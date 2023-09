Egypt and its BRICS membership With the end of World War II, the eras of conflicting multipolarities over colonial supremacy ended in the traditional form, and the occupation took on a more elegant appearance represented in economi…

(L-R) Der russische Präsident Wladimir Putin, der chinesische Präsident Xi Jinping und der ägyptische Präsident Abdel-Fattah el-Sisi reichen sich während des Gruppenfotos am Rande des BRICS-Gipfels die Hände [KENZABURO FUKUHARA/AFP via Getty Images].

Ägypten und seine BRICS-Mitgliedschaft

von Rania Mostafa

8. September 2023

Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs endete die Ära der konkurrierenden Multipolaritäten um die koloniale Vorherrschaft in der traditionellen Form, und die Besatzung nahm ein eleganteres Erscheinungsbild an, das sich in wirtschaftlicher Vorherrschaft ausdrückte, in dem Versuch, nicht in den bodenlosen Brunnen eines dritten Weltkriegs zu fallen.

Die politische Vorherrschaft entwickelte sich zu zwei globalen Blöcken, nämlich der Sowjetunion im Osten als Träger der kommunistischen Wirtschaft und als Auffangbecken für die politisch Ausgegrenzten und die im Krieg Besiegten einerseits und den USA, gefolgt vom Alten Kontinent, Europa, als Kopf der kapitalistischen Wirtschaft im Westen andererseits. Um die Manifestationen der Kontrolle zu vervollständigen, gründete der Ostblock den Warschauer Militärpakt, um der westlichen NATO entgegenzutreten.

Mit der Auflösung der Sowjetunion 1991 brach der kommunistische Traum zusammen, und mit ihm der Warschauer Pakt, während der amerikanische Pol und sein europäischer Verbündeter den gesamten Kuchen bekamen. Der Kommunismus starb nicht und versuchte, durch kleine Blöcke aufzusteigen, die einige wirtschaftliche Gewinne erzielen konnten, aber sie erreichten nicht das Niveau, um mit dem kapitalistischen Gebilde konkurrieren zu können, das eine Ausweitung der Siege des Gegners nicht zuließ, nicht zulässt und auch nicht zulassen wird.

Nach und nach unternahm China Schritte und änderte seine politische Struktur ein wenig, bis es in der Lage war, mit den großen kapitalistischen Ländern auf seinen Märkten und in seinen Kolonien im Nahen Osten und in Afrika zu konkurrieren. Indien tat dasselbe, bis beide zu einem Gewicht wurden, auf das das westliche Kapital mit Argusaugen blickte.

Im Jahr 2001 prägte der britische Wirtschaftswissenschaftler Jim O’Neill, damals Direktor von Goldman Sachs, den Begriff BRIC“ als Abkürzung für die Länder Brasilien, Russland, Indien und China und verwies damit auf deren wachsendes wirtschaftliches Gewicht als aufsteigende Mächte. „BRIC“ wurde 2006 gebildet und 2009 gegründet, und Südafrika trat 2011 bei, wodurch der neue Name BRICS“ entstand.

Die fünf Länder sind Mitglieder der G20, halten aber ihre jährlichen formellen Treffen ab. Beobachter sind der Ansicht, dass die Bedeutung der BRICS auf der Ausdehnung ihrer Gesamtfläche, dem starken Anstieg der Einwohner- und Verbraucherzahl, dem Reichtum an natürlichen Ressourcen und dem raschen Anstieg des Nationaleinkommens beruht.

Ich betrachte das Entstehen der BRICS als einen Versuch des mutierten Kommunismus, einen Tunnel unter dem starken Berg des Kapitalismus zu graben, da er sich auf eine multipolare Welt zubewegt und eine wichtige Rolle bei der Organisation der internationalen Beziehungen spielen will. Sie hat ihre politische Verbindung auf der Grundlage ihrer Ablehnung der westlichen Vorherrschaft über die Wirtschaft und die globale Politik geschaffen.

Die BRICS begannen mit der Gründung eigener Finanzinstitutionen, die sie als Alternative zu Elementen des derzeitigen internationalen Systems anstreben, da sie ihren Einfluss innerhalb der Institutionen nicht erhöhen können. Daher gründeten sie 2014 in der chinesischen Wirtschaftshauptstadt Shanghai die Neue Entwicklungsbank als Gegenstück zur Weltbank und zum Internationalen Währungsfonds (IWF).

Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi (L) und Chinas Präsident Xi Jinping (R) schütteln sich während eines Treffens im Rahmen des Gipfels von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika (BRICS) in Xiamen, China, am 5. September 2017 die Hände [Ägyptische Präsidentschaft/Handout/Anadolu Agency].

BRICS versucht, mit der Europäischen Union, der G20 und der G7 zu konkurrieren, aber einige Nachteile in der Struktur des neuen Blocks könnten ihn nicht dorthin bringen, wo er hin will.

Die BRICS sind keine offizielle Organisation, die dem Völkerrecht unterliegt, ihre jährlichen Gipfeltreffen haben beratenden Charakter, und es ist für ihre Mitgliedstaaten schwierig, einen gemeinsamen Markt für den freien Handel darzustellen oder eine einheitliche Währung zu schmieden.

Die BRICS-Länder verteilen sich auf vier Kontinente und sind eine ausgeprägte Mischung verschiedener Zivilisationen, denen es an historischem, traditionellem, kulturellem oder ideologischem Zusammenhalt fehlt und die unter Unterschieden in den sozialen, rechtlichen und politischen Systemen, der mangelnden Übereinstimmung der Prioritäten ihrer Wirtschaftspolitik, den Konflikten zwischen einigen ihrer Länder und der Verschlechterung der wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen für andere leiden.

Die BRICS haben sich darauf geeinigt, Anfang 2024 sechs neue Länder aufzunehmen, die sich ihnen politisch anschließen, nämlich Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Argentinien, Äthiopien und den Iran, was den Namen der Gruppe in BRICS Plus ändern wird.

Die Aufnahme Ägyptens in die BRICS erfolgte zeitgleich mit der Aufnahme von Saudi-Arabien und den VAE, den Begründern des ägyptischen Regimes, und im Einklang mit der Aufsicht Russlands über die Aufrechterhaltung seiner derzeitigen Führungsrolle. Der russische Botschafter in Kairo, Georgij Borisenko, erklärte, dass Russland den Antrag Ägyptens auf Aufnahme in die Gruppe unterstützt.

Die ägyptischen Medien brachten zum Ausdruck, dass das ägyptische Establishment das Ereignis feierte, sehr dankbar war und sich große Hoffnungen auf magische Lösungen für Ägyptens Krisen machte. Ich glaube, dass die ägyptischen Medien damit versuchen, angesichts des zunehmenden Scheiterns der Politik weltweit ihr Gesicht zu wahren und auf lokaler Ebene den amtierenden Präsidenten zu fördern, da der Termin der Präsidentschaftswahlen, deren Ergebnisse bereits feststehen, näher rückt.

Alle Vereinbarungen, die weltweit zwischen starken Ländern und anderen, die hilflos sind, getroffen werden, hängen im Wesentlichen davon ab, wie groß die Zugeständnisse sind, die die schwache Partei machen wird, und wie groß die Vorteile sind, die die starke Partei ernten wird. Ein kurzer Blick auf Ägyptens erschöpfte Wirtschaft zeigt uns leicht, dass die BRICS dem Land mehr nehmen als geben werden, da die verschiedenen Weltwirtschaftssysteme Ägypten weiterhin zwischen Leben und Tod halten.

Was sind also die Gründe für die Aufnahme Ägyptens in die BRICS? Erstens gilt Ägypten als einzige Mündung der maritimen Seidenstraße, die für China ein wichtiges Ziel für den Ausbau des Land- und Seeverkehrs darstellt. Zweitens ist das ägyptische Regime das Militär in der Region, das der Expansion des westlichen kapitalistischen Systems im Wege steht. Drittens ist das ägyptische Regime der Förderer der Politik der BRICS-Länder in der Region. Viertens hat Ägypten einen großen Anteil an Verbrauchern von Nicht-Gütern. Fünftens ist Ägypten das Tor zu Nordafrika, so wie Äthiopien der Schlüssel zu dessen Mitte ist und Südafrika den unteren Teil kontrolliert. Die BRICS werden also nach Afrika und Asien sowie in einige Länder des europäischen und südamerikanischen Kontinents expandieren.

Dies ist ein ehrgeiziger Plan der BRICS-Gründer, aber wird er sich fortsetzen?

Wir werden es sehen. Übersetzt mit Deepl.com

