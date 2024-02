Debunking the myths of Israel/Palestine | Red Flag Over the past 128 years, the Zionist movement and later the Israeli state have constructed a web of fallacies that surround the creation of Israel and the ongoing conflict, and which also seek to justify Israel’s ethnic cleansing and oppression of the Palestinian people.

Entlarvung der Mythen über Israel/Palästina)

von Kim Bullimore

05 Februar 2024

In den vergangenen 128 Jahren haben die zionistische Bewegung und später der israelische Staat ein Geflecht von Irrtümern aufgebaut, die die Gründung Israels und den andauernden Konflikt umgeben und mit denen auch Israels ethnische Säuberung und Unterdrückung des palästinensischen Volkes gerechtfertigt werden soll.

Dieses Geflecht historischer und aktueller Trugschlüsse, die von den kapitalistischen Medien und den westlichen Regierungen, die ihre imperialistische Reichweite im Nahen Osten ausdehnen wollen, häufig wiederholt werden, versucht nicht nur, die Ursprünge des Konflikts zu mystifizieren, sondern auch sicherzustellen, dass niemals eine gerechte Lösung erreicht werden kann.

Nur wenn wir diese Mythen entlarven und die historische Wahrheit von der zionistischen Fiktion trennen, können wir den Ursprung und die Ursachen des Konflikts verstehen.

Mythos Nr. 1: Der Konflikt ist religiös

In der zionistischen Mythologie wird der israelisch-palästinensische Konflikt oft als ein jahrhundertealter religiöser Konflikt zwischen Juden und palästinensischen Arabern dargestellt. Dies ist eine historische Fiktion. In Wirklichkeit handelt es sich um einen siedlungskolonialen Konflikt, der erst im frühen zwanzigsten Jahrhundert entstanden ist.

Der Zionismus, die ideologische Grundlage des israelischen Staates, entstand im späten neunzehnten Jahrhundert als Reaktion auf den europäischen Antisemitismus.

Als Reaktion auf die Verfolgung der Juden im österreichisch-ungarischen und russischen Kaiserreich begann ein kleiner Teil des europäischen jüdischen Kleinbürgertums die Idee zu vertreten, dass der Antisemitismus nicht das Ergebnis historischer Entwicklungen sei, sondern eine unvermeidliche Erscheinung, solange Juden unter Nicht-Juden lebten. Infolgedessen begannen die Zionisten eine Kampagne zur Schaffung eines „nationalen“ Heimatlandes, obwohl sie keine Nation, sondern eine religiöse und kulturelle Gruppe darstellten.

Theodore Herzl, der Gründervater der zionistischen Bewegung, war sich darüber im Klaren, dass die Welt bereits von konkurrierenden Kolonialmächten aufgeteilt war und dass es nicht möglich sein würde, in Palästina ein jüdisches „nationales Heimatland“ zu schaffen. In seinem politischen Traktat Der Judenstaat aus dem Jahr 1896 fragte Herzl: „Sollen wir Palästina oder Argentinien wählen?“ Er stellte fest, dass die zionistische Bewegung „das nehmen würde, was uns gegeben wird und was von der jüdischen öffentlichen Meinung gewählt wird“.

Herzl untersuchte auch die Möglichkeit, eine nationale Heimat an verschiedenen Orten zu gründen, darunter Angola, Kenia und Nordafrika, und suchte gleichzeitig die Hilfe eines der bekanntesten britischen Kolonialisten und Kapitalisten jener Zeit, Cecil Rhodes. In einem Brief aus dem Jahr 1902 lud Herzl Rhodes ein, „dabei zu helfen, Geschichte zu machen“, wobei er feststellte, dass das zionistische Projekt „nicht Afrika, sondern ein Stück Kleinasien betrifft: nicht Engländer, sondern Juden. Wie komme ich dann dazu, mich an Sie zu wenden? Warum eigentlich? Weil es etwas Koloniales ist“.

1904, ein Jahr vor seinem Tod, nahm Herzl mit Begeisterung ein britisches Angebot zur Gründung eines jüdischen Staates in Uganda an. Im Jahr 1905 lehnte der Zionistenkongress diesen Plan jedoch zugunsten der Gründung eines jüdischen Staates in Palästina ab.

