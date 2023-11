It is time the US considers Hamas’s survival in Gaza Seven weeks of war and a truce have demonstrated Israel is nowhere near its declared goal of eliminating Hamas.



Die Überreste des Sitzes des palästinensischen Parlaments, auch bekannt als Legislativrat, der von den israelischen Streitkräften während der israelischen Bodenoperation zerstört wurde, sind am 25. November 2023 in Gaza-Stadt zu sehen, inmitten eines vorübergehenden Waffenstillstands zwischen der Hamas und Israel. REUTERS/Abed Sabah

Es ist an der Zeit, dass die USA über das Überleben der Hamas in Gaza nachdenken

Sieben Wochen Krieg und ein Waffenstillstand haben gezeigt, dass Israel seinem erklärten Ziel, die Hamas zu eliminieren, noch lange nicht näher gekommen ist.

Von Samer Badawi

26 November 2023

Die Überreste des Sitzes des palästinensischen Parlaments, der von israelischen Streitkräften in Gaza-Stadt zerstört wurde, sind am 25. November 2023 zu sehen. (Reuters/Abed Sabah)

Drei Tage nach Beginn der viertägigen Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas scheint die Vereinbarung zu halten, und es wird sogar von einer Verlängerung gesprochen. Bis Montag sollen 50 israelische Frauen und Kinder gegen 150 palästinensische Frauen und Kinder ausgetauscht worden sein, und Vermittler haben angedeutet, dass die Vereinbarung nach demselben Schema noch ein paar Tage weiterlaufen könnte.

Obwohl die Bedingungen des Waffenstillstands denen ähneln, die von katarischen Vermittlern in den letzten Wochen vorgeschlagen wurden, hat das israelische Kriegskabinett darauf bestanden, dass dies das Ergebnis des militärischen Drucks sei, den es auf die Hamas ausgeübt habe. Doch noch vor wenigen Wochen hatte die Regierung geschworen, ihre Geiseln mit Gewalt zu befreien.

Indem Israel den Bedingungen der Freilassung zugestimmt hat, hat es gezeigt, dass es tatsächlich mit der Hamas verhandeln kann, und stillschweigend zugegeben, dass es der Ausrottung einer Gruppe, die im wahrsten Sinne des Wortes in den Untergrund gegangen ist, nicht näher gekommen ist. Durch die Zerstörung eines Großteils von Gaza-Stadt und damit auch der Institutionen der Hamas-Regierung haben die israelischen Maßnahmen die Gruppe nur noch unzugänglicher gemacht.

Dies wurde durch die Belagerung und die Razzia der israelischen Armee im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza deutlich, bei der keine schlüssigen Beweise dafür erbracht werden konnten, dass sich dort eine von der Hamas betriebene Kommandozentrale befand, wie sie behauptet hatte. Stattdessen trug die Operation gegen al-Shifa, die bestenfalls antiklimaktisch war, zur wachsenden Skepsis bei, dass Israel mit amerikanischer Unterstützung die Hamas aus dem Gazastreifen vertreiben kann.

Es ist an der Zeit, dass diese Realität in den Hallen der Macht in Washington anerkannt wird. Die Biden-Regierung muss die unrealistische israelische Rhetorik vom „Ende der Hamas“ aufgeben und sich für eine realistischere politische Lösung einsetzen, die das Überleben der Bewegung berücksichtigt.

Immer mehr Tote, veränderte öffentliche Meinung

Die blutige Bilanz des Krieges beweist, dass Israels Mission ins Stocken geraten ist. Die Luft- und Bodenangriffe, von denen Verteidigungsminister Yoav Gallant versprochen hatte, die Hamas „vom Angesicht der Erde zu tilgen“, haben bisher weder die Angriffe palästinensischer Kämpfer auf israelische Stellungen noch den fast täglichen Raketenbeschuss auf israelische Städte stoppen können.

Stattdessen wurden in der siebten Woche des Krieges mehr als 14 800 Palästinenser, darunter etwa 6 100 Kinder, getötet, Wohnviertel und Flüchtlingslager dem Erdboden gleichgemacht und mehr als eine Million Menschen in dem belagerten Streifen vertrieben.

Militäranalysten hatten behauptet, dass die massive Bombenkampagne die Hamas-Stellungen vor der israelischen Bodeninvasion „aufweichen“ und die Fähigkeit der Gruppe, in der dicht bebauten Enklave einen urbanen Krieg zu führen, einschränken würde. In den letzten Wochen haben jedoch einige US-Beamte, die Berichte in den israelischen Medien wiederholten, eingeräumt, dass Israels unerbittliche Bombardierung die Kampfkraft der Hamas nicht neutralisieren konnte.

