Eine „No-go-Zone“ für Juden? Die Entstehung einer moralischen Panik in London Von Ben Reiff

A ’no-go zone‘ for Jews? The making of a moral panic in London While antisemitism in the U.K. has certainly risen, politicians and the media are deliberately inflaming sensationalist narratives for a repressive agenda.

Juden marschieren im Rahmen einer großen Kundgebung für einen Waffenstillstand in Gaza im Zentrum von London, 11. November 2023. (Alisdare Hickson/CC BY-SA 2.0 DEED)

Eine „No-go-Zone“ für Juden? Die Entstehung einer moralischen Panik in London

Während der Antisemitismus in Großbritannien zweifellos zugenommen hat, schüren Politiker und Medien absichtlich sensationslüsterne Erzählungen für eine repressive Agenda.

Von Ben Reiff

13. März 2024

Wäre man ein Nicht-Jude, der im Vereinigten Königreich lebt und es nicht besser wüsste, könnte man meinen, die Juden würden London derzeit massenhaft verlassen. Diesen Eindruck kann man jedenfalls gewinnen, wenn man die großen Zeitungen der letzten Woche liest.

„Londons Antisemitismus ist eine Schande“, titelte die kostenlose Pendlerzeitung The Evening Standard am 5. März auf der Titelseite und warnte: „Jüdische Familien wollen aus der Hauptstadt fliehen, weil der Hass wächst“. „London ist jetzt eine No-Go-Zone für Juden“, hieß es drei Tage später auf der Titelseite der rechten Tageszeitung The Daily Telegraph. Die liberale Online-Nachrichtenseite The Independent ging sogar noch weiter und behauptete, dass britische Juden erwägen, das Land ganz zu verlassen, weil es sich „wie Nazi-Deutschland anfühlt“.

Zweifellos hat der Antisemitismus in Großbritannien in den letzten fünf Monaten erheblich zugenommen, ausgelöst durch den Hamas-Angriff vom 7. Oktober und Israels laufende Militäroffensive im Gazastreifen. Sogar anekdotisch haben Freunde, deren Judentum sichtbarer ist als meins, einen Anstieg von Belästigungen und Drohungen erlebt, während sie ihrem Alltag nachgingen.

Aber dieses Narrativ, dass London zu einer „No-Go-Zone“ für Juden geworden ist, wurde absichtlich konstruiert und angeheizt. Sie entspringt nicht der Sorge um die jüdische Sicherheit, sondern einer politischen Agenda: Die Massendemonstrationen für einen Waffenstillstand in Gaza, die in den letzten fünf Monaten fast wöchentlich die Straßen im Zentrum Londons füllten, sollen delegitimiert und eingeschränkt werden.

Böse Absicht

Obwohl einige Vertreter der jüdischen Gemeinschaft die sensationslüsternen Schlagzeilen über London als unwahr und wenig hilfreich abtun, werden sie von den etablierten jüdischen Medien und den wichtigsten Organisationen, die mit der Bekämpfung des Antisemitismus betraut sind, weiterhin verstärkt. Ihre Interessen decken sich mit den Bestrebungen der konservativen Regierung, gegen die israelische Kampagne der ethnischen Säuberung und des Aushungerns in Gaza vorzugehen.

Von Anfang an gab es eine konzertierte Aktion von Regierungsvertretern, die von einem Großteil der Medienkommentatoren aufgegriffen wurde, um eine moralische Panik im Zusammenhang mit den Waffenstillstandsprotesten zu erzeugen. Suella Braverman, die bis November als Innenministerin fungierte, beschimpfte die Demonstrationen wiederholt als „Hassmärsche“. (Braverman wurde schließlich entlassen, nachdem sie der Polizei Voreingenommenheit vorgeworfen hatte, weil sie die Proteste nicht gänzlich verboten hatte – ein Schritt, der weithin als ein erster Schachzug im Hinblick auf ihre eigene Bewerbung um die Führung der konservativen Partei verstanden wurde, da die Labour-Partei voraussichtlich noch in diesem Jahr die Macht übernehmen wird.)