Mythos Nr. 2: Israel ist kein kolonialer Siedlerstaat

Siedlerkoloniale Gesellschaften sind eine besondere Art von imperialistischen Gebilden, die auf der rassistischen Eliminierung der einheimischen Bevölkerung mit verschiedenen Mitteln beruhen, darunter ethnische Säuberung, Völkermord und/oder Assimilation.

Im Gegensatz zu anderen Formen des Kolonialismus, bei denen die Ausbeutung von Ressourcen im Mittelpunkt steht, geht es beim Siedlerkolonialismus in erster Linie um die Kontrolle von Gebieten und die Beseitigung der indigenen Bevölkerung, um sie durch eine Siedlerbevölkerung zu ersetzen. Wie der verstorbene australische Wissenschaftler und führende Theoretiker des Siedlerkolonialismus, Patrick Wolfe, feststellt: „Der Siedlerkolonialismus zerstört, um zu ersetzen“.

Vor, während und nach der Gründung Israels war die zionistische Bewegung bestrebt, so viel historisches Palästina wie möglich zu kontrollieren und eine dauerhafte Siedlerbevölkerung zu schaffen, indem sie die einheimische palästinensisch-arabische Bevölkerung verdrängte und ersetzte.

Vor den 1890er Jahren machten die Juden weniger als 4 % der Bevölkerung Palästinas aus. Der Rest waren arabischsprachige Muslime und Christen. Anfangs versuchte die zionistische Bewegung, Land von palästinensischen und arabischen Landbesitzern zu kaufen und die palästinensischen Pächter und Familien, die das Land seit Jahrhunderten bewirtschaftet hatten, zu vertreiben. Es wurde jedoch bald klar, dass die Mehrheit der Palästinenser kein Interesse daran hatte, ihr Land an europäische Einwanderer zu verkaufen.

Als die Vereinten Nationen 1947 gegen den Willen der einheimischen palästinensischen Araber die Teilung Palästinas beschlossen und vorschlugen, 54 Prozent des Gebiets an die Zionisten zu übergeben, stellten die Juden immer noch nur 33 Prozent der Bevölkerung, während die palästinensischen Araber 67 Prozent der 1.845.000 Einwohner ausmachten. Weniger als ein Jahr später, Ende 1948, hatte sich die demografische Tabelle umgekehrt, und die jüdischen Siedler stellten nun die Mehrheit.

Der Grund dafür war, dass zionistische Milizen in den Monaten vor der vorgeschlagenen Teilung, zwischen Dezember 1947 und April 1948, strategische Angriffe auf palästinensische Städte und Dörfer durchführten und dabei Tausende von palästinensischen Zivilisten terrorisierten und töteten. Die zionistischen Milizen vertrieben schließlich eine Million Araber aus 418 von 476 palästinensischen Städten und Dörfern. 750.000 von ihnen flohen in die Nachbarstaaten, weitere 150.000 wurden zu Binnenflüchtlingen innerhalb des neu gegründeten zionistischen Staates.

Von den 418 palästinensischen Dörfern und Städten, die von Israel ethnisch gesäubert wurden, wurden 385 vollständig zerstört, als Israel die Kontrolle über 78 Prozent des historischen Palästina übernahm.

Unabhängig davon, ob die zionistischen Siedler versuchten, Land zu kaufen oder es sich gewaltsam anzueignen, wie sie es 1948 taten, bleibt die siedlungskoloniale Dynamik der zionistischen Bewegung und des israelischen Staates die gleiche. In beiden Fällen versuchte die zionistische Bewegung, ein Gebiet dauerhaft zu kolonisieren, indem sie die ursprüngliche Bevölkerung verdrängte.

Heute ist Israel nach wie vor ein expansionistischer Siedlerkolonialstaat. Im besetzten Westjordanland und im Osten Jerusalems raubt Israel weiterhin palästinensisches Land und führt ethnische Säuberungen durch, um illegale jüdische Siedlungen zu errichten. Innerhalb Israels versucht es, zwischen 70 000 und 100 000 palästinensische Beduinen aus ihrer Heimat im Naqab (Negev) zu vertreiben, um Platz für jüdische Siedlungen und Städte zu schaffen.

In einem Bericht von Raquel Rolnik, der Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für das Recht auf Wohnen, aus dem Jahr 2012 wurde Israel verurteilt: „Von Galiläa und dem Negev bis nach Ostjerusalem und dem Westjordanland fördern die israelischen Behörden ein Modell der territorialen Entwicklung, das Minderheiten ausschließt, diskriminiert und verdrängt, wovon vor allem palästinensische Gemeinschaften betroffen sind, und das mit dem beschleunigten Ausbau überwiegend jüdischer Siedlungen einhergeht“.

Zehn Jahre später stellt die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für die besetzten palästinensischen Gebiete, Francesca Albanese, in ihrem ersten Bericht fest, dass „die Verletzung des Rechts der Völker auf Selbstbestimmung ein fester Bestandteil des Siedlerkolonialismus ist“.

Mythos Nr. 3: Israel ist der tapfere David im Kampf gegen den arabischen Goliath

Die zionistische Mythologie hat Israel stets als einen David gegen Goliath Kampf ums Überleben dargestellt, in dem aggressive arabische Staaten versuchen, es auf Schritt und Tritt zu zerstören. Noch heute werden die Gründung des zionistischen Staates im Jahr 1948 und der Krieg von 1967, in dem Israel die Kontrolle über das Westjordanland, den Gazastreifen und Ostjerusalem erlangte, auf diese Weise dargestellt.

Dieses Narrativ wurde erst mit dem Aufkommen der „neuen Historiker“ Israels in den 1980er Jahren systematisch in Frage gestellt. Wissenschaftler wie Avi Shlaim haben aufgedeckt, dass die „wundersame“ Geburt des israelischen Staates angesichts der einfallenden arabischen Horden, die „eine überwältigende zahlenmäßige Überlegenheit genossen“, ein Mythos ist.

Laut Shlaim lag Mitte Mai 1948 „die Gesamtzahl der arabischen Truppen, sowohl der regulären als auch der irregulären, die im palästinensischen Gebiet operierten, unter 25.000, während die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) über 35.000 Soldaten verfügten“. Mitte Juli betrug die Zahl der israelischen Truppen 65.000 und stieg bis Dezember 1948 auf 96.000 an. Darüber hinaus waren die zionistischen Streitkräfte besser ausgebildet und disziplinierter als die arabischen Streitkräfte. Wie Shlaim feststellt, war das Endergebnis des Krieges daher kein Wunder, sondern eine getreue Widerspiegelung des zugrunde liegenden militärischen Gleichgewichts auf dem palästinensischen Kriegsschauplatz“.

In ähnlicher Weise wird Israel in der zionistischen Mythologie so dargestellt, als stünde es 1967 kurz vor der Vernichtung durch arabische Aggressoren. Laut Israels damaligem Außenminister Abba Eban – in einer Rede vor der UNO am 19. Juni 1967, in der er Israels Inbesitznahme palästinensischer, ägyptischer und syrischer Gebiete rechtfertigte – stand der zionistische Staat vor der klaren Wahl, „zu leben oder unterzugehen, die nationale Existenz zu verteidigen oder sie für alle Zeiten aufzugeben“. Der Sechstagekrieg, den Israel am 5. Juni gegen Ägypten, Syrien und Jordanien begann, war jedoch kein Selbstverteidigungskrieg, sondern ein Expansionskrieg, der es Israel ermöglichte, den Rest des historischen Palästina zu erobern und zu besetzen.

Wie der israelische Historiker Ilan Pappe in seinem Buch The Ten Myths of Israel (Die zehn Mythen Israels) feststellt, suchten Teile der militärischen und politischen Eliten Israels seit 1948 nach einer Gelegenheit, sich das restliche Palästina anzueignen, um ein „Großisrael“ zu errichten. Laut Pappe bot der Krieg von 1967 „die beste Gelegenheit“, dies zu tun.

Vor dem Beginn des Krieges war sowohl Israel als auch den Vereinigten Staaten bewusst, dass der ägyptische Präsident Gamal Nasser keinen Krieg wollte. Zum Zeitpunkt der ägyptischen Truppenbewegung teilte Yitzhak Rabin, der Chef der israelischen Streitkräfte, seiner Regierung mit, dass die ägyptischen Truppen zwar in den Sinai verlegt worden seien, sich aber nicht in einer Angriffsposition befänden und dass „Nasser keinen Krieg wolle“. Der israelische Premierminister Menachem Begin, der während des Sechstagekriegs als Kabinettsminister in der „Einheits“-Regierung diente, gab später zu, dass Israel der Aggressor war, und sagte: „Wir müssen ehrlich zu uns selbst sein. Wir haben beschlossen, ihn anzugreifen“.

