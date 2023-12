‚A mass assassination factory‘: Inside Israel’s calculated bombing of Gaza Permissive airstrikes on non-military targets and the use of an artificial intelligence system have enabled the Israeli army to carry out its deadliest war on Gaza, a +972 and Local Call investigation reveals.

Erlaubte Luftangriffe auf nicht-militärische Ziele und der Einsatz eines Systems der künstlichen Intelligenz haben es der israelischen Armee ermöglicht, ihren tödlichsten Krieg gegen den Gazastreifen zu führen, wie eine Untersuchung von +972 und Local Call zeigt.



Eine Fabrik für Massenmorde“: Israels kalkulierte Bombardierung des Gazastreifens

Von Yuval Abraham

30. November 2023

In Partnerschaft mit

Die erweiterte Erlaubnis der israelischen Armee, nicht-militärische Ziele zu bombardieren, die Lockerung der Beschränkungen hinsichtlich der zu erwartenden zivilen Opfer und der Einsatz eines Systems der künstlichen Intelligenz, das mehr potenzielle Ziele als je zuvor generiert, scheinen zum zerstörerischen Charakter der Anfangsphase des aktuellen Krieges Israels gegen den Gazastreifen beigetragen zu haben, wie eine Untersuchung des Magazins +972 und Local Call zeigt. Diese Faktoren, die von gegenwärtigen und ehemaligen Mitgliedern des israelischen Geheimdienstes beschrieben wurden, haben wahrscheinlich eine Rolle bei einer der tödlichsten Militärkampagnen gegen Palästinenser seit der Nakba von 1948 gespielt.

Die Untersuchung von +972 und Local Call basiert auf Gesprächen mit sieben aktuellen und ehemaligen Mitgliedern des israelischen Geheimdienstes – darunter Angehörige des militärischen Geheimdienstes und der Luftwaffe, die an israelischen Operationen im belagerten Gazastreifen beteiligt waren – sowie auf palästinensischen Zeugenaussagen, Daten und Unterlagen aus dem Gazastreifen und offiziellen Erklärungen des IDF-Sprechers und anderer israelischer staatlicher Institutionen.

Im Vergleich zu früheren israelischen Angriffen auf den Gazastreifen hat die Armee im aktuellen Krieg – den Israel als „Operation Eiserne Schwerter“ bezeichnet und der nach dem von der Hamas angeführten Angriff auf den Süden Israels am 7. Oktober begann – ihre Bombardierung von Zielen, die nicht eindeutig militärischer Natur sind, erheblich ausgeweitet. Dazu gehören private Wohnhäuser sowie öffentliche Gebäude, Infrastruktur und Hochhäuser, die von der Armee als „Energieziele“ („matarot otzem“) bezeichnet werden.

Die Bombardierung von Machtzielen zielt nach Angaben von Geheimdienstquellen, die in der Vergangenheit Erfahrungen mit ihrer Anwendung im Gazastreifen gemacht haben, vor allem darauf ab, der palästinensischen Zivilgesellschaft zu schaden: Es soll ein „Schock“ ausgelöst werden, der unter anderem stark nachhallt und „die Zivilbevölkerung dazu bringt, Druck auf die Hamas auszuüben“, wie es eine Quelle ausdrückte.

Mehrere der Quellen, die mit +972 und Local Call unter der Bedingung der Anonymität sprachen, bestätigten, dass die israelische Armee über Dateien zu den meisten potenziellen Zielen im Gazastreifen – einschließlich Häusern – verfügt, in denen die Anzahl der Zivilisten angegeben ist, die bei einem Angriff auf ein bestimmtes Ziel wahrscheinlich getötet werden. Diese Zahl wird berechnet und ist den Nachrichtendiensten der Armee im Voraus bekannt, die auch kurz vor einem Angriff ungefähr wissen, wie viele Zivilisten mit Sicherheit getötet werden.

Palästinenser reagieren auf die Verwüstung, die ein israelischer Luftangriff in Rafah im südlichen Gazastreifen angerichtet hat, 11. November 2023. (Abed Rahim Khatib/Flash90)

In einem Fall, der von den Quellen erörtert wurde, billigte die israelische Militärführung wissentlich die Tötung von Hunderten von palästinensischen Zivilisten, um einen einzelnen hochrangigen Hamas-Militärkommandeur zu ermorden. „Die Zahlen stiegen von Dutzenden von toten Zivilisten, die als Kollateralschaden bei einem Angriff auf einen hochrangigen Beamten in früheren Operationen zugelassen wurden, auf Hunderte von toten Zivilisten als Kollateralschaden“, sagte eine Quelle.

„Nichts geschieht zufällig“, sagte eine andere Quelle. „Wenn ein 3-jähriges Mädchen in einem Haus in Gaza getötet wird, dann deshalb, weil jemand in der Armee entschieden hat, dass es keine große Sache ist, dass sie getötet wird – dass es ein Preis ist, der es wert ist, bezahlt zu werden, um [ein anderes] Ziel zu treffen. Wir sind nicht die Hamas. Das sind keine zufälligen Raketen. Alles ist beabsichtigt. Wir wissen genau, wie viel Kollateralschaden es in jedem Haus gibt.“

Der Untersuchung zufolge ist ein weiterer Grund für die große Zahl von Zielen und die umfangreichen Schäden für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen der weit verbreitete Einsatz eines Systems namens „Habsora“ („Das Evangelium“), das weitgehend auf künstlicher Intelligenz beruht und Ziele fast automatisch in einer Geschwindigkeit „generieren“ kann, die weit über das hinausgeht, was bisher möglich war. Dieses KI-System, so die Beschreibung eines ehemaligen Geheimdienstmitarbeiters, ermöglicht im Wesentlichen eine „Fabrik für Massenmorde“.

Den Quellen zufolge ermöglicht der zunehmende Einsatz von KI-basierten Systemen wie Habsora der Armee, Wohnhäuser, in denen ein einziges Hamas-Mitglied wohnt, in großem Umfang anzugreifen, selbst wenn es sich dabei um nachrangige Hamas-Mitglieder handelt. Aussagen von Palästinensern im Gazastreifen deuten jedoch darauf hin, dass die Armee seit dem 7. Oktober auch viele Privatwohnungen angegriffen hat, in denen sich kein bekanntes oder offensichtliches Mitglied der Hamas oder einer anderen militanten Gruppe aufhielt. Solche Angriffe, so bestätigten Quellen gegenüber +972 und Local Call, können wissentlich ganze Familien töten.

In den meisten Fällen, so fügten die Quellen hinzu, werden die militärischen Aktivitäten nicht von diesen angegriffenen Häusern aus durchgeführt. „Ich erinnere mich, dass ich dachte, es wäre so, als ob [palästinensische Kämpfer] alle Privatwohnungen unserer Familien bombardieren würden, wenn [israelische Soldaten] am Wochenende nach Hause gehen, um zu schlafen“, erinnerte sich eine Quelle, die diese Praxis kritisierte.

Palästinenser vor den Trümmern eines von israelischen Luftangriffen zerstörten Gebäudes in Rafah, südlicher Gazastreifen, 11. November 2023. (Abed Rahim Khatib/Flash90)

Eine andere Quelle sagte, dass ein hochrangiger Geheimdienstoffizier seinen Offizieren nach dem 7. Oktober mitgeteilt habe, dass das Ziel darin bestehe, „so viele Hamas-Aktivisten wie möglich zu töten“, wofür die Kriterien für die Schädigung palästinensischer Zivilisten erheblich gelockert worden seien. So gibt es „Fälle, in denen wir auf der Grundlage einer breit angelegten zellularen Lokalisierung des Ziels zuschlagen und dabei Zivilisten töten. Dies geschieht oft, um Zeit zu sparen, anstatt etwas mehr Arbeit zu leisten, um eine genauere Lokalisierung zu erreichen“, so die Quelle.

Das Ergebnis dieser Politik ist der erschütternde Verlust von Menschenleben in Gaza seit dem 7. Oktober. Mehr als 300 Familien haben in den letzten zwei Monaten zehn oder mehr Familienmitglieder durch israelische Bombardierungen verloren – eine Zahl, die 15 Mal höher ist als die Zahl des bisher tödlichsten Krieges Israels gegen Gaza im Jahr 2014. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wurden rund 15.000 Palästinenser in diesem Krieg getötet, Tendenz steigend.

„All dies geschieht entgegen dem Protokoll, das die IDF in der Vergangenheit verwendet haben“, erklärte eine Quelle. „Man hat das Gefühl, dass sich hohe Beamte der Armee ihres Versagens am 7. Oktober bewusst sind und sich mit der Frage beschäftigen, wie sie der israelischen Öffentlichkeit ein Bild [des Sieges] vermitteln können, das ihren Ruf rettet.“

Ein Vorwand, um Zerstörung zu verursachen

Israel begann seinen Angriff auf den Gazastreifen im Anschluss an die von der Hamas geführte Offensive auf den Süden Israels am 7. Oktober. Während dieses Angriffs massakrierten militante Palästinenser unter Raketenbeschuss mehr als 840 Zivilisten und töteten 350 Soldaten und Sicherheitskräfte, entführten etwa 240 Menschen – Zivilisten und Soldaten – nach Gaza und verübten weit verbreitete sexuelle Gewalt, einschließlich Vergewaltigungen, so ein Bericht der Nichtregierungsorganisation Ärzte für Menschenrechte Israel.

Vom ersten Moment nach dem Angriff am 7. Oktober an erklärten die Entscheidungsträger in Israel offen, dass die Reaktion ein völlig anderes Ausmaß haben würde als frühere Militäroperationen in Gaza, mit dem erklärten Ziel, die Hamas vollständig auszurotten. „Der Schwerpunkt liegt auf dem Schaden und nicht auf der Genauigkeit“, sagte IDF-Sprecher Daniel Hagari am 9. Oktober. Die Armee setzte diese Erklärungen rasch in die Tat um.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, Verteidigungsminister Yoav Gallant und der Minister ohne Geschäftsbereich Benny Gantz halten eine gemeinsame Pressekonferenz im Verteidigungsministerium in Tel Aviv, 11. November 2023. (Marc Israel Sellem/POOL)

Den Quellen zufolge, die mit +972 und Local Call sprachen, lassen sich die Ziele im Gazastreifen, die von israelischen Flugzeugen angegriffen wurden, grob in vier Kategorien einteilen. Die erste Kategorie sind „taktische Ziele“, zu denen militärische Standardziele wie bewaffnete militante Zellen, Waffenlager, Raketenwerfer, Panzerabwehrraketen, Abschussrampen, Mörserbomben, militärische Hauptquartiere, Beobachtungsposten usw. gehören.

Die zweite Kategorie sind „unterirdische Ziele“ – hauptsächlich Tunnel, die die Hamas unter den Stadtvierteln von Gaza gegraben hat, auch unter zivilen Häusern. Luftangriffe auf diese Ziele könnten zum Einsturz der Häuser über oder neben den Tunneln führen.

Die dritte Kategorie sind „Machtziele“, zu denen Hochhäuser und Wohntürme im Herzen von Städten sowie öffentliche Gebäude wie Universitäten, Banken und Regierungsbüros gehören. Laut drei Geheimdienstquellen, die in der Vergangenheit an der Planung oder Durchführung von Angriffen auf Machtziele beteiligt waren, soll ein gezielter Angriff auf die palästinensische Gesellschaft „zivilen Druck“ auf die Hamas ausüben.

Die letzte Kategorie besteht aus „Familienwohnungen“ oder „Wohnungen von Agenten“. Erklärtes Ziel dieser Angriffe ist die Zerstörung von Privatwohnungen, um einen einzelnen Bewohner zu ermorden, der verdächtigt wird, ein Hamas- oder Islamischer Dschihad-Aktivist zu sein. Palästinensische Zeugenaussagen belegen jedoch, dass sich unter den getöteten Familien keine Mitglieder dieser Organisationen befanden.

In der Anfangsphase des aktuellen Krieges scheint die israelische Armee der dritten und vierten Kategorie von Zielen besondere Aufmerksamkeit geschenkt zu haben. Nach Angaben des IDF-Sprechers vom 11. Oktober wurde in den ersten fünf Tagen der Kämpfe die Hälfte der bombardierten Ziele – 1.329 von insgesamt 2.687 – als Energieziele eingestuft.

Palästinenser gehen neben den Trümmern von Gebäuden, die von israelischen Luftangriffen zerstört wurden, in Khan Younis im südlichen Gazastreifen, 28. November 2023. (Atia Mohammed/Flash90)

„Wir werden gebeten, nach Hochhäusern mit einem halben Stockwerk zu suchen, die der Hamas zugeordnet werden können“, sagte eine Quelle, die an früheren israelischen Offensiven in Gaza teilgenommen hat. „Manchmal handelt es sich um das Büro eines Sprechers einer militanten Gruppe oder um einen Ort, an dem sich Agenten treffen. Ich habe verstanden, dass der Boden ein Vorwand ist, der es der Armee ermöglicht, in Gaza viel Zerstörung anzurichten. Das haben sie uns gesagt.

„Wenn sie der ganzen Welt sagen würden, dass die Büros [des Islamischen Dschihad] im 10. Stock nicht als Ziel wichtig sind, sondern dass ihre Existenz eine Rechtfertigung dafür ist, das gesamte Hochhaus zum Einsturz zu bringen, mit dem Ziel, Druck auf die zivilen Familien auszuüben, die dort leben, um Druck auf die terroristischen Organisationen auszuüben, würde dies selbst als Terrorismus angesehen werden. Deshalb sagen sie es nicht“, fügte die Quelle hinzu.

Verschiedene Quellen, die in den Nachrichtendiensten der IDF dienten, sagten, dass zumindest bis zum aktuellen Krieg die Armeeprotokolle Angriffe auf Energieversorgungsziele nur zuließen, wenn die Gebäude zum Zeitpunkt des Angriffs leer waren. Zeugenaussagen und Videos aus dem Gazastreifen deuten jedoch darauf hin, dass seit dem 7. Oktober einige dieser Ziele angegriffen wurden, ohne dass die Bewohner vorher benachrichtigt wurden, wodurch ganze Familien ums Leben kamen.

Die weitreichenden Angriffe auf Wohnhäuser lassen sich aus öffentlichen und offiziellen Daten ableiten. Nach Angaben des Medienbüros der Regierung im Gazastreifen – das seit dem 11. November aufgrund des Zusammenbruchs des Gesundheitswesens im Gazastreifen keine Angaben mehr über die Zahl der Todesopfer macht – hatte Israel bis zum Inkrafttreten des vorläufigen Waffenstillstands am 23. November 14.800 Palästinenser im Gazastreifen getötet; etwa 6.000 von ihnen waren Kinder und 4.000 Frauen, die zusammen mehr als 67 Prozent der Gesamtzahl ausmachen. Die Zahlen des Gesundheitsministeriums und des Medienbüros der Regierung – beide unter der Schirmherrschaft der Hamas-Regierung – weichen nicht wesentlich von den israelischen Schätzungen ab.

Das Gesundheitsministerium in Gaza macht auch keine Angaben darüber, wie viele der Toten den militärischen Flügeln der Hamas oder des Islamischen Dschihad angehörten. Die israelische Armee schätzt, dass sie zwischen 1.000 und 3.000 bewaffnete palästinensische Kämpfer getötet hat. Nach israelischen Medienberichten sind einige der toten Kämpfer unter den Trümmern oder im unterirdischen Tunnelsystem der Hamas begraben und wurden daher bei den offiziellen Zählungen nicht mitgezählt.

Palästinenser versuchen, nach einem israelischen Luftangriff auf ein Haus im Flüchtlingslager Shaboura in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens am 17. November 2023 ein Feuer zu löschen. (Abed Rahim Khatib/Flash90)

UN-Daten für den Zeitraum bis zum 11. November, als Israel 11.078 Palästinenser im Gazastreifen tötete, besagen, dass mindestens 312 Familien zehn oder mehr Menschen bei dem aktuellen israelischen Angriff verloren haben; zum Vergleich: während der „Operation Protective Edge“ im Jahr 2014 verloren 20 Familien im Gazastreifen zehn oder mehr Menschen. Mindestens 189 Familien haben den UN-Angaben zufolge zwischen sechs und neun Menschen verloren, während 549 Familien zwischen zwei und fünf Menschen verloren haben. Für die seit dem 11. November veröffentlichten Opferzahlen liegen noch keine aktualisierten Aufschlüsselungen vor.

Die massiven Angriffe auf Elektrizitätswerke und Privathäuser erfolgten zur gleichen Zeit, als die israelische Armee am 13. Oktober die 1,1 Millionen Bewohner des nördlichen Gazastreifens – die meisten von ihnen in Gaza-Stadt – aufforderte, ihre Häuser zu verlassen und in den Süden des Streifens zu ziehen. Zu diesem Zeitpunkt war bereits eine Rekordzahl von Zielen bombardiert worden, und mehr als 1.000 Palästinenser waren bereits getötet worden, darunter Hunderte von Kindern.

Insgesamt sind nach Angaben der UNO seit dem 7. Oktober 1,7 Millionen Palästinenser, die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung des Streifens, innerhalb des Gazastreifens vertrieben worden. Die Armee behauptete, dass die Aufforderung zur Evakuierung des Nordens des Gazastreifens dem Schutz der Zivilbevölkerung diente. Die Palästinenser sehen diese Massenvertreibung jedoch als Teil einer „neuen Nakba“ – ein Versuch, einen Teil oder das gesamte Gebiet ethnisch zu säubern.

Sie haben ein Hochhaus um seiner selbst willen niedergerissen“.

Nach Angaben der israelischen Armee hat sie in den ersten fünf Tagen der Kämpfe 6.000 Bomben mit einem Gesamtgewicht von etwa 4.000 Tonnen auf den Streifen abgeworfen. Medien berichteten, die Armee habe ganze Stadtviertel ausgelöscht. Nach Angaben des im Gazastreifen ansässigen Al Mezan Center for Human Rights führten diese Angriffe zur „vollständigen Zerstörung von Wohnvierteln, zur Zerstörung der Infrastruktur und zur Massentötung von Bewohnern“.

Wie von Al Mezan dokumentiert und durch zahlreiche Bilder aus Gaza belegt, bombardierte Israel die Islamische Universität von Gaza, die Palästinensische Anwaltskammer, ein UN-Gebäude für ein Bildungsprogramm für herausragende Studenten, ein Gebäude der Palästinensischen Telekommunikationsgesellschaft, das Ministerium für Nationale Wirtschaft, das Kulturministerium, Straßen und Dutzende von Hochhäusern und Wohnhäusern – vor allem in den nördlichen Vierteln von Gaza.

Die Ruinen der Al-Amin-Muhammad-Moschee, die am 20. Oktober bei einem israelischen Luftangriff zerstört wurde, Flüchtlingslager Khan Younis, südlicher Gazastreifen, 31. Oktober 2023. (Mohammed Zaanoun/Activestills)

Am fünften Tag der Kämpfe verteilte der IDF-Sprecher an Militärreporter in Israel „Vorher-Nachher“-Satellitenbilder von Vierteln im nördlichen Gazastreifen, wie Shuja’iyya und Al-Furqan (benannt nach einer Moschee in der Gegend) in Gaza-Stadt, die Dutzende von zerstörten Häusern und Gebäuden zeigten. Die israelische Armee erklärte, sie habe 182 Stromziele in Shuja’iyya und 312 Stromziele in Al-Furqan getroffen.

Der Stabschef der israelischen Luftwaffe, Omer Tishler, erklärte gegenüber Militärreportern, dass alle diese Angriffe ein legitimes militärisches Ziel gehabt hätten, dass aber auch ganze Stadtteile „in großem Umfang und nicht auf chirurgische Weise“ angegriffen worden seien. Der IDF-Sprecher wies darauf hin, dass die Hälfte der militärischen Ziele bis zum 11. Oktober Energieziele waren, und sagte, dass „Stadtteile, die der Hamas als Terrornester dienen“, angegriffen wurden und dass Schäden an „operativen Hauptquartieren“, „operativen Einrichtungen“ und „Einrichtungen, die von terroristischen Organisationen in Wohngebäuden genutzt werden“, verursacht wurden. Am 12. Oktober gab die israelische Armee bekannt, sie habe drei „hochrangige Hamas-Mitglieder“ getötet, von denen zwei dem politischen Flügel der Gruppe angehörten.

Doch trotz des ungezügelten israelischen Bombardements scheint der Schaden an der militärischen Infrastruktur der Hamas im nördlichen Gazastreifen in den ersten Tagen des Krieges sehr gering gewesen zu sein. Nachrichtendienstliche Quellen erklärten gegenüber +972 und Local Call, dass militärische Ziele, die zu den Machtzielen gehörten, in der Vergangenheit oft als Feigenblatt für die Schädigung der Zivilbevölkerung benutzt wurden. „Es gibt kein Gebäude, in dem nicht irgendetwas von der Hamas zu finden ist. Wenn man also einen Weg finden will, ein Hochhaus in ein Ziel zu verwandeln, dann kann man das tun“, sagte ein ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter.

„Sie werden niemals einfach ein Hochhaus angreifen, das nicht etwas enthält, das wir als militärisches Ziel definieren können“, sagte ein anderer Geheimdienstmitarbeiter, der schon früher Angriffe auf Machtziele durchgeführt hat. „Es wird immer eine Etage in dem Hochhaus geben, die [mit der Hamas] in Verbindung gebracht wird. Aber in den meisten Fällen ist es klar, dass das Ziel keinen militärischen Wert hat, der einen Angriff rechtfertigt, der ein ganzes leeres Gebäude mitten in einer Stadt mit Hilfe von sechs Flugzeugen und tonnenschweren Bomben zum Einsturz bringen würde.“

Quellen zufolge, die in früheren Kriegen an der Zusammenstellung von Angriffszielen beteiligt waren, enthält die Zieldatei zwar in der Regel irgendeine Art von angeblicher Verbindung zur Hamas oder zu anderen militanten Gruppen, aber der Angriff auf das Ziel dient in erster Linie als „Mittel, das eine Schädigung der Zivilgesellschaft ermöglicht“. Die Quellen verstanden, einige explizit und einige implizit, dass die Schädigung von Zivilisten der eigentliche Zweck dieser Angriffe ist.

Überlebende Palästinenser werden aus den Trümmern von Häusern geholt, die bei einem israelischen Luftangriff in der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen zerstört wurden, 20. November 2023. (Abed Rahim Khatib/Flash90)

Im Mai 2021 wurde Israel beispielsweise heftig für die Bombardierung des Al-Jalaa-Turms kritisiert, in dem bekannte internationale Medien wie Al Jazeera, AP und AFP untergebracht waren. Die Armee behauptete, dass es sich bei dem Gebäude um ein militärisches Ziel der Hamas handelte; Quellen haben gegenüber +972 und Local Call erklärt, dass es sich in Wirklichkeit um ein Stromziel handelte.

„Die Wahrnehmung ist, dass es der Hamas wirklich schadet, wenn Hochhäuser zerstört werden, weil es eine öffentliche Reaktion im Gazastreifen hervorruft und die Bevölkerung verängstigt“, sagte eine der Quellen. „Sie wollten den Bürgern von Gaza das Gefühl geben, dass die Hamas die Situation nicht unter Kontrolle hat. Manchmal stürzten sie Gebäude ein, manchmal Post und Regierungsgebäude“.

Obwohl es für die israelische Armee ein Novum ist, innerhalb von fünf Tagen mehr als 1.000 Energieversorgungsziele anzugreifen, wurde die Idee, zivile Gebiete zu strategischen Zwecken massenhaft zu verwüsten, bereits bei früheren Militäroperationen im Gazastreifen formuliert und durch die so genannte „Dahiya-Doktrin“ aus dem zweiten Libanonkrieg von 2006 verfeinert.

Nach dieser Doktrin, die vom ehemaligen IDF-Stabschef Gadi Eizenkot entwickelt wurde, der jetzt Mitglied der Knesset und des derzeitigen Kriegskabinetts ist, muss Israel in einem Krieg gegen Guerillagruppen wie die Hamas oder die Hisbollah unverhältnismäßige und überwältigende Gewalt anwenden und dabei die zivile und staatliche Infrastruktur ins Visier nehmen, um Abschreckung zu schaffen und die Zivilbevölkerung zu zwingen, die Gruppen zur Einstellung ihrer Angriffe zu bewegen. Das Konzept der „Machtziele“ scheint dieser Logik entsprungen zu sein.

Das erste Mal, dass die israelische Armee öffentlich Machtziele im Gazastreifen definierte, war am Ende der Operation Protective Edge im Jahr 2014. In den letzten vier Tagen des Krieges bombardierte die Armee vier Gebäude – drei mehrstöckige Wohngebäude in Gaza-Stadt und ein Hochhaus in Rafah. Der Sicherheitsapparat erklärte damals, die Angriffe sollten den Palästinensern im Gazastreifen vermitteln, dass „nichts mehr immun ist“, und Druck auf die Hamas ausüben, einem Waffenstillstand zuzustimmen. „Die von uns gesammelten Beweise zeigen, dass die massive Zerstörung [der Gebäude] absichtlich und ohne jede militärische Rechtfertigung durchgeführt wurde“, hieß es Ende 2014 in einem Amnesty-Bericht.

Rauch steigt auf, nachdem ein israelischer Luftangriff den Al-Jalaa-Turm getroffen hat, in dem Wohnungen und mehrere Medien, darunter Associated Press und Al Jazeera, untergebracht sind, Gaza-Stadt, 15. Mai 2021. (Atia Mohammed/Flash90)

In einer weiteren gewalttätigen Eskalation, die im November 2018 begann, griff die Armee erneut Ziele der Macht an. Diesmal bombardierte Israel Hochhäuser, Einkaufszentren und das Gebäude des Hamas-nahen Fernsehsenders Al-Aqsa. „Der Angriff auf Machtziele hat eine sehr große Wirkung auf die andere Seite“, erklärte ein Offizier der Luftwaffe damals. „Wir haben es geschafft, ohne jemanden zu töten, und wir haben dafür gesorgt, dass das Gebäude und seine Umgebung evakuiert wurden.“

Frühere Operationen haben auch gezeigt, dass die Angriffe auf diese Ziele nicht nur die Moral der Palästinenser beeinträchtigen, sondern auch die Moral innerhalb Israels heben sollen. Haaretz enthüllte, dass während der Operation „Guardian of the Walls“ (Wächter der Mauern) im Jahr 2021 die IDF-Sprechereinheit eine Psycho-Operation gegen israelische Bürger durchführte, um das Bewusstsein für die Operationen der IDF im Gazastreifen und die Schäden, die sie den Palästinensern zufügten, zu schärfen. Soldaten, die gefälschte Social-Media-Konten benutzten, um den Ursprung der Kampagne zu verschleiern, luden Bilder und Clips von den Angriffen der Armee in Gaza auf Twitter, Facebook, Instagram und TikTok hoch, um der israelischen Öffentlichkeit die Fähigkeiten der Armee zu demonstrieren.

Während des Angriffs im Jahr 2021 hat Israel neun Ziele angegriffen, die als Energieziele definiert wurden – allesamt Hochhäuser. „Das Ziel war es, die Hochhäuser zum Einsturz zu bringen, um Druck auf die Hamas auszuüben, und auch, um der [israelischen] Öffentlichkeit ein Bild des Sieges zu vermitteln“, so eine Sicherheitsquelle gegenüber +972 und Local Call.

Aber, so die Quelle weiter, „es hat nicht funktioniert. Als jemand, der die Hamas verfolgt hat, habe ich aus erster Hand erfahren, wie wenig sie sich um die Zivilisten und die zerstörten Gebäude kümmerten. Manchmal fand die Armee in einem Hochhaus etwas, das mit der Hamas in Verbindung stand, aber es war auch möglich, dieses spezifische Ziel mit präziseren Waffen zu treffen. Unterm Strich haben sie ein Hochhaus abgerissen, um ein Hochhaus abreißen zu können.

Jeder suchte nach seinen Kindern in diesen Haufen“.

Im gegenwärtigen Krieg hat Israel nicht nur eine noch nie dagewesene Anzahl von militärischen Zielen angegriffen, sondern die Armee hat auch ihre frühere Politik aufgegeben, die darauf abzielte, Schaden von der Zivilbevölkerung abzuwenden. Während früher die offizielle Vorgehensweise der Armee darin bestand, dass man Stromziele erst angreifen konnte, nachdem alle Zivilisten aus ihnen evakuiert worden waren, zeigen Zeugenaussagen palästinensischer Bewohner im Gazastreifen, dass Israel seit dem 7. Oktober Hochhäuser angreift, in denen sich die Bewohner noch befinden oder ohne nennenswerte Schritte zu ihrer Evakuierung unternommen zu haben, was zu zahlreichen zivilen Todesfällen führte.

Palästinenser vor den Trümmern eines zerstörten Gebäudes nach einem israelischen Luftangriff im Zentrum des Gazastreifens, 5. November 2023. (Atia Mohammed/Flash90)

Bei solchen Angriffen werden sehr oft ganze Familien getötet, wie bei früheren Offensiven zu beobachten war; laut einer nach dem Krieg von 2014 durchgeführten AP-Untersuchung waren etwa 89 Prozent der bei den Luftangriffen auf Familienhäuser Getöteten unbewaffnete Bewohner, und die meisten von ihnen waren Kinder und Frauen.

Tishler, der Stabschef der Luftwaffe, bestätigte eine Änderung der Politik und erklärte gegenüber Reportern, dass die „Dachklopfer“-Politik der Armee – bei der ein kleiner Erstschlag auf das Dach eines Gebäudes abgefeuert wird, um die Bewohner zu warnen, dass es bald angegriffen wird – nicht mehr angewandt wird, „wenn es einen Feind gibt“. Roof knocking“, so Tishler, sei „ein Begriff, der sich auf Kampfhandlungen bezieht und nicht auf den Krieg“.

