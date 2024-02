How Haaretz has aided Israel’s genocide in Gaza Haaretz is widely considered Israel’s leading liberal news source, but it has published and promoted some of the most harmful propaganda in support of Israel’s genocide in Gaza.

Haaretz-Ausstellung in der Ronald Feldman Gallery in New York City, 16. Dezember 2015. (Foto: Alan Kotok/Flickr)

Haaretz gilt weithin als Israels führende liberale Nachrichtenquelle, aber sie hat einige der schädlichsten Propagandamittel zur Unterstützung des israelischen Völkermords in Gaza veröffentlicht und gefördert.

Wie Haaretz Israels Völkermord in Gaza unterstützt hat

Von Jonathan Ofir

21. Februar 2024

Vor einer Woche veröffentlichte Haaretz einen Artikel (in hebräischer Sprache mit Übersetzungen hier) von Eitan Leshem mit dem Titel „In jedem Haus in Gaza fanden wir Oliven, Olivenöl und jede Menge Gewürze. Wir kochen dort mit gemischten Gefühlen“.

Der Artikel erzählt die Geschichte von Soldaten, die palästinensische Häuser übernommen und Lebensmittel von den obdachlosen, nun hungernden Gaza-Bewohnern gestohlen haben, die zur Flucht gezwungen wurden, vielleicht sogar von eben diesen Soldaten. Es ist wirklich schwer, sich einen krasseren und erbärmlicheren Artikel vorzustellen.

Der Artikel war für viele schockierend, nicht nur wegen seines Inhalts, sondern auch wegen des Ortes, an dem er erschien. Haaretz wird international, vor allem von Liberalen, als vertrauenswürdiges linkes israelisches Nachrichtenorgan angesehen. Journalisten wie Gideon Levy und Amira Hass, die über die Schrecken der israelischen Apartheid oft ausführlicher und mit mehr Biss berichten als alle anderen israelischen Mainstream-Journalisten, gelten für viele als das mutige, wahrheitsgemäße Gesicht des Blattes.

Aber die Zeitung hat auch eine viel dunklere Seite, und das hat zweifellos mit der Tatsache zu tun, dass es sich schließlich um eine zionistische Zeitung handelt, wie Gideon Levy einmal deutlich erklärte.

Während des derzeitigen völkermörderischen Angriffs auf Gaza hat die zionistische Ausrichtung der Zeitung nicht nur dazu geführt, dass ihre Redakteure die Unterstützung der israelischen Bevölkerung für den Völkermord unterrepräsentiert haben, sondern auch dazu, dass die Zeitung einige der grausamsten und gefährlichsten Propagandamittel des israelischen Angriffs auf Gaza veröffentlicht und gefördert hat.

Al-Shifa“-Krankenhaus-Fälschung

Im November schrieb Ronny Linder einen Artikel für Haaretz mit dem Titel „Die Tragödie des Al-Shifa-Krankenhauses: Israels größte moralische Herausforderung im Gaza-Krieg“. Darin wiederholte Linder die Militärpropaganda, dass Al-Shifa ein „riesiger menschlicher Schutzschild“ sei und als „Hauptkommandozentrale“ der Hamas diene:

„Die Kombination, dass es das größte und wichtigste Krankenhaus in Gaza ist, ein schnell wachsendes Flüchtlingslager für verzweifelte Gazaner jeden Alters und ein Werkzeug, das von der Hamas benutzt wird – als riesiges menschliches Schutzschild über der Hauptkommandozentrale der Organisation – verkörpert die unmögliche Herausforderung, die es für Israel darstellt.“