Der israelische Präsident und ehemalige Verteidigungsminister Ezer Weizmann, der 1967 als Leiter der israelischen Militäroperationen fungierte und maßgeblich an der Auslösung des Juni-Krieges beteiligt war, räumte ebenfalls ein, dass Israel keine Vernichtungsgefahr drohte und dass die militärische Überlegenheit Israels dafür sorgte, dass Ägypten, wenn es zuerst angegriffen hätte, innerhalb von dreizehn Stunden eine „vollständige Niederlage“ erlitten hätte.

1972 räumte General Mattiyahu Peled, der die israelischen Kriegsanstrengungen 1967 leitete, ein für alle Mal mit dem Mythos auf, dass Israel in den Krieg zog, weil ihm die Vernichtung drohte. Laut Peled war diese Behauptung ein „Bluff“, und Israel sah sich keiner solchen Bedrohung ausgesetzt. Später verurteilte Peled das Vorgehen Israels als „zynische Kampagne der territorialen Expansion“.

Heute verfügt Israel über eine der stärksten Streitkräfte der Welt. Das liegt vor allem daran, dass das Land Milliarden von Dollar an US-Hilfe erhält. Im Jahr 2016 unterzeichneten die USA ein neues zehnjähriges Militärhilfeabkommen mit Israel, das größte in der Geschichte der USA, im Wert von 38 Milliarden Dollar. Das Abkommen war eine 27-prozentige Steigerung gegenüber dem vorherigen Militärhilfeabkommen aus dem Jahr 2007.

Der US-Imperialismus ist bestrebt, die riesigen Öl- und Erdgasreserven des Nahen Ostens zu kontrollieren. In diesem Bestreben wurde Israel zum wichtigsten Verbündeten des US-Imperialismus, wobei das Bündnis zwischen den USA und Israel auf einem gemeinsamen politischen Interesse beruht – dem Widerstand gegen jede Form von arabischem Radikalismus, der entweder die Vorherrschaft der USA oder Israels in der Region bedrohen könnte.

Mythos Nr. 4: Israel ist die einzige Demokratie im Nahen Osten

Israel wird oft als „die einzige Demokratie im Nahen Osten“ angepriesen. Doch Israel ist weit davon entfernt, eine Demokratie für alle seine Bürger zu sein, sondern ein ethnokratischer Staat, der nicht allen seinen Bürgern die gleichen Rechte gewährt. Eines der ersten Gesetze, die das neu gegründete Israel 1949 verabschiedete, war das „Absentees“-Gesetz, das die Beschlagnahmung von Land und Eigentum von mehr als einer Million Palästinenser ermöglichte, die 1948 von zionistischen Milizen zur Flucht aus ihrer Heimat gezwungen worden waren.

Zwischen 1949 und 1966 waren die palästinensischen Bürger Israels gezwungen, unter Kriegsrecht zu leben. Im Gegensatz zu den jüdischen Bürgern des zionistischen Staates waren die palästinensischen Bürger regelmäßig von Ausgangssperren und politischen Repressionen betroffen, wobei die israelischen Militärgouverneure ungestraft über das Leben der Palästinenser bestimmten. Obwohl sie israelische Staatsbürger waren, durften Palästinenser ihre Städte nicht ohne Genehmigung verlassen oder betreten, es gab Einschränkungen für ihre Ausbildung und Beschäftigung, und politische Aktivitäten und Organisationen waren verboten.

Der palästinensische Schriftsteller Odeh Bisharat berichtete am 16. Juni 2013 in Haaretz über die Erfahrungen seiner Familie unter dem israelischen Militärregime zwischen 1949 und 1966. Neben dem täglichen Kampf um Ausreisegenehmigungen, um in „jüdischen Städten“ arbeiten zu können, stellte Bisharat fest, dass der Shin Bet (Israels Geheimpolizei) und sein Netzwerk von Kollaborateuren/Informanten im Leben aller Palästinenser allgegenwärtig waren und dafür sorgten, dass „die Militärverwaltung sich in unseren Häusern einnistete, zwischen den Laken unserer Betten, zwischen Vater und Sohn, Mann und Frau, bis alles verdächtig erschien“.

