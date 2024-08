https://www.middleeasteye.net/opinion/what-will-hamas-look-after-haniyeh



Ermordung von Haniyeh: Wie wird die Hamas nach dem Tod des politischen Führers aussehen?

Von Khaled Hroub

2. August 2024

Das palästinensische Volk hat einen Mann der Mäßigung und Einheit verloren, aber die Hamas wird sich schnell neu formieren, wie sie es immer tut

Symbolisch gesehen ist der Tod von Ismail Haniyeh der schwerste Verlust, den die Hamas-Führung seit der Ermordung ihres Gründers und geistigen Führers Ahmed Jassin im Jahr 2004 hinnehmen musste.

Obwohl der Schaden beträchtlich ist, wird die Hamas durch sein Fehlen nicht zerstört. Die kollektive Führung der Gruppe ist innerhalb und außerhalb Palästinas verstreut und verfügt über eine Struktur, die darauf ausgelegt ist, das Verschwinden eines jeden Führers, so wichtig er auch sein mag, zu minimieren.

Dieses Muster von Ermordung und Erneuerung hat sich im Laufe der Zeit wiederholt. Die Beseitigung einzelner Führer schwächt die Bewegung vorübergehend, festigt aber ihre Stellung und Popularität. Jüngere Führungspersönlichkeiten treten an ihre Stelle, es kommt zu einer Reorganisation, und die Unterstützungsbasis der Gruppe wird breiter.

Ein noch wichtigerer Faktor ist die Verschärfung der Ursachen für das Entstehen der Hamas und anderer palästinensischer Widerstandsgruppen: die Brutalität der anhaltenden israelischen Besatzung.

Israel kämpfte gegen die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) und die Fatah, und nachdem es beide weitgehend neutralisiert hatte, ohne seine Kolonisierung und Besetzung Palästinas zu beenden, entstanden die Hamas und der Palästinensische Islamische Dschihad, die im Vereinigten Königreich und anderen Ländern als terroristische Vereinigungen verboten sind. Die Gleichung bleibt dieselbe: Militärische Besatzung erzeugt Widerstand.

Als Haniyeh 2006 Chef der gewählten palästinensischen Regierung wurde, weigerte er sich, sein bescheidenes Haus im al-Shati-Flüchtlingslager zu verlassen und in eine offizielle Residenz zu ziehen, um am Puls des Volkes, der Flüchtlinge, der Armen und des Mainstreams zu bleiben.

Dies ist der Schlüssel zum Verständnis seiner Persönlichkeit und seines politischen Werdegangs seit seinen frühen Jahren als Aktivist an der Islamischen Universität von Gaza in den 1980er Jahren.

Eine Führungspersönlichkeit auf dem Weg

Bereits in den 1990er Jahren war Haniyeh ein politischer Mainstream und beschloss, zusammen mit einigen anderen Hamas-Mitgliedern für die Wahlen zum Palästinensischen Legislativrat zu kandidieren, und widersetzte sich damit dem offiziellen Boykott der Bewegung, der auf ihre Ablehnung der Osloer Abkommen zurückging.

Haniyeh zog sich jedoch schließlich zurück, um sich an die offizielle Haltung zu halten. Dabei veröffentlichte er eine Erklärung, die einen Einblick in die politische Denkweise eines angehenden Führers gibt: „Die Hamas wäre in der Lage, wichtige und dringend benötigte Reformen in den Institutionen des Landes einzuleiten und die Ausbreitung der Korruption zu bekämpfen… Die Teilnahme an den Wahlen wäre eine Antwort auf die Forderung einer beträchtlichen Anzahl unserer Bürger, die nach einer ehrlichen Alternative suchen.“

Diese Ideen reiften im Programm der von Haniyeh geführten Liste für Wandel und Reform, die die Wahlen 2006 gewann, deutlich heran.

Haniyehs Aufstieg zur Macht innerhalb der Hamas und seine Beliebtheit in der palästinensischen Bevölkerung waren in hohem Maße mit seinem zentristischen Ansatz verbunden. Er sprach die Sprache der einfachen Leute und war ein geschickter Redner und Mobilisierer.

