Israelische Kräfte ergreifen Sicherheitsmaßnahmen, als Palästinenser gegen den Bau jüdischer Siedlungen in der Stadt Beit Decen in Nablus, Westjordanland, am 25. August 2023 demonstrieren [Nedal Eshtayah – Anadolu Agency]

Stehen die Palästinenser der Brutalität Israels allein gegenüber?

Von Motasem A Dalloul

8. September 2023

Die israelischen Besatzungstruppen haben ihre blutigen Übergriffe auf das besetzte Westjordanland und Ostjerusalem verstärkt und dabei zahlreiche Palästinenser, darunter Frauen, Kinder und ältere Menschen, getötet und verwundet.

Nach Angaben der UNO haben die israelischen Besatzungstruppen seit Anfang 2023 mehr als 200 Palästinenser getötet. In einem Briefing an den UN-Sicherheitsrat vor zwei Wochen erklärte der UN-Sonderkoordinator für den Nahost-Friedensprozess, Tor Wennesland, dass die Zahl der getöteten Palästinenser die höchste seit 2005 sei.

Die israelischen Besatzungsbehörden nehmen auch weiterhin palästinensische Grundstücke ins Visier und haben nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 300 palästinensische Gebäude im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem abgerissen. Dies hat zur Vertreibung von mehr als 420 Palästinensern geführt, darunter 194 Kinder.

In der letzten Augustwoche haben die israelischen Besatzungsbehörden „weitere 33 Gebäude in Ostjerusalem und im Gebiet C des Westjordanlandes abgerissen, beschlagnahmt oder zum Abriss gezwungen, darunter zehn Häuser, mit der Begründung, dass keine von Israel ausgestellten Baugenehmigungen vorliegen, die fast unmöglich zu erhalten sind.“

Einem aktuellen Bericht des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (UN OCHA) zufolge haben die israelischen Besatzungsbehörden seit 2010 41 Abrisse oder Beschlagnahmungen von 22 palästinensischen Schulen im Gebiet C des besetzten Westjordanlands und in Ostjerusalem vorgenommen und dies mit dem Fehlen von Baugenehmigungen begründet.

Darüber hinaus hat die israelische Siedlergewalt in diesem Jahr ein Rekordhoch erreicht. Die UNO spricht von einem „dramatischen Anstieg der Gewalt durch extremistische israelische Siedler gegen palästinensische Zivilisten im besetzten Westjordanland in diesem Jahr“ und zitiert mehr als 100 Vorfälle pro Monat.

Bis Ende August hat das UN OCHA nach eigenen Angaben in diesem Jahr mehr als 700 Vorfälle von Siedlergewalt gegen Palästinenser registriert, bei denen Palästinenser verletzt oder ihr Eigentum beschädigt wurde oder beides. Dies sei die höchste Zahl seit Beginn der Aufzeichnung solcher Taten im Jahr 2006.

Der Leiter von UN OCHA in den besetzten palästinensischen Gebieten, Andrea De Domenico, sagte: „Um Ihnen eine Vorstellung zu geben: 2021 gab es im Durchschnitt einen Vorfall von Siedlergewalt pro Tag, den wir aufgezeichnet haben. Im Jahr 2022 gab es zwei Vorfälle von Siedlergewalt und im Jahr 2023 haben wir durchschnittlich drei Vorfälle von Siedlergewalt pro Tag.“

Hinzu kommt, dass Israels Entweihung der Al-Aqsa-Moschee dramatisch zugenommen hat, wobei israelische Beamte an diesen Entweihungen teilnehmen und offen über Pläne sprechen, die drittheiligste Stätte der Muslime zu zerstören, um an ihrer Stelle den sogenannten jüdischen Tempel zu errichten.

Während des heiligen Monats Ramadan stürmte der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, die Al-Aqsa-Moschee und besichtigte sie, während die Besatzungstruppen palästinensische Gläubige in der Moschee brutal angriffen.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres erklärte, er sei „schockiert und entsetzt“ über die Bilder von israelischen Sicherheitskräften, die Menschen in der Al-Aqsa-Moschee verprügeln. Die Vereinigten Staaten zeigten sich „äußerst besorgt“ und riefen sowohl Israelis als auch Palästinenser zur Zurückhaltung auf. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan verurteilte die Angriffe und erklärte, Angriffe auf die Al-Aqsa-Moschee seien eine „rote Linie“.

Die Arabische Liga forderte den UN-Sicherheitsrat auf, zu intervenieren, um die israelischen „Verbrechen“ auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee zu beenden.

Am peinlichsten war die Haltung der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), die die israelische Aggression kritisiert, während sie Palästinenser angreift, verhaftet und tötet, ihre Bewegungsfreiheit einschränkt oder ihren Besitz und ihre Geschäfte beschlagnahmt.

In einer geschlossenen Sitzung der Knesset lobte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu die Unterstützung der PA für die Besatzung. „Wir brauchen die Palästinensische Autonomiebehörde. Wir können nicht zulassen, dass sie zusammenbricht. Wir wollen auch nicht, dass sie zusammenbricht. Wir sind bereit, sie finanziell zu unterstützen. Wir haben ein Interesse daran, dass die [palästinensische] Autonomiebehörde weiterarbeitet.“

Während Israels Aggression zunimmt, werden die Verurteilung durch die Welt und alle Versuche, Maßnahmen dagegen zu diskutieren, immer leiser. Anstatt dem unterdrückten palästinensischen Volk zu helfen, hat die Welt es aufgefordert, niederzuknien und sich darauf vorzubereiten, getötet zu werden.

Israel erhält finanzielle und militärische Hilfe, die ihm hilft, sein Apartheidregime im besetzten Westjordanland durchzusetzen und aufrechtzuerhalten und den besetzten Gazastreifen in das größte Freiluftgefängnis der Welt zu verwandeln, dessen Bevölkerung nicht reisen kann und keinen Zugang zu einigen ihrer grundlegendsten Bedürfnisse, einschließlich medizinischer Versorgung, hat.

Während die Palästinenser mit der bisher brutalsten und rechtsgerichteten israelischen Regierung konfrontiert sind, wäscht die Welt – einschließlich der arabischen Welt – ihre Hände in Unschuld und überlässt sie den gegen sie gerichteten Bedrohungen allein. Übersetzt mit Deepl.com