Die Quellen, die zuvor an Energiezielen gearbeitet haben, sagten, dass die dreiste Strategie des aktuellen Krieges eine gefährliche Entwicklung sein könnte, und erklärten, dass der Angriff auf Energieziele ursprünglich dazu gedacht war, den Gazastreifen zu „schockieren“, aber nicht unbedingt, um eine große Anzahl von Zivilisten zu töten. „Die Ziele wurden unter der Annahme entworfen, dass die Hochhäuser evakuiert werden würden. Als wir also daran arbeiteten, [die Ziele zusammenzustellen], gab es keinerlei Bedenken, wie viele Zivilisten zu Schaden kommen würden; die Annahme war, dass die Zahl immer gleich Null sein würde“, sagte eine Quelle, die mit der Taktik bestens vertraut ist.

„Dies würde bedeuten, dass es eine vollständige Evakuierung [der angegriffenen Gebäude] geben würde, die zwei bis drei Stunden dauert, in denen die Bewohner [telefonisch zur Evakuierung] aufgefordert werden, Warnraketen abgefeuert werden und wir auch mit Drohnenaufnahmen überprüfen, ob die Menschen tatsächlich das Hochhaus verlassen“, fügte die Quelle hinzu.

Hinweise aus dem Gazastreifen deuten jedoch darauf hin, dass einige Hochhäuser – von denen wir annehmen, dass es sich um Stromziele handelte – ohne Vorwarnung zum Einsturz gebracht wurden. +972 und Local Call haben während des aktuellen Krieges mindestens zwei Fälle ausfindig gemacht, in denen ganze Wohnhochhäuser ohne Vorwarnung bombardiert wurden und einstürzten, und einen Fall, in dem den Beweisen zufolge ein Hochhaus auf Zivilisten, die sich darin befanden, einstürzte.

Verwüstung im Viertel Al-Rimal im Herzen von Gaza-Stadt nach einem israelischen Bombenangriff, 23. Oktober 2023. (Mohammed Zaanoun/Activestills)

Am 10. Oktober bombardierte Israel das Babel-Gebäude in Gaza, so die Aussage von Bilal Abu Hatzira, der in dieser Nacht Leichen aus den Trümmern rettete. Bei dem Angriff auf das Gebäude wurden zehn Menschen getötet, darunter drei Journalisten.

Am 25. Oktober wurde das 12-stöckige Wohngebäude Al-Taj in Gaza-Stadt ohne Vorwarnung in die Luft gesprengt, wobei die darin lebenden Familien getötet wurden. Etwa 120 Menschen wurden unter den Trümmern ihrer Wohnungen begraben, wie die Bewohner berichteten. Yousef Amar Sharaf, ein Bewohner von Al-Taj, schrieb auf X, dass 37 seiner Familienmitglieder, die in dem Gebäude lebten, bei dem Angriff getötet wurden: „Mein lieber Vater und meine liebe Mutter, meine geliebte Frau, meine Söhne und die meisten meiner Brüder und deren Familien“. Anwohner erklärten, dass viele Bomben abgeworfen wurden, die auch Wohnungen in benachbarten Gebäuden beschädigten und zerstörten.

Sechs Tage später, am 31. Oktober, wurde das achtstöckige Wohngebäude Al-Mohandseen ohne Vorwarnung bombardiert. Berichten zufolge wurden bereits am ersten Tag zwischen 30 und 45 Leichen aus den Trümmern geborgen. Ein Baby wurde lebend und ohne seine Eltern gefunden. Journalisten schätzten, dass über 150 Menschen bei dem Angriff getötet wurden, da viele unter den Trümmern begraben blieben.

Das Gebäude stand früher im Flüchtlingslager Nuseirat südlich des Wadi Gaza – in der vermeintlich „sicheren Zone“, in die Israel die aus ihren Häusern im nördlichen und zentralen Gazastreifen geflohenen Palästinenser verwiesen hatte – und diente daher nach Zeugenaussagen als vorübergehende Unterkunft für die Vertriebenen.

Nach einer Untersuchung von Amnesty International beschoss Israel am 9. Oktober mindestens drei mehrstöckige Gebäude sowie einen offenen Flohmarkt an einer belebten Straße im Flüchtlingslager Jabaliya und tötete dabei mindestens 69 Menschen. „Die Leichen waren verbrannt … Ich wollte nicht hinsehen, ich hatte Angst, das Gesicht von Imad zu sehen“, sagte der Vater eines getöteten Kindes. „Die Leichen lagen verstreut auf dem Boden. Jeder suchte nach seinen Kindern in diesen Haufen. Ich erkannte meinen Sohn nur an seiner Hose. Ich wollte ihn sofort begraben, also trug ich meinen Sohn und holte ihn heraus.“

Ein israelischer Panzer ist im Flüchtlingslager Al-Shati im Norden des Gazastreifens zu sehen, 16. November 2023. (Yonatan Sindel/Flash90)

Der Amnesty-Untersuchung zufolge erklärte die Armee, der Angriff auf das Marktgebiet habe einer Moschee gegolten, „in der sich Hamas-Aktivisten aufhielten“. Der gleichen Untersuchung zufolge zeigen Satellitenbilder jedoch keine Moschee in der Nähe.

Der IDF-Sprecher ging nicht auf die Fragen von +972 und Local Call zu bestimmten Angriffen ein, sondern erklärte ganz allgemein, dass „die IDF vor Angriffen auf verschiedene Weise warnt und, wenn die Umstände es zulassen, auch individuelle Warnungen durch Telefonanrufe an Personen übermittelt, die sich an oder in der Nähe der Ziele befinden (während des Krieges gab es mehr als 25.000 Live-Gespräche, neben Millionen von aufgezeichneten Gesprächen, Textnachrichten und aus der Luft abgeworfenen Flugblättern zum Zweck der Warnung der Bevölkerung). Generell bemühen sich die IDF, den Schaden für die Zivilbevölkerung im Rahmen der Angriffe so gering wie möglich zu halten, obwohl es eine Herausforderung ist, eine Terrororganisation zu bekämpfen, die die Bürger des Gazastreifens als menschliche Schutzschilde benutzt.“

Die Maschine produzierte 100 Ziele an einem Tag

Nach Angaben des IDF-Sprechers hat Israel in den ersten 35 Tagen der Kämpfe bis zum 10. November insgesamt 15.000 Ziele in Gaza angegriffen. Laut mehreren Quellen ist dies eine sehr hohe Zahl im Vergleich zu den vier vorangegangenen großen Operationen im Gazastreifen. Während der Operation Guardian of the Walls im Jahr 2021 griff Israel in 11 Tagen 1.500 Ziele an. Bei der Operation Protective Edge im Jahr 2014, die 51 Tage dauerte, traf Israel zwischen 5.266 und 6.231 Ziele. Während der „Säule der Verteidigung“ im Jahr 2012 wurden in acht Tagen rund 1 500 Ziele angegriffen. Bei „Gegossenes Blei“ im Jahr 2008 schlug Israel in 22 Tagen 3.400 Ziele an.

Aus Geheimdienstkreisen, die an den früheren Operationen beteiligt waren, erfuhren +972 und Local Call, dass die israelische Luftwaffe bei einer Angriffsrate von 100 bis 200 Zielen pro Tag im Jahr 2021 zehn Tage lang und im Jahr 2014 drei Wochen lang keine Ziele von militärischem Wert mehr hatte. Warum sind der israelischen Armee dann nach fast zwei Monaten im aktuellen Krieg noch nicht die Ziele ausgegangen?