Durch seine brutale Politik der Morde in der gesamten Region treibt Israel den Nahen Osten in ein unvorstellbares Chaos

Umfragen vor und nach dem 7. Oktober haben gezeigt, dass er bei Wahlen den Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, besiegt hätte.

Haniyeh, der stets an vorderster Front der Hamas-Führung stand, wurde sogar von vielen palästinensischen Rivalen der Bewegung respektiert. Er wurde zu einer einflussreichen diplomatischen Figur für die Hamas, was die Gruppe dazu veranlasste, ihn 2017 zum Leiter ihres politischen Büros zu wählen und ihn außerhalb des Gazastreifens anzusiedeln.

Die Entscheidung, den Gazastreifen zu verlassen und sich im Ausland, vor allem in Katar und der Türkei, niederzulassen, brachte nach Ansicht der Hamas mehr Vorteile als Verluste. Während einige Haniyeh dafür kritisierten, dass er den Gazastreifen verließ, gelang es ihm, ein breites Beziehungsnetz mit führenden Persönlichkeiten von Staaten und Bewegungen aus der gesamten Region und darüber hinaus aufzubauen. Arabische und muslimische Führer hießen ihn von Marokko bis Malaysia willkommen. Bei einem kürzlichen Besuch in Oman wurde er vom Sultan, der Regierung und der Bevölkerung herzlich empfangen.

Krieg ums Überleben

Wie geht es für die Hamas und das palästinensische Volk nach Haniyeh weiter?

Für die Hamas ist dies ein großer Verlust, der zu einer Zeit eintritt, in der die Bewegung im Gazastreifen einen Überlebenskampf zu führen scheint.

Die Hamas wird Zeit brauchen, um einen charismatischen Führer vom Kaliber Haniyehs hervorzubringen. Aber irgendwann wird sie genau das tun, so wie sie es nach der Ermordung von Jassin und anderen Spitzenführern getan hat. Sollte diese Ermordung und das ständige Töten in Gaza die Hamas als Struktur zerstören, würde ein regionaler Alptraum entstehen. Anstelle einer intakten militärischen Organisation stünde Israel dann unzähligen Splittergruppen gegenüber, die radikaler wären als die Hamas.

Das palästinensische Volk hat einen Mann der Einheit verloren. Haniyeh war eine treibende Kraft bei den Bemühungen, die interne Versöhnung mit der Fatah zu fördern und eine einheitliche palästinensische Führung zu schaffen.

Im Gegensatz zu einigen anderen Hamas- und Palästinenserführern ließ sich Haniyeh von einer integrativen Politik leiten. Sein langer Weg mit der Hamas seit ihren Anfängen bereicherte seine Erfahrung und seine Fähigkeiten, die besten Ansätze auszubalancieren. Was seinen Einfluss teilweise ersetzen könnte, ist sein Vermächtnis, gegenüber seinen palästinensischen Rivalen gemäßigt zu sein und gleichzeitig mutig und kompromisslos gegenüber Israel zu bleiben.

Für Israel und seinen völkermörderischen Krieg gegen den Gazastreifen sind nach der Ermordung Haniyehs und des Hisbollah-Befehlshabers Fuad Shukr am Vortag nun alle Möglichkeiten offen. Haniyeh war ein wichtiger Entscheidungsträger bei den indirekten Verhandlungen zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen und zur Freilassung palästinensischer und israelischer Gefangener. Mit seiner Ermordung hat Israel die Verhandlungen – zumindest vorläufig – beendet und damit auch viele gemäßigte Tendenzen in der Hamas und darüber hinaus.

Die Tatsache, dass er in Teheran ermordet wurde, öffnet auch die Büchse der Pandora, denn die Region und die Welt erwarten mit Spannung die Reaktion des Irans. Durch seine brutale Politik der Morde in der gesamten Region treibt Israel den Nahen Osten in ein unvorstellbares Chaos.

Khaled Hroub ist Professor für Nahoststudien an der Northwestern University in Katar und Autor von zwei Büchern über die Hamas