Auch die Toleranz für Israels Vorgehen scheint zu schwinden. Am 10. November rief der französische Präsident Emmanuel Macron als erster der G-7-Staaten zu einem Waffenstillstand auf. Am 24. November kritisierten die Ministerpräsidenten Spaniens und Belgiens Israels „wahlloses Töten unschuldiger Zivilisten“ und die Zerstörung „der Gesellschaft von Gaza“. Pedro Sánchez, der spanische Ministerpräsident, versprach sogar, die palästinensische Staatlichkeit einseitig anzuerkennen.

In den USA mag die Regierung Biden ihrem israelischen Verbündeten beistehen, doch die öffentliche Meinung wandelt sich rasch zugunsten eines dauerhaften Waffenstillstands. Im ganzen Land fanden Massendemonstrationen statt, bei denen ein Waffenstillstand gefordert wurde, und mehrere US-Großstädte, darunter Atlanta, Detroit und Seattle, haben Resolutionen verabschiedet, die diese Forderung aufgreifen.

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass nur 32 Prozent der Amerikaner der Meinung sind, dass ihr Land Israel in seinem Krieg gegen den Gazastreifen unterstützen sollte. Da US-Präsident Joe Biden kaum einen Unterschied zwischen seiner Haltung zu diesem Krieg und der israelischen Verfolgung dieses Krieges gemacht hat, sind seine Umfragewerte bereits gesunken.

Der öffentliche Druck könnte nicht nur Washington ermutigt haben, auf den Geiselaustausch zu drängen, sondern auch die israelische Regierung, ihn zu akzeptieren. Zusätzlich zu den Reaktionen der Familien der von der Hamas festgehaltenen Geiseln wurde Premierminister Benjamin Netanjahu Berichten zufolge von den israelischen Sicherheitsdiensten und dem Militär zu dem Austausch gedrängt.

Obwohl Netanjahu, Gallant und der ehemalige Verteidigungsminister Benny Gantz, der dem derzeitigen Kriegskabinett angehört, erklärt haben, dass der Krieg gegen die Hamas fortgesetzt wird, könnten sie aufgrund des öffentlichen Drucks auch von dieser Absicht abrücken.

Der Konflikt fordert bereits jetzt einen hohen Tribut von der israelischen Wirtschaft, die täglich über eine Viertelmilliarde Dollar verliert. Es wird erwartet, dass die Wirtschaft bis 2024 um 1,5 Prozent schrumpfen wird, da die Kämpfe den Flug- und Frachtverkehr gestört haben und die jüngste Entführung eines mit Israel verbundenen Schiffes sogar den Seeverkehr gefährden könnte.

Hinzu kommen Zehntausende von Israelis, die aus den Gebieten entlang der Grenzen zum Gazastreifen und zum Libanon vertrieben wurden, sowie die Familien der Geiseln, die alle ihre Freilassung fordern. Die derzeitige Waffenruhe hat gezeigt, dass gefangene Israelis leicht befreit werden können, ohne dass ein Schuss abgegeben wird. Dies könnte dazu beitragen, dass die israelische Öffentlichkeit, die den Krieg bisher überwiegend befürwortet hat, sich für einen Waffenstillstand ausspricht.

Einige israelische Analysten stellen bereits eine Verschiebung zugunsten einer Verlängerung des Waffenstillstands fest. Eine Fortsetzung der Verhandlungen würde nämlich die zunehmenden wirtschaftlichen Verluste des Landes begrenzen und das Leben der Gefangenen und Soldaten schützen. Das israelische Militär hat zugegeben, dass seit dem Beginn der Bodeninvasion 70 Soldaten ums Leben gekommen sind.

Der Weg zu einem Waffenstillstand

Ein weiteres Problem mit dem Beharren der israelischen Regierung auf der Fortsetzung des Krieges besteht darin, dass sie kein für ihre Verbündeten, einschließlich der USA, akzeptables Endspiel vorgesehen hat.

Abgesehen von dem erklärten Ziel, die Hamas aus dem Gazastreifen „auszurotten“, haben israelische Beamte auch angedeutet, dass sie die palästinensische Bevölkerung auf die ägyptische Sinai-Halbinsel vertreiben wollen.

Durch den Druck arabischer Verbündeter wurde die Unterstützung der USA für diese Idee sowie für die israelischen Pläne, die „Sicherheitsverantwortung“ im Gazastreifen auf unbestimmte Zeit zu übernehmen, schnell zunichte gemacht. Die Alternative der Regierung Biden – die Übernahme der Kontrolle über die Enklave durch die in Ramallah ansässige Palästinensische Autonomiebehörde – wurde sowohl von Israel als auch von der Hamas rundweg abgelehnt, die ohne eine israelische Wiederbesetzung die einzige Macht in Gaza bleiben würde.

