Wenn jemand ‚finanziert‘ wird, dann sind es die Zionisten auf dem Campus

Von Walid Tamtam

Quelle: Al Mayadeen Englisch

2. August 2024

Milliarden von Dollars werden von „Israel“-freundlichen Geschäftsleuten und Staatsmännern in die westliche Welt geschleust, um dann politische Aktionen und Steuergelder für „Israels“ strategische Vorherrschaft im Nahen Osten zurückzugeben.

In den letzten Monaten haben amerikanische Politiker wie Nancy Pelosi unbegründete Anschuldigungen erhoben, dass pro-palästinensische Märsche und Studentenlager das Ergebnis ausländischer Finanzierung aus Russland, China und dem Iran seien. Es passt zu einer perfekten Ironie, dass die vielen gut finanzierten zionistischen Hochschulgruppen und die in den USA ansässigen zionistischen Organisationen durch gut vernetzte politische Spender und den Propagandaarm des israelischen Regimes finanziert werden.

Wie kein anderes Regime in der Welt führt „Israel“ eine der ausgeklügeltsten, gut finanzierten und aggressivsten Kampagnen zur Beeinflussung des Auslands durch, insbesondere im akademischen Bereich, und zielt dabei auf Studenten ab, die entweder unwissend über „Israels“ Verbrechen sind, oder auf diejenigen, die gegen finanzielle Entschädigung vorsätzlich mit ihrer Agenda zusammenarbeiten. Milliarden von Dollars werden von „Israel“-freundlichen Geschäftsleuten und Staatsmännern in die westliche Welt geschleust, um dann politische Aktionen und Steuergelder für „Israels“ strategische Vorherrschaft im Nahen Osten zurückzugeben.

In den Vereinigten Staaten gibt es an fast jeder Universität eine von der Basis finanzierte Ortsgruppe der Gruppe „Students for Justice in Palestine“ (Studenten für Gerechtigkeit in Palästina), zusammen mit ihrem jüdischen, pro-palästinensischen Gegenstück, der „Jewish Voice for Peace“ (Jüdische Stimme für den Frieden), , da beide Gruppen oft politische Kämpfe ausfechten, um ihren Status als Campus-Clubs aufgrund des zionistischen Einflusses auf die Verwaltungen ihrer Schule zu behalten. An der Columbia University, wo die Solidaritätskampagne für das Camp begann, mussten sowohl die SJP als auch die JVP aufgrund ihrer großen Popularität bei der Mobilisierung von Studenten gegen Israels“ Völkermord in Gaza jegliche Aktivitäten auf dem Campus und die Anerkennung als Club aussetzen.

In der nachstehenden Tabelle sind zionistische Organisationen aufgeführt, die als gemeinnützige Organisationen registriert sind, Steuervergünstigungen erhalten und teilweise oder ganz auf dem Campus nordamerikanischer Hochschulen tätig sind:

Organisation Strategie Jahreseinnahmen

Stand With Us* Rechtsgerichtete israelische Propaganda $23.212.771

Hasbara Fellowships Medientraining für Studenten $1.249.655

CAMERA auf dem Campus Journalismus und Videomedien $4,860,520

Israel 21c Online Blog und Liberaler Zionismus $1,107,296

Students Supporting Israel Campus-Veranstaltungen und Einschüchterungskampagnen $1,562,012

Canary Mission** Doxing und Einschüchterungskampagne Schattenfinanzierung

Hillel International Die zionistische Vermischung von jüdischer Kultur und Campusleben $57.858.837

B’nai B’rith Legal and Political Defamation Network 7.681.450 $

Anti-Defamation League Professionelles Netzwerk zur Rufschädigung $159.935.377

Christians United for Israel Israelische Lobbyarbeit, die auf evangelikale Christen abzielt $204,821

Israel on Campus Coalition Pro-Israel-Veranstaltungen und -Demonstrationen auf dem College-Campus $9.721.662

American Israel Public Affairs Committee Lobbyarbeit bei der Regierung und politische Wahlkampfspenden $73.512.996

Kanadisch-jüdisches Komitee für politische Angelegenheiten (Canadian Jewish Political Affairs Committee) Lobbyarbeit bei der Regierung und Programme für politisches Engagement der zionistischen Jugend $4.900.000*

Druckkampagne für ehrliche Berichterstattung im zionistischen Journalismus $2,052,913

Eine Gesamtsumme von 347.860.310 $ von nur 14 zionistischen Organisationen zeigt die tiefen Taschen der zionistischen Spender, zu denen sowohl staatliche Gelder gehören, die über gemeinnützige Organisationen in Amerika geleitet werden, als auch bemerkenswerte Spenden der Adelson-Familie sowie des Pornogeschäftsmagnaten und Mehrheitseigentümers von Only Fans, Leonid Radvinsky, der dem AIPAC 11 Millionen $ zugesagt hat.