Die damalige Innenministerin Suella Braverman spricht auf einer Polizeikonferenz in Westminster, London, 9. November 2023. (Brandon Hattiloney/No 10 Downing Street)

Bravermans Stellvertreter, James Cleverly, machte dort weiter, wo sie aufgehört hatte, und meinte, die Demonstranten hätten „wirklich böse Absichten“ gezeigt. Unterdessen warnte Premierminister Rishi Sunak vor kurzem die Polizei in Bezug auf die Demonstrationen der Waffenstillstandsbefürworter, dass das Vereinigte Königreich zu einer „Pöbelherrschaft“ herabsinke. In einer landesweiten Ansprache Anfang März beklagte Sunak außerdem eine „schockierende Zunahme extremistischer Störungen und Kriminalität“ seit dem 7. Oktober.

Fragt man jedoch einen der Hunderttausenden von Menschen, die an den Protesten teilgenommen haben, wird man sich fragen, wovon diese Politiker überhaupt reden. Zum einen ist die Zahl der Verhaftungen bei den Demonstrationen geringer als bei einem typischen Fußballspiel oder dem jährlichen Glastonbury-Musikfestival.

Außerdem sind die Menschenmassen wahrscheinlich das, was einem repräsentativen Querschnitt der britischen Gesellschaft am nächsten kommt: vom Kleinkind bis zum Rentner, und sie umfassen praktisch alle ethnischen, religiösen und sozialen Hintergründe. Dazu gehört auch ein beträchtlicher jüdischer Block, der in manchen Wochen mehr als 1.000 Menschen umfasste – was in etwa dem Anteil der Juden an der britischen Bevölkerung insgesamt entspricht.

Warum also die Massenhysterie? Sicherlich gab es vereinzelte Fälle von Demonstranten, die bei den Märschen beleidigende oder rassistische Plakate zeigten. Aber die Vorstellung, dass diese typisch für die Proteste als Ganzes sind – einige der größten in der britischen Geschichte, die im November mit mehr als einer halben Million Teilnehmern ihren Höhepunkt erreichten – ist lächerlich.

Es wurde auch versucht, die Kundgebungen mit der Begründung zu verunglimpfen, dass der populäre Ruf „Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein“, wie Braverman es ausdrückte, „ein Grundelement des antisemitischen Diskurses“ oder sogar ein Aufruf zum Völkermord sei. Im Gegenteil, die meisten Demonstranten werden bestätigen, dass es sich um einen einfachen Aufruf zur Befreiung des palästinensischen Volkes von der jahrzehntelangen israelischen Besatzung und Apartheid handelt – und das zu einer Zeit, in der der Internationale Gerichtshof das Vorgehen Israels im Gazastreifen eindeutig als Völkermord einstuft.

Tausende protestieren bei einer Demonstration im Zentrum Londons für einen Waffenstillstand in Gaza, 4. November 2023. (Alisdare Hickson/CC BY-SA 2.0 DEED)

Fragwürdige Quellen

Wenn man solche bombastischen Erklärungen auf den Titelseiten der führenden britischen Zeitungen liest, fragt man sich, wie viele Juden tatsächlich aus der Hauptstadt oder dem Land gejagt werden. In Wahrheit ist das schwer zu sagen, denn in diesen Artikeln wird insgesamt nur eine jüdische Person zitiert, die laut The Independent erwägt, in den kommenden Monaten ihre Koffer zu packen.

Die Quelle der „No-Go-Zone“-Schlagzeile des Telegraph ist der Anti-Extremismus-Beauftragte der britischen Regierung, Robin Simcox, der nichts zur Untermauerung dieser Behauptung vorbringt. Die abgesetzte Braverman hat Anfang der Woche in der Zeitung die gleiche Formulierung verwendet; auch sie hat keine Beweise dafür geliefert. Eine ähnliche Schlagzeile in Sky News zitiert Jeremy Hunt, einen weiteren konservativen Abgeordneten und derzeitigen Schatzkanzler, dessen Beweise darauf hinauslaufen, dass er „E-Mails von Leuten bekommen hat“.

Der Evening Standard zitiert die Ergebnisse einer Umfrage der Kampagne gegen Antisemitismus vom November, wonach fast die Hälfte der jüdischen Bevölkerung im ganzen Land seit dem 7. Oktober „in Erwägung gezogen hat, das Vereinigte Königreich wegen Antisemitismus zu verlassen“. Der Artikel bezieht sich auch auf einen neuen Bericht des Community Security Trust, der über 4.000 antisemitische Vorfälle in Großbritannien im Jahr 2023 dokumentiert – die meisten in einem Jahr seit Beginn der Datenerfassung durch die Organisation.

In beiden Fällen sind diese Zahlen jedoch mit einer Reihe von Vorbehalten zu versehen. Trotz ihres harmlos klingenden Namens ist die Campaign Against Antisemitism (CAA) eine dezidiert rechtsgerichtete Organisation – wie ihre Posts auf X (ehemals Twitter) oder ihre Plattform für prominente Rassisten bestätigen werden.

Sie wurde 2014 inmitten des tödlichsten Angriffs Israels auf den Gazastreifen vor der aktuellen Offensive gegründet. Ihr Gründungszweck war, wie der Schriftsteller Michael Richmond es kürzlich charakterisierte, „dem Antisemitismus entgegenzuwirken, der in Großbritannien aufkommt, wenn Israel Palästinenser verprügelt, und implizit Israels Recht zu verteidigen, zu verprügeln“. Zu diesem Zweck organisierte die CAA Ende November einen nationalen „Marsch gegen Antisemitismus“, der als direkter Protest gegen die Waffenstillstandsmärsche gedacht war.

Demonstranten beim Nationalen Marsch gegen Antisemitismus, London, 26. November 2023. (Steve Eason/CC BY-SA 2.0 DEED)

Demonstranten auf dem Nationalen Marsch gegen Antisemitismus, London, 26. November 2023. (Steve Eason/CC BY-SA 2.0 DEED)

Der Vorstandsvorsitzende der CAA, Gideon Falter, ist auch stellvertretender Vorsitzender des JNF UK. Obwohl sich der JNF UK von der gleichnamigen Organisation in Israel (Jüdischer Nationalfonds-KKL) distanziert, die seit mehr als einem Jahrhundert eine zentrale Rolle bei der Enteignung und Vertreibung von Palästinensern spielt, hat er in den letzten Jahren die rechte Randbewegung Hashomer Hachadash, die von Haaretz als „Israels größte Miliz“ bezeichnet wurde, mit rund 1,3 Millionen Dollar unterstützt – und auch die CAA selbst finanziert.

Der Community Security Trust (CST) stellt unterdessen Sicherheitspersonal für den Schutz jüdischer Einrichtungen im ganzen Land zur Verfügung und ist für viele Juden die erste Anlaufstelle, wenn sie antisemitische Übergriffe erlebt haben. Als Reaktion auf den neuen Bericht des CST, in dem ein Rekordanstieg antijüdischer Vorfälle im vergangenen Jahr verzeichnet wurde, hat Premierminister Sunak der Organisation in den nächsten vier Jahren zusätzliche staatliche Mittel in Höhe von 54 Millionen Pfund (rund 70 Millionen Dollar) zugesagt.

Wie die CAA ist die CST jedoch kein unparteiischer Schiedsrichter. Zum einen scheint er eine Abneigung gegen Juden zu haben, die Israel kritisch gegenüberstehen – was umso besorgniserregender ist, wenn man bedenkt, dass nach jüngsten Umfragen mehr als ein Drittel der britischen Juden sich nicht als Zionisten bezeichnen.

Im Januar hat die CST Berichten zufolge eine Gruppe linksgerichteter Juden daran gehindert, an einer von ihr mitorganisierten Demonstration gegen Antisemitismus in Manchester teilzunehmen (die CST bestreitet dies trotz Videobeweisen). Letzte Woche behauptete ihr Geschäftsführer Mark Gardner in einem BBC-Radiointerview, dass die einzigen Juden, die an den Waffenstillstandsmärschen teilnehmen, entweder ultraorthodox sind (eine Anspielung auf die Sekte Neturei Karta, die den Staat Israel aus religiösen Gründen ablehnt) oder „revolutionäre Sozialisten“, die „ihr Jüdischsein benutzen, damit die Leute den Eindruck bekommen, dass diese Bewegung nicht grundsätzlich antisemitisch ist.“

Auspacken der Daten

Doch was ist mit den viel zitierten Statistiken des CST selbst? Zwar ist in ganz Großbritannien ein Anstieg des Antisemitismus zu verzeichnen, doch eine genaue Untersuchung des Berichts wirft eine Reihe von Warnsignalen auf, die dazu führen sollten, dass er nicht unhinterfragt nachgeplappert wird.

Gleich auf der ersten Seite der Zusammenfassung argumentiert das CST, dass die Rekordzahl antisemitischer Vorfälle in der Woche nach dem 7. Oktober darauf hindeutet, dass der Terrorangriff der Hamas und nicht die militärische Reaktion Israels im Gazastreifen den größten Teil des Antisemitismus ausgelöst hat“, und dass dies daher eine Feier des Massakers der Hamas“ darstellt.

Tausende protestieren bei einer Demonstration im Zentrum Londons für einen Waffenstillstand in Gaza, 28. Oktober 2023. (Steve Eason)

Tausende protestieren bei einer Demonstration im Zentrum Londons für einen Waffenstillstand in Gaza, 28. Oktober 2023. (Steve Eason/CC BY-SA 2.0 DEED)

Dies ist aus zwei Gründen eine unverantwortliche Behauptung. Erstens hatte Israel am 11. Oktober bereits ungefähr die gleiche Anzahl von Palästinensern in Gaza getötet wie die Anzahl der Israelis und Ausländer, die während des von der Hamas geführten Angriffs vier Tage zuvor getötet wurden. Und zweitens zeigen die eigenen Daten des CST, dass antisemitische Vorfälle in Großbritannien immer parallel zu den israelischen Offensiven im Gazastreifen ansteigen, unabhängig von palästinensischen Angriffen (die vorherigen Rekorde waren im Mai 2021, Juli 2014 und Januar 2009).

Ein weiteres wichtiges Problem ist die Unterscheidung zwischen Kritik an Israel und Antisemitismus. In der Einleitung des Berichts zitiert das CST die viel verspottete Arbeitsdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) für Antisemitismus als „einen nützlichen Leitfaden für die Identifizierung verschiedener Arten von antisemitischer Sprache“. Diese Definition befasst sich hauptsächlich mit Beispielen, die sich auf Kritik an Israel beziehen. Sie wurde von Akademikern, Aktivisten, Bürgerrechtsgruppen und sogar ihrem federführenden Autor wegen der Art und Weise, wie sie als Waffe eingesetzt wurde, um die freie Meinungsäußerung zur Unterstützung der Rechte der Palästinenser zu unterdrücken, heftig kritisiert.

Diese Verquickung wird durch die im CST-Bericht angeführten Zahlen bestätigt. Von den 4.103 Vorfällen, die im Jahr 2023 registriert wurden, war fast ein Drittel (1.299) „antizionistisch motiviert“. Der Bericht bietet keine zusätzlichen Informationen zu den spezifischen Details dieser Vorfälle, nur dass „die Entscheidung darüber, wo die Trennlinien [zwischen Kritik an Israel und Antisemitismus] liegen, einer der schwierigsten Bereiche der Arbeit des CST ist“.

Eine Kategorie, die dieses Spannungsverhältnis verdeutlicht, betrifft die Verunstaltung von Plakaten mit Fotos und biografischen Informationen der am 7. Oktober von der Hamas und anderen militanten Gruppen entführten Israelis. In dem Bericht heißt es, dass 53 Vorfälle registriert wurden, „bei denen diese Plakate entweder heruntergerissen oder mit antisemitischen Beschimpfungen bekritzelt wurden“.

Es besteht jedoch eindeutig ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Abreißen eines Plakats – eine Handlung, die beispielsweise aus Frustration darüber entstehen könnte, dass die Plakate keinen Hinweis auf die Palästinenser enthalten, die in Gaza abgeschlachtet werden – und der Verunstaltung mit antisemitischen Beschimpfungen (diese Seite des Berichts ist mit einem Foto eines Plakats eines entführten israelischen Babys illustriert, das mit einem Hakenkreuz verunstaltet wurde). Um Vertrauen in ihre Zahlen zu haben, ist mehr Transparenz in Bezug auf den Entscheidungsprozess des CST in Fällen wie diesen unerlässlich.

Die Polizei blockiert einen Marsch zur Unterstützung der Rechte der Palästinenser in London, 24. Mai 2021. (Alisdare Hickson/CC BY-SA 2.0 DEED)

Die Polizei blockiert einen Marsch zur Unterstützung der palästinensischen Rechte in London, 24. Mai 2021. (Alisdare Hickson/CC BY-SA 2.0 DEED)

Es ist auch erwähnenswert, dass von den mehr als 4.000 Vorfällen, die 2023 registriert wurden, fast ein Drittel online stattfand (die meisten davon auf X); wie bei jeder Online-Belästigung ist jedoch nicht immer klar, wo der beleidigende Nutzer seinen Sitz hat oder ob es sich überhaupt um eine reale Person handelt. Nur 6 Prozent der erfassten Vorfälle waren „Übergriffe“, von denen keiner als „extreme Gewalt“ eingestuft wurde.

Zwar ist jeder dieser Vorfälle ein schwerwiegendes Verbrechen, doch ist die Aufschlüsselung der Zahlen von entscheidender Bedeutung für eine nüchterne Beurteilung des Problems und um einen Teil der Panik und Hysterie zu zerstreuen, die den Bericht des CST und andere ähnliche Berichte umgeben.

Unbehagen ist kein Angriff

Ungeachtet dieser Gründe, die zum Nachdenken anregen, darf nicht außer Acht gelassen werden, dass fast die Hälfte der von der CAA befragten britischen Juden angaben, sie hätten seit dem 7. Oktober erwogen, das Vereinigte Königreich aufgrund von Antisemitismus zu verlassen.

Die jüdische Gemeinschaft Großbritanniens ist aus offensichtlichen historischen Gründen eine ängstliche Gemeinschaft, der die Bereitschaft, im Handumdrehen das Land zu verlassen, in die DNA eingepflanzt ist (es sei daran erinnert, dass eine ähnliche Anzahl von Juden Berichten zufolge in Erwägung zog, das Land zu verlassen, falls der damalige Labour-Chef Jeremy Corbyn 2019 gewählt worden wäre). Aber da die Regierung eine repressive Gesetzesagenda vorantreibt, die das Recht auf Protest mit Füßen tritt, bieten die Waffenstillstandsmärsche den perfekten Vorwand, um das Unsicherheitsgefühl der Juden zu instrumentalisieren.

Gleichzeitig dienen unbedachte Schlagzeilen, wie sie in den großen Zeitungen in der vergangenen Woche zu lesen waren, nur dazu, diese Gefühle weiter zu schüren. Und da die islamfeindlichen Vorfälle seit dem 7. Oktober ebenfalls stark zugenommen haben, auch aus dem Munde hochrangiger Politiker, bleibt noch viel zu tun, damit alle ethnischen und rassischen Minderheiten Großbritanniens das Gefühl haben, dass ihre Zukunft im Lande gesichert ist.

Jüdische Führungsorganisationen, einschließlich derjenigen, die Antisemitismus überwachen und bekämpfen, müssen sich der Tatsache bewusst sein, dass das, was Beleidigung oder Unbehagen hervorrufen kann, nicht unbedingt mit einem Angriff auf die eigene Identität gleichzusetzen ist. Da Israels Bombardierung von 2,3 Millionen belagerten Palästinensern in den sechsten Monat geht und es keine Anzeichen dafür gibt, dass sie nachlässt, und die Soldaten ihre Kriegsverbrechen weiterhin für alle Welt sichtbar übertragen, ist es wichtiger denn je, dass Juden und Nicht-Juden gleichermaßen einen klaren Unterschied zwischen Antisemitismus und Antizionismus machen können. Die sichere Zukunft der jüdischen Gemeinden im Vereinigten Königreich und darüber hinaus könnte davon abhängen.

Ben Reiff ist Redakteur bei +972 Magazine und Vashti Media. Twitter: @bentreyf.

Übersetzt mit deepl.com

