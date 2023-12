Language, Social Media, and the Gaza Information War – Tikun Olam תיקון עולם إصلاح العالم Exposing secrets of the Israeli national security state

Sprache, soziale Medien und der Gaza-Informationskrieg Mainstream-Medien dominieren nicht mehr den Kampf um die Herzen und Köpfe im Gaza-Krieg

Von Richard Silverstein

30. November 2023

Israel befindet sich nicht nur auf dem Schlachtfeld in einem Krieg. Es führt natürlich auch einen Krieg in den Mainstream-Medien mit der Ausstrahlung dessen, was ich als Terror-Porno bezeichne: grafische Inhalte, die Entsetzen und Abscheu hervorrufen, an die Emotionen appellieren und die Rationalität ausschalten. Sie hat diese Hund-und-Pony-Show in die ganze Welt getragen, mit Vorführungen im Kongress und vor internationalen Journalisten. Besonders beunruhigend ist dabei, dass die Privatsphäre der israelischen Frauen, die angeblich Opfer waren, verletzt wurde. Niemand hat sie um Erlaubnis gebeten, ihre Erniedrigung vor der Weltöffentlichkeit zu zeigen.

Dies ist ein Versuch, die weitaus verheerendere Ermordung von 10.000 Frauen und Kindern in Gaza aus dem Gedächtnis der Weltöffentlichkeit zu löschen. Das sind 70 % der Gesamttodeszahl.

Niemand, und schon gar nicht ich, verharmlost den Schrecken von Sexualverbrechen in Kriegszeiten – ich habe hier oft israelische Sexualstraftäter und Kinderschänder bloßgestellt. Aber wir müssen einen Sinn für Verhältnismäßigkeit bewahren. 800 israelische Zivilisten wurden am 7.10. getötet. 14.000 Gazaner sind gestorben. Das ist ein Verhältnis von fast 20 zu 1.

Israel versucht auch, die Berichterstattung zu beeinflussen, indem es Journalisten den Zugang zum Gazastreifen verweigert. Die Einzigen, die dort berichten können, sind lokale Reporter und Fotografen. Selbst sie werden von den israelischen Streitkräften ins Visier genommen. 70 von ihnen wurden seit Beginn des Krieges ermordet. Das sind mehr getötete Journalisten als in den gesamten Kriegen in Vietnam oder im Irak, die Jahre und nicht nur Wochen dauerten, wie der Gaza-Krieg. Der einzige Zugang der Medien zum Gazastreifen erfolgt über die Einbettung in die IDF. Mehrere Nachrichtenorganisationen wie die BBC und NBC haben dies getan. Dies beeinträchtigt jedoch die Unparteilichkeit ihrer Berichterstattung auf fatale Weise.

gaza-medienkrieg

Gaza und die Medienkriege

Pressekonferenzen der IDF, Filmvorführungen und eingebettete Journalisten sind Medieninstrumente der Vergangenheit. Sie haben nicht mehr die Wirkung, die sie einst hatten, als Walter Cronkite seine Nachrichtensendung mit den Worten beendete: „So ist es nun einmal“. Das Fernsehen ist nicht mehr der Ort, an dem die Mehrheit der Zuschauer in den westlichen Nationen ihre Nachrichten erhält.

Soziale Medien: neues Schlachtfeld für die Herzen und Köpfe

Stattdessen hat sich das Schlachtfeld ins Internet verlagert. Die Plattformen der sozialen Medien sind die modernen Schlachtfelder für die Herzen und Köpfe der Öffentlichkeit. Es ist von entscheidender Bedeutung, Israels Strategie zu verstehen, um diesen Krieg auf einem virtuellen Schlachtfeld zu führen. Die Sprache ist eine entscheidende Waffe, wenn es darum geht, das israelische Narrativ zu fördern und das palästinensische Narrativ zu verunglimpfen. Hier sind ein paar Beispiele:

Israelische Propaganda

IDF-Inhalte in den sozialen Medien

Der Krieg hat in der ganzen Welt Abscheu erregt. Parallel dazu nimmt der Antisemitismus zu, weil die Juden in der Diaspora fälschlicherweise für die Verbrechen Israels verantwortlich gemacht werden. Der Vorwurf der Lobby, der Krieg fördere den Antisemitismus, beschuldigt die palästinensische Solidarität fälschlicherweise eines Vergehens, das sie nicht begangen hat.

Darüber hinaus verdeutlicht die völkermörderische Rhetorik der israelischen Führer den Hass im Herzen der israelischen Gesellschaft, nicht die Palästina-Solidaritätsbewegung. Um dieses Phänomen zurückzudrehen und Israel vor dem Vorwurf des Völkermords und des ethnischen Hasses zu schützen, dreht es den Spieß um und macht die Opfer zu Tätern.

Um dem Entsetzen der Welt über die 15.000 Toten im Gazastreifen entgegenzuwirken, vergleicht sie sie mit „Tieren“ und nennt sie „ISIS“. Sie setzt falsche Behauptungen über Antisemitismus ein, um dem ausdrücklichen Hass auf Palästinenser entgegenzuwirken, der im israelischen Diskurs und in den sozialen Medien zum Ausdruck kommt.

Antisemitismus ruft in den Köpfen der Menschen automatisch den Holocaust hervor. Wenn es erst einmal gelungen ist, die Vision von Millionen toter Juden einzupflanzen, wird sich niemand mehr auf den tatsächlichen Völkermord konzentrieren.

Israel versucht, sich den Begriff „Völkermord“ anzueignen

Israel und die Israel-Lobby in den westlichen Ländern versuchen, sich den Begriff „Völkermord“ anzueignen, um ihr eigenes Narrativ zu fördern. Sie stellen die falsche Behauptung auf, dass „vom Fluss bis zum Meer“ einen theoretischen Völkermord an Israel befürwortet, während es in Gaza einen sehr realen Völkermord begeht. Sie lügen absichtlich über die Bedeutung des Begriffs, der eigentlich einen demokratischen Staat mit gleichen Rechten für alle Bürger, Juden und Palästinenser, befürwortet.

zwei Ufer Jordaniens

Zionistische revisionistische Vision ist territorialer ‚Völkermord‘: zwei Ufer des Jordans…

Israels Medienoffensive erstickt eine alternative Erzählung im Keim. Eine, die die zionistische Geschichte untersucht und feststellt, dass sich Israel selbst genau des Vorwurfs des territorialen Expansionismus und des Völkermords schuldig gemacht hat, den es propagiert. Wie ich hier geschrieben habe, enthielt ein Gedicht von Zeev Jabotinsky aus dem Jahr 1920 einen Slogan, der unter rechten Zionisten zu einer Parole wurde: „Es gibt zwei Ufer des Jordans, beide gehören uns.“

Die Likud-Partei bekräftigt diesen Satz heute in ihrem Parteiprogramm, in dem es heißt, dass das gesamte Land vom Mittelmeer bis zum Jordan unter israelischer Souveränität steht. Im Gegensatz zu dem theoretischen Völkermord, der von den Befürwortern Israels behauptet wird, führt Israel sowohl im Gazastreifen als auch im Westjordanland eine sehr reale ethnische Säuberung und einen Völkermord durch.

Die Behauptung des Völkermords in Bezug auf diesen Slogan verschleiert, was für Israel wirklich auf dem Spiel steht: Es bedeutet das Ende eines Staates, der auf jüdischer Vorherrschaft beruht; das Ende des Diebstahls von palästinensischem Land; das Ende des Rassismus; das Ende des Siedlerterrorismus und der Pogrome; das Ende der ethnischen Säuberung; das Ende des jüdischen Privilegs gegenüber nicht-jüdischen Bürgern. Die Abschaffung eines solchen Privilegs und einer darauf aufbauenden Gesellschaft ist natürlich kein Völkermord. Aber es ist eine existenzielle Bedrohung für den zionistischen Traum von einem Staat von, für und durch Juden.

Gaza: Mobilisierung der Sprache, Unterdrückung der Rede

Neben der Ausnutzung der Sprache haben Israel und seine Lobby auch die Sprache unterdrückt. Deutschland hat die pro-palästinensische Solidarität kriminalisiert und Demonstranten verhaftet, die pro-palästinensische Slogans riefen, darunter auch Juden. Studenten wurden auf die schwarze Liste gesetzt. Studentengruppen wurden verboten. Professoren wurden entlassen. Universitäten wurden von milliardenschweren pro-israelischen Geldgebern bedroht. Die Ausnutzung der Sprache und die Überwachung der Rede sind zwei Seiten derselben Medaille in Israels Kampf um die Vorherrschaft in den Medien.

Israel hat die Sprache mobilisiert, um diejenigen zu neutralisieren und zu verwirren, die sich für das palästinensische Leid einsetzen. Wenn es gelingt, den Menschen genug Rauch in die Augen zu blasen und sie zu verwirren, wird sich der Widerstand gegen den Krieg und die damit einhergehende Abscheu gegenüber Israel schließlich legen (so die Überlegung der israelischen Beamten). Dies ist eine weitere Taktik in Israels laufenden Informationskriegen.

Anfang dieses Monats kündigte der milliardenschwere Immobilienmagnat Barry Sternlicht eine 50-Millionen-Dollar-Kampagne an, um das vorherrschende Bild gegen die Hamas und die Palästinenser zu wenden. Berichten zufolge hat er mächtige Hollywood- und Medienmanager angeworben, darunter den mächtigsten Talentagenten der Branche und den CEO von CNN. Sternlicht schrieb an einige seiner israelfreundlichen Milliardärskollegen über die Dringlichkeit des Kampfes gegen ein israelfeindliches Narrativ:

„Die öffentliche Meinung wird sich mit Sicherheit ändern, da die Szenen – ob echt oder von der Hamas erfunden – über das Leiden der palästinensischen Zivilbevölkerung mit Sicherheit die derzeitige Empathie [Israels] in der Weltgemeinschaft schwächen werden“, schrieb er. „Wir müssen dem Narrativ einen Schritt voraus sein“.

Die Organisation hat eine einfache Website mit dem Titel Fakten für den Frieden eingerichtet und Konten auf den wichtigsten Social-Media-Plattformen eröffnet. Trotz des ganzen Trubels scheint der Anfang des Monats veröffentlichte Bericht, in dem behauptet wird, die Organisation habe „mehrere Millionen Dollar“ gesammelt, der einzige Beweis für ihre Existenz zu sein. Bislang ist die Zahl der Spenden bei weitem nicht überwältigend. Dies zeigt einmal mehr, wie wenig ausgefeilt die Strategie der israelfreundlichen Medien ist.

In den letzten Wochen haben Social-Media-Influencer (darunter auch Palästinenser) Nachrichten von einer israelischen Gruppe erhalten, die vorgibt, die Familien israelischer Geiseln zu vertreten. Sie bietet ihnen bis zu 5.000 Dollar, um pro-israelische und anti-palästinensische Inhalte zu veröffentlichen. Sie bietet ihnen Videos an, um ihnen Argumente an die Hand zu geben, und schlägt sogar Anti-Hamas-Hashtags vor, die die Gruppe mit ISIS vergleichen.

Auch dies ist kein neues Phänomen. Israel hat diejenigen, die online präsent sind, nach Israel geholt, um sie von Beamten unterrichten zu lassen. Es hat sie auch für ihre Mühe bezahlt. Niemand bezahlt Influencer in den sozialen Medien dafür, Inhalte zu posten, die den Gazastreifen unterstützen oder Israels Zerstörung des Gazastreifens anprangern. Das muss auch niemand. Die Reaktion der meisten Social-Media-Nutzer auf Israels Massenschlachten ist Abscheu. Man muss sie nicht mit Geld erzeugen.

In der Vergangenheit drehten sich konventionelle Medienkampagnen wie die Israels um einen positiven Ansatz, um Herzen und Köpfe zu gewinnen. In Israels Hasbara wird zwar ein gewisser Aufwand betrieben, aber es gibt ein weitaus häufigeres und zynischeres Motiv: Es geht einfach darum, die Wahrheit zu verwirren und zu verschleiern, um ein palästinensisches Narrativ zu diskreditieren, das für Israel äußerst schädlich ist.

Übersetzt mit Deepl.com

