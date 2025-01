https://countercurrents.org/2025/01/israeli-poet-and-peace-activist-speaks-against-worsening-oppressive-conditions-in-west-bank/



Israelischer Dichter und Friedensaktivist spricht sich gegen die sich verschlechternden Unterdrückungsbedingungen im Westjordanland aus

in Palästina

aus

von Bharat Dogra

12. Januar 2025

Aktenbild des israelischen Indologen David Shulman. | Bildnachweis: The Hindu

Während die extreme Not und Ungerechtigkeit, unter der die Menschen in Gaza durch die israelischen Aggressionen und Angriffe leiden, weltweit in den Nachrichten zu sehen war, hat das zunehmende Leid der Palästinenser im Westjordanland im gleichen Zeitraum relativ viel weniger Aufmerksamkeit erhalten. Daher ist es wichtig, sich anzuhören, was ein führender israelischer Friedensaktivist und Dichter, der zufällig auch ein berühmter Gelehrter für die Geschichte Indiens ist, über die jüngste Situation im Westjordanland zu sagen hat. In einem kürzlich geführten Interview mit Stanley Johny (siehe Interview mit dem Titel „Westjordanland – ein Kessel, der jeden Moment explodieren kann“, The Hindu, 12. Januar) erklärte der israelische Gelehrte und Friedensaktivist David Shulman: „Im Westjordanland findet seit mehreren Jahrzehnten eine israelische Kolonisierung statt. Alle israelischen Siedlungen befinden sich ausnahmslos auf gestohlenem palästinensischem Land, und die Siedlerbevölkerung ist auf mehrere Lakhs (ein Lakh = 100.000) angewachsen, die inmitten einer palästinensischen Bevölkerung von etwa zweieinhalb Millionen im Westjordanland angesiedelt sind. Die extremistischen Siedler … treiben die Palästinenser im Westjordanland in eine schreckliche prekäre Lage.“

Weiter sagt er: „Es gibt ein System, das dies unterstützt. Das bedeutet, dass die Armee, die Polizei, die Militärgerichte, die israelischen Medien, die öffentlichen und sozialen Medien und die Regierung, die die Siedlungen finanziert und unterstützt, dahinterstehen.“

Welche Möglichkeiten gibt es für die Zukunft? Shulman sagt: “Das Ziel ist es, so viel palästinensisches Land wie möglich zu nehmen, auf dem so wenig Palästinenser wie möglich leben. Das gilt schon seit langer Zeit. Aber seit dem 7. Oktober hat sich diese Situation enorm verschärft … Das Westjordanland ist zu einem Hexenkessel geworden, der jeden Moment explodieren könnte.“

Shulman warnt weiterhin, dass es „äußerst wahrscheinlich“ ist, dass es eine dritte Intifada (Aufstand) geben wird, die intensiver und heftiger sein wird als die beiden früheren. Er fügt hinzu: „Und es könnte jederzeit passieren, denn das palästinensische Volk geht nirgendwo hin, und ihr Leben ist nicht mehr erträglich.“

In einer zusammenfassenden Einschätzung der aktuellen Lage sagt er: „Manchmal denke ich, dass wir in Israel heute vielleicht so etwas wie Südafrika auf dem Höhepunkt des Apartheid-Systems erleben. Nur wenige Jahre vor dem Zusammenbruch des Systems.“

Leider sind auch die Aussichten auf eine interne Reform in Israel, um eine Verschlechterung der Bedingungen zu vermeiden, düster. Wie Shulman erklärt: “Wir haben ein dysfunktionales politisches System, das wie ein verrücktes Puzzle ist. Die strukturelle Situation führt dazu, dass die extreme Rechte die vollständige Kontrolle über das Geschehen hat. Es ist eine absurde Situation. (Der israelische Premierminister Benjamin) Netanjahu hat sein Leben der Verhinderung der Entstehung eines palästinensischen Staates gewidmet. Es gibt zwei Dinge, die ihm wirklich wichtig sind. Das ist das eine, und das zweite ist die Aufrechterhaltung seiner eigenen Regierung. Und sie sind miteinander verbunden.“

Helfen diese Regierungen und Organisationen, insbesondere im Westen, in einer solchen Situation wirklich dem israelischen Volk, indem sie die äußerst aggressive Agenda von Netanjahu unermüdlich unterstützen? Würden sie dem israelischen Volk und der Zukunft Israels nicht auf viel sinnvollere Weise helfen, wenn sie stattdessen dazu beitragen würden, die Stimmen des Friedens in Israel zu stärken? Diese Stimmen des Friedens in Israel haben wiederholt alternative Denkansätze hervorgebracht, die beiden Seiten Hoffnung auf Frieden, Gerechtigkeit und Sicherheit geben können. Wir alle sollten auf diese Stimmen des Friedens hören, ebenso wie die führenden Politiker der Welt.

Bharat Dogra ist Ehrenvorsitzender der Kampagne „Save Earth Now“. Zu seinen jüngsten Büchern gehören „Protecting Earth for Children“, „Planet in Peril“, „Earth without Borders“ und „A Day in 2071“.

