Israel has a long history of taking Palestinian children captive Israel has a long history of taking Palestinian children captive, abusing and scarring them in the process. This mass incarceration of children living under occupation boils down to one thing: control and the deprivation of liberty.

A Palestinian child being arrested in Jerusalem, f by masked Israeli police forces. (Photo: Addameer)

Israel hat eine lange Geschichte der Entführung palästinensischer Kinder

Israel hält schon seit langem palästinensische Kinder gefangen und missbraucht und vernarbt sie in diesem Prozess. Diese Masseninhaftierung von Kindern, die unter der Besatzung leben, läuft auf eines hinaus: Kontrolle und Freiheitsberaubung.

Israel hält seit langem palästinensische Kinder gefangen

Von Yumna Patel

30. November 2023

Ein palästinensisches Kind wird in Jerusalem von maskierten israelischen Polizeikräften verhaftet.

In den vergangenen Tagen wurden im Rahmen des Geiselaustauschs zwischen Israel und der Hamas Dutzende von palästinensischen Frauen und Kindern aus israelischen Gefängnissen entlassen.

Bis Donnerstag wurden 180 palästinensische Frauen und Kinder aus israelischen Gefängnissen befreit, im Austausch gegen 99 israelische Frauen und Kinder sowie ausländische Staatsangehörige, zumeist thailändische Arbeiter, die aus der Gefangenschaft im Gazastreifen befreit wurden.

Da immer mehr Bilder von palästinensischen Kindern, zumeist Jungen im Teenageralter, auftauchen, die weinen und ihre Mütter umarmen, nachdem sie aus israelischen Gefängnissen entlassen wurden, fragen sich immer mehr Menschen, warum Israel überhaupt so viele palästinensische Kinder festhält.

Einige Menschenrechtsgruppen schätzen, dass derzeit etwa 8.000 Palästinenser in israelischen Gefängnissen festgehalten werden. Diese Zahl steigt jedoch jeden Tag, da Israel weiterhin massive Verhaftungskampagnen im besetzten Westjordanland und in Jerusalem durchführt. Nach Schätzungen palästinensischer Rechtsgruppen haben die israelischen Streitkräfte zur gleichen Zeit, in der Israel palästinensische Gefangene freigelassen hat, fast 300 Palästinenser verhaftet und neu inhaftiert – fast doppelt so viele wie bei dem Gefangenenaustausch freigelassen wurden.

Unter den Tausenden von Palästinensern in israelischen Gefängnissen und Haftanstalten befanden sich vor dem Geiselaustausch schätzungsweise 80 Frauen und mindestens 250 Kinder in israelischen Gefängnissen.

Rechtsgruppen erklärten gegenüber Mondoweiss, dass viele der in den letzten Wochen gemeldeten Zahlen Schätzungen sind, da die Dokumentare Mühe haben, mit der überwältigenden Zahl von Verhaftungen und Festnahmen Schritt zu halten.

Nach dem Geiselaustausch und der Freilassung von Dutzenden palästinensischer Kinder ist unklar, wie viele Kinder noch in israelischer Gefangenschaft sind.

Warum also hält Israel Hunderte von palästinensischen Kindern gefangen?

Verhaftung und Verhöre: weit verbreiteter Missbrauch, Nötigung und Folter

Jedes Jahr werden Hunderte von palästinensischen Kindern von israelischen Streitkräften verhaftet. Nach Angaben von Defense for Children International – Palestine werden jedes Jahr schätzungsweise 500-700 palästinensische Kinder vom israelischen Militär verhaftet.

Auch wenn diese Festnahmen gemeinhin als „Verhaftungen“ bezeichnet werden, was auf eine rechtliche Befugnis oder den Verdacht einer kriminellen Handlung hindeutet, ist es wichtig festzustellen, dass die Kinder in einem Militärsystem verhaftet, angeklagt und strafrechtlich verfolgt werden – einer militärischen Besatzung, die international als illegale Besatzung verurteilt wurde.

Nach dem israelischen Militärrecht kann jeder Soldat oder Polizeibeamte eine Verhaftung ohne Haftbefehl vornehmen, auch gegen ein Kind. Nach Angaben des DCIP werden die meisten palästinensischen Kinder auf bloßen Verdacht hin und ohne Haftbefehl verhaftet.

Die meisten Kinder, etwa 55 % aller inhaftierten Kinder, werden mitten in der Nacht von maskierten und bewaffneten israelischen Militärs und Grenzpolizisten aus ihren Häusern geholt. Die Kinder werden ihren Familien entrissen, mit verbundenen Augen, gefesselt, geschlagen und in israelische Verhörzentren gebracht.

Nach Angaben des DCIP werden 80 % der palästinensischen Kinder bei ihrer Ankunft in den Vernehmungszentren von einem erwachsenen israelischen Soldaten entkleidet und durchsucht. Dann werden sie tagelangen Verhören unterzogen, die in den meisten Fällen ohne die Anwesenheit eines Elternteils oder Anwalts durchgeführt werden.

Sechsundsechzig Prozent der Kinder werden während der Festnahme und des Verhörs nicht über ihre Rechte informiert, während schätzungsweise 25 % der Kinder in Stresspositionen gebracht werden, um Geständnisse zu erzwingen.

Etwa 1 von 4 palästinensischen Kindern, die inhaftiert sind, wird als Zwangsmaßnahme in Isolationshaft gehalten. Andere werden geschlagen, erhalten Schlafentzug und andere Formen der physischen und psychischen Folter.

Laut DCIP wird die Einzelhaft von den israelischen Streitkräften vor allem gegen Kinder in Untersuchungshaft eingesetzt, um Geständnisse zu erzwingen.

„Die von DCIP gesammelten Beweise und Unterlagen weisen mit überwältigender Mehrheit darauf hin, dass die Isolation palästinensischer Kinder innerhalb des israelischen Militärgefängnissystems ausschließlich dazu dient, ein Geständnis für ein bestimmtes Vergehen zu erlangen oder im Rahmen eines Verhörs Informationen zu sammeln“, so DCIP in einem Bericht.

Die Gruppe fügte hinzu, dass sie „keine Beweise dafür gefunden hat, dass die Isolation palästinensischer Kinder rechtlich gerechtfertigt ist, etwa aus disziplinarischen, schützenden oder medizinischen Gründen. Die Isolationshaft wurde fast ausschließlich während der Untersuchungshaft angewendet“.

Nachdem sie gefoltert und verhört wurden, werden die meisten palästinensischen Kinder gezwungen, Dokumente auf Hebräisch zu unterschreiben, einer Sprache, die die meisten palästinensischen Kinder nicht verstehen. In vielen Fällen werden die Kinder, nachdem sie körperlich und psychisch misshandelt wurden, zu falschen Geständnissen gezwungen.

Die oben genannten Praktiken sind zwar schon seit langem von Menschenrechtsgruppen dokumentiert worden, doch nach Angaben von Addameer hat diese Praxis seit dem 7. Oktober zugenommen; allein seit diesem Datum wurden schätzungsweise 200 Kinder verhaftet.

„Den Kindern wird der Besuch und die Kommunikation mit der Außenwelt untersagt. Darüber hinaus wird ihnen die Möglichkeit genommen, ihr eigenes Essen zuzubereiten, und sie erhalten nur zwei unzureichende Mahlzeiten pro Tag als Teil einer bewussten Politik des Aushungerns… Kinder sind auch körperlichen Übergriffen und Schlägen innerhalb der Gefängnisse ausgesetzt“, so Addameer in einem Bericht über die Bedingungen der Kindergefangenen seit dem 7. Oktober.

Eine weitere Politik, die seit dem 7. Oktober zu beobachten ist? Die israelischen Streitkräfte nehmen palästinensische Kinder als Geiseln, um ihre Verwandten zu zwingen, sich den Besatzungstruppen zu stellen, während die Verhaftungskampagnen weitergehen.

Angeklagt und vor Känguru-Gerichte“ gestellt

Nach ihrer Verhaftung und Inhaftierung werden palästinensische Kinder im Alter von bis zu 12 Jahren in der Regel in langwieriger Untersuchungshaft gehalten, während sie auf ihren Prozess und ihr Urteil warten.

Palästinensische Kinder werden vor israelischen Militärgerichten von Militärstaatsanwälten und Militärrichtern angeklagt, vor Gericht gestellt und verurteilt – demselben Militär, das die illegale Besetzung palästinensischer Gebiete durchführt. Zum Vergleich: Israelische Siedler, die illegal im Westjordanland leben, fallen unter das israelische Zivil- und Strafrecht und werden vor israelischen Zivilgerichten verurteilt.

Was die Behandlung palästinensischer Kinder betrifft, so ist Israel wirklich einzigartig: Es ist das einzige Land der Welt, das Minderjährige vor Militärgerichten verfolgt. Die israelischen Militärgerichte haben eine Verurteilungsquote von mehr als 99 % und wurden von Menschenrechtsgruppen als „Känguru-Gerichte“ bezeichnet.

Eine der häufigsten Anklagen gegen palästinensische Kinder vor den israelischen Militärgerichten ist Steinewerfen. Palästinensische Kinder, die Steine auf israelische Streitkräfte oder Siedler werfen, können für wenige Monate bis hin zu 20 Jahren ins Gefängnis gehen.

Nicht alle palästinensischen Kinder, die in israelische Gefangenschaft geraten, erhalten jemals einen Prozess oder werden überhaupt eines Verbrechens angeklagt.

Im Rahmen der weit verbreiteten israelischen Politik der Verwaltungshaft hält Israel Tausende von Palästinensern, darunter auch Kinder, auf unbestimmte Zeit gefangen, ohne sie jemals eines Verbrechens zu beschuldigen oder sie vor Gericht zu stellen.

Schätzungen zufolge befanden sich vor dem Geiselaustausch, der am vergangenen Wochenende begann, mehr als zwei Dutzend palästinensische Kinder in israelischen Gefängnissen in Verwaltungshaft.

Die Mehrheit der freigelassenen Gefangenen wurde nicht angeklagt

Da im Laufe der einwöchigen Waffenruhe Dutzende von Kindern aus israelischer Gefangenschaft entlassen wurden, sind weitere Informationen über die kürzlich freigelassenen Kinder ans Licht gekommen.

Neben zahlreichen Berichten von freigelassenen palästinensischen Gefangenen über Folter, körperliche und psychische Misshandlungen sowie Schlaf- und Essensentzug in israelischen Gefängnissen wurde berichtet, dass die Mehrheit der freigelassenen Gefangenen nicht einmal wegen eines Verbrechens angeklagt wurde.

Einem Bericht von The Intercept zufolge hat die Analyse von Daten des israelischen Gefängnisdienstes (IPS) ergeben, dass von den palästinensischen Gefangenen, die Israel im Rahmen des Austauschs für eine mögliche Freilassung vorgeschlagen hat, 233 von 300 nicht wegen eines Verbrechens verurteilt wurden, sondern einfach nur als „in Haft“ eingestuft wurden.

Nach Angaben von Al Jazeera war der jüngste Verwaltungshäftling auf Israels Freilassungsliste ein 14-jähriges Kind.

Nach Schätzungen von Menschenrechtsgruppen befanden sich Ende November rund 2.300 Verwaltungshäftlinge in israelischen Gefängnissen, von denen die meisten nach dem 7. Oktober festgenommen wurden.

Warum also gezielt Kinder?

Trotz der überwältigenden Dokumentation der von Israel an Kindern begangenen Rechtsverletzungen und des Wissens, dass so viele Kinder ein zermürbendes Militärsystem durchlaufen müssen, ohne jemals eines Verbrechens angeklagt zu werden, bleibt für viele die wichtigste Frage: Warum?

Obwohl Israel Dutzende von Kindern ohne Anklage inhaftiert, behauptet es, dass es „Terroristen“ und „Kriminelle“ inhaftiert. In Wirklichkeit lässt sich die massenhafte Einkerkerung und Inhaftierung von Kindern nur durch eines erklären: Kontrolle. Auf die, wie DCIP es ausdrückt, „willkürliche Freiheitsberaubung“.

Eine der besten Taktiken, die die israelische Besatzung bei der Unterwerfung der Palästinenser einsetzen kann, besteht darin, ihnen ihre grundlegenden Rechte und Freiheiten zu entziehen – in diesem Fall durch Massenverhaftungen und Inhaftierungen.

Unter der Besatzung wird jeder Aspekt des palästinensischen Lebens von Israel kontrolliert. Angefangen bei der Frage, wo man leben kann, bis hin zu den grundlegenden bürgerlichen Freiheiten, die einem gewährt werden. Palästinensische Kinder wachsen in einem System auf, in dem sie täglich Zeuge von Verhaftungen, Tötungen und kollektiver Bestrafung von Familie, Freunden und Gemeinschaft werden.

Wenn man als Kind mit dem Wissen aufwächst, dass das Werfen eines Steins, die Teilnahme an einer Demonstration, politisches Engagement oder sogar das Hissen einer palästinensischen Flagge einen ins Gefängnis bringen oder – schlimmer noch – umbringen kann, überlegt man es sich vielleicht zweimal, bevor man es wagt, sich gegen die gewalttätige Besatzung und das Apartheidregime zu wehren, das einen kontrolliert.

Wenn die tatsächliche Androhung einer Verhaftung ihren Zweck der Unterwerfung und Kontrolle nicht erfüllt, dann vielleicht die weitere Entmenschlichung durch die tatsächliche Inhaftierung.

Nach der Entlassung aus israelischen Gefängnissen brechen palästinensische Kinder routinemäßig die Schule ab, und viele geraten in ein tragisches Muster der erneuten Inhaftierung, während ihre Familie und Freunde darum kämpfen, ihre Beziehungen zu reparieren, die während der Isolation des Kindes beeinträchtigt wurden. Diejenigen, die es überleben, sehen sich mit einer Reihe neuer Herausforderungen konfrontiert, darunter eine Vielzahl psychologischer Symptome wie Depressionen, Angstzustände, Konzentrationsschwierigkeiten, Introvertiertheit oder aggressives Verhalten“.

Der Entzug der Freiheit, der Menschlichkeit, der Würde und der Bürgerrechte der einheimischen Bevölkerung als Methode der Kontrolle ist keine neue Taktik. Sie lässt sich bis weit in den historischen Kontext von Apartheid und Kolonialismus zurückverfolgen. Wenn es um palästinensische Kinder geht, ist Israel nicht anders.

Übersetzt mit Deepl.com

