El Al Israel Airlines. (Foto von Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images)

El Al Airlines weigert sich, Netanjahu nach New York zu fliegen

9. September 2023

Der israelische Fernsehsender Channel 13 berichtete am Freitagmorgen, dass die Piloten der größten israelischen Fluggesellschaft El Al sich weigern, Premierminister Benjamin Netanjahu nach New York zu fliegen, um an der nächsten Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen teilzunehmen.

Der Sender berichtete, El Al habe die Reise Netanjahus, die in etwa zehn Tagen stattfinden wird, nicht ausgeschrieben.

Nach Angaben des israelischen Senders gibt es eine unausgesprochene Vereinbarung zwischen den Piloten der 777-Flotte des Unternehmens, den Flug für Netanjahu und seine Frau nicht freiwillig zu fliegen.

Die Angelegenheit betrifft die erfahrensten Piloten von El Al, von denen die meisten Veteranen der israelischen Luftwaffe sind.

Die Zeitung wies darauf hin, dass dies nicht das erste Mal sei, dass sich die Piloten der 777-Flotte weigerten, Privatflüge für den Ministerpräsidenten durchzuführen.

Sie wies darauf hin, dass die Piloten der Flotte keine Angebote für Netanjahus Reisen nach Paris und Rom im Februar und März abgegeben hätten. Übersetzt mit Deepl.com