Die Antwort könnte in einer Erklärung des IDF-Sprechers vom 2. November zu finden sein, wonach die Armee das KI-System Habsora („Das Evangelium“) einsetzt, das, wie der Sprecher sagt, „den Einsatz von automatischen Werkzeugen ermöglicht, um Ziele in einem schnellen Tempo zu produzieren, und das durch die Verbesserung von präzisem und qualitativ hochwertigem Aufklärungsmaterial entsprechend den [operativen] Erfordernissen funktioniert.“

Israelische Artillerie, stationiert in der Nähe des Gaza-Zauns, Südisrael, 2. November 2023. (Chaim Goldberg/Flash90)

In der Erklärung wird ein hochrangiger Geheimdienstmitarbeiter mit den Worten zitiert, dass dank Habsora Ziele für Präzisionsschläge geschaffen werden können, „die dem Feind großen Schaden zufügen und Nichtkombattanten nur minimalen Schaden zufügen. Hamas-Aktivisten sind nicht immun – egal, wo sie sich verstecken“.

Geheimdienstquellen zufolge generiert Habsora unter anderem automatische Empfehlungen für Angriffe auf Privatwohnungen, in denen Personen leben, die verdächtigt werden, Hamas- oder Islamischer Dschihad-Aktivisten zu sein. Israel führt dann groß angelegte Tötungsoperationen durch, indem es diese Wohnhäuser unter schweren Beschuss nimmt.

Habsora, so erklärte eine der Quellen, verarbeitet enorme Datenmengen, die „Zehntausende von Geheimdienstmitarbeitern nicht verarbeiten könnten“, und empfiehlt Bombenanschläge in Echtzeit. Da sich die meisten hochrangigen Hamas-Beamten bei Beginn einer Militäroperation in unterirdische Tunnel zurückziehen, ermöglicht der Einsatz eines Systems wie Habsora das Aufspüren und Angreifen der Häuser von relativ jungen Agenten, heißt es in der Quelle.

Ein ehemaliger Geheimdienstoffizier erklärte, dass das Habsora-System die Armee in die Lage versetzt, eine „Massenmordfabrik“ zu betreiben, in der „der Schwerpunkt auf der Quantität und nicht auf der Qualität liegt“. Ein menschliches Auge „wird die Ziele vor jedem Angriff durchgehen, aber es muss nicht viel Zeit auf sie verwenden“. Da Israel schätzt, dass sich etwa 30.000 Hamas-Mitglieder im Gazastreifen aufhalten, die alle zum Tode verurteilt sind, ist die Zahl der potenziellen Ziele enorm.

2019 hat die israelische Armee ein neues Zentrum eingerichtet, das mithilfe von KI die Zielgenerierung beschleunigen soll. „Die Targets Administrative Division ist eine Einheit, die Hunderte von Offizieren und Soldaten umfasst und auf KI-Fähigkeiten basiert“, sagte der ehemalige IDF-Stabschef Aviv Kochavi in einem ausführlichen Interview mit Ynet Anfang des Jahres.

Palästinenser suchen nach einem israelischen Luftangriff auf ein Haus im Flüchtlingslager Shaboura in der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen nach Verwundeten, 17. November 2023. (Abed Rahim Khatib/Flash90)

„Das ist eine Maschine, die mit Hilfe von KI viele Daten besser und schneller als jeder Mensch verarbeitet und in Angriffsziele umsetzt“, so Kochavi weiter. „Das Ergebnis war, dass diese Maschine bei der Operation Guardian of the Walls [im Jahr 2021] von dem Moment an, als sie aktiviert wurde, jeden Tag 100 neue Ziele generierte. Sehen Sie, in der Vergangenheit gab es in Gaza Zeiten, in denen wir 50 Ziele pro Jahr geschaffen haben. Und hier produzierte die Maschine 100 Ziele an einem Tag“.

„Wir bereiten die Zielscheiben automatisch vor und arbeiten nach einer Checkliste“, so eine der Quellen, die in der neuen Verwaltungsabteilung für Zielscheiben arbeiten, gegenüber +972 und Local Call. „Es ist wirklich wie in einer Fabrik. Wir arbeiten schnell, und es bleibt keine Zeit, sich eingehend mit dem Ziel zu befassen. Wir werden danach beurteilt, wie viele Ziele wir erreichen können.

Ein hochrangiger Militärbeamter, der für die Zielbank zuständig ist, sagte der Jerusalem Post Anfang des Jahres, dass das Militär dank der KI-Systeme der Armee zum ersten Mal schneller neue Ziele generieren kann, als es Angriffe durchführt. Eine andere Quelle sagte, das Bestreben, automatisch eine große Anzahl von Zielen zu generieren, sei eine Umsetzung der Dahiya-Doktrin.

Automatisierte Systeme wie Habsora haben somit die Arbeit der israelischen Geheimdienstler bei der Entscheidungsfindung während militärischer Operationen, einschließlich der Berechnung potenzieller Opfer, erheblich erleichtert. Fünf verschiedene Quellen bestätigten, dass die Zahl der Zivilisten, die bei Angriffen auf Privathäuser getötet werden können, dem israelischen Geheimdienst im Voraus bekannt ist und in der Zieldatei eindeutig unter der Kategorie „Kollateralschäden“ erscheint.

Diesen Quellen zufolge gibt es verschiedene Grade von Kollateralschäden, anhand derer die Armee entscheidet, ob es möglich ist, ein Ziel in einem Privathaus anzugreifen. „Wenn die allgemeine Direktive ‚Kollateralschaden 5‘ lautet, bedeutet das, dass wir befugt sind, alle Ziele anzugreifen, bei denen fünf oder weniger Zivilisten getötet werden – wir können auf alle Zieldateien reagieren, die fünf oder weniger sind“, sagte eine der Quellen.

Palästinenser versammeln sich um die Überreste eines Hochhauses, in dem Büros untergebracht waren und das laut Zeugenaussagen durch einen israelischen Luftangriff in Gaza-Stadt zerstört wurde, 26. August 2014. (Emad Nassar/Flash90)

„In der Vergangenheit haben wir nicht regelmäßig die Häuser von jüngeren Hamas-Mitgliedern für Bombenangriffe markiert“, sagte ein Sicherheitsbeamter, der an den Angriffen auf Ziele während früherer Operationen beteiligt war. „Wenn zu meiner Zeit das Haus, an dem ich arbeitete, als Kollateralschaden 5 gekennzeichnet war, wurde es nicht immer [für den Angriff] genehmigt.“ Eine solche Genehmigung sei nur erteilt worden, wenn bekannt war, dass ein hochrangiger Hamas-Kommandeur in dem Haus wohnte.

„Soweit ich weiß, können sie heute alle Häuser [aller Hamas-Militärangehörigen, unabhängig von ihrem Rang] markieren“, so die Quelle weiter. „Das sind eine Menge Häuser. Hamas-Mitglieder, die nicht wirklich wichtig sind, leben in Häusern in ganz Gaza. Also markieren sie das Haus, bombardieren es und töten alle Bewohner.“

Eine konzertierte Politik zur Bombardierung von Familienhäusern

Am 22. Oktober bombardierte die israelische Luftwaffe das Haus des palästinensischen Journalisten Ahmed Alnaouq in der Stadt Deir al-Balah. Ahmed ist ein enger Freund und Kollege von mir. Vor vier Jahren gründeten wir eine hebräische Facebook-Seite mit dem Namen „Across the Wall“ (Über die Mauer), um der israelischen Öffentlichkeit palästinensische Stimmen aus dem Gazastreifen zu vermitteln.

Bei dem Angriff am 22. Oktober stürzten Betonblöcke auf Ahmeds gesamte Familie ein und töteten seinen Vater, seine Brüder, Schwestern und alle ihre Kinder, einschließlich der Babys. Nur seine 12-jährige Nichte Malak überlebte und befand sich in einem kritischen Zustand, ihr Körper war mit Verbrennungen übersät. Ein paar Tage später starb Malak.

Insgesamt wurden einundzwanzig Mitglieder von Ahmeds Familie getötet und unter ihrem Haus begraben. Keiner von ihnen war ein Kämpfer. Der Jüngste war 2 Jahre alt, der Älteste, sein Vater, war 75 Jahre alt. Ahmed, der derzeit im Vereinigten Königreich lebt, ist nun der Einzige in seiner Familie.

Das Al-Nasser-Krankenhaus in Khan Younis ist überfüllt mit Leichen von Palästinensern, die in der Nacht bei israelischen Luftangriffen getötet und verwundet wurden, Gazastreifen, 25. Oktober 2023. (Mohammed Zaanoun/Activestills)

Ahmeds Familien-WhatsApp-Gruppe trägt den Titel „Better Together“. Die letzte Nachricht, die dort erscheint, wurde von ihm kurz nach Mitternacht in der Nacht, in der er seine Familie verlor, gesendet. „Jemand hat mich wissen lassen, dass alles in Ordnung ist“, schrieb er. Es antwortete niemand. Er schlief ein, wachte aber um 4 Uhr morgens panisch auf. Schweißgebadet überprüfte er erneut sein Telefon. Stille. Dann erhielt er eine Nachricht von einem Freund mit der schrecklichen Nachricht.

Ahmeds Fall ist in diesen Tagen in Gaza alltäglich. In Interviews mit der Presse geben die Leiter der Krankenhäuser im Gazastreifen immer wieder dieselbe Beschreibung ab: Familien kommen als eine Reihe von Leichen ins Krankenhaus, ein Kind, gefolgt von seinem Vater, gefolgt von seinem Großvater. Die Leichen sind alle mit Schmutz und Blut bedeckt.

Ehemaligen israelischen Geheimdienstoffizieren zufolge ist in vielen Fällen, in denen ein Privathaus bombardiert wird, das Ziel die „Ermordung von Hamas- oder Dschihad-Agenten“, und solche Ziele werden angegriffen, wenn der Agent das Haus betritt. Die Nachrichtendienstler wissen, ob die Familienmitglieder oder Nachbarn des Agenten bei einem Anschlag ebenfalls ums Leben kommen könnten, und sie wissen, wie sie berechnen können, wie viele von ihnen sterben könnten. Jede der Quellen sagte, dass es sich um Privathäuser handelt, in denen in der Mehrzahl der Fälle keine militärischen Aktivitäten durchgeführt werden.

+972 und Local Call liegen keine Daten über die Zahl der Militärangehörigen vor, die bei Luftangriffen auf Privathäuser im gegenwärtigen Krieg tatsächlich getötet oder verwundet wurden, aber es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass es sich in vielen Fällen nicht um militärische oder politische Aktivisten der Hamas oder des Islamischen Dschihad handelte.

Am 10. Oktober bombardierte die israelische Luftwaffe ein Wohnhaus im Gaza-Viertel Sheikh Radwan und tötete 40 Menschen, die meisten von ihnen Frauen und Kinder. In einem der schockierenden Videos, die nach dem Angriff aufgenommen wurden, sind schreiende Menschen zu sehen, die eine Puppe in der Hand halten, die aus den Trümmern des Hauses geborgen wurde, und sie von Hand zu Hand weiterreichen. Als die Kamera heranzoomt, sieht man, dass es sich nicht um eine Puppe, sondern um den Körper eines Babys handelt.

Palästinensische Rettungskräfte bergen die Leichen von Mitgliedern der Familie Shaaban, die alle sechs bei einem israelischen Luftangriff auf das Stadtviertel Sheikh Radwan im westlichen Gazastreifen getötet wurden, 9. Oktober 2023. (Mohammed Zaanoun)

Palästinensische Rettungskräfte bergen die Leichen von Mitgliedern der Familie Shaaban, die alle sechs bei einem israelischen Luftangriff auf das Stadtviertel Sheikh Radwan im westlichen Gazastreifen getötet wurden, 9. Oktober 2023. (Mohammed Zaanoun)

Einer der Bewohner sagte, 19 Mitglieder seiner Familie seien bei dem Angriff getötet worden. Ein anderer Überlebender schrieb auf Facebook, er habe nur die Schulter seines Sohnes in den Trümmern gefunden. Amnesty untersuchte den Angriff und fand heraus, dass ein Hamas-Mitglied in einem der oberen Stockwerke des Gebäudes wohnte, aber zum Zeitpunkt des Angriffs nicht anwesend war.

Die Bombardierung von Familienhäusern, in denen vermutlich Hamas- oder Islamischer Dschihad-Aktivisten leben, wurde wahrscheinlich während der Operation „Protective Edge“ im Jahr 2014 zu einer konzertierten Politik der IDF. Damals waren 606 Palästinenser – etwa ein Viertel der zivilen Todesopfer in den 51 Tagen der Kämpfe – Mitglieder von Familien, deren Häuser bombardiert wurden. Ein UN-Bericht bezeichnete dies 2015 sowohl als potenzielles Kriegsverbrechen als auch als „neues Handlungsmuster“, das „zum Tod ganzer Familien führte“.

Im Jahr 2014 wurden 93 Babys durch israelische Bombardierungen von Familienhäusern getötet, darunter 13 Kinder unter einem Jahr. Vor einem Monat wurden bereits 286 Babys im Alter von bis zu einem Jahr als im Gazastreifen getötet identifiziert, wie aus einer detaillierten ID-Liste mit dem Alter der Opfer hervorgeht, die das Gesundheitsministerium im Gazastreifen am 26. Oktober veröffentlichte. Die Zahl hat sich seitdem wahrscheinlich verdoppelt oder verdreifacht.

In vielen Fällen, insbesondere bei den derzeitigen Angriffen auf den Gazastreifen, hat die israelische Armee jedoch Angriffe auf Privatwohnungen durchgeführt, auch wenn es kein bekanntes oder eindeutiges militärisches Ziel gibt. So hat Israel nach Angaben des Komitees zum Schutz von Journalisten bis zum 29. November 50 palästinensische Journalisten in Gaza getötet, einige von ihnen in ihren Häusern und bei ihren Familien.

Roshdi Sarraj, 31, ein Journalist aus Gaza, der in Großbritannien geboren wurde, gründete in Gaza ein Medienunternehmen namens „Ain Media“. Am 22. Oktober wurde das Haus seiner Eltern, in dem er schlief, von einer israelischen Bombe getroffen, die ihn tötete. Die Journalistin Salam Mema starb ebenfalls unter den Trümmern ihres Hauses, nachdem es bombardiert worden war; von ihren drei kleinen Kindern starb Hadi, 7, während Sham, 3, noch nicht unter den Trümmern gefunden wurde. Zwei weitere Journalisten, Duaa Sharaf und Salma Makhaimer, wurden zusammen mit ihren Kindern in ihren Häusern getötet.

Ein israelisches Kampfflugzeug fliegt über dem Gazastreifen, 13. November 2023. (Yonatan Sindel/Flash90)

Israelische Analysten haben zugegeben, dass die militärische Wirksamkeit dieser Art von unverhältnismäßigen Luftangriffen begrenzt ist. Zwei Wochen nach Beginn der Bombardierungen in Gaza (und vor der Bodeninvasion) – nachdem die Leichen von 1.903 Kindern, etwa 1.000 Frauen und 187 älteren Männern im Gazastreifen gezählt worden waren – twitterte der israelische Kommentator Avi Issacharoff: „So schwer es auch zu hören ist, am 14. Tag der Kämpfe sieht es nicht so aus, als ob der militärische Arm der Hamas signifikant geschädigt wurde. Der bedeutendste Schaden für die militärische Führung ist die Ermordung von [Hamas-Kommandeur] Ayman Nofal.“

Kämpfende menschliche Tiere

Kämpfer der Hamas operieren regelmäßig von einem komplizierten Tunnelnetz aus, das unter weiten Teilen des Gazastreifens gebaut wurde. Wie die ehemaligen israelischen Geheimdienstoffiziere, mit denen wir sprachen, bestätigten, verlaufen diese Tunnel auch unter Häusern und Straßen. Daher führen israelische Versuche, sie mit Luftangriffen zu zerstören, in vielen Fällen wahrscheinlich zur Tötung von Zivilisten. Dies könnte ein weiterer Grund für die hohe Zahl palästinensischer Familien sein, die bei der derzeitigen Offensive ausgelöscht werden.

Die für diesen Artikel befragten Geheimdienstoffiziere sagten, dass die Art und Weise, wie die Hamas das Tunnelnetz im Gazastreifen angelegt hat, bewusst die Zivilbevölkerung und die oberirdische Infrastruktur ausnutzt. Diese Behauptungen waren auch die Grundlage für die Medienkampagne, die Israel im Zusammenhang mit den Angriffen und Razzien auf das Al-Shifa-Krankenhaus und den darunter entdeckten Tunneln führte.

Israel hat auch zahlreiche militärische Ziele angegriffen: bewaffnete Hamas-Aktivisten, Raketenabschussrampen, Scharfschützen, Panzerabwehrtrupps, militärische Hauptquartiere, Stützpunkte, Beobachtungsposten und vieles mehr. Seit Beginn der Bodeninvasion werden die israelischen Truppen am Boden durch Luftangriffe und schweren Artilleriebeschuss unterstützt. Völkerrechtsexperten halten diese Ziele für legitim, solange die Angriffe dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen.

Auf eine Anfrage von +972 und Local Call für diesen Artikel erklärte der IDF-Sprecher: „Die IDF ist dem Völkerrecht verpflichtet und handelt danach, wobei sie militärische Ziele angreift und keine Zivilisten attackiert. Die terroristische Organisation Hamas platziert ihre Agenten und militärischen Einrichtungen mitten in der Zivilbevölkerung. Die Hamas benutzt die Zivilbevölkerung systematisch als menschliche Schutzschilde und führt ihre Kämpfe von zivilen Gebäuden aus, einschließlich sensibler Orte wie Krankenhäuser, Moscheen, Schulen und UN-Einrichtungen.

Geheimdienstquellen, die mit +972 und Local Call sprachen, behaupteten in ähnlicher Weise, dass die Hamas in vielen Fällen „die Zivilbevölkerung in Gaza absichtlich gefährdet und versucht, Zivilisten mit Gewalt an der Evakuierung zu hindern.“ Zwei Quellen sagten, dass die Hamas-Führer „verstehen, dass israelische Schäden an der Zivilbevölkerung ihnen eine Legitimation für den Kampf geben“.

Zerstörung durch israelische Bombardierungen im Flüchtlingslager Al-Shati, nördlicher Gazastreifen, 16. November 2023. (Yonatan Sindel/Flash90)

Auch wenn es heute schwer vorstellbar ist, wurde der Gedanke, eine Ein-Tonnen-Bombe abzuwerfen, die einen Hamas-Aktivisten töten sollte, aber am Ende eine ganze Familie als „Kollateralschaden“ tötete, von weiten Teilen der israelischen Gesellschaft nicht immer so bereitwillig akzeptiert. So bombardierte die israelische Luftwaffe im Jahr 2002 das Haus von Salah Mustafa Muhammad Shehade, dem damaligen Chef der Al-Qassam-Brigaden, dem militärischen Flügel der Hamas. Die Bombe tötete ihn, seine Frau Eman, seine 14-jährige Tochter Laila und 14 weitere Zivilisten, darunter 11 Kinder. Die Tötung löste sowohl in Israel als auch in der Weltöffentlichkeit einen Aufschrei aus, und Israel wurde beschuldigt, Kriegsverbrechen begangen zu haben.

Diese Kritik führte dazu, dass die israelische Armee 2003 beschloss, eine kleinere Vierteltonnenbombe auf ein Treffen hochrangiger Hamas-Vertreter – darunter der schwer fassbare Anführer der Al-Qassam-Brigaden, Mohammed Deif – in einem Wohnhaus in Gaza abzuwerfen, obwohl sie befürchtete, dass die Bombe nicht stark genug sein würde, um sie zu töten. In seinem Buch „To Know Hamas“ schreibt der erfahrene israelische Journalist Shlomi Eldar, dass die Entscheidung, eine relativ kleine Bombe zu verwenden, auf den Präzedenzfall Shehade und die Befürchtung zurückzuführen war, dass eine 1-Tonnen-Bombe auch die Zivilisten in dem Gebäude töten würde. Der Anschlag schlug fehl, und die ranghohen Offiziere des militärischen Flügels flohen vom Tatort.

Im Dezember 2008, im ersten großen Krieg, den Israel nach der Machtübernahme im Gazastreifen gegen die Hamas führte, sagte Yoav Gallant, der damals das IDF-Südkommando leitete, dass Israel zum ersten Mal „die Familienhäuser“ hochrangiger Hamas-Funktionäre mit dem Ziel angriff, sie zu zerstören, aber nicht ihre Familien zu verletzen. Gallant betonte, dass die Häuser angegriffen wurden, nachdem die Familien durch ein „Klopfen auf dem Dach“ sowie durch einen Telefonanruf gewarnt worden waren, nachdem klar war, dass im Haus militärische Aktivitäten der Hamas stattfanden.

Nach dem „Protective Edge“ von 2014, in dessen Verlauf Israel begann, systematisch Familienhäuser aus der Luft anzugreifen, sammelten Menschenrechtsgruppen wie B’Tselem Zeugenaussagen von Palästinensern, die diese Angriffe überlebt hatten. Die Überlebenden sagten, die Häuser seien in sich zusammengestürzt, Glasscherben hätten die Körper der Bewohner zerschnitten, die Trümmer hätten „nach Blut gerochen“ und Menschen seien lebendig begraben worden.

Diese tödliche Politik wird bis heute fortgesetzt – zum Teil dank des Einsatzes zerstörerischer Waffen und hochentwickelter Technologie wie Habsora, aber auch dank eines politischen und sicherheitspolitischen Establishments, das die Zügel der israelischen Militärmaschinerie gelockert hat. Fünfzehn Jahre, nachdem er darauf bestanden hatte, dass die Armee darauf bedacht sei, den Schaden für die Zivilbevölkerung so gering wie möglich zu halten, hat Gallant, der jetzt Verteidigungsminister ist, seine Haltung eindeutig geändert. „Wir kämpfen gegen menschliche Tiere, und wir handeln entsprechend“, sagte er nach dem 7. Oktober.

Yuval Abraham ist Journalist und Aktivist und lebt in Jerusalem.

Übersetzt mit Deepl.com