Die wichtigsten zionistischen Projekte der Jahre 2023 bis 2024

Seit 2020, mit dem so genannten arabisch-zionistischen Normalisierungsprojekt, sind zwei Ziele für zionistische Vertreter weltweit vorrangig, [das erste ist] die Förderung der „menschlichen Bindung“ zwischen „Israel“ und den mitunterzeichnenden arabischen Staaten, um einen „kalten Frieden“ zu vermeiden, wie er in Ägypten und Jordanien zu beobachten ist, während die zweite Nachahmung vielleicht am meisten im Westen konzentriert ist, wo es ein dunkles Erbe des Antisemitismus gibt, wobei die International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) gemäß ihrer zionistisch ausgerichteten „Arbeitsdefinition“ von Antisemitismus feststellt, dass es antisemitisch ist, „Israels“ „Existenzrecht“ zu leugnen und bei der Kritik an den Verbrechen des zionistischen Projekts „mit zweierlei Maß zu messen“ [gilt]. Die IHRA ist keine NRO, sondern eine Organisation, die sich aus Regierungsvertretern aus über 35 Ländern zusammensetzt, so die Website der kanadischen Regierung, die eine der vielen Regierungen ist, die Vertreter in ihre Organisation entsenden.

Nachdem die Vereinigten Arabischen Emirate im August 2020 ihre Beziehungen normalisiert haben, dicht gefolgt von Bahrain, einem stillen Schritt des Sudan und dem letzten Schritt Marokkos im Dezember des letzten Trump-Jahres, hat „Israels“ Ministerium für strategische Angelegenheiten über seine Social-Media-Accounts, Stellvertreter und finanzierte Propaganda Programme wie die „Friedens“-Delegationen vorbereitet, bei denen arabischsprachige Einflüsse aus der Region auf eine geladene Reise innerhalb der zionistischen Entität eingeladen werden, um die israelische Propaganda für ein gezieltes arabisches Publikum und ein westliches Publikum, das naiv genug ist, ihr zu folgen, neu zu verpacken.

Zunächst muss gesagt werden, dass der Begriff Frieden nicht auf Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate zutrifft, da sich die beiden Staaten nie in einem aktiven Krieg oder militärischen Konflikt mit „Israel“ befunden haben, so dass der Begriff Normalisierung am besten passt, zusammen mit dem Begriff arabischer Verrat, angesichts früherer arabischer Standards, die es den Mitgliedern der Arabischen Liga untersagt haben, sich mit „Israel“ einzulassen, ohne Gerechtigkeit für die Palästinenser zu erreichen, selbst mit enormen Zugeständnissen auf palästinensischer Seite.

Das Ministerium für strategische Angelegenheiten, die zionistische Orwellsche Maschine

„Israel“ unterhält eine Regierungsabteilung, die als Ministerium für strategische Angelegenheiten bekannt ist, um sein öffentliches Bild im Ausland und in den Medien zu verbessern. Das Ministerium behauptet öffentlich, das amerikanisch-israelische Bündnis zu stärken. Was seine Missionserklärungen bedeuten, ist die direkte Kontrolle von Social-Media-Konten auf Twitter, Instagram, Tiktok und anderswo und die Finanzierung israelischer Propagandisten wie Hananya Naftali, Emily Schrader, Yoseph Haddad, Eylon Levy, Rudy Rochman, Hen Mazzig und vieler anderer, die alle in den amerikanischen Mainstream-Medien und auf amerikanischen College-Veranstaltungen aufgetreten sind, wobei Reise und Unterbringung von der gastgebenden zionistischen Organisation bezahlt wurden.

Es sind die Zionisten, die „finanziert“ werden

Die zionistischen politischen und campusbasierten Organisationen verfügen über tiefe Taschen, um die Reden der israelischen Regierung und Strategien für öffentliche Angelegenheiten zu verbreiten. Da sowohl staatliche als auch private Gelder involviert sind, ist es offensichtlich, dass es nicht palästinensische Gruppen sind, die „finanziert“ werden, sondern eher Pro-„Israel“-Organisationen mit ausländischen Verbindungen, Geld und politischen Ressourcen, anders als jeder andere Bereich des akademischen Aktivismus.

Anmerkungen:

*Stand With Us nennt sich in den Steuererklärungen „Israel Emergency Alliance“.

**Kanarische Mission operiert als eine schattenfinanzierte Organisation, die private Spenden durch jüdische gemeinnützige Organisationen erhält, die unter mehreren Bannern registriert sind, ein Beispiel ist Megamot Shalom

Schriftsteller und Gründer des Bethlehem Beacon.

