Entlarvung von „Screams Before Silence“, Sheryl Sandbergs Film über „Massenvergewaltigungen“ vom 7. Oktober

Ali Abunimah

Medienbeobachtung

4. Mai 2024



Letzte Woche veröffentlichte die Milliardärin und ehemalige Facebook-Managerin Sheryl Sandberg „Screams Before Silence“, der als „Dokumentarfilm über die von der Hamas begangene sexuelle Gewalt“ am 7. Oktober 2023 beworben wird.

Aber das ist ein totaler Betrug. Sieben Monate nach diesem Tag hat Israel immer noch keine einzige Überlebende der angeblichen Massenvergewaltigungen vom 7. Oktober identifiziert, noch einen einzigen glaubwürdigen Augenzeugen.

Israel behauptet zwar, dass viele israelische Frauen und sogar einige Männer am 7. Oktober vergewaltigt und auf grausame Weise sexuell gefoltert wurden, bevor sie umgebracht wurden, aber es wurde auch kein einziges verstorbenes Opfer identifiziert.

Wir haben die sensationellen, aber nachweislich falschen Behauptungen des Films im Electronic Intifada Livestream dieser Woche entlarvt und gezeigt, wie viele der von Sandberg interviewten „Zeugen“ lügen.

Unkritische Medien

Es gibt weder forensische Beweise, die die Vergewaltigungsvorwürfe stützen, noch behauptet Israel, ein einziges Video zu haben, das die angeblich systematischen, weit verbreiteten und im Voraus geplanten sexuellen Übergriffe tatsächlich zeigt – obwohl Israel behauptet, Zehn- oder sogar Hunderttausende von Videos und Fotos von diesem Tag gefunden zu haben.

Dennoch wird Sandbergs Film von Persönlichkeiten wie der ehemaligen US-Außenministerin Hillary Clinton, dem angeblich progressiven Kongressabgeordneten Ro Khanna und natürlich der israelischen Regierung massiv gefördert.

Auch in den westlichen Medien wird breit und unkritisch über ihn berichtet.

Die Kolumnistin Ruth Marcus schrieb am 29. April in der Washington Post und forderte ihre Leser auf: „Sie sollten sich den Film ansehen und sich darüber äußern, wie Vergewaltigung und geschlechtsspezifische Gewalt als Kriegswaffen eingesetzt wurden. Über Brüste, die aus Körpern geschnitten werden. Über Nägel, die in die Vagina einer Frau getrieben werden.“

Doch wie wir zeigen, konnte selbst ein UN-Team, das einen weitgehend israelfreundlichen Bericht verfasste, in dem von Israel vorgelegten Material keine glaubwürdigen Beweise für diese Gräueltaten finden.

Rechtfertigung von Völkermord

Sandbergs Film ist das jüngste Vehikel, um Israels Behauptungen über die Massenvergewaltigung am 7. Oktober zu untermauern – Behauptungen, die von Israel-Anhängern weiterhin benutzt werden, um entweder von Israels andauerndem Völkermord im Gazastreifen abzulenken oder diesen zu rechtfertigen.

Seit seiner Veröffentlichung hat der Film allein auf YouTube fast 700.000 Aufrufe erzielt.

Wir sprachen auch über die jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit „Schreie ohne Worte“, dem ebenfalls gefälschten Artikel des Reporters Jeffrey Gettleman in der New York Times, der im Dezember veröffentlicht wurde.

Sandberg bezeichnete den Gettleman-Artikel als das „maßgebliche Werk über die sexuelle Gewalt“ vom 7. Oktober.

Obwohl er den Times-Artikel lobte, wurden viele der sensationellen Behauptungen in Sandbergs Film weggelassen – ein stillschweigendes Eingeständnis, dass sie falsch waren.

Der Skandal um den Gettleman-Artikel weitet sich immer weiter aus.

Diese Woche schrieben mehr als 50 Professoren von führenden Journalistenschulen an die New York Times und forderten die Zeitung auf, „unverzüglich eine Gruppe von Journalismusexperten mit einer gründlichen und vollständigen unabhängigen Überprüfung der Berichterstattung, der Bearbeitung und der Veröffentlichung dieser Geschichte zu beauftragen und einen Bericht über die Ergebnisse zu veröffentlichen.“

Die gesamte Berichterstattung von The Electronic Intifada über den „Massenvergewaltigungs“-Schwindel finden Sie unter diesem Link.

