Ein Lächeln für die traumatisierten Kinder in Gaza

Sumaya Mohammed

10. Januar 2025

Kindern wird das Recht auf grundlegende Bildung verweigert.

Omar Ashtawy APA images

Bildung ist für die Kinder in Gaza angesichts der ständigen Bombardierungen zu einem entfernten Traum geworden.

Die meisten Familien in Gaza wurden durch den völkermörderischen Krieg Israels vertrieben, und eine große Anzahl von Schulen wurde zerstört oder schwer beschädigt, wodurch mehr als 625.000 Schüler im Bildungsbereich im Kalten sitzen gelassen wurden.

Schulen, einst ein sicherer Hafen, sind zu gefährlichen Orten oder Unterkünften für vertriebene Familien geworden, was die Situation weiter verkompliziert.

Alle Schulen in Gaza sind nach wie vor geschlossen, sodass die Schüler nicht am Unterricht teilnehmen können.

Als Reaktion auf die Zerstörung haben einige Gemeinden informelle Lernzentren eingerichtet. In der Stadt Khan Younis im Süden des Gazastreifens beispielsweise besuchen die Kinder provisorische Klassen auf einem 200 Jahre alten Friedhof, da es an funktionsfähigen Schulgebäuden mangelt.

Ich arbeite als Lehrer in einem Zelt, das in einer von der UN-Agentur für Palästinaflüchtlinge (UNRWA) betriebenen Schule in al-Zuwaida im Zentrum des Gazastreifens aufgebaut wurde.

Zeuge des Todes

UNICEF hat berichtet, dass 45 Prozent der Kinder im Gazastreifen, die den Tod mit eigenen Augen gesehen haben, an schweren psychischen Traumata und Störungen leiden, was es ihnen erschwert, sich zu konzentrieren oder vom Bildungsprozess zu profitieren.

Die Kinder haben nicht nur grundlegendes Wissen verloren, sondern auch die soziale Unterstützung durch die Schulen.

Die Eltern befürchten, dass sich diese Situation verschlimmert und eine ganze Generation nicht in der Lage sein wird, grundlegende Fähigkeiten in Mathematik, Lesen und Schreiben in ihrer Muttersprache zu erlernen.

Als Mutter von zwei Kindern war ich entschlossen, sie trotz der täglichen Risiken zur Schule zu schicken.

In der Nähe ihrer Klassenzimmer kam es häufig zu Bombenanschlägen. Trotz der Angst und Unsicherheit räumte ich ihrer Bildung Vorrang ein, da ich glaubte, dass dies ihre einzige Hoffnung auf eine bessere Zukunft sei.

Jeden Tag beschäftigte mich eine Frage: Werden sie lebend zurückkommen?

Oft gingen sie zur Schule – als es noch eine Schule gab, in die sie gehen konnten – ohne Essen, Wasser oder Geld und mussten barfuß in langen Schlangen stehen, um Hefte, Bleistifte und Kugelschreiber zu bekommen. Ihre Schuhe sind nicht mehr tragbar, und es gibt kein Geschäft, in dem man neue kaufen kann.

Da die israelische Belagerung und der Völkermord anhalten, gibt es keine Geschäfte mehr, in denen man Schuhe kaufen kann. Als diese Ressourcen nicht mehr verfügbar waren, mussten sich die Kinder daran gewöhnen, ohne sie zu lernen.

Läuse und Hautinfektionen sind weit verbreitet. Viele Kinder in der Schule hatten keine angemessene Kleidung und mussten oft in zerrissenen Kleidungsstücken der Kälte trotzen.

Als Lehrer baute ich ein Zelt auf, um zu unterrichten, anstatt die Klassenzimmer zu nutzen, die mit vertriebenen Familien überfüllt waren. Aber wenn es regnete, verwandelte sich unser Zelt in einen schlammigen Sumpf, was die ohnehin schon schlimme Situation noch verschlimmerte.

Andere Lehrer standen vor großen Herausforderungen, wie dem Verlust ihres Zuhauses und ihres Arbeitsplatzes oder der verspäteten Auszahlung ihrer Gehälter.

Freude in gezeichnetes Leben bringen

Dieses Chaos inspirierte mich dazu, einen Weg zu finden, den Kindern Freude zu bereiten und ihre Verzweiflung zumindest ein wenig zu lindern – ein bescheidenes Projekt zur Herstellung von farbigem Ton, ein Favorit für Kinder.

Ich besorgte die notwendigen Materialien und begann mit der Herstellung meiner ersten Tonchargen, die ich zu einem niedrigen Preis an alle außer an die Kinder verkaufte, die ich unterrichte. Es wurde schnell zu einer unerwarteten Einnahmequelle.

Als ich sah, wie viel Freude es den Kindern bereitete, weitete ich das Projekt aus, produzierte größere Mengen und zauberte mehr Familien ein Lächeln ins Gesicht. Ich zog es jedoch vor, den Ton kostenlos an die Kinder zu verteilen, die ich unterrichtete, und sie so für ihre Anstrengungen und Ausdauer zu belohnen.

Ich versuchte auch, ihr psychologisches Trauma zu lindern, indem ich ihre Gesichter mit Farben bemalte und kleine Aktivitäten organisierte, um ihre Stimmung zu heben.

Ein anderes Mal ließ ich sie spielen, um ihre Beziehungen untereinander zu stärken.

Ihr Lachen war Balsam für die Wunden, die der israelische Völkermord hinterlassen hatte – eine vorübergehende Flucht aus ihrer harten Realität.

Einige Kinder formten Tauben aus Ton und wünschten sich Frieden.

Andere bastelten Flugzeuge und sagten, sie würden sie benutzen, um unsere Feinde zu bekämpfen.

Einige bastelten Pizzastücke und anderes Essen.

Ich erinnere mich noch genau an den Moment, als ein Junge namens Adam ein Haus aus Ton formte. Als ich ihn fragte, warum er das getan habe, antwortete er traurig: „Ich baue mein zerstörtes Haus wieder auf.“

Ich war sehr traurig und wünschte mir, das Haus, das er gebaut hatte, wäre echt. Der einfachste Wunsch dieses Kindes ist es, ein Zuhause zu haben, das ihm Schutz bietet und ihn vor den Bombenangriffen bewahrt.

Ist das zu viel verlangt?

Eines Tages begegnete ich einem Kind, das etwa zehn Jahre alt zu sein schien und am Rand seines Zeltes saß, einen Koran in der Hand hielt und daraus vorlas. Ich ging auf ihn zu und fragte ihn nach seiner Schule.

Er antwortete, dass er seit Beginn der israelischen Aggression nicht mehr zur Schule gehen konnte, sich aber stattdessen dafür entschieden hatte, den Koran zu lernen.

Entschlossen zu lernen und zu teilen

Dieses Kind hat mir vor Augen geführt, wie dringend unsere Kinder Bildung benötigen. Selbst wenn kein Unterricht stattfindet, ist es entschlossen, etwas zum Lesen und Lernen zu finden.

Diese Erfahrung hat mich dazu ermutigt, mir weitere Ideen für die Kinder in Gaza auszudenken, insbesondere für diejenigen, die keinen Unterricht im Klassenzimmer erhalten. Durch einfache Projekte wie das Formen von Ton finden wir Momente der Freude und des wertvollen Austauschs, die beweisen, dass selbst in den dunkelsten Zeiten Hoffnung in den Händen unserer Kinder Gestalt annehmen kann.

Ich habe immer noch Probleme damit, im Zelt zu unterrichten, das bei jedem Regen nass wird und aus dem Wasser austritt, was die Schüler vom Unterricht ablenkt.

Was die Zukunft des Unterrichts betrifft, so ist diese noch ungewiss, da meine Arbeit von der Fortführung der UNRWA und ihrer Unterstützung für Gaza abhängt. Wenn die UNRWA nicht mehr funktionsfähig ist, könnten viele Lehrer wie ich ihren Arbeitsplatz verlieren, und deshalb sind wir ständig in Sorge.

Ich denke auch ständig an die Kinder, die ihre Familien verloren haben. Wer wird sie unterrichten?

Wie soll diese Generation ohne Zugang zu grundlegendem Wissen vorankommen?

Sumaya Mohammed ist Lehrerin und Schriftstellerin aus Gaza.

