was Gomis vehement zurückwies.

QUELLEN: TRTWorld und Agenturen