Der Forscherin Sarah Ozacky-Lazar zufolge durchdrang die israelische Militärregierung „alle Bereiche des zivilen Lebens und wurde zu einem staatlichen Instrument der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Kontrolle der arabischen Minderheit“.

Obwohl das Kriegsrecht 1966 formell beendet wurde, haben die palästinensischen Bürger Israels noch immer nicht die gleichen demokratischen und bürgerlichen Rechte wie die jüdischen Bürger. Laut der israelischen Menschenrechtsgruppe Adalah – dem Rechtszentrum der arabischen Minderheit – wurden seit 1948 mehr als 65 diskriminierende Gesetze gegen Palästinenser erlassen, die 20 Prozent der israelischen Bevölkerung ausmachen.

In den Jahren 2015 und 2016 hat Israel beispielsweise sieben neue Gesetze erlassen, die palästinensische Bürger und Palästinenser, die unter zionistischer Besatzung in Ost-Jerusalem, im Westjordanland und im Gazastreifen leben, diskriminieren. Adalah erklärt, dass diese neuen Gesetze „die grundlegendsten rechtlichen Schutzmaßnahmen, Rechte und Freiheiten untergraben, einschließlich des Rechts zu wählen und gewählt zu werden, des Rechts auf politische Meinungsäußerung, wesentlicher Verfahrensgarantien für Inhaftierte und des Rechts auf Eigentum“.

Zu den Gesetzen gehörte auch eines, das es der jüdischen Mehrheit in der Knesset (Parlament) erlaubt, gewählte arabische Abgeordnete und ihre politischen Listen aus rein politischen oder ideologischen Erwägungen abzusetzen. Laut Adalah wurde das Gesetz erlassen, „um die gewählten politischen Vertreter der palästinensischen Minderheit in Israel zu delegitimieren“, nach einer Reihe anderer Gesetze wie dem „Wahlschwellengesetz“, dem „Nakba-Gesetz“ und dem „Boykottgesetz“, die eingeführt wurden, um die palästinensisch-arabische Öffentlichkeit zum Schweigen zu bringen.

Im Jahr 2018 hat die Knesset mit der Verabschiedung des Gesetzes „Jüdischer Nationalstaat“ die jahrzehntelange Apartheidpolitik weiter verankert. Nach diesem Gesetz ist das Recht auf Selbstbestimmung in Israel „einzigartig für das jüdische Volk“. Außerdem wurde die „jüdische Besiedlung“ als nationaler Wert festgelegt. Nach der Verabschiedung des Gesetzes erklärte einer seiner Befürworter, Avi Dichter – ein antiarabischer Rassist und ehemaliger Leiter des Shin Bet -, den Zweck des Gesetzes: „Wir verankern diesen wichtigen Entwurf heute in einem Gesetz, um auch nur den geringsten Gedanken, geschweige denn den Versuch zu verhindern, Israel in ein Land aller seiner Bürger zu verwandeln“.

Mythos Nr. 5: Israel ist kein Apartheidstaat

Israel führt ein System von Rechten und Privilegien je nach ethnischer und religiöser Identität ein, das der Definition von Apartheid entspricht, wie sie in der Internationalen Konvention zur Bekämpfung und Bestrafung des Verbrechens der Apartheid von 1973 niedergelegt ist.

Dem Übereinkommen zufolge besteht Apartheid darin, dass Mitgliedern einer rassischen Gruppe das Recht auf Leben verweigert wird, dass willkürliche Verhaftungen, rechtswidrige Inhaftierungen, schwere körperliche und/oder seelische Schäden (wie Folter oder erniedrigende Strafen) vorgenommen werden, dass rassische Gruppen durch Zwangsarbeit ausgebeutet werden und dass Lebensbedingungen auferlegt werden, die auf die Zerstörung der Gruppe – ganz oder teilweise – abzielen.

Darüber hinaus bezeichnet Artikel zwei der Konvention Apartheid als die Verweigerung „grundlegender Menschenrechte und Freiheiten“ für rassische Gruppen und die Durchführung „jeglicher gesetzgeberischer und sonstiger Maßnahmen, die darauf abzielen, eine rassische Gruppe oder Gruppen an der Teilnahme am politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben des Landes zu hindern“, einschließlich des Rechts auf Staatsangehörigkeit, Bildung, Beschäftigung, Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung, friedliche Versammlung und Vereinigung sowie Aufenthalts- und Bewegungsfreiheit.

Während palästinensische Bürger Israels einer Reihe von Apartheidgesetzen in so unterschiedlichen Bereichen wie Land, Beschäftigung und politische Betätigung unterliegen, ist eines der berüchtigtsten Apartheidgesetze Israels das 2003 erlassene Gesetz über die Staatsbürgerschaft und die Einreise nach Israel (Temporary Provision). Das Gesetz verbietet es, Palästinensern aus den besetzten Gebieten sowie Arabern aus dem Iran, Libanon, Syrien und Irak, die mit israelischen Staatsbürgern verheiratet sind, die Staatsbürgerschaft oder den Aufenthaltsstatus zu gewähren. Nach Angaben von Adalah betrifft das Gesetz insbesondere palästinensische Bürger Israels und hindert Tausende von Familien am Zusammenleben.

Das israelische Apartheidregime richtet sich sowohl gegen palästinensische Bürger als auch gegen Palästinenser, die unter israelischer Militärbesatzung leben. Seit 1967 unterliegen Palästinenser, die in den besetzten Gebieten leben, den Militärgesetzen, die jeden Aspekt ihres täglichen Lebens kontrollieren. Die Palästinenser sind regelmäßig einer Vielzahl von Strafen und Einschränkungen ausgesetzt, darunter die Zerstörung von Häusern und Ernten sowie die Einschränkung der Bewegungsfreiheit.

Das israelische Apartheidregime in den besetzten Gebieten erlaubt auch die Inhaftierung und Verhaftung einer großen Zahl palästinensischer Zivilisten ohne Anklage oder Gerichtsverfahren. Inhaftierte Palästinenser und ihre Anwälte haben kein Recht zu erfahren, was ihnen vorgeworfen wird, und keinen Zugang zu den militärischen „Beweisen“, die gegen sie verwendet werden.

Seit 1967 sind mehr als 40 Prozent der männlichen Bevölkerung Palästinas, einschließlich Minderjähriger, von Israel inhaftiert worden. Nach Angaben von Addameer, der palästinensischen Vereinigung zur Unterstützung von Gefangenen und Menschenrechten, ist physische und psychische Folter gegen palästinensische und arabische Gefangene ein charakteristisches Merkmal der israelischen Besatzung seit 1967″. Die Vereinigung schätzt, dass seit Beginn der ersten palästinensischen Intifada im Jahr 1987 mindestens 30.000 Palästinenser von Israel gefoltert worden sind.

Heute wird der Apartheidcharakter des israelischen Staates nicht nur von den Vereinten Nationen, sondern auch von anderen bekannten Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch in Berichten anerkannt. In ihrem Bericht aus dem Jahr 2021 A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution (Israelische Behörden und die Verbrechen der Apartheid und Verfolgung) stellt Human Rights Watch fest, dass Israel eine Politik verfolgt, die „methodisch jüdische Israelis privilegiert und Palästinenser diskriminiert“. In der Zusammenfassung des Berichts wird erklärt, dass die israelischen Behörden „Palästinenser aufgrund ihrer Identität in unterschiedlichem Ausmaß enteignet, eingesperrt, gewaltsam getrennt und unterjocht haben“, wobei die „Entbehrungen … so schwerwiegend sind, dass sie den Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Apartheid und Verfolgung gleichkommen“.

Der Bericht Israel’s Apartheid Against Palestinians von Amnesty International aus dem Jahr 2022 stellte ebenfalls fest, dass „fast alle zivilen Verwaltungs- und Militärbehörden Israels sowie staatliche und quasi-staatliche Einrichtungen an der Durchsetzung des Apartheidsystems gegen Palästinenser beteiligt sind“.

Dies ist eine überarbeitete Version eines gleichnamigen Artikels von 2017. Er wurde für die Campus-Beilage Red Flag 2024 aktualisiert.

Kim Bullimore ist eine Murri-Frau und langjährige Sozialistin aus Nord-Queensland. Sie war Mitorganisatorin der ersten australischen Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionskonferenz zur Unterstützung von Palästina im Jahr 2010.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …