PHRI Responds: Victims of human rights violations are always our prime concern Our recent position paper on sex and gender-based violence during the October 7 Hamas attacks was the best possible way to engage with a complicated reality.

PHRI antwortet: Opfer von Menschenrechtsverletzungen sind immer unser Hauptanliegen

Unser kürzlich veröffentlichtes Positionspapier zu sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt während der Hamas-Angriffe vom 7. Oktober war der bestmögliche Weg, um sich mit einer komplizierten Realität auseinanderzusetzen.

Von Physicians for Human Rights Israel

22. Dezember 2023

Anmerkung der Redaktion: Der folgende Text ist eine Antwort auf Lana Tatours Artikel „How human rights organizations are aiding the Israeli assault on Gaza“, veröffentlicht von Mondoweiss am 12. Dezember 2023.

In der Kritik an unserem jüngsten Positionspapier zu sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt (SGBV) während der Hamas-Angriffe vom 7. Oktober wird behauptet, dass wir mit der Veröffentlichung des Papiers den israelischen Angriff auf Gaza unterstützen. Wir begrüßen die Kritik an unserer Arbeit, insbesondere von Partnern in unserem jahrelangen Kampf für die Rechte der Palästinenser, sind jedoch beunruhigt über diese fehlgeleitete und unehrliche Kritik.

Wir geben zu, dass sich unser Positionspapier zu SGBV von den früheren Veröffentlichungen von PHRI unterscheidet, aber dafür gibt es professionelle und ethische Gründe (siehe unten). Diejenigen, die unsere Erklärungen in den sozialen Medien und in den 10 Newslettern, die wir seit den Ereignissen vom 7. Oktober verschickt haben, verfolgen, können unsere konsequente Haltung gegen den israelischen Angriff auf Gaza und andere Menschenrechtsverletzungen, die in diesen katastrophalen Zeiten stattfinden, bezeugen. Kritiker, die unsere Arbeit in diesem breiteren Kontext betrachten, würden zu differenzierteren Schlussfolgerungen kommen. Verständlicherweise gibt es immer noch Meinungsverschiedenheiten über unser Urteil zu diesem Thema, aber wir halten die Vorwürfe des Rassismus und der Unterstützung von Völkermord für unangebracht.

Nach dem Anschlag vom 7. Oktober wurde deutlich, dass es objektiv schwierig war, Beweise zu sammeln oder öffentlich gewordene Informationen unabhängig zu bestätigen. Es gab (und gibt) keinen Zugang zu forensischen Beweisen, und die Kontaktaufnahme mit Überlebenden von SGBV oder Zeugen erfordert große Vorsicht, viel professionelle Unterstützung und Ressourcen. So standen wir vor der Wahl, entweder gar nichts über dieses schmerzliche Thema zu veröffentlichen oder ein bescheidenes vorläufiges Positionspapier (keinen „Bericht“) zu veröffentlichen. Die dringende Notwendigkeit, die Überlebenden zu unterstützen und die Öffentlichkeit auf die Bedürfnisse der Geiseln aufmerksam zu machen, hat uns zu der Entscheidung veranlasst, ein solches vorläufiges Positionspapier zu veröffentlichen, das die in der Öffentlichkeit verfügbaren Informationen sorgfältig prüft und in bescheidener Weise eine unabhängige Untersuchung der Ereignisse fordert. In dem Papier weisen wir immer wieder ausdrücklich darauf hin, dass es auf öffentlichen Unterlagen beruht, mit dem Vorbehalt, dass nur eine ordnungsgemäße professionelle Untersuchung in der Lage sein wird, das Ausmaß der am 7. Oktober begangenen SGBV zu bestimmen. Es ist auch erwähnenswert, dass sich SGBV nicht auf Vergewaltigungsfälle beschränkt. In unserem Papier befassen wir uns mit Informationen über das gesamte Spektrum von SGBV, von denen einige unbestreitbar sind, wie z. B. die Echtzeit-Dokumentation einer nackten israelischen Frau, die von der Hamas in der Öffentlichkeit zur Schau gestellt wurde.

Einige der spezifischeren Behauptungen in der Kritik an unserem Papier sind offenkundig unehrlich, einschließlich falscher Darstellungen unserer Argumente und der Verwendung von Ressourcen. Wir bitten die Leser dringend, das Positionspapier zu lesen und sich selbst ein Urteil zu bilden: https://www.phr.org.il/en/gender-based-violence-eng/

Dieses Papier unterscheidet sich in der Tat von unseren anderen Veröffentlichungen, und zwar nicht, weil wir das Leben jüdischer Israelis mehr schätzen als das Leben von Palästinensern, sondern weil wir diese Antwort für den bestmöglichen Weg hielten, uns mit einer komplizierten Realität auseinanderzusetzen. Wir freuen uns über Ihr Feedback und bitten Sie um Ihre Unterstützung, damit wir weiterhin alles in unserer Macht Stehende tun können, um die Menschenrechte aller Menschen zwischen dem Fluss und dem Meer zu schützen.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …