Ray McGovern: A Matter of Justice The extremists now heading the Israeli government have made no secret of their plans to move even more forcefully against the Palestinians. It was and is a powder keg that has now exploded.

11. Oktober 2023

Die Extremisten, die jetzt an der Spitze der israelischen Regierung stehen, haben keinen Hehl aus ihren Plänen gemacht, mit noch mehr Gewalt gegen die Palästinenser vorzugehen. Es war und ist ein Pulverfass, das nun explodiert ist.

Eine Frage der Gerechtigkeit

Von Ray McGovern

Ich war neun Jahre alt (1948), als in der Bronx die Gründung des Staates Israel riesig gefeiert wurde. Niemand sagte mir, dass Araber seit Jahrhunderten auf diesem Land gelebt hatten und gewaltsam vertrieben worden waren, Zehntausende von ihnen eingepfercht in den briefmarkengroßen Gazastreifen, in dem jetzt zwei Millionen Palästinenser leben.

Die religiöse „Rechtfertigung“: Zionistische Juden, wie die, die jetzt in Israel an der Macht sind, behaupten, Gott habe ihnen das Land gegeben, das sie jetzt besetzen. Sie berufen sich auf das Deuteronomium. Doch angesichts der Art und Weise, wie sie die Araber behandeln, ignorieren sie die Tatsache, dass es sich laut Deuteronomium um einen zweiteiligen „Deal“ handelt. Durch ihre Unterdrückung der arabischen Bevölkerung schieben Israels Führer die Bedingung beiseite, die Gott angeblich für ihr „Erbe“ gestellt hat. Es war ein „nur wenn“.

Deuteronomium 15:4-5 Neue Internationale Version:

„4 Es braucht aber kein armes Volk unter euch zu sein, denn in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir zum Erbe gibt, wird er dich reichlich segnen, 5 wenn du nur dem Herrn, deinem Gott, völlig gehorchst und alle diese Gebote befolgst, die ich dir heute gebe.“

Der ägyptische Präsident Anwar Sadat, links, und der israelische Premierminister Menachem Begin nehmen den Applaus während der gemeinsamen Sitzung des Kongresses entgegen, in der Präsident Jimmy Carter die Ergebnisse des Camp-David-Abkommens bekannt gab, 18. September 1978. (Warren Leffler über Wikimedia Commons)

Im Juni 1967 annektierte Israel das „Westjordanland“ (des Jordans) und den Gazastreifen, indem es zunächst die ägyptischen und syrischen Armeen in einem Überraschungsangriff angriff und zerstörte. Die israelische Führung behauptete, Ägypten wolle Israel angreifen, aber der ehemalige israelische Präsident Menachem gab später öffentlich zu, dass dies eine Lüge war. In einer Rede, die er am 8. August 1982 in Washington, DC, hielt, sagte er:

„Im Juni 1967 hatten wir wieder eine Wahl. Die Konzentrationen der ägyptischen Armee im Sinai sind kein Beweis dafür, dass Nasser uns wirklich angreifen wollte. Wir müssen ehrlich zu uns selbst sein. Wir haben uns entschieden, ihn anzugreifen.“

Am 22. November 1967 forderte die UN-Resolution 242, die einstimmig angenommen wurde, den Rückzug der israelischen Streitkräfte aus den „im jüngsten Konflikt besetzten Gebieten“. Nach dem ägyptisch-israelischen Friedensvertrag von 1979 zog sich Israel aus dem Sinai zurück. Aus anderen 1967 besetzten Gebieten – dem Westjordanland, dem Gazastreifen und den Golanhöhen in Syrien – hat es sich nicht zurückgezogen.

Der Gazastreifen ist so blockiert, dass es fast unmöglich ist, hinein- oder hinauszukommen – wie ich 2011 persönlich mit mutigen, gerechtigkeitsorientierten Menschen wie Alice Walker auf der abgebrochenen Reise des „U.S. Boat to Gaza“ erfahren habe.

Mit Mord davonkommen: Am 8. Juni 1967 versuchte Israel, das Nachrichtensammelschiff USS Liberty zu versenken und keine Überlebenden zurückzulassen – am helllichten Tag in internationalen Gewässern vor der Küste des Sinai während des sechstägigen israelisch-arabischen Krieges. Washington (einschließlich der US-Marine!) vertuschte die Tötung von 34 US-Matrosen und die Verwundung von 170 weiteren. Auf diese Weise lernte Israel, dass es buchstäblich mit Mord davonkommen kann – an US-Soldaten wie auch an Palästinensern.

Die Extremisten, die jetzt an der Spitze der israelischen Regierung stehen, haben keinen Hehl aus ihren Plänen gemacht, mit noch größerer Gewalt gegen die Palästinenser vorzugehen. Es war und ist ein Pulverfass, das jetzt explodiert ist.

Warum sollte uns das interessieren?

Hebron, Westjordanland, 2011. (Tali C., Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Es ist natürlich eine Frage der Gerechtigkeit. Aber wenn das bei den meisten unserer Mitbürger, die über die Aktivitäten der israelischen „Siedler“ schlecht informiert sind, nicht ankommt, werde ich im Folgenden an das aufgeklärte Eigeninteresse der Amerikaner appellieren.

(Was die „Siedler“ betrifft, so danke ich Gott, dass die Marine-Veteranen Matt Hoh und Mike Hanes bei mir waren, als bewaffnete Siedler 2017 eine Delegation der Veterans for Peace im Westjordanland-Dorf Nabi Saleh angriffen und später in Hebron Tränengas auf uns schossen! Ich war dankbar, dass die Striemen auf meiner linken Brust, die von einer Tränengaskanone stammten, die in Hebron auf uns abgefeuert wurde, verschwunden waren, als ich nach Hause kam, so dass ich es nicht meinen Familienmitgliedern erzählen musste, die dazu neigen, sich Sorgen zu machen – selbst wenn ich mit solch robusten Begleitern losziehe).

Amerikanisches Eigeninteresse. Kurz gesagt, die Misshandlung der Palästinenser spielte eine große Rolle bei den Terroranschlägen vom 11. September. Es sei Ihnen verziehen, wenn Sie das nicht wissen, wenn Sie Ihre Informationen aus der New York Times oder aus der Wissenschaft beziehen, die beide – wie die US-Regierung – davor zurückschrecken, die ganze Geschichte zu erzählen. Sie drücken die Löschtaste, manchmal buchstäblich – wie ich in einem Artikel vom 15. November 2009 in Consortium News mit dem Titel „Shining Light on Roots of Terrorism“ gezeigt habe.

Hier sind kurze Auszüge daraus:

Ich zitierte die Worte des „Drahtziehers“ von 9/11, Khalid Sheikh Mohammed, über seine Motivation. Er wird auf Seite 147 des 9/11 Commission Report, der am 22. Juli 2004 veröffentlicht wurde, wie folgt zitiert:

„Nach seinen eigenen Angaben rührte KSMs Feindseligkeit gegenüber den Vereinigten Staaten … von seiner heftigen Ablehnung der US-Außenpolitik zugunsten Israels her.“

Mein Artikel fuhr fort:

„Ein überzeugenderer Schlag in dieser Frage wurde in einer nicht klassifizierten Studie gemacht, die vom vom Pentagon ernannten U.S. Defense Science Board am 23. September 2004, nur zwei Monate später, veröffentlicht wurde. Das Gremium erklärte:

Muslime ‚hassen nicht unsere Freiheit‘, sondern sie hassen unsere Politik. Die überwältigende Mehrheit beanstandet das, was sie als einseitige Unterstützung für Israel und gegen die Rechte der Palästinenser ansieht, sowie die langjährige, sogar zunehmende Unterstützung für das, was Muslime kollektiv als Tyrannei ansehen, insbesondere Ägypten, Saudi-Arabien, Jordanien, Pakistan und die Golfstaaten.

Indem sie sich weiter mit der israelischen Unterdrückung der Palästinenser identifizieren und diese rechtfertigen, tragen die Vereinigten Staaten dazu bei, mehr Khalid Sheikh Mohammeds und Ramzi Yousefs zu züchten, mehr junge Terroristen, die entschlossen sind, Washington und das amerikanische Volk einen Preis zahlen zu lassen.“

Es hat sich nichts geändert. Wenn die Amerikaner in seliger Unwissenheit darüber gehalten werden und Washington weiterhin das zionistische Israel knallhart unterstützt, kann der Terrorismus nicht von unseren Küsten ferngehalten werden.

Ich habe diesen kurzen Vortrag zum Thema „Ist Israel ein Verbündeter der USA?“ im National Press Club am 7. März 2014 gehalten. Übersetzt mit Deepl.com

Ray McGovern arbeitet bei Tell the Word, einem Verlagszweig der ökumenischen Church of the Saviour in der Innenstadt von Washington. In seinen 27 Jahren als CIA-Analyst leitete er unter anderem die Abteilung für sowjetische Außenpolitik und führte die morgendlichen Briefings des President’s Daily Brief durch. Im Ruhestand war er Mitbegründer von Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS).