Der Artikel wurde am 13. November veröffentlicht, nur zwei Tage bevor Israel seine letzte Razzia gegen das Krankenhaus durchführte. Das israelische Militär veröffentlichte daraufhin einen Propagandafilm, in dem behauptet wurde, dass im Keller Waffen gefunden worden seien, der jedoch keine eindeutige Hamas-Präsenz, geschweige denn eine Kommandozentrale, nachweisen konnte. Mouni Rabbani kommentierte dies gegenüber Al-Jazeera: „Die israelischen Streitkräfte sind in das Al-Shifa-Krankenhaus eingedrungen und haben sich 12 Stunden lang darin aufgehalten – sie haben es abgelehnt, sich von einer unabhängigen Partei begleiten zu lassen – und jetzt sollen wir glauben, dass sich dort militante Hamas-Kämpfer befanden, die vom israelischen Militär verfolgt wurden, aber ihre Waffen irgendwie zurückgelassen haben?“

Letztendlich hat Israel die Behauptung der „Kommandozentrale“ von Al-Shifa nie bewiesen, obwohl Ehud Barak eine verblüffte Christiane Amanpour auf CNN überraschte, als er ihr sagte, dass Israel dort in den frühen 1980er Jahren einige unterirdische Bunker gebaut habe. Es „bleibt schwer fassbar“, wie AP es erklärte. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte Volker Türk sagte am 17. November, dass man „ein Krankenhaus nicht angreifen kann, wenn keine eindeutigen Beweise vorliegen“. Türk forderte eine Untersuchung, aber die Angelegenheit war für Israel bereits im Voraus abgeschlossen. Das Krankenhaus war bereits angegriffen und ausgeschaltet, wir mussten nur noch der Propaganda glauben.

Dies wurde zur Blaupause für die folgenden Angriffe auf die übrigen Krankenhäuser im Gazastreifen, eine Kampagne, die Forensic Architecture als „systematisches Muster der Einschüchterung und Gewalt durch das israelische Militär im Rahmen der laufenden Invasion“ bezeichnet. Derzeit ist nur noch ein Drittel der 36 Krankenhäuser in Gaza teilweise funktionsfähig. Das Nasser-Krankenhaus in Khan Younis, das zweitgrößte Krankenhaus in Gaza, wurde am vergangenen Sonntag nach einer israelischen Belagerung und der Verhaftung von medizinischem Personal und Patienten geschlossen. Das Al-Amal-Krankenhaus, ebenfalls in Khan Younis, wird seit Anfang des Monats belagert.

Alle diese Angriffe auf den medizinischen Sektor des Gazastreifens folgten dem gleichen Schema wie die ursprüngliche Kampagne gegen al-Shifa‘, eine Kampagne, der Haaretz zu einem entscheidenden Zeitpunkt eine kritische Plattform bot.

Die Rolle von Linder und Haaretz bei den laufenden Angriffen Israels erinnert an die Rolle von Judith Miller und der New York Times im Vorfeld des Irak-Krieges. Millers Berichterstattung über Lügen über irakische Massenvernichtungswaffen als Wahrheiten beendete wohl ihre Karriere bei der NYT (die Zeitung ist immer noch erfolgreich). Millers eigene Behauptung, sich von jeglichem Fehlverhalten freisprechen zu wollen, könnte dem entsprechen, wie auch Linder ihre Rolle sieht:

„Meine Aufgabe ist es nicht, die Informationen der Regierung zu bewerten und selbst ein unabhängiger Geheimdienstanalyst zu sein. Meine Aufgabe ist es, den Lesern der New York Times mitzuteilen, was die Regierung über das irakische Waffenarsenal denkt.“

UNRWA-Verleumdungen

Am 12. Dezember veröffentlichte Haaretz einen weiteren Artikel von Linder, dieses Mal über das UNRWA. Der Artikel „How UNRWA Became the Second-most Influential Organization in Gaza After Hamas“ (Wie das UNRWA zur zweiteinflussreichsten Organisation in Gaza nach der Hamas wurde) berichtet über angebliche „Verbindungen zur Hamas“ und zitiert „Kritiker“, die „der UN-Agentur eine Schlüsselrolle im israelisch-palästinensischen Konflikt vorwerfen“.

Auch hier kommt es wieder auf den Zeitpunkt und den Kontext an. Israel greift das UNRWA seit langem an, weil es angeblich das palästinensische Flüchtlingsproblem in die Länge zieht. Letzten Monat sagte der israelische Premierminister Netanjahu, dass die „Mission des UNRWA beendet werden muss“ und dass „es versucht, das Problem der palästinensischen Flüchtlinge zu erhalten“. Das ist natürlich falsch, wie Mitchell Plitnick hier auf Mondoweiss unter Berufung auf die UN erklärt: „Langwierige Flüchtlingssituationen sind das Ergebnis des Versagens, politische Lösungen für die ihnen zugrunde liegenden politischen Krisen zu finden.“

Am 26. Januar, dem Tag, an dem der Internationale Gerichtshof es für plausibel hielt, dass Israel Völkermord begeht, behauptete Israel, ohne Beweise zu liefern, dass 12 UNRWA-Mitarbeiter, die irgendwie mit der Hamas verbunden sind, in den Angriff vom 7. Oktober verwickelt waren. Diese Behauptung reichte aus, um eine Reihe von Ländern, angefangen bei den USA und gefolgt von etwa 16 anderen Ländern, dazu zu bewegen, ihre Unterstützung für die humanitäre Organisation einzustellen.

Die Leiterin der Internationalen Föderation für Menschenrechte, Yosra Frawes, erklärte dazu: „Die Einstellung der Mittel für das UNRWA bedeutet, dass Millionen von palästinensischen Flüchtlingen zum Tod durch Hunger und Krankheit verurteilt werden könnten. Dies ist eine offensichtliche Komplizenschaft mit dem laufenden Völkermord und ein völlig unverständlicher Verstoß gegen die Entscheidung des IGH.“

Timing ist also alles. Israel nutzte die UNRWA-HAMAS-Karte genau zu dem Zeitpunkt, als es wegen des schwersten aller Verbrechen angeklagt wurde, und drehte den Spieß gegen die Organisation um, die für die Linderung der grundlegendsten Bedürfnisse der Bevölkerung, die nun vom Hungertod bedroht ist, am wichtigsten ist.

Wie kann so etwas geschehen? Unter anderem durch die Komplizenschaft von Journalisten. Linders Beitrag war eine Hetzschrift gegen das UNRWA, die Unterstützung für dessen Auflösung brachte, die Netanjahu später forderte.

„Seit dem Massaker vom 7. Oktober“, schreibt Linder, „bringt scheinbar jeder Tag mehr Geschichten über angebliche Verbindungen zwischen der Hamas und dem UNRWA und seinen Einrichtungen im Gazastreifen: von der offenen und weit verbreiteten Identifikation mit der Terrorgruppe in den sozialen Medien durch UNRWA-Mitarbeiter oder Studenten, die von der Organisation ausgebildet wurden, bis hin zur angeblichen Beteiligung einiger von ihnen am tatsächlichen Terrorismus“.

Diese „Geschichten“ über „angebliche Verbindungen“ müssen nicht zutreffend oder sachlich sein, um Wirkung zu zeigen, sie müssen nur erzählt werden, wie es Linder tut.

Sie beginnt mit der Behauptung einer freigelassenen israelischen Geisel, er sei von einem UNRWA-Lehrer festgehalten worden – was das UNRWA als unbegründet zurückwies und Beweise verlangte, die der Journalist, der diese Behauptung aufstellte, nicht liefern wollte. Dann zitiert Linder den IDF-Sprecher (der auch die Propagandatouren in Al-Shifa anbietet) mit der Aussage, dass „Dutzende von Raketen und andere Waffen unter UNRWA-Kisten in Privathäusern im nördlichen Gazastreifen gefunden wurden.“ Wieder einmal sind es lose Behauptungen aus nicht vertrauenswürdigen Quellen.

Dann zitiert Linder ungenannte „Forschungsinstitute“, die „die Organisation seit vielen Jahren verfolgen“, die angeblich „aufgedeckt haben, dass viele Mitglieder der Nukhba Force (der Eliteeinheit der Hamas, die das Massaker anführte) und weitere Hamas-Mitglieder, die das Gemetzel verübten, Absolventen von UNRWA-Schulen oder Angestellte der Organisation sind.“

So geht es immer weiter. Es lohnt sich nicht, jede Behauptung Linders und jeden von ihr befragten Experten (die ausschließlich Israelis sind, abgesehen von der obligatorischen Antwort des UNRWA am Ende) im Detail zu analysieren, um ihren Standpunkt zu untermauern, dass das UNRWA ein „Hauptakteur im israelisch-palästinensischen Konflikt ist, der Einrichtungen dient, die kein Interesse an einer Lösung des Konflikts haben.“ In dem Beitrag wird das UNRWA als eine Brutstätte der Aufwiegelung und des Terrorismus dargestellt, die sich inmitten eines Völkermords an den Menschen befindet, denen das UNRWA dienen soll.

Falsche Behauptungen werden als Tatsachen verbreitet, und es werden keine Beweise vorgelegt. Doch Israel nutzt diese Berichterstattung und diesen Diskurs, um die palästinensische Gesellschaft und das palästinensische Leben zu zerstören. Seine Freunde im Ausland schließen sich den Anschuldigungen dieses notorischen Lügenstaates an, und wenn sie herausfinden, dass es keine Beweise gibt, ist es zu spät, weil Israel bereits ungestraft gehandelt hat.

Ein Spiegel für den liberalen Israeli

Es ist klar, dass Haaretz zu einem Spiegel für die liberale israelische Öffentlichkeit geworden ist. Um auf Eitan Leshems Lifestyle-Artikel über israelische Soldaten, die in entvölkerten palästinensischen Häusern kochen, zurückzukommen: Aus „Schießen und Weinen“ ist „Kochen und Weinen“ geworden, und Haaretz ist da, um die Geschichte zu servieren. Dieser Artikel dient in der Tat als Vorbild für das Material, das die Zeitung für den internen liberalen israelischen Konsum liefert, sozusagen als „Wohlfühl“-Stück.

Haaretz fragt die Soldaten nach ihren Gefühlen, wenn sie in den Häusern der Bewohner des Gazastreifens essen, obwohl sie wissen, dass sie fliehen mussten. „Ja, es gibt sicher gemischte Gefühle, denn ich benutze ihre Werkzeuge in ihrem Haus. Andererseits müssen wir aber auch essen. Unsere Instinkte und unser Wunsch zu essen überwiegen“.

Die „gemischten Gefühle“, die die Leser haben könnten, wurden durch die Tatsache gemildert, dass Israel den Gazastreifen ohnehin platt macht, was macht es also für einen Unterschied? „Es ist wichtig, klarzustellen, dass es sich um verlassene Häuser handelt, von denen einige zerstört sind oder zerstört werden sollen, und so kämpfen wir in Gaza“.

So kämpfen wir in Gaza. Wir machen Gaza platt. Und wir müssen essen. Ich möchte kotzen.

Aber hier geht es nicht nur um den Verzehr von Lebensmitteln. Es geht darum, dass Haaretz einen so unverschämten Lifestyle-Artikel inmitten eines Völkermords produziert und seine liberalen Leser ihn als Inspiration konsumieren. Haaretz ist zu einem Ort geworden, an dem seine Leser, wie die Soldaten in der Geschichte, „das Essen in einen Ort der Vernunft verwandeln“ können, inmitten eines Völkermords.

Das ist es, womit uns Haaretz gefüttert hat. Gefährliche Völkermordpropaganda und der Versuch, uns ein gutes Gefühl dabei zu geben. Ich habe mein Abonnement gekündigt.

Al-Shifa KrankenhausGazaHaaretzliberaler ZionismusUNRWA

Jonathan Ofir

Israelischer Musiker, Dirigent und Blogger/Autor mit Wohnsitz in Dänemark.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …