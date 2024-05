New York City police enter Columbia campus as Gaza protest escalates Officers seen heading towards Hamilton Hall, which students began occupying on Tuesday morning.

Ein Polizeibeamter steht Wache, während andere Beamte hinter ihm die Hamilton Hall betreten [David Dee Delgado/Reuters].

Verhaftungen an der Columbia University, während die Polizei in New York City den Gaza-Protest räumt

1. Mai 2024

Die Polizei verhaftet Dutzende von Menschen an der Columbia University, während die Proteste an der UCLA gewalttätig werden und von einem pro-israelischen Mob angegriffen werden.

Ein New Yorker Polizeibeamter mit einem Helm. Hinter ihm geht eine Reihe von Polizisten eine an einem Lastwagen befestigte Leiter hinauf.

Hunderte von Polizeibeamten der Stadt New York sind auf den Campus der Columbia University eingedrungen und haben mehrere Personen in Gewahrsam genommen. Dies ist die jüngste Eskalation der Proteste gegen den Gaza-Streifen, die vor allem in den Vereinigten Staaten auf den Campus der Hochschulen übergegriffen haben.

Live-Fernsehbilder zeigten, wie die Polizei die Universität in Upper Manhattan betrat, die im Mittelpunkt der Studentenproteste gegen Israels Krieg im Gazastreifen steht, in dem mehr als 34.535 Palästinenser getötet wurden.

Nach dem Betreten des Geländes kurz nach 21.00 Uhr am Dienstag (01.00 Uhr GMT am Mittwoch) näherten sich einige Beamte der Hamilton Hall, dem Verwaltungsgebäude, das die Studenten am frühen Dienstagmorgen zu besetzen begonnen hatten, nachdem die Universitätsleitung mitgeteilt hatte, dass sie mit der Suspendierung von Studenten begonnen hatte, die sich geweigert hatten, eine zuvor gesetzte Frist zur Räumung einzuhalten.

Sie hatten das Gebäude in „Hind’s Hall“ umbenannt, in Erinnerung an das sechsjährige palästinensische Mädchen Hind Rajab, das im Februar in Gaza getötet wurde.

„Wir räumen es“, rief die Polizei in einer Bereitschaftseinheit, als sie zu dem verbarrikadierten Eingang des Gebäudes marschierte, während Dutzende weiterer Beamter auf das Hauptprotestlager vorrückten.

Polizeibeamte auf einer Leiter, die darauf warten, durch ein Fenster zu klettern. Ein Beamter ist bereits drinnen.

Die Polizei verschaffte sich durch ein Fenster im zweiten Stock Zugang zur Hamilton Hall [David Dee Delgado/Reuters].

Columbia Students for Justice in Palestine (Columbia-Studenten für Gerechtigkeit in Palästina) teilte in einem Beitrag auf X mit, dass die Polizeibeamten „Einsatzkleidung“ trugen und dass „mehrere Blöcke abgesperrt wurden“.

Eine lange Reihe von Polizeibeamten wurde gesehen, wie sie über eine Leiter, die vom Dach eines Lastwagens in ein Fenster im zweiten Stock geführt wurde, in das Gebäude kletterten.

Kurz darauf wurden Beamte gesehen, die mehrere Demonstranten, deren Hände mit Plastikkabelbindern auf dem Rücken gefesselt waren, zu Polizeifahrzeugen vor den Toren des Campus führten. Zwischen 30 und 40 Personen wurden aus der Hamilton Hall abgeführt, berichtete die Associated Press.

„Frei, frei, frei Palästina“, skandierten die Demonstranten vor dem Gebäude. Andere riefen: „Lasst die Studenten gehen!“

Es ist genau 56 Jahre her, dass die Polizei in die Hamilton Hall eindrang, um einen Protest von Studenten gegen Rassismus und den Vietnamkrieg im Jahr 1968 zu beenden.

Dutzende von Demonstranten verbarrikadierten die Eingänge der Hamilton Hall, nachdem sie das Gebäude am Dienstag besetzt hatten. Ein studentischer Organisator, der mit Al Jazeera sprach, sagte, dass die Besetzungsgruppe von der Gruppe, die ein Lager auf dem Rasen des Campus errichtet hatte, getrennt sei.

Bei einer abendlichen Pressekonferenz, die einige Stunden vor dem Einmarsch der Polizei auf dem Campus stattfand, behaupteten der New Yorker Bürgermeister Eric Adams und Beamte der Stadtpolizei, dass die Besetzung der Hamilton Hall von „externen Agitatoren“ initiiert worden sei, die keinerlei Verbindung zur Columbia hätten und den Strafverfolgungsbehörden für die Provokation von Gesetzlosigkeit bekannt seien.

Adams deutete an, dass sich einige der protestierenden Studenten der „externen Akteure“ in ihrer Mitte nicht vollständig bewusst waren.

Ein Sprecher der Columbia University sagte, die Polizei sei als letztes Mittel auf den Campus gerufen worden und werde bis zum 17. Mai bleiben, wenn die Abschlussveranstaltungen zu Ende gehen.

„Nachdem die Universität über Nacht erfahren hatte, dass die Hamilton Hall besetzt, vandalisiert und blockiert worden war, blieb uns keine andere Wahl“, sagte der Sprecher in einer Erklärung und fügte hinzu, dass die Mitarbeiter der öffentlichen Sicherheit aus dem Gebäude gedrängt und ein Angestellter „bedroht“ worden seien.

„Die Entscheidung, sich an die NYPD zu wenden, war eine Reaktion auf die Aktionen der Demonstranten, nicht auf die Sache, für die sie eintreten“, heißt es in der Erklärung. „Wir haben deutlich gemacht, dass das Leben auf dem Campus nicht endlos von Demonstranten unterbrochen werden kann, die die Regeln und das Gesetz verletzen.“

Einer der studentischen Anführer des Protests, Mahmoud Khalil, ein palästinensischer Student an der Columbia School of International and Public Affairs, bestritt die Behauptungen.

„Es sind Studenten“, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters.

Eine Frau wird an der Columbia verhaftet. Sie sitzt auf dem Boden. Die Polizei steht um sie herum.

Die Polizei nahm Dutzende von Personen fest, als sie die Demonstranten vom Campus der Columbia-Universität räumte [David Dee Delgado/Reuters].

Die Demonstranten fordern, dass die Universität alle Investitionen, die mit Israel in Verbindung stehen, veräußert, ihre finanziellen Beziehungen zu dem Land transparent macht und alle Studenten, die an den Kundgebungen teilgenommen haben, von jeglichen disziplinarischen Maßnahmen freistellt.

Cameron Jones, ein leitender Organisator der Aktivistengruppe Jewish Voice for Peace an der Columbia University, erklärte gegenüber Al Jazeera, dass die Forderung nach einem Rücktritt der Universitätsleitung immer lauter werde. Er sagte, er erwarte in den kommenden Wochen eine „große, große Gegenreaktion der Studentenschaft, des Lehrkörpers und der Alumni“.

„Es gibt eine große Unterstützung für den Rücktritt von [Columbia-Präsident] Manouche Shafik… und für eine umfassende Untersuchung all dessen, was in den letzten Wochen geschehen ist“, sagte er. „Wir werden diese brutale Polizeigewalt auf unserem Campus nicht hinnehmen und wir werden für das eintreten, woran wir glauben.

„Wir haben gesehen, wie die Universität immer wieder versucht, pro-palästinensische Stimmen auf dem Campus zum Schweigen zu bringen, und jedes Mal, wenn sie versuchen, uns zum Schweigen zu bringen, werden wir nur noch lauter. Wir bringen nur noch mehr Leute zu unseren Kundgebungen und zu unseren Protesten.“

Gewalt an der UCLA

Währenddessen nahmen die Demonstrationen an der University of California in Los Angeles eine gewalttätige Wendung. Es kam zu Konfrontationen zwischen pro-palästinensischen Demonstranten und einem offenbar pro-israelischen Mob, der von außerhalb des Universitätsgeländes eingedrungen war.

Die Unruhen begannen vermutlich in den frühen Morgenstunden des Mittwochs, als Feuerwerkskörper in ein Solidaritätslager geworfen wurden, das seit einigen Tagen von friedlichen Demonstranten besetzt war, die sich gegen den Krieg Israels gegen den Gazastreifen aussprachen.

Rob Reynolds von Al Jazeera berichtete, dass die in der Nähe postierte Polizei nach einer Stunde der Gewalt nicht eingegriffen habe. Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, hatte jedoch auf X berichtet, dass die Polizei nun auf die Aufforderung der UCLA-Verwaltung reagiere, die beiden Seiten zu trennen.

