Hegemonic Western Colonialist Media Journalists Are Accessories to Israeli Mass Murder of Children in Gaza Share:Share on WhatsAppShare on FacebookShare on X (Twitter)Share on TelegramShare on RedditShare on EmailSince October 7, journalists of hegemonic Western colonialist media have made themselves accessories after and then before the fact of crimes against humanity ordered by the Israeli government and committed by Israeli military in their continuous mass murderous bombing and air strikes […]

Gaza Rafah

Palästinenser trauern um Angehörige, die bei der israelischen Bombardierung des Gazastreifens getötet wurden, in einer Leichenhalle eines Krankenhauses in Rafah, Montag, 12. Februar 2024. (AP Photo/Fatima Shbair)

Hegemoniale westliche kolonialistische Medienjournalisten sind Komplizen des israelischen Massenmordes an Kindern in Gaza

in Palästina

von Jay Janson

26. Februar 2024

Seit dem 7. Oktober haben sich die Journalisten der hegemonialen westlichen kolonialistischen Medien erst zu Mittätern und dann zu Mitwissern von Verbrechen gegen die Menschlichkeit gemacht, die von der israelischen Regierung angeordnet und vom israelischen Militär bei seinen ununterbrochenen massenmörderischen Bombenangriffen und Luftangriffen auf Häuser und ganze Städte der von Israel gefangen gehaltenen palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen begangen wurden – wobei wahllos Tausende von Bewohnern, darunter 70 % [1] Frauen und Kinder, getötet wurden. Diese Journalisten wurden erst im Nachhinein und dann vor der Tat zu Mittätern. Und wie?

Indem sie in den Schlagzeilen, in der Sendezeit, in der Betonung und in der Wiederholung der israelischen Propaganda unverständliche und ungeheuerliche Anschuldigungen über schreckliche Gräueltaten, die während des erfolgreichen Guerillaangriffs der palästinensischen Guerilla am 7. Oktober begangen worden sein sollen, hochspielten. Die Enthauptung von 40 Babys, ein weiteres wurde in einem Ofen gebraten, es wurden systematische Massenvergewaltigungen durchgeführt und ein Fötus aus dem Mutterleib geschnitten. All dies diente offensichtlich dazu, die anhaltenden Bombenangriffe und Luftangriffe auf Gaza zu rechtfertigen, denen täglich 100 Kinder zum Opfer fallen[2]

– indem sie nicht die gleiche Aufmerksamkeit auf sich ziehende Korrekturen der ungeheuerlichen Gräueltaten veröffentlichten, die im Nachhinein sogar von Israels eigenen Medien als unwahr eingestanden wurden, was dazu führte, dass das westliche Medienpublikum dazu neigte, die ultramassiven Bombardierungen und Luftangriffe auf Gaza zu billigen oder sie als einigermaßen gerechtfertigt oder weniger verurteilenswert anzusehen. Die Bemühungen der Vereinten Nationen, diese Behauptungen zu untersuchen, wurden von Israel behindert, ohne dass darüber berichtet wurde.[3]

Name:

Email:

– indem sie das Thema des ständigen Tötens und Verstümmelns von Kindern in Gaza vermeiden und die gesamte Aufmerksamkeit des Publikums auf die Forderung des Westens nach der Freilassung der Geiseln lenken, wobei sie selten, wenn überhaupt, die etwa 7.000 [4] Palästinenser erwähnen, die in israelischen Gefängnissen festgehalten werden, und dass die am 7. Oktober entführten Geiseln genommen wurden, um die Freilassung von ihnen auszuhandeln. Es wird nicht darüber berichtet, dass seit den Anschlägen vom 7. Oktober in Israel weit mehr Palästinenser verhaftet wurden als im Rahmen des ausgehandelten Austauschs freigelassen wurden. Unter den Festgenommenen befinden sich Dutzende von Frauen und Dutzende von Kindern.

Die meisten von ihnen sind nie eines Verbrechens überführt worden, darunter mehr als 2.000, die in Verwaltungshaft gehalten werden, in der das israelische Militär eine Person ohne Anklage oder Gerichtsverfahren festhält.[4] All dies ist für den westlichen Medienjournalismus nicht berichtenswert.)

– indem sie jede Erwähnung von Israels seit Generationen andauernder brutaler und oft mörderischer illegaler militärischer Besetzung palästinensischen Landes, der eigentlichen Ursache der langjährigen tödlichen Konfrontation, von der die letzten fünf Monate nur eine Episode sind, vermieden haben, waren die Journalisten der westlichen Unterhaltungs-/Nachrichtenkonglomerate Apologeten Israels und der israelischen Absichten, durch die gegenwärtigen völkermörderischen Militäraktionen und den illegalen Siedlerkolonialismus im Westjordanland, in Ostjerusalem und auf den Golanhöhen weiterhin immer mehr palästinensisches Land zu beanspruchen.[5]

– indem die Weltöffentlichkeit dazu gebracht wird, eine absurde israelische „Kriegserklärung“ an eine Gruppe von Palästinensern zu akzeptieren, die bereits seit langem Teil einer israelischen Gefangenschaft unter jahrelanger israelischer Militärbesetzung sind. (Eine von der UN verurteilte illegale und brutale Besatzung noch dazu.)

– indem sie nicht berichtet, dass nach internationalem Recht „die Besatzungsmacht für das Wohlergehen der Bevölkerung unter ihrer militärischen Besatzung verantwortlich zu machen ist. [Vierte Genfer Konvention zum Völkerrecht]) westliche Medienjournalisten haben mit selektiven Informationen getäuscht, damit das Publikum nicht erkennt, dass die Ereignisse vom 7. Oktober während eines seit Generationen andauernden Krieges für die palästinensische Unabhängigkeit stattfanden und dass es ein Trugschluss ist, wenn Israel dies als Grund für einen neuen Krieg gegen die bereits militärisch besetzten Palästinenser angibt.

– indem er nicht darüber berichtet, dass die Times of Israel am 8. Oktober aufdeckte, dass Netanjahu jahrelang die Hamas unterstützte. Die Politik des Premierministers, die Terrorgruppe als Partner zu behandeln, um die Palästinenser von einer Einheit zu trennen, die nach Staatlichkeit strebt, hat Israel seit 2018 erlaubt, dass Koffer mit Millionen in katarischem Bargeld über seine Grenzübergänge in den Gazastreifen gelangen, um seinen brüchigen Waffenstillstand mit den Hamas-Machthabern des Streifens aufrechtzuerhalten.[6]

– indem sie nicht über das weltweite Erstaunen und die tiefe Verurteilung der drei Vetos der USA gegen eine Resolution des UN-Sicherheitsrats berichten, in der ein Waffenstillstand im Heiligen Land gefordert wird und die erklärte Absicht Israels erleichtert wird, die vom Internationalen Strafgerichtshof bereits als völkermörderisch eingestuften Militäraktionen fortzusetzen.[7]

indem sie als Sprecher westlicher Medien den Vorwurf des Völkermords ablenken und dazu beitragen, Israels Strafverfolgung zu verhindern, indem sie die Berichterstattung über massive pro-palästinensische Demonstrationen in der ganzen Welt, die einen Waffenstillstand fordern, vermeiden und stattdessen die Aufmerksamkeit auf einen so genannten Anstieg des Antisemitismus lenken und Demonstrationen gegen ein Anti-Apartheid-Israel fälschlicherweise als gegen das jüdische Volk gerichtet darstellen.

– indem sie einfach nicht über die Realität berichten, die herzzerreißende Realität, dass Israel immer weiter Tausende von Kindern tötet, verstümmelt und verkrüppelt.

Das größte Verbrechen im westlichen Unterhaltungs-/Nachrichtenkonglomerat-Journalismus ist die Auswahl dessen, was Nachrichten sind, und das Verschweigen von 90% der Realität. So wird zum Beispiel das unermessliche und tödliche Leid der Palästinenser, das der Grund für die Existenz der Hamas und anderer militanter Gruppen ist, mit keinem Wort erwähnt. Seit einiger Zeit berichten viele Nachrichtensendungen nur noch über andere weltpolitische und lokale Ereignisse, ohne die Vernichtung der Palästinenser in Gaza auch nur zu erwähnen. Wenn die Journalisten über die aktuelle Zahl der Todesopfer in Gaza berichten sollen, wird nicht erwähnt, wie viele der Toten Kinder sind, um die kritische Empörung gegen Israel auf ein Minimum zu beschränken.

78 Jahre lang haben die Journalisten der westlichen Medienkonglomerate versucht, die Nachrichten so zu steuern, dass die Öffentlichkeit weiterhin glaubt, dass die Kolonialmächte Frieden im Heiligen Land anstrebten, und nicht weiß, dass 1946 die amerikanische Macht über die im Entstehen begriffenen Vereinten Nationen, die nur 56 Nationen umfassten, die völkermörderische Strategie hervorgebracht hat, das Heilige Land mit einer gefälschten Resolution für eine verrückte Quilt-Teilung Palästinas in sechs nicht zusammenhängende Gebiete abzufackeln, die weder erwartet wurde noch umgesetzt werden sollte; Die arabischen Gebiete sind völlig unzusammenhängend; die jüdischen Gebiete sind durch einen Faden zusammenhängend; das ausgewiesene Hauptgebiet für Juden enthält mehr Araber als Juden und sollte sofort einen Bürgerkrieg provozieren, der von der von den Kolonialmächten unterstützten und gut bewaffneten Führung der revisionistischen Zionisten [8] (und der terroristischen Irgun unter der Führung von Menachem Begin, deren schreckliche Gräueltaten von Albert Einstein in einem von anderen prominenten Juden unterzeichneten Brief an die New York Times verurteilt wurden) vorbereitet und erwartet wurde. )[9]

Nichts auf der Welt ist wertvoller als Kinder – es sei denn, es handelt sich um palästinensische Kinder, die angeblich von Israelis getötet wurden

Es gibt nichts Kostbareres auf dieser Welt als das Leben eines Kindes, es sei denn, es handelt sich um den Tod eines palästinensischen Kindes, oder von mittlerweile 1.300 palästinensischen Kindern, über die Journalisten der westlichen, hegemonialen, rassistischen, kaukasischen, kolonialistischen und von der CIA überwachten riesigen Unterhaltungs- und Nachrichtenkonglomerate oberflächlich und mit wenig oder gar keinem Pathos berichten.[10]

Denn was diese Journalisten der westlichen Medien ihrem Fernseh-, Radio- oder Zeitungspublikum immer wieder einbläuen müssen, ist, dass die 100 israelischen Geiseln, die noch immer von der Hamas festgehalten werden, und das Leid ihrer Angehörigen von größter Bedeutung sind, und dass sie niemals vergessen dürfen, dass die Hamas von den USA und anderen Ländern als terroristische Organisation eingestuft wurde, und dass mehr als 29.000 Palästinenser, zumeist Frauen und Kinder, ums Leben gekommen sind, während Israel Berichten zufolge versucht, die Ausübung seines Rechts auf Selbstverteidigung nach dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober zu rechtfertigen.

In der Darstellung der „Nachrichten“ durch westliche Journalisten dominiert die Kampagne zur Befreiung der 100 israelischen Geiseln die Nachrichten, obwohl sie die öffentliche Aufmerksamkeit verdient:

– Jeden Tag werden im Durchschnitt mehr als 100 Kinder in Gaza getötet. Das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) berichtet.

– Im Durchschnitt wird alle 10 Minuten ein Kind im Gazastreifen getötet, sagte der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation Tedros Adhanom Ghebreyesus vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen.

Julian Assange über die Mitschuld von Journalisten am Tod von Menschen im Krieg,

„Wir sollten uns von den mitschuldigen Medien, die die Mehrheit der Mainstream-Presse ausmachen, fragen, wie hoch die durchschnittliche Zahl der Todesopfer ist, die jedem Journalisten zugeschrieben wird.“ Julian Assange[11]

„Es sind nicht nur Führer, es sind nicht nur Soldaten, es sind Journalisten; Journalisten sind Kriegsverbrecher.“[Julian Assange 8. Oktober 2011 während des US-amerikanisch-britischen Völkermords im Irak]

– Allein in den ersten drei Wochen der israelischen Bombardierung des Gazastreifens wurden mehr palästinensische Kinder getötet als in allen anderen Konflikten der Welt in den letzten drei Jahren zusammen, so die weltweit tätige Wohltätigkeitsorganisation Save the Children.[12]

In den britischen BBC- und deutschen DW-Abendnachrichten sowie in den US-Nachrichtensendungen hört der Autor oft ausführliche Interviews mit Angehörigen von israelischen Geiseln, die in Gaza festgehalten werden. Wenn man den sehr angemessenen mitfühlenden Ton in der Stimme des interviewenden Telejournalisten hört und die traurigen Details des leidenden Verwandten einer israelischen Geisel, die zur Betonung hervorgehoben werden, bringt einen der Gedanke, dass:

– Wir hören nicht ein einziges Mal, dass ein israelischer Angehöriger einer Geisel nach seinen Gedanken über die monatelange israelische Bombardierung von Zehntausenden von Palästinensern, von denen die meisten Frauen und Kinder sind, gefragt wird – auch kein Wort über die Zehntausenden von palästinensischen Angehörigen, die unter der israelischen Gefangenschaft von etwa sieben- bis neuntausend ihrer Familien leiden, die der Grund und das Motiv für die Gefangennahme von Israelis war, nämlich um sie im Austausch gegen inhaftierte Palästinenser zu verhandeln, unter denen sich auch Frauen und Kinder befinden, von denen viele festgehalten werden, ohne jemals eines Verbrechens angeklagt zu werden.

– Wenn in israelischen Interviews der Tod palästinensischer Kinder, ihre Verstümmelung, ihre Amputationen, die in letzter Zeit oft ohne Betäubung vorgenommen wurden, nicht erwähnt werden, oder wenn überhaupt nicht von Palästinensern die Rede ist, wird der Mehrheit der Menschheit im Globalen Süden eine deutliche Botschaft vermittelt, nämlich dass im Heiligen Land nur israelische Leben (weiße europäische Juden) als wertvoll angesehen werden. Die unbedeutende Zahl von Tausenden palästinensischer Araber, die durch israelische Bombenangriffe ums Leben gekommen sind, wird gelegentlich erwähnt, meist trocken und ohne Emotionen, und fast immer mit dem Hinweis, dass die Bombardierung des Gazastreifens Israels Antwort auf einen Angriff der Hamas ist, die „von den USA und anderen Ländern als terroristische Organisation betrachtet wird“, um jede mögliche Empörung zu mildern.

Weltweit verbreitete kolonialistische Medienjournalisten werden nicht über die Wahrheit berichten, dass Israel zugibt, dass Apache-Hubschrauber auf seine eigenen Zivilisten geschossen haben, die am 7. Oktober vor dem Supernova-Musikfestival flüchteten – selbst wenn die Zeitung Haaretz und das Tel Aviver Ynet dies den Israelis berichtet haben.[13]

Westliche Medien sind bereit, den 7. Oktober lange nach den Ereignissen erneut zu untersuchen, zum Beispiel mit neuen Anschuldigungen wegen Vergewaltigung zwei Monate nach dem 7. Oktober.

„Israel hat das Recht, sich zu verteidigen!“ Israel hat das Recht, sich zu verteidigen!“ Jedes Mal, wenn westliche Medienkonglomerate es für nötig halten, über die Zahl von Tausenden von Toten in Gaza zu berichten, wiederholen Medienjournalisten die Worte, dass dies „eine Reaktion auf den Angriff vom 7. Oktober durch die Hamas ist, die von den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union als terroristische Gruppe betrachtet wird.“

Durch die selektive Berichterstattung gelingt es dem westlichen Journalismus, ein gewisses Gefühl aufkommen zu lassen, dass die Palästinenser kollektiv für die Aktionen der Hamas verantwortlich sein könnten, die 1.139 Israelis getötet und mehr als 200 entführt haben, und dass sie daher etwas von dem verdienen, was auf sie zukommt – (obwohl die Journalisten niemals andeuten, dass jemand es verdient, zuzusehen, wie seine Kinder in die Luft gejagt werden). Dies hat weit über Israels Grenzen hinaus Widerhall gefunden. In den USA hat Senator Lindsey Graham die vollständige Zerstörung des Gazastreifens gefordert.[14] Der israelische Staatspräsident Isaac Herzog hatte den Ton angegeben, als er darüber sprach, inwieweit die Schuld für den Angriff vom 7. Oktober zuzuweisen sei. „Es ist eine ganze Nation da draußen, die verantwortlich ist.“[15] (Niemand äußert sein Unverständnis darüber, dass es die Kinder einschließt?)

– Wo bleibt das Interesse der Journalisten, die die Verbrechen Israels unterstützen, indem sie Mitgefühl vermeiden, wenn sie gelegentlich über den Tod von Tausenden von Kindern berichten? Man könnte sich zum Beispiel fragen, wie sich israelische Piloten fühlen, wenn sie oft 2.000-Pfund-Bomben auf Häuser von Familien und andere Gebäude abwerfen, wohl wissend, dass dabei Kinder getötet, verstümmelt und in den Trümmern begraben werden? Schämen sich einige israelische Flieger? Haben andere das Gefühl, dass sie schuldlos Befehle befolgen und von verschiedenen Rabbinern unterstützt werden, die Bibelstellen zitieren, in denen das von den Palästinensern besetzte Land als Eigentum der Hebräer bezeichnet wird.

Rabbi Dov Lior, ein nationales religiöses Oberhaupt und Oberrabbiner von Kiryat Arba und Hebron, veröffentlichte einen Brief, in dem er erklärte, dass das jüdische Gesetz die Zerstörung des gesamten Gazastreifens erlaubt. (Rabbi Dov Lior könnte dabei an biblische Passagen gedacht haben.)

Deuteronomium 20:16-18:

„In den Städten der Völker, die der Herr, dein Gott, dir zum Erbe gibt, sollst du nichts Lebendiges übrig lassen, das atmet.“

1. Samuel 15,3

„Und nun geht hin und greift Amalek an und vernichtet alles, was sie haben, und verschont sie nicht. Tötet Mann und Frau, Säugling und Kleinkind, Ochse und Schaf, Kamel und Esel. “ [New King James Bible]

Sicherlich sind viele junge Piloten nicht fanatisch religiös und sind Fans des berühmtesten Juden der Welt, der lange Zeit als der intelligenteste Mensch auf Erden galt und dessen Gefühl bekannt war

„Für mich ist die jüdische Religion wie alle anderen Religionen eine Verkörperung des kindischsten Aberglaubens. Und das jüdische Volk, dem ich gerne angehöre und mit dessen Mentalität ich mich tief verbunden fühle, hat für mich keine andere Qualität als alle anderen Menschen“ Ich kann nichts ‚Auserwähltes‘ an ihnen sehen.“[Albert Einstein, in einem Brief an den jüdischen Philosophen Eric Gutkind vom Januar 1954]

Ihr engagierter Autor, ein Musiker, der sich als Historiker mit Archivrecherchen beschäftigt und gegen die Völkermord fördernden und verteidigenden Medien von Amerikas Kriegsinvestoren kämpft, die immer noch die Hegemonie über mehr als die Hälfte der Welt ausüben, gesteht, dass er sich in einer schwer zu verstehenden, verworrenen Völkermord-Situation gefangen fühlt. Sind israelische Soldaten, westliche Journalisten, israelische Bürger und die israelischen Geiseldemonstranten in der Lage, das niedliche und bezaubernde Aussehen kleiner spielender Kinder, ihre charmante, unschuldige Neugier, ihren Wunsch zu gefallen und ihre Aufregung, während sie Spaß haben, die unsere wertvollen Kinder aller Nationalitäten gemeinsam haben, beiseite zu schieben und aus dem Kopf zu bekommen? Vergessen Sie die Tausenden von kleinen Leichen und noch mehr Tausende von traumatisierten Kindern mit dem Schrecken in ihren Augen.

Diese kriegsbefürwortenden Journalisten werden sich niemals an vergangene Nachrichten erinnern, die jedoch zum Verständnis der heutigen Konfrontationen geeignet sind, wenn sie die USA oder Israel in ein ungünstiges Licht rücken, wie z.B.. Zum Beispiel Albert Einsteins in der New York Times veröffentlichte Verurteilung der terroristischen Massaker der Irgun im Jahr 1948,[x] oder Einsteins frühere Forderung von 1946 nach einer Regierung in Palästina unter direkter Kontrolle der UNO und einer Verfassung, die die Sicherheit von Juden und Arabern vor gegenseitiger Überstimmbarkeit gewährleistet und die jüdisch-arabischen Schwierigkeiten lösen würde.“ [17]

Trotz Einsteins Bemühungen wurden die palästinensischen Araber, die seit dem Ende des Ersten Weltkriegs immer noch unter der britischen Militärbesatzung als Kolonie litten, nach dem Zweiten Weltkrieg von einer anderen Gruppe bewaffneter Europäer vertrieben und/oder rekolonisiert, und zwar durch einen völkermörderischen Bürgerkrieg, der von anglo-amerikanischen Machenschaften geplant und provoziert wurde, um eine gut bewaffnete Kolonie der Europäer inmitten der arabischen Nationen mit Öl zu schaffen. Der westliche Journalismus hat diese Realität lange verheimlicht und sein Weltpublikum davon abgelenkt, und das daraus resultierende Ergebnis wird im Folgenden zusammengefasst:

Der Staat Israel ist seit seiner Gründung mit einer US-Kriegsinvestoren-Elite im Bett, die einst stark in Hitler investierte, selbst antisemitisch eingestellt war, kaltschnäuzig gleichgültig, ja sogar mitschuldig am Holocaust, den ihre Investitionen ermöglicht hatten, und danach ein Gesetz blockierte, das 20.000 jüdischen Kindern die Einreise in die USA ermöglichte [18] (eine Kriegsinvestoren-Elite, der die Medienkonglomerate gehörten, für die Journalisten arbeiteten, um die öffentliche Meinung zu formen).

