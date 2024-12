Hatten wir das nicht schon einmal? Evelyn Hecht-Galinski

https://mondoweiss.net/2024/12/once-complicit-in-germanys-genocide-of-jews-the-german-church-now-risks-complicity-in-israels-genocide-of-palestinians/



Einst mitschuldig am Völkermord an den Juden in Deutschland, riskiert die deutsche Kirche nun die Mitschuld am Völkermord Israels an den Palästinensern

Eine kürzlich verabschiedete Resolution der Evangelischen Kirche in Deutschland unterstreicht das anhaltende Versagen der Kirche, Israels anhaltende koloniale Besatzung durch Siedler in Frage zu stellen.

Von Rifat Kassis

22. Dezember 2024

Die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus bei ihrer Ansprache auf der ersten Plenartagung der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) am 12. November 2024. (Foto: Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland)

Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat auf ihrer Tagung in Würzburg im vergangenen Monat den Beschluss „Humanitäre Hilfe für die Menschen im Nahen Osten“ gefasst. Nach rund 400 Tagen, in denen der Internationale Gerichtshof (IGH) einen Völkermord im Gazastreifen festgestellt hat, unterstreicht die Resolution das fortgesetzte Versagen der Kirche, sich mit den dringenden Bedürfnissen einer Region zu befassen, die durch die anhaltende koloniale Besatzung durch Siedler, ethnische Säuberungen und Zwangsvertreibungen gekennzeichnet ist.

Der Aufruf der EKD zu Barmherzigkeit und humanitärer Hilfe ist lobenswert. Aber die Entschließung versäumt es, die Ursachen für das zu bekämpfen, was sie als „das Leiden der Menschen im Nahen Osten“ bezeichnet. Weiterlesen bei mondoweiss. net

Übersetzt mit Deepl.com

