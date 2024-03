We study America’s biggest public health crisis. This is why we speak out against the Gaza genocide. By almost every measure, Gaza represents one of the greatest man-made public health catastrophes of our age. As public health professionals, it is our duty to speak out about the genocide in Gaza. Our public health colleagues should do the same.

Ärzte säubern verletzte Palästinenser, darunter auch Kinder, im Al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir El-Balah nach einem israelischen Angriff am 21. März 2024. (Foto: Ali Hamad /APA Images)

Nach fast allen Maßstäben stellt der Gazastreifen eine der größten von Menschen verursachten Gesundheitskatastrophen unserer Zeit dar. Als Fachleute des öffentlichen Gesundheitswesens ist es unsere Pflicht, über den Völkermord in Gaza zu sprechen. Unsere Kollegen aus dem Gesundheitswesen sollten das Gleiche tun.

Wir untersuchen Amerikas größte Krise im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Deshalb sprechen wir uns gegen den Völkermord in Gaza aus.

Von Abdullah Shihipar, Dr. Brandon Marshall, und Jacqueline Gold

27. März 2024

Vor kurzem hat Außenminister Anthony Blinken endlich zugegeben, dass die Lage im Gazastreifen einer humanitären Katastrophe gleichkommt. Dies geschah, nachdem mehrere UN-Organisationen davor gewarnt hatten, dass dem Gazastreifen eine Hungersnot droht – eine vermeidbare Krise, die durch die israelische Blockade von Hilfslieferungen verursacht wird. Dies ist der schnellste Rückgang des Ernährungszustands einer Bevölkerung in der modernen Geschichte, und die Situation ist katastrophal. Mehrere Kinder sind bereits an Unterernährung gestorben, und die Palästinenser im Gazastreifen erhalten auch nicht die zum Überleben erforderliche Menge an Wasser. Nach Angaben von UNICEF wurden bereits mehr als 13 000 Kinder getötet und Tausende von Kindern verstümmelt. Es handelt sich um „die größte Gruppe von amputierten Kindern in der Geschichte“, wie Dr. Ghassan Abu Sittah, ein plastischer Chirurg aus dem Vereinigten Königreich, der kürzlich Gaza besuchte, dem New Yorker sagte.

Nach fast allen Maßstäben handelt es sich hier um eine der größten von Menschen verursachten Gesundheitskatastrophen unserer Zeit. Es handelt sich, wie viele Experten inzwischen erklärt haben, um einen Völkermord. Der Internationale Gerichtshof hat zwar noch nicht darüber entschieden, ob es sich um einen Völkermord handelt (ein solches Verfahren würde Jahre dauern), aber in seinem Urteil vom 26. Januar stellte er fest, dass „zumindest einige der von Südafrika behaupteten Handlungen und Unterlassungen Israels in Gaza unter die Bestimmungen der (Völkermord-)Konvention zu fallen scheinen“. Außerdem zwingt das Urteil Israel dazu, die humanitäre Lage in Gaza zu verbessern. In diesem Zusammenhang ist es unsere Aufgabe als Forscher im Bereich der öffentlichen Gesundheit, unsere Stimme zu erheben und Druck auszuüben, um diesen Völkermord zu beenden und den Palästinensern in Gaza die lebensrettende Hilfe zukommen zu lassen, die sie benötigen. Obwohl unser Fachgebiet theoretisch aus Menschen besteht, die sich für soziale Gerechtigkeit und die Grundrechte aller Menschen auf Gesundheit und Sicherheit einsetzen, sind wir zu oft auf eine Kultur des Schweigens zu dieser und anderen Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit gestoßen.

Wir befassen uns nicht mit globaler Gesundheit, und wir sind auch keine Forscher, die die Auswirkungen von Konflikten auf die Gesundheit untersuchen. Wir befassen uns mit der Prävention von Überdosen und der Schadensbegrenzung hier in den Vereinigten Staaten. Wir sehen die Auswirkungen der Entmenschlichung auf die Menschen, mit denen wir jeden Tag arbeiten. Dehumanisierung ist natürlich ein Prozess, durch den Menschen beginnen, als „weniger als menschlich“ angesehen zu werden, so dass es akzeptabel wird, dieser Gruppe von Menschen die Rechte vorzuenthalten, die anderen gewährt werden. Angesichts dieser Dynamik, die sich in Gaza wiederholt, sehen wir es als unsere berufliche Pflicht an, uns zum Thema Gaza zu äußern, und sind der Meinung, dass unsere Kollegen aus dem öffentlichen Gesundheitswesen dasselbe tun sollten. Dies ist unser Weg – es sollte auch der Ihre sein.

Abgesehen von der moralischen Verpflichtung, sich gegen Entmenschlichung und menschliches Leid auszusprechen, müssen wir uns mit unseren palästinensischen Kollegen aus dem medizinischen und öffentlichen Gesundheitswesen solidarisieren, die über ihre Arbeit unter entsetzlichen Bedingungen, ohne Medikamente und Anästhesie und unter ständigem israelischem Beschuss berichten. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Israel bis heute mehr als 680 palästinensische Mitarbeiter des Gesundheitswesens getötet und mehr als 400 Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen dokumentiert. Infolgedessen sind die meisten Krankenhäuser im Gazastreifen außer Betrieb oder arbeiten mit extrem eingeschränkter Kapazität. Amerikanische, kanadische und britische Ärzte, die den Gazastreifen besucht haben, berichteten über ihre Horrorgeschichten. Auch palästinensische Ärzte haben erschreckende Berichte über die Verschleppung durch israelische Streitkräfte und Folterungen geliefert.

Dennoch halten es einige in unserem Fachgebiet für notwendig, diese Angriffe auf den Seiten angesehener medizinischer Fachzeitschriften zu rechtfertigen, indem sie ohne konkrete Beweise wiederholen, dass Krankenhäuser wie al-Shifa Operationsbasen der Hamas sind (eine Lüge, die immer wieder entlarvt wurde). Diese Lügen werden leicht geglaubt, weil das Leiden und der Tod von Palästinensern von Regierungen und Institutionen als Kollateralschaden akzeptiert werden und sie als unglaubwürdige Erzähler ihres eigenen Leidens angesehen werden.

Diese Entmenschlichung wurde deutlich, als Präsident Joe Biden im Oktober letzten Jahres erklärte, er habe wenig Vertrauen in die vom Gesundheitsministerium für den Gazastreifen gemeldeten Opferzahlen – Zahlen, die selbst das Außenministerium als korrekt und sogar als Unterzahl bezeichnet hat. Und natürlich betreiben Donald Trump und andere Republikaner häufig Dehumanisierung, indem sie beispielsweise erklären, Israel solle „das Problem beenden“. Sein Neffe Jared Kushner ist derweil damit beschäftigt, ein Gaza ohne Palästinenser zu planen, indem er über die „sehr wertvollen Strandgrundstücke“ in diesem Streifen spricht.

Entmenschlichung ist etwas, mit dem wir als Forscher, die in der Schadensminimierung arbeiten, vertraut sind. Die Menschen, mit denen wir arbeiten, Menschen, die Drogen konsumieren, werden von Politikern und Medien oft als Menschen ohne Handlungsfähigkeit bezeichnet, die ein Problem darstellen, mit dem man sich befassen muss, und nicht als Menschen, die eine Betreuung verdienen. Die Reaktion der Nation bestand zumeist darin, Menschen, die Drogen konsumieren, inhaftieren zu lassen, ihnen strukturelle Gewalt anzutun oder sie aus der Gesellschaft auszugrenzen. Systemischer Rassismus spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle, da viele der Menschen, die am stärksten von der Reichweite des Drogenkriegs betroffen sind, Schwarze, Latinos und indigene Völker sind. Die Entmenschlichung legt den Grundstein für die Normalisierung des Leidens und ermöglicht schreckliche Gewalttaten, die sich negativ auf die Gesundheit der Menschen auswirken, oft mit tödlichem Ausgang. Wir können die Entmenschlichung weder hier noch im Ausland dulden, da die gesundheitlichen und sozialen Folgen oft katastrophal sind.

Warum Palästina?

Manchmal fragen uns Kollegen, warum wir uns auf Palästina konzentrieren, wenn es andere Konflikte in der Welt gibt, die ignoriert werden. In der Tat gibt es unter anderem in Haiti, im Sudan und im Kongo große Krisen, die die Aufmerksamkeit der Welt erfordern. Gleichgültigkeit ist hier tödlich, und wir alle sind daran beteiligt, nicht genug zu tun, um die verschiedenen Gesundheitskatastrophen in der Welt zu stoppen. Aber die Vereinigten Staaten tun in Gaza mehr als nur gleichgültig zu sein – sie liefern aktiv die Waffen für das Gemetzel.

Seit dem 7. Oktober haben die USA mehr als 100 separate Militärverkäufe an Israel getätigt. Die USA haben außerdem bei den Vereinten Nationen ihr Veto gegen Waffenstillstandsresolutionen eingelegt (auch wenn sie sich bei der jüngsten Resolution der Stimme enthalten haben) und haben dem UNRWA die Mittel entzogen, nachdem sie die Finanzierung aufgrund unbegründeter Behauptungen, UNRWA-Mitarbeiter seien an dem Angriff vom 7. Oktober beteiligt gewesen, ausgesetzt hatten. Indem wir solche Gewalt zulassen und ermöglichen, untergraben wir die von den USA unterstützten globalen Gesundheitsbemühungen auf der ganzen Welt und fördern eine Kultur der Straflosigkeit, in der Nationen Menschen ohne Konsequenzen massakrieren können. Ein Status quo wie dieser wird weitreichende Auswirkungen haben, insbesondere für den globalen Süden.

Es gibt alle möglichen Verbindungen, die wir zwischen unserer Arbeit und den aktuellen Geschehnissen in Gaza ziehen können. Aber abgesehen davon haben wir als Menschen eine grundlegende Verantwortung, unsere Stimme zu erheben und einzugreifen, wenn wir Zeugen eines Völkermords werden. Das allein ist schon Grund genug. Das ist es, was die Menschen quer durch alle akademischen Disziplinen, Interessenvertretungen, Kulturen und Nationen dazu bringt, einen Waffenstillstand und ein Ende der Belagerung des Gazastreifens zu fordern. Wir schließen uns diesem Aufruf unserer Kollegen aus allen Bereichen des öffentlichen Gesundheitswesens an und fordern noch mehr unserer Kollegen auf, dies ebenfalls zu tun.

