Menschen, die sich an der Manifestation „Hände weg von Rafah“ beteiligen, nehmen am 25. Februar 2024 an einem Protestzug durch das Stadtzentrum von Rotterdam, Niederlande, gegen Israels Vorgehen in Gaza teil [Mouneb Taim/Anadolu Agency].

Eine globale, bürgernahe Kampagne ist dringend erforderlich, wenn UN-Resolutionen einen Sinn haben sollen

von Issam Naaman

27. Februar 2024

Israel tötet Zehntausende von Palästinensern in ihrer gestohlenen Heimat, vor allem in der Stadt Rafah und ihrer Umgebung, unerbittlich und brutal. Benjamin Netanjahu hat öffentlich bekräftigt, dass der Krieg gegen die Palästinenser bis zum Jahr 2025 andauern wird, und zwar so lange, bis drei Ziele erreicht sind: die Beseitigung der Hamas, die Wiedererlangung der israelischen Gefangenen und die Verhinderung der Rückkehr und der Aktivität der palästinensischen Widerstandsgruppen im Gaza-Streifen.

Darüber hinaus gibt es drei weitere unerklärte und äußerst gefährliche Ziele, die Israel mit offenkundig illegalen Mitteln zu erreichen versucht, insbesondere die Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen in die ägyptische Sinai-Wüste, die Vertreibung der Palästinenser aus dem Westjordanland nach Jordanien und die Vertreibung der Palästinenser, die während der Nakba 1948 auf ihrem Land geblieben sind und jetzt israelische Staatsbürger sind, in den Libanon.

Die USA unterstützen Netanjahu öffentlich bei der Verwirklichung seiner ersten drei Ziele und unterstützen ihn implizit bei den anderen drei Zielen. Nichts zeigt dies deutlicher als ihre anhaltende Weigerung, Israels brutalen Krieg gegen den Gazastreifen zu beenden. Die vielleicht schrecklichste Manifestation ihrer großzügigen und offenen Unterstützung Israels ist die jüngste Verwendung ihres Vetos im UN-Sicherheitsrat gegen den Resolutionsentwurf Algeriens, der auf einen sofortigen Waffenstillstand und die Erleichterung der Lieferung humanitärer Hilfe an die Palästinenser im Gazastreifen abzielte. Es ist wichtig zu erwähnen, dass 13 der 15 Mitglieder des Sicherheitsrates den Vorschlag unterstützten, während das Vereinigte Königreich, Amerikas Verbündeter, sich der Stimme enthielt; die USA stimmten dagegen und isolierten Washington damit vor den Augen der Weltöffentlichkeit.

Die palästinensischen Widerstandsgruppen leisten seit mehr als vier Monaten entschlossenen Widerstand gegen die israelische Besatzung.

In der Zwischenzeit sind Millionen freier Menschen auf der ganzen Welt auf die Straße gegangen, um gegen Israels brutale Militäroffensive und Amerikas beschämende Komplizenschaft zu protestieren; die Demonstrationen sind beispiellos in der modernen Geschichte. Da Israel mit unmoralischer politischer, diplomatischer, wirtschaftlicher und militärischer Unterstützung durch Amerika weiterhin wehrlose palästinensische Zivilisten massakriert, ist es an der Zeit, dass die Völker der Welt die massiven Proteste mit praktischen Maßnahmen verbinden, um Washingtons unbestrittene und bedingungslose Unterstützung für den zionistischen Apartheidstaat und seine Kriegsverbrechen, die gegen die UN-Charta, das humanitäre Völkerrecht und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verstoßen, in Frage zu stellen. Die weltweite Konfrontation des Volkes mit Israel und den USA muss sich von den Straßen ins Herz der UNO und sogar ins Herz des Sicherheitsrates verlagern, wo die USA ihr Veto nutzen, um Israels extrem grausame Praktiken und rassistische Arroganz zu rechtfertigen und zu unterstützen.

Wie kann dies erreicht werden? Die Zivilgesellschaft muss sich einmischen. Organisationen und Einzelpersonen, die sich für Menschenrechte, humanitäre Hilfe und den Kampf um das Leben in der ganzen Welt einsetzen, sollten sich mit Bürgerrechtsbewegungen, Gewerkschaften und ähnlichen Massenorganisationen zusammenschließen, um ein Gremium zu gründen, das die Palästinenser unterstützt und die Brutalität Israels anprangert. Dies muss mit der grundlegenden Forderung einhergehen, sich dem Vorgehen der USA in der UNO, insbesondere im Sicherheitsrat, zu widersetzen.

Darüber hinaus sollte sich das vorgeschlagene Gremium bei den UN-Mitgliedsstaaten dafür einsetzen, dass die UN-Charta geändert und die internationale Organisation reformiert wird, so dass den ursprünglichen Atommächten – den USA, Großbritannien, Russland, China und Frankreich – das Vetorecht entzogen wird und keine einzelne Regierung das Geschehen auf der Weltbühne diktieren kann. Die beschämende Haltung der USA, den Besatzungsstaat Israel zu schützen, koste es das Leben und die Freiheit der Palästinenser, und andere Beispiele grober Ungerechtigkeit müssen der Vergangenheit angehören.

Es ist eine Ironie des Schicksals, dass Israel, das 1948 im Wesentlichen aufgrund einer UN-Resolution gegründet wurde, heute das Land ist, das mehr Resolutionen verletzt oder ignoriert hat als jeder andere Staat seither. Darüber hinaus hat es nie die Bedingungen seiner UN-Mitgliedschaft erfüllt, insbesondere die, den palästinensischen Flüchtlingen ihr legitimes Recht auf Rückkehr in ihr Land zu gewähren. Israel war und ist bestrebt, internationale Gesetze und Konventionen zu missachten, wenn es um seine Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und andere Verstöße gegen das palästinensische Volk und die benachbarten arabischen Staaten, insbesondere den Libanon und Syrien, geht.

Die Charta der Vereinten Nationen wurde 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg verabschiedet, was zu einem anderen Machtgleichgewicht und einer anderen Weltordnung führte, die sich stark von der heutigen unterscheidet. Die internationalen Beziehungen haben sich in den letzten 80 Jahren erheblich verändert. Allein diese Tatsache sollte die Welt dazu veranlassen, die UNO zu reformieren, um die Schlupflöcher zu schließen, die es ermöglichen, Resolutionen des Sicherheitsrates zu blockieren und zu ignorieren. Die Entwicklungen in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Rüstung, Krieg, Gesundheitswesen, Kultur, künstliche Intelligenz und Klimawandel erfordern eine Änderung der Charta, damit die internationale Organisation an die Erfordernisse der Zeit angepasst wird.

Die Befürworter von Freiheit, Gerechtigkeit, Menschenrechten und Frieden in der Welt sollten nicht aus den Augen verlieren, dass immer mehr Menschen auf der ganzen Welt Teil eines beispiellosen globalen Phänomens sind, das einen Wandel zum Besseren und den Sturz der überholten alten Ordnung und tyrannischer Regime fordert. Eine globale Lobbying-Kampagne an der Basis ist dringend erforderlich, wenn UN-Resolutionen und internationale Übereinkommen überhaupt eine Bedeutung und Wirkung haben sollen. Die Dynamik nimmt zu; wir dürfen diese Gelegenheit nicht verstreichen lassen, um auf einen echten und dauerhaften Wandel zum Besseren zu drängen.