„Sie sehen, dass die Gewalt von dieser Bürgerwehr von Pro-Israel-Anhängern angezettelt und ausgeübt wird“, sagte Reynolds. „Sie scheinen alle größtenteils Leute zu sein, die nicht im Studentenalter sind und nicht vom UCLA-Campus kommen, aber sie versuchen, die pro-palästinensischen Demonstranten zu belästigen und anzugreifen, und es wird sehr gewalttätig.“

Al Jazeera zeigte Aufnahmen von Studenten, die versuchten, das Camp zu verteidigen, aber mit Stöcken und Steinen bedroht wurden. „Es ist schockierend, denn bis jetzt war dies ein friedlicher Protest und es gab keine Gewalt seitens der pro-palästinensischen Unterstützer, die forderten, dass sich die Universität von Israel trennt.

Der Mob erinnerte ihn an die Siedlergewalt im Westjordanland, ohne dass dabei so viel tödliche Gewalt angewendet wurde, aber dies ist eindeutig ein gewalttätiger, unkontrollierter Mob, der auf Chaos aus ist“. Einer der Israel-Befürworter trug eine große gelbe Flagge mit der Aufschrift „Messias“ bei sich. „Dies sind Symbole radikaler, rechtsextremer jüdischer Gruppen“, sagte Reynolds.

Es war nicht bekannt, wie sich der Mob organisiert hatte.

Landesweite Proteste

Die Proteste an der Columbia-Universität begannen am 17. April und haben Demonstrationen ausgelöst, die sich inzwischen von Kalifornien im Westen bis Massachusetts im Osten erstrecken und in einer Zeit stattfinden, in der sich die Universitäten auf die Abschlussfeiern zum Jahresende vorbereiten.

Mehr als 1.000 Demonstranten wurden in den letzten zwei Wochen auf dem Campus von Universitäten in Staaten wie Texas, Utah, Virginia, North Carolina, New Mexico, Connecticut, Louisiana, Kalifornien und New Jersey festgenommen, einige nach Auseinandersetzungen mit der Polizei in Einsatzkleidung.

An der University of Southern Florida in Tampa feuerte die Polizei am Dienstag Tränengas auf Studenten, die ein Gaza-Solidaritätscamp errichtet hatten, und nahm zwei Personen fest, wie aus Videos von Journalisten und Zeugen hervorgeht, die von Al Jazeera bestätigt wurden.

Sechzehn Personen wurden an der Universität von New Mexico festgenommen, als die Polizei die Pro-Palästina-Demonstranten, die das Gebäude der Studentenvereinigung der Hochschule besetzt hielten, gewaltsam entfernte. Ein Sprecher der Universität sagte, fünf der Festgenommenen seien Studenten der Universität von New Mexico, während die 11 anderen keine Verbindung zu der Einrichtung hätten.

Studenten, die am Montag während pro-palästinensischer Proteste an der Universität von Texas in Austin (UT Austin) verhaftet wurden, wurden von ihren Anhängern begrüßt, als sie aus dem Gefängnis von Travis County entlassen wurden.

Die Generalstaatsanwältin von Travis County, Delia Garza, sagte, dass 65 Personen, die an der UT Austin verhaftet wurden, wegen Hausfriedensbruchs angeklagt worden seien.

An der Brown University in Providence, Rhode Island, einigte sich die Universitätsverwaltung unterdessen mit den Studenten auf eine friedliche Beendigung ihrer Proteste.

In einer Erklärung sagte Brown-Präsidentin Christina Paxson, dass die Studenten ihre Proteste vom Universitätsgelände abziehen würden, wenn die Universität im Gegenzug erwägt, sich von Israel zu trennen.

Sie sagte, dass fünf Studenten eingeladen würden, sich diesen Monat mit fünf Mitgliedern des Verwaltungsrats der Brown University zu treffen, um ihre Argumente für eine Veräußerung der Brown-Gelder von Unternehmen, die den Völkermord in Gaza ermöglichen und davon profitieren“, vorzutragen.

Der Vorstand wird dann im Oktober über den Vorschlag abstimmen.

Quelle: Al Jazeera und Nachrichtenagenturen