Anstatt dies anzuerkennen, haben sich die USA hartnäckig geweigert, politische Vorschläge zu unterbreiten, die das Überleben der Hamas in Betracht ziehen. Mit dieser vorsätzlichen Blindheit schließt sich Washington einem Chor von Experten an, die weiterhin „Lösungen“ vorschlagen, die die Zerstörung der Hamas voraussetzen. Doch angesichts der noch frischen Erinnerung an Afghanistan sollten die US-Politiker nur zu gut wissen, dass die Auslöschung einer einheimischen Widerstandsbewegung letztlich unmöglich ist.

Möglicher wäre es, auf dem Beispiel des aktuellen Geiselabkommens aufzubauen, das gezeigt hat, dass sowohl Israel als auch die Hamas den politischen Willen zu verhandeln haben. Indem sie mit den Vermittlern Katar und Ägypten zusammenarbeiten, können die USA dazu beitragen, dass die Gespräche über den Gazastreifen über die katastrophale „mit uns oder gegen uns“-Rhetorik hinausgehen, die Amerikas Krieg gegen den Terror kennzeichnete, und zu Gesprächen über einen langfristigen Waffenstillstand führen, der durch die politische Führung der Hamas im Exil vermittelt werden müsste.

Hierfür gibt es einen Präzedenzfall. Im Dezember 2012 gestattete Israel dem damaligen Hamas-Führer Khaled Meshaal die Rückkehr in den Gazastreifen im Rahmen eines ausgehandelten Waffenstillstands nach dem Acht-Tage-Krieg in jenem Jahr. Ob der derzeitige Exil-Führer Ismail Haniyeh die Position seines Amtskollegen im Gazastreifen, Yahya Sinwar, der weithin als Drahtzieher der Anschläge vom 7. Oktober gilt, mäßigen kann, wird davon abhängen, ob es Haniyeh gelingt, internationale Hilfsgelder und Mittel für den Wiederaufbau zu sichern.

Ebenso wichtig ist die Verpflichtung der USA, Israels extremistische Politik einzudämmen, einschließlich der Belagerung des Gazastreifens und der Unterstützung der Siedlergewalt im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem. Sobald es zu einer solchen Deeskalation kommt, wird es für die internationale Gemeinschaft von entscheidender Bedeutung sein, ihr Engagement für den Wiederaufbau und die Entwicklung des Gazastreifens aufrechtzuerhalten und die verzweifelten Bedingungen zu verbessern, die zu den Anschlägen vom 7. Oktober beigetragen haben.

Es ist klar, dass keine Vision für eine friedliche Zukunft die Ermordung von Zivilisten ertragen kann. Aber um einen Ausweg aus der aktuellen Krise zu finden, muss man sich mit der Realität auseinandersetzen, die die ersten sieben Wochen dieses Krieges offenbart haben: Es gibt keinen Weg, die Hamas „vom Angesicht der Erde zu tilgen“, der nicht unzählige palästinensische – und israelische – Menschenleben mit sich bringt.

Wenn schon das langfristige Überleben der Hamas die Vorstellungskraft übersteigt, so sind die Risiken, die sich aus der bloßen Vermeidung dieses Gedankens ergeben, noch unvorstellbarer. Obwohl diese Meinung in Israel derzeit nicht weit verbreitet ist, haben sich einige Israelis, wie der ehemalige Regierungsberater und Professor an der Bar-Ilan-Universität Menachem Klein, mit dieser Idee angefreundet. In einem Gespräch mit Al Jazeera nach der Freilassung der ersten israelischen Geiseln räumte Klein ein, dass es „unmöglich ist, die Hamas mit Gewalt vollständig zu zerstören“. Der Weg nach vorn, so Klein, sollte die Gruppe in erneute Verhandlungen über einen palästinensischen Staat einbeziehen.

Angesichts des schrecklichen Leids, das die Menschen in Gaza ertragen müssen, des wachsenden internationalen und nationalen Drucks, den Krieg zu beenden, und der immer noch bestehenden Aussicht auf einen breiteren regionalen Konflikt können die USA nicht länger darauf bestehen, dass die Beseitigung der Hamas der einzige Weg zur Beendigung dieses Krieges ist.

Samer Badawi ist ein freier Journalist, dessen Texte und Analysen unter anderem von Al Jazeera, BBC und der Washington Post veröffentlicht wurden. Während des Krieges 2014 berichtete er aus Gaza.

Übersetzt mit Deeepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …