Hamas says leaked Gaza truce proposal doesn’t meet its demands Palestinian group says remarks by Joe Biden suggesting a truce agreement was imminent were premature, as it reviews proposals for 40-day pause

Palästinenser gehen an Gebäuden vorbei, die durch israelischen Beschuss in Beit Lahia im nördlichen Gazastreifen zerstört wurden, 26. Februar 2024 (AFP)

Die Palästinensergruppe bezeichnet die Äußerungen von Joe Biden, wonach ein Waffenstillstandsabkommen unmittelbar bevorstehe, als verfrüht und prüft Vorschläge für eine 40-tägige Pause

Hamas sagt, durchgesickerter Gaza-Waffenstillstandsvorschlag entspreche nicht ihren Forderungen

Von MEE-Mitarbeitern

27. Februar 2024

Die Hamas hat erklärt, dass durchgesickerte Vorschläge für eine Einstellung der Kämpfe im Gazastreifen nicht ihren Forderungen entsprechen, nachdem US-Präsident Joe Biden angedeutet hatte, dass in den nächsten Tagen ein Waffenstillstand vereinbart werden könnte.

In der NBC-Sendung Late Night with Seth Myers am Montag sagte Biden: „Der Ramadan steht vor der Tür, und die Israelis haben sich darauf geeinigt, während des Ramadans keine Aktivitäten durchzuführen, um uns Zeit zu geben, alle Geiseln zu befreien.

„Mein nationaler Sicherheitsberater sagte mir, dass sie nahe dran sind. Sie sind nah dran. Aber sie sind noch nicht fertig. Ich hoffe, dass wir bis nächsten Montag einen Waffenstillstand haben werden.“

Hamas-Vertreter erklärten jedoch, Bidens Äußerungen seien verfrüht und eine solche Vereinbarung sei noch nicht getroffen worden.

„Die Hauptpunkte des Waffenstillstands und des Abzugs der israelischen Streitkräfte sind nicht klar formuliert, was das Erreichen einer Vereinbarung verzögert“, sagte ein ungenannter Beamter gegenüber Reuters.

Der durchgesickerte Vorschlag, über den Al Jazeera und Reuters berichteten, beinhaltet eine vorübergehende Einstellung der Kämpfe, einen teilweisen Gefangenenaustausch, eine schrittweise und begrenzte Rückkehr vertriebener Palästinenser in den nördlichen Gazastreifen, die Einfahrt von 500 Hilfslieferwagen und die Reparatur von Krankenhäusern und Bäckereien, die von Israel zerstört wurden.

Osama Hamdan, ein hochrangiger Hamas-Beamter, sagte, der durchgesickerte Entwurf werde zu „Propagandazwecken“ verbreitet.

„Der Entwurf des Pariser Gipfels ist ein amerikanischer Vorschlag, der darauf abzielt, [dem israelischen Premierminister Benjamin] Netanjahu mehr Zeit zur Vorbereitung eines neuen Angriffs zu geben“, sagte Hamdan.

Er warf Israel außerdem vor, sich weiterhin „seinen Verpflichtungen zu entziehen“.

Hamdan sagte, die Hamas bestehe nach wie vor darauf, den Krieg Israels gegen den Gazastreifen endgültig zu beenden, die israelische Belagerung aufzuheben und ein Wiederaufbauprojekt in dem belagerten Gebiet ohne israelische Beschränkungen zu starten.

Die Hamas prüft derzeit einen Vorschlag, der letzte Woche bei einem Treffen in Paris zwischen Israel, den Vereinigten Staaten und Vermittlern aus Ägypten und Katar erörtert wurde.

Israels Krieg gegen den Gazastreifen hat nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums seit dem 7. Oktober mindestens 29.878 Palästinenser in Gaza getötet. Mehr als 70.215 weitere Menschen wurden verwundet und 7.000 werden vermisst, von denen man annimmt, dass sie tot oder unter Trümmern begraben sind.

Über 70 Prozent der Opfer sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums Frauen und Kinder.

Durchgesickerter Vorschlag

Nach Angaben von Reuters würde die erste Phase des vorgeschlagenen Waffenstillstands die Militäroperationen für 40 Tage vollständig zum Erliegen bringen und einen Gefangenenaustausch im Verhältnis von 10 palästinensischen Gefangenen zu einem israelischen Gefangenen vorsehen.

In der ersten Phase sollen 40 israelische Gefangene, die unter die humanitäre Kategorie fallen, im Austausch gegen etwa 400 palästinensische Gefangene, die in israelischen Einrichtungen festgehalten werden, freigelassen werden.

Die erste Phase umfasst auch die schrittweise Rückkehr aller palästinensischen Zivilisten – mit Ausnahme der Männer im wehrfähigen Alter – in den nördlichen Gazastreifen, nachdem sie im vergangenen Jahr gewaltsam aus diesem Gebiet vertrieben wurden.

Außerdem wird vorgeschlagen, dass Israel seine Streitkräfte aus den dicht besiedelten Gebieten des Gazastreifens verlagert.

Außerdem sollen täglich 500 Lastwagen mit Hilfsgütern in die Enklave gebracht werden sowie 200.000 Zelte und 60.000 Wohnwagen.

Außerdem sollen Bäckereien und Krankenhäuser wiederaufgebaut sowie Ausrüstung und Treibstoff zur Unterstützung dieses Prozesses geliefert werden.

Israel würde sich auch bereit erklären, schwere Maschinen und Ausrüstungen für humanitäre Zwecke in den Gazastreifen zu lassen, unter anderem zur Beseitigung von Trümmern.

Weitere Phasen des Waffenstillstands würden dann Gegenstand künftiger Verhandlungen sein, so Reuters.

Übersetzt mit deepl.com

