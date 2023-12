Netanyahu’s Bold Boast: ‚Proud‘ to Thwart Palestinian State Creation ‚Netanyahu not just admitting to monumental deception but gloating about it‘

Präsident William Jefferson Clinton ist Gastgeber der Unterzeichnung des Friedensabkommens von Oslo. In Anwesenheit des PLO-Vorsitzenden Yasser Arafat und des damaligen israelischen Ministerpräsidenten Yitzhak Rabin wurden die Dokumente am 13. September 1993 von Mahmoud Abbas für die PLO, Außenminister Shimon Peres für Israel, US-Außenminister Warren Christopher für die Vereinigten Staaten und Außenminister Andrei Kozyrev für Russland unterzeichnet.

(Foto: Mark Reinstein/Corbis via Getty Images)

Netanjahus kühne Prahlerei: „Stolz“, die Gründung eines palästinensischen Staates zu vereiteln

Common Dreams Mitarbeiter

17. Dezember 2023

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sagte am Samstagabend auf einer Pressekonferenz in Tel Aviv, er sei „stolz“ darauf, die Gründung eines palästinensischen Staates zu verhindern.

An der Seite von Verteidigungsminister Yoav Gallant und Benny Gantz, Minister des Kriegskabinetts, behauptete Netanjahu, er habe den 1993 begonnenen Osloer Friedensprozess gestoppt. Er bezeichnete die Osloer Abkommen als „verhängnisvollen Fehler“ und sagte, die Ergebnisse des „kleinen palästinensischen Staates im Gazastreifen“, der durch den israelischen Rückzug aus dem Gazastreifen im Jahr 2005 entstanden sei, zeigten, wie gefährlich es sei, palästinensische Souveränität im Westjordanland zuzulassen.

Das Abkommen von Oslo wurde von Israel und der PLO (Palästinensische Befreiungsorganisation) unterzeichnet und sah die Einrichtung der Palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland und im Gazastreifen als Teil eines Prozesses vor, der zu einer Zwei-Staaten-Lösung im palästinensisch-israelischen Konflikt führen sollte.

Netanjahus Äußerungen erfolgten, nachdem mehrere israelische Beamte erklärt hatten, dass es nach dem Ende des wahllosen Krieges Israels gegen den Gazastreifen, der große Teile des besetzten Gebiets zerstört und nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums seit dem 7. Oktober mindestens 18.800 Palästinenser, vor allem Frauen und Kinder, bei israelischen Angriffen getötet hat, keine Zweistaatenlösung geben werde.

Israels rechtsgerichtete Botschafterin in Großbritannien, Tzipi Hotovely, antwortete in einem Interview auf Sky News am vergangenen Mittwoch auf die Frage, ob es nach dem Ende des Gaza-Krieges eine Zweistaatenlösung geben werde, mit „absolut nein“. „Israel weiß heute, und die Welt sollte jetzt wissen, dass der Grund für das Scheitern des Oslo-Abkommens darin liegt, dass die Palästinenser nie einen Staat neben Israel haben wollten“, sagte Hotovely.

Übersetzt mit Deepl.com