Journalisten, die für den von den USA geführten westlichen Imperialismus arbeiten, haben eine für Israel ungünstige Hintergrundgeschichte und Israels oft wenig humane Behandlung palästinensischer Kinder vermieden.

1948 wurden 750 000 Palästinenser aus dem Gebiet, das zu Israel wurde, gewaltsam vertrieben und 500 palästinensische Dörfer sowie von Palästinensern bewohnte städtische Gebiete zerstört[19]. In der Folge der Nakba wurde palästinensisches Land in großem Umfang enteignet und palästinensische Bürger Israels in bestimmten Gebieten eingekreist. [20] Nach der israelischen Eroberung der Golanhöhen im Jahr 1967 kam es zu einer fast vollständigen ethnischen Säuberung des Gebiets, so dass von den rund 128 000 Syrern, die vor dem Krieg dort gelebt hatten, nur 6 404 übrig blieben. Sie wurden durch Einschüchterungskampagnen und Zwangsumsiedlungen vertrieben, und diejenigen, die versuchten, zurückzukehren, wurden deportiert. Nach der israelischen Eroberung des Westjordanlands flohen etwa 250 000 der 850 000 Einwohner oder wurden vertrieben[21].

Kurz nach der Eroberung des Westjordanlands, Ostjerusalems und des Gazastreifens im Sechstagekrieg im Juni 1967 begann Israel mit dem Bau von Siedlungen. Die Umsiedlung der Zivilbevölkerung durch eine Besatzungsmacht in das von ihr besetzte Gebiet ist ein Kriegsverbrechen[22].

Im Januar 2023 leben über 450.000 israelische Siedler im Westjordanland, 220.000 jüdische Siedler in Ostjerusalem und über 25.000 israelische Siedler auf den Golanhöhen[23].

Wegen der mörderischen religiösen Blutrausch-Gewalt der Siedler waren sogar die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich gezwungen, ihr Gesicht zu wahren, indem sie Visabeschränkungen für „extremistische israelische Siedler“ einführten.

Die Zahl der Angriffe hat in den letzten Jahren nicht abgenommen: Laut Yesh Din, einer israelischen Überwachungsorganisation, wurden zwischen 2005 und 2021 mehr als 1.400 Fälle registriert. Mehr als 90 % der Beschwerden wurden von den israelischen Behörden, die für die Strafverfolgung in den Siedlungsgebieten zuständig sind, ohne Anklageerhebung fallen gelassen. Und die Taktiken der Siedler werden immer vielfältiger. In den letzten Jahren haben einige von ihnen während der Erntezeit Olivenbäume entwurzelt und damit viele palästinensische Familien ihrer Einkommensquelle beraubt.[24]

Journalisten, die für den US-geführten westlichen Imperialismus arbeiten, verteidigen durch ihr Nachrichtenmanagement den offensichtlichen Bedarf des westlichen finanzindustriellen Kapitalismus an Kriegen, sehr oft an völkermörderischen Konfrontationen und der Aufrechterhaltung von tödlichem Unrecht für alle von den USA designierten Feinde, das unweigerlich mehr Kindern als Erwachsenen das Leben nimmt. Amerikas gelehrtester Ökonom Thorstein Veblen nahm an, dass Depressionen der normale Zustand in einer Wirtschaft mit Unternehmen sind, der in Zeiten der Erregung, die durch nicht systemimmanente Stimuli (z.B. Krieg, Expansion im Ausland usw.) verursacht werden, gelindert wird[25].

Bei der Programmierung von Diskussionsrunden in den westlichen Medien werden die unterwürfigen CIA-Journalisten von ABC, CBS, NBC, FOX, CN und PBS niemals ein menschlich vernünftiges Thema wählen, ganz gleich, wie naheliegend es für den Frieden anstelle des Krieges ist. Die blutige Geschichte des Apartheidstaates Israel ist ein Paradebeispiel für die Verdrängung von Rationalität und Mitgefühl.

Israel hat seit seiner Gründung rund 300 Milliarden Dollar (inflationsbereinigt) an wirtschaftlicher und militärischer Unterstützung erhalten.

Die 300 Milliarden US-Dollar, die [x]Israel in mehr als sieben Jahrzehnten seit seiner Gründung für Munition und Massenvernichtungswaffen ausgegeben hat, um Palästinenser zu töten, die immer wieder angreifen und für die Wiedergutmachung des ihnen angetanen herzlosen Unrechts kämpfen, hätten für die Entschädigung von Arabern verwendet werden können, die durch die verbrecherische Beschlagnahmung ihres Landes, ihrer Häuser und ihres Besitzes zu mittellosen Flüchtlingen wurden (wie in der Resolution Nr. 194 der UN-Generalversammlung vom 11. Dezember 1948 befohlen)[26].

Wie wenig hat dieser Autor über die Hungersnot, die Israel in Gaza verursacht, gehört oder gelesen? Ein solches absichtliches Verschweigen ist eine Form der Beihilfe zum Verbrechen des Aushungerns einer militärisch abgeriegelten Bevölkerung in Gefangenschaft.

Das israelische Finanzministerium teilte mit, es habe Lebensmittellieferungen für den Gazastreifen blockiert, weil die Lieferungen für das UNRWA, die wichtigste UN-Agentur für die Palästinenser, bestimmt waren, und begründete dies mit dem Vorwurf, einige ihrer Mitarbeiter stünden der Hamas nahe. Während viele Länder ihre Beiträge für das UNRWA eingestellt haben, werden die palästinensischen Kinder, die seit Jahren vom UNRWA betreut werden, kaum erwähnt.

Westliche Journalisten haben es weitgehend vermieden zu erwähnen, dass der Massenhunger in Gaza eine direkte Folge der israelischen Politik ist, die die Versorgung der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens mit Nahrungsmitteln, Wasser und Medikamenten stark einschränkt, und sie haben es vermieden zu erwähnen, dass dies ohne die stillschweigende Unterstützung der Regierung Biden nicht möglich gewesen wäre.

Diese Journalisten berichten selten über UNICEF-Berichte, die den Hunger im Gazastreifen dokumentieren und vor einer „Explosion der vermeidbaren Kindersterblichkeit“ in dem Gebiet warnen und feststellen, dass fast 16 Prozent der Kinder unter zwei Jahren im nördlichen Gazastreifen akut unterernährt sind. [27] Ganze 45 Prozent der Bevölkerung im Westjordanland sind Kinder unter 15 Jahren, im Vergleich zu 50 Prozent in Gaza. [28] [29]

Als UN-Generalsekretär Guterres am 25. Oktober erklärte.

„Es war wichtig anzuerkennen, dass die Angriffe der Hamas nicht in einem Vakuum stattgefunden haben. Das palästinensische Volk hat 56 Jahre lang unter einer erdrückenden Besatzung gelitten. Es hat miterlebt, wie sein Land immer weiter von Siedlungen verschlungen und von Gewalt geplagt wurde, wie seine Wirtschaft unterdrückt, seine Menschen vertrieben und seine Häuser zerstört wurden.

Der westliche kolonialistische Journalismus konzentrierte sich danach überwiegend auf die israelischen Forderungen nach dem Rücktritt des UN-Sekretärs. [30] und nicht auf die Worte des Sekretärs. Der Streit zwischen Israel und den Vereinten Nationen verschärft sich, nachdem der Generalsekretär sagt, dass die Angriffe der Hamas „nicht in einem Vakuum geschehen sind“ [10. Oktober 2023, CNN].

Abschließend hat der Präsident einer Nation, die unter ständiger Attacke der US-Medienjournalisten steht, die größte kriminelle Leistung des westlichen Medienjournalismus beschrieben: das Verschweigen der großen Wahrheit, dass der Zweite Weltkrieg durch die Investitionen und die gemeinsamen Unternehmungen der wohlhabenden Eigentümer der amerikanischen Großkonzerne ermöglicht wurde, die ein wirtschaftlich angeschlagenes Nazi-Deutschland für den Krieg gegen die Sowjetunion aufrüsteten. Und er vergleicht die Unterstützung des westlichen Medienjournalismus für Israels gegenwärtiges Massaker an Tausenden von palästinensischen Kindern im Rahmen seines Völkermords in Gaza.

„Das moderne Israel genießt „dieselbe Ermutigung, dieselbe Finanzierung und dieselbe Unterstützung“ des kollektiven Westens wie Adolf Hitlers Nazi-Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg. Die westlichen Eliten schwiegen, weil sie Hitler darauf vorbereiteten, seine militärische Macht gegen die Sowjetunion einzusetzen, schließlich war Hitler ein Konstrukt, ein vom kollektiven Westen geschaffenes Monster. Auch der verbrecherische Militärapparat des Staates Israel hat die gleiche Ermutigung, die gleiche Finanzierung und die gleiche Unterstützung“ des Westens,“ [Der venezolanische Präsident Nicolas Maduro, der die jüdischen Menschen, die ihren Wurzeln noch treu sind, aufforderte, das andauernde „Massaker“ an den Palästinensern zu beenden]. [32]

Möge dieser mühsam geschriebene Artikel dazu dienen, wenigstens ein paar Leser auf die kriminelle Rolle der Journalisten westlicher Medienkonglomerate aufmerksam zu machen, die bewusst oder unbewusst als Mittäter nach und vor der Tatsache des Massenmordes an Tausenden von Kindern während der täglichen und nächtlichen Bombenangriffe und Luftangriffe seit dem 7. Oktober agieren und derzeit den Hungertod von Hunderttausenden weiterer Kinder verursachen.

– Julian Assange hat uns auf die sympathisch aussehende Moderatorin der Abendnachrichten aufmerksam gemacht, die das Fernsehpublikum mit abwechselnder Heiterkeit und Ernsthaftigkeit in ihren Bann zieht, und uns gefragt, ob sie nicht als heimtückisch böse angesehen werden sollte, da sie Unterstützung für entsetzliches Leid, Tod, Verstümmelung und Zerstörung erzeugt.

Assange scheint uns beauftragt zu haben, eine kritische Anzahl anständiger, aber ahnungsloser Bürger aufzuwecken, damit sie erkennen, dass eine ihrer vertrauten Hauptdarsteller in Wirklichkeit bewusst oder unbewusst ein Kriegsverbrecher ist? Wenn letzteres der Fall ist, wird er oder sie sich vielleicht irgendwann seiner oder ihrer Mitschuld bewusst werden.

Mit dem Wunsch, dieses Schreiben mit einer angenehmen Note und Zuversicht zu beenden –

Yocheved Lifschitz, eine 85-jährige Frau, die seit dem 7. Oktober von der Hamas gefangen gehalten wird, schüttelte die Hand ihres Entführers und sagte shalom – Abschied auf Hebräisch, oder wörtlich „Frieden“. Sie berichtete von sauberen Verhältnissen in den Häusern, mit Matratzen auf dem Boden, auf denen sie schlafen konnten. Ein anderer Gefangener, der bei einem Motorradunfall auf dem Weg nach Gaza schwer verletzt worden war, wurde von einem Arzt behandelt.

„Sie sorgten dafür, dass wir nicht krank wurden, und alle zwei oder drei Tage kam ein Arzt zu uns.

Sie sagte auch, dass sie Zugang zu Medikamenten hatten, die sie brauchten, und dass es dort Frauen gab, die sich mit „weiblicher Hygiene“ auskannten.

Sie aßen das gleiche Essen – Pitabrot mit Käse und Gurken – wie die Hamas-Wächter, fügte ihre Tochter Sharone hinzu.[33]

Ungeachtet des oben erwähnten angenehmen Beginns ihres Artikels mussten die BBC-Journalisten die friedlichen Dinge, die Frau Lifschitz über die Hamas berichtete, wiedergutmachen, indem sie den Artikel mit „Ich bin durch die Hölle gegangen, sagt eine ältere Geisel, die von der Hamas freigelassen wurde“ betitelten – die BBC im Einklang mit ihren westlichen Medien, die den Krieg zwischen den USA, der NATO und Israel unterstützen, und im Allgemeinen und auf lange Sicht als Mitschuldige am Massenmord an Kindern handeln.

„70% der in Gaza Getöteten sind Frauen und Kinder“, warnt CARE vor dem UN-Sicherheitsrat, Nov. 2023 https://www.care-international.org/news/70-those-killed-gaza-are-women-and-children-care-warns-un-security-council

Israelisch-palästinensischer Krieg: Warum ignorieren die Medien die Beweise für Israels eigene Aktionen am 7. Oktober? Jonathan Cook, Middle East Eye, 15. Dez. 2023

3. Die israelischen Militäroffensiven zielen häufig auf dicht besiedelte zivile Gebiete im Gazastreifen ab, was zu einer hohen Zahl getöteter und verletzter palästinensischer Kinder führt. Im Gazastreifen sind massive militärische Boden- und Luftangriffe für die Mehrzahl der Todesfälle bei Kindern verantwortlich.https://www.dci-palestine.org/right_to_a_childhood

4. Warum hält Israel so viele Palästinenser in Haft und zum Tausch bereit? Human Rights Watch Nov. 29 https://www.hrw.org/news/2023/11/29/why-does-israel-have-so-many-palestinians-detention-and-available-swap

5. Am Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag haben am Montag die Anhörungen in einem bahnbrechenden Fall begonnen, in dem 52 Länder gemeinsam Beweise über die rechtlichen Folgen der israelischen Besetzung der palästinensischen Gebiete vorlegen.Wie funktioniert die israelische Besetzung Palästinas?

Warum wird sie von manchen als „Apartheid“ bezeichnet und wie sieht die Besatzung in der Praxis aus? Aljazeera 22. Februar 2024 https://www.aljazeera.com/news/2024/2/22/how-does-israels-occupation-of-palestine-work

6. „Jahrelang unterstützte Netanjahu die Hamas“ von Tal Schneider, 8. Oktober 2023, Times of Israel] https://www.timesofisrael.com/for-years-netanyahu-propped-up-hamas-now-its-blown-up-in-our-faces/

7. Die USA legen ihr Veto gegen eine weitere Resolution des UN-Sicherheitsrats ein, in der ein Waffenstillstand für den Gaza-Krieg gefordert wird. Die Mehrheit der Mitglieder stimmte für die Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand in Israels Krieg gegen den Gazastreifen, der mehr als 29.000 Menschen getötet hat. „Eine Gegenstimme bedeutet eine Billigung der brutalen Gewalt und der kollektiven Bestrafung, die ihnen [den Palästinensern] auferlegt wird“, sagte Amar Bendjama, algerischer Botschafter bei der UNO.

US vetoes another UN Security Council resolution urging Gaza war ceasefire Majority of members voted to call for an immediate ceasefire in Israel’s war on Gaza that has killed more than 29,000.

8. https://worldhistorycommons.org/map-partition-israel-and-palestine Karte der vorgeschlagenen Teilung 1946

9. https://www.marxists.org/reference/archive/einstein/1948/12/02.htm

10. „Weltweites Propagandanetzwerk, aufgebaut von der CIA“, 26. Dezember 1977, New York Times. https://www.nytimes.com/1977/12/26/archives/worldwide-propaganda-network-built-by-the-cia-a-worldwide-network.html

11. Krieg durch Medien: „Journalisten sind Kriegsverbrecher“, Julian Assange „Die Realität, die um uns herum konstruiert wird, wird von Lügnern konstruiert.“ Celia Farber, The Truth Barrier, 10. Oktober 2023https://celiafarber.substack.com/p/war-by-media-journalists-are-war

12. Mehr als 3.600 palästinensische Kinder wurden in nur 3 Wochen Krieg getötet AP Nov. 2, 2023 https://apnews.com/article/israel-hamas-11-1-2023-children-killed-4a352398b32887e60a658e0270f0a021

13. Ein Überlebender spricht: Israelische Streitkräfte erschossen ihre eigenen Zivilisten

You Tube Israelische Apache-Hubschrauber töteten eigene Soldaten und Zivilisten auf …Neue Aufnahmen bestätigen frühere Berichte, wonach das israelische Militär für viele der israelischen Opfer während des Krieges verantwortlich ist The Cradle https://thecradle.co/articles-id/11993

IDF-Kampfhubschrauber, der Hamas-Kämpfer beim Nova-Festmassaker ins Visier nahm, schoss versehentlich auf einige Partygäste, so Haaretz https://news.yahoo.com/idf-combat-helicopter-targeting-hamas-122629406.html

14. Macht den Ort platt“, erklärt Lindsey Graham, während Israel genau das in Gaza tut, und er war nicht der einzige prominente GOP-Vertreter, der solch einen aufrührerischen Aufruf machte.

Eindeutige Aufforderung zum Völkermord. Common Dreams 11. Oktober

‚Level the Place,‘ Declares Lindsey Graham as Israel Does Exactly That to Gaza One critic called the South Carolina Republican’s comment nothing short of „incitement to genocide.“

15. „Wir arbeiten und operieren militärisch nach den Regeln des internationalen Rechts, Punkt. Es ist eindeutig, dass eine ganze Nation da draußen verantwortlich ist. Es ist nicht wahr, dass die Zivilisten nichts davon wissen und nicht involviert sind. Das ist absolut nicht wahr“, sagte Herzog (via ITV News).

16. [Rabbi Lior: Jüdisches Gesetz erlaubt Zerstörung des Gazastreifens, um Israel Sicherheit zu bringen Jerusalem Post, 23. Juli 2014 https://www.jpost.com/operation-protective-edge/rabbi-lior-jewish-law-permits-destruction-of-gaza-to-bring-safety-to-israel-368605#google_vignette]

17. New York Times, EINSTEIN URGES UNITED NATIONS RUN PALESTINE, February 15, 1946

18. Das Wagner-Rogers-Gesetz von 1939 ist der gemeinsame Name für zwei identische Kongressgesetze, die vorschlugen, 20.000 deutsche Flüchtlingskinder außerhalb der Einwanderungsquoten in die Vereinigten Staaten aufzunehmen. Trotz der Anhörungen im Kongress und der öffentlichen Debatte im Frühjahr 1939 kam es nie zu einer Abstimmung über die Gesetzesentwürfe.

19. Collins, John (2011). „A Dream Deterred: Palestine from Total War to Total Peace“. Studies in Settler Colonialism: Politics, Identity and Culture. Palgrave Macmillan UK. S. 169-185.

20. Busbridge, Rachel (2018). „Israel-Palestine and the Settler Colonial ‚Turn‘: From Interpretation to Decolonization“. Theory, Culture & Society. 35 (1): 91-115.

21. Der Zionismus und der israelisch-palästinensische Konflikt sind als eine Form des Siedlerkolonialismus beschrieben worden. Patrick Wolfe, ein einflussreicher Theoretiker der Siedlerkolonialforschung, betrachtete Israel als Beispiel und erörterte es in seinem Aufsatz „Siedlerkolonialismus und die Eliminierung des Eingeborenen“ aus dem Jahr 2006. Andere Wissenschaftler, die eine siedlerkoloniale Analyse Israels/Palästinas vorgenommen haben, sind Edward Said, Rashid Khalidi, Noam Chomsky, Ilan Pappe, Fayez Sayegh,.

22. Es handelt sich um einen schweren Verstoß gegen das Zusatzprotokoll I. Nach dem Statut des Internationalen Strafgerichtshofs stellt „die direkte oder indirekte Verbringung von Teilen der eigenen Zivilbevölkerung durch die Besatzungsmacht in das von ihr besetzte Gebiet“ ein Kriegsverbrechen in internationalen bewaffneten Konflikten dar.

23. Gordon, Neve; Ram, Moriel (2016). „Ethnische Säuberung und die Bildung kolonialer Geographien von Siedlern“ (PDF). Die Vierte Genfer Konvention betrifft geschützte Zivilisten in besetzten Gebieten.

24. „A history of settler violence in the West Bank“, The Economist, Feb. 8, 2024. https://www.economist.com/the-economist-explains/2024/02/08/a-history-of-settler-violence-in-the-west-bank

25. . Doud, Douglas, Thorstein Veblen (Washington Square Press, 1966, S. 66.

26. Council On Foreign Relations, 23. Januar 2024 https://www.cfr.org/article/us-aid-israel-four-charts.

27. Palästina und Israel Krieg herzergreifende Geschichte Feb. 20 YouTube

28. https://www.prb.org/resources/the-west-bank-and-gaza-a-population-profile/.

29. Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes Die Konvention definiert Völkermord als eine von fünf „Handlungen, die in der Absicht begangen werden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu vernichten“, die von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 9. Dezember 1948 während der dritten Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen einstimmig angenommen wurde.[1] Die Konvention trat am 12. Januar 1951 in Kraft und hat bis zum Jahr 2022 152 Vertragsstaaten.

30. https://www.cnn.com/2023/10/25/middleeast/un-israel-spat-guterres-gaza-intl/index.html

31. https://www.rt.com/news/592798-israel-hitler-comparison-maduro/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=Email

32. https://www.bignewsnetwork.com/news/274132397/israel-has-the-same-western-support-as-hitler-maduro

33. https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-6720462

Jay Janson ist Archivar, Historiker, Aktivist, Musiker und Schriftsteller; hat auf allen Kontinenten gelebt und gearbeitet; Artikel über Medien wurden in China, Italien, Großbritannien, Indien und in den USA von Dissident Voice, Global Research, Information Clearing House, Counter Currents und anderen veröffentlicht; lebt jetzt in New York City; Erstes Projekt war eine Artikelserie über die tödliche kulturelle Verschmutzung, die sieben Lebensbereiche gefährdet und von den kommerziellen Medien im Besitz westlicher Unternehmen ausgeht, die 1993 im Window Magazine in Hongkong veröffentlicht wurde; Howard Zinn lieh seinen Namen für verschiedene seiner Projekte; wöchentliche Kolumne in der South China Morning Post, 1986-87; Rezensionen für Ta Kung Bao; Artikel in der China Daily, 1989. Ist Koordinator der von Howard Zinn mitbegründeten International Awareness Campaign King Condemned US Wars und Website-Historiker der von Ramsey Clark mitbegründeten Prosecute US Crimes Against Humanity Now Campaign, die eine Geschichte der US-Verbrechen in 9 Ländern bis 2006 enthält 9 Länder bis 2006

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …