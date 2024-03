President Biden, why do you support genocide in Gaza? Since I last wrote to you, Mr President, I have lost another 184 members of my extended family in Gaza.

Eine Fotocollage von Khaled, seiner Frau Majdoleen, seinem Bruder Mohammed, seiner Tochter Sarah, seinem Sohn Anas, seiner Mutter Fathiya, seinen Töchtern Aya, Rafeef und Malak und seinem Sohn Osama, die alle bei einem israelischen Angriff am 31. Januar 2024 in Khan Younis im Gazastreifen getötet wurden [Mit freundlicher Genehmigung von Ghada Ageel].

Seit meinem letzten Schreiben an Sie, Herr Präsident, habe ich weitere 184 Mitglieder meiner Großfamilie in Gaza verloren.

Präsident Biden, warum unterstützen Sie den Völkermord in Gaza?

Ghada Ageel

3. März 2024

Sehr geehrter Präsident Biden,

ich schreibe Ihnen nun schon zum zweiten Mal. Das erste Mal schrieb ich Ihnen am 4. November, nachdem 47 Mitglieder meiner Gemeinde, darunter 36 aus meiner eigenen Familie, bei einem einzigen Angriff der israelischen Besatzungstruppen (IOF) ermordet worden waren. Das Massaker ereignete sich im Flüchtlingslager Khan Younis im Süden des Gazastreifens, wo die Menschen angeblich sicher sind, wie Ihr Verbündeter Israel behauptet.

Ich bin mir nicht sicher, ob mein erster Brief Sie erreicht hat oder ob Ihr Medienteam Sie über seinen Inhalt informiert hat. Wie auch immer, Sie haben Ihre Position nicht geändert. Ihre unmissverständliche Unterstützung Israels, auch durch umfangreiche Waffentransfers, hat dazu geführt, dass seither viele weitere Massaker mit Ihrer Hilfe begangen wurden.

Seit ich diesen Brief geschrieben habe, habe ich weitere 220 Mitglieder meiner Familie verloren.

Erst vor einem Monat, am 31. Januar, wurde der Cousin meines Vaters, Khaled Ammar, 40, der aus Khan Younis vertrieben wurde, zusammen mit seiner gesamten Familie getötet, als das Haus, in dem sie untergebracht waren, von einem israelischen Panzer beschossen wurde. Khaleds Frau Majdoleen (38), ihre vier Töchter Malak (17), Sarah (16), Aya (9) und Rafeef (7) sowie ihre beiden Söhne Osama (14) und Anas (2) kamen bei dem Angriff ums Leben.

Unter den Opfern befanden sich auch Khaleds behinderter Bruder Mohammed, 42, und ihre Mutter Fathiya, 60. Ihre Leichen blieben über eine Woche lang unbestattet. Khaleds überlebender Bruder Bilal (35) rief wiederholt das Palästinensische Rote Kreuz um Hilfe, das jedoch kein Rettungsteam entsenden konnte, um nach Überlebenden zu suchen, da die IOF keine Genehmigung erteilte.

Majdoleen und ihre beiden kleinen Töchter, Rafeef und Aya, besuchten mich letzten Sommer, als ich Gaza besuchte. Ich erinnere mich noch daran, wie Rafeef versuchte, auf dem Fahrrad meiner jüngsten Nichte Rasha zu fahren. Ich weiß noch, wie sie die Straße hinunterrannten und die Süßigkeiten aßen, die sie im Laden meines Cousins Asaad gekauft hatten. Ihr Lachen hallt noch immer in meinen Ohren nach.

Aber heute, Herr Präsident, gibt es keine Aya, keinen Rafeef, keinen Asaad, der ebenfalls von der IOF getötet wurde, zusammen mit seiner Frau, seinen Kindern, seiner Mutter, seinen beiden Schwestern, seiner Schwägerin und deren Kindern. Es gibt keine Straßen, keine Häuser, keine Geschäfte, kein Lachen. Nur das Echo der Verwüstung und die ohrenbetäubende Stille des Verlusts.

Heute liegt das Wohngebiet des Flüchtlingslagers Khan Younis, in dem ich aufgewachsen bin, in Schutt und Asche. Zehntausende von Flüchtlingen, darunter alle überlebenden Mitglieder meiner Großfamilie, sind jetzt nach al Mawasi und Rafah vertrieben worden. Sie leben in Zelten. Es geht ihnen nicht gut, Herr Präsident.

Ich habe seit einiger Zeit nichts mehr von ihnen gehört, da Israel die Kommunikation abgebrochen hat. Am 10. Februar ist mein Neffe Aziz, 23 Jahre alt, trotz der Gefahr drei Kilometer bis an den Rand von Rafah gelaufen, um das Internet zu nutzen. Er erzählte mir, dass der Tod schon oft an ihnen vorbeigegangen ist, sie aber im Moment verschont hat. Sie sind hungrig, durstig und frieren.

Es gibt keinen Strom, keine sanitären Einrichtungen, keine Medikamente, keine Kommunikationsmittel oder andere Dienstleistungen, die ihnen zur Verfügung stehen, obwohl der Internationale Gerichtshof entschieden hat, dass Israel die Lieferung von Hilfsgütern nach Gaza sicherstellen muss.

Wenn die Menschen die israelischen Bomben überleben, werden sie möglicherweise nicht die Wunden überleben, die sie sich bei der israelischen Bombardierung zugezogen haben, und die Explosion von übertragbaren und nicht übertragbaren Krankheiten. Das Gesundheitssystem ist unter dem israelischen Ansturm zusammengebrochen.

Im Februar belagerte die israelische Armee das Nasser-Krankenhaus in Khan Younis, das zweitgrößte Krankenhaus des Gazastreifens. Im Krankenhaus waren 300 medizinische Mitarbeiter, 450 Patienten und etwa 10.000 Binnenvertriebene eingeschlossen, die im oder in der Nähe des Krankenhauses Zuflucht gesucht hatten.

Tagelang verweigerte die IOF einem Rettungsteam der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Evakuierung der Patienten und des Personals sowie die Lieferung dringend benötigter Lebensmittel, medizinischer Güter und Treibstoff. Während dieser Zeit bewies das medizinische Personal bemerkenswerten Mut und Einsatz für seine Patienten und versuchte, sie trotz der israelischen Angriffe am Leben zu erhalten. Dr. Amira Al Assouli, die unter israelischem Beschuss einem Verwundeten im Hof des Krankenhauses zu Hilfe eilte, ist ein gutes Beispiel dafür.

Unzählige Menschen, die auf dem Krankenhausgelände Schutz suchten, wurden getötet oder verwundet; einige dieser Morde wurden mit der Kamera aufgezeichnet.

Am 13. Februar schickte die IOF einen jungen Mann namens Jamal Abu Al Ola, den israelische Soldaten festgenommen und gefoltert hatten, in das Krankenhaus, um die dort Schutz suchenden Palästinenser aufzufordern, es zu verlassen. Er trug eine weiße PSA-Kleidung und war an den Händen gefesselt. Er überbrachte die Botschaft und ging dann – wie angewiesen – auf das Tor des Krankenhauses zu, wurde aber erschossen. Seine Hinrichtung wurde von einem Journalisten des Krankenhauses dokumentiert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Werden Sie eine Untersuchung anordnen, Herr Präsident? Werden Sie fordern, dass die Verantwortlichen für die Ermordung von Jamal und den vielen anderen im Nasser-Krankenhaus bestraft werden, oder werden Sie wieder die Version der IOF akzeptieren?

Am 15. Februar stürmte die IOF das Krankenhaus, vertrieb Tausende von Menschen unter schwerem Bombardement und ließ Hunderte gewaltsam verschwinden – mindestens 70 von ihnen medizinisches Personal. Damit wird ein Muster fortgesetzt, das in Gaza-Stadt begann. Bei der Razzia im Al-Shifa-Krankenhaus nahm die IOF einige seiner Mitarbeiter fest, darunter Dr. Mohammed Abu Salmiya, den Leiter des Krankenhauses, der nach wie vor in israelischer Haft ist. Damals wie heute lautet die Ausrede, man sei auf der Suche nach einer Hamas-Kommandozentrale – eine falsche Behauptung, die Sie, Herr Präsident, bereitwillig übernommen haben.

Bei der Razzia im Nasser-Krankenhaus führte die Unterbrechung der Strom- und Sauerstoffzufuhr zum Tod von mindestens acht Patienten. Als ein WHO-Team schließlich das Krankenhaus betreten durfte, bezeichneten seine Mitarbeiter es als „Ort des Todes“. Nach der Evakuierung von Hunderten von Patienten blieben etwa 25 medizinische Mitarbeiter zurück, um die verbleibenden 120 Patienten im Krankenhaus zu versorgen, ohne dass die Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser oder Medikamenten gesichert war.

Zu den regelmäßigen Patienten des Nasser-Krankenhauses gehörte meine Verwandte Inshirah, die an Nierenversagen litt und jede Woche eine Dialyse benötigte. Sie lebte in der Gegend von Al Qararah, östlich von Khan Younis.

Als die IOF ihr Gebiet bombardierte, zog sie in ein Lager für Vertriebene. Als die IOF das Lager angriff, zog sie nach Hay al Amal um. Als letzteres bombardiert wurde, beschlossen ihre Kinder, sie in die Nähe des Nasser-Krankenhauses zu bringen.

Als sich die Bedingungen im Krankenhaus verschlechterten, wurde die Häufigkeit ihrer Dialysebehandlungen auf einmal alle zwei Wochen und dann auf einmal alle drei Wochen reduziert, was ihr großes Leid zufügte. Als die IOF das Krankenhaus belagerte, war Inshirah gezwungen, es zu verlassen. Danach verloren wir den Kontakt zu ihr und ihren Kindern. Wir wissen nicht, ob sie überlebt hat.

Die große Mehrheit der chronisch kranken Menschen wie Inshirah hat nach der systematischen Zerstörung des Gesundheitssystems in Gaza durch Israel keinen Zugang zu einer angemessenen medizinischen Versorgung. Dies ist ein Todesurteil für sie. Die Zerstörung eines Gesundheitssystems ist ein Kriegsverbrechen, wussten Sie das, Herr Präsident?

Herr Präsident, 2,3 Millionen Menschen in Gaza leben in einem Konzentrationslager. Sie werden ausgehungert und erbarmungslos getötet. Sie werden in ihren Häusern, auf den Straßen, beim Wasserholen, beim Schlafen in ihren Zelten, beim Empfangen von Hilfsgütern und sogar beim Kochen bombardiert. In Gaza erzählen mir die Menschen, dass das Trinken von Wasser Blut kostet, dass ein Laib Brot in Blut getaucht wird und dass die Bewegung von einem Ort zum anderen blutig ist.

Selbst die Suche nach Lebensmitteln für die eigenen Kinder kann tödlich sein, wie es vielen Eltern am 28. Februar erging. Etwa 112 Palästinenser wurden von der IOF ermordet, als sie versuchten, Mehl zu besorgen, um sich und ihre Familien zu ernähren.

Ihr Tod ist schmerzlich real. Ebenso wie der Tod von kleinen Babys wie Anas, Kindern wie Aya, Müttern wie Majdoleen und älteren Menschen wie Fathiya. Unter den mehr als 30.000 Toten, die in der offiziellen Liste aufgeführt sind, gibt es noch viele weitere Tausende, die als „vermisst“ geführt werden.

Etwa 13.000 der Ermordeten sind Kinder. Viele von ihnen sterben jetzt an Hunger. Israel tötet 6 Kinder pro Stunde. Jedes dieser Kinder hatte einen Namen, eine Geschichte und einen Traum, der nie in Erfüllung gehen wird. Verdienen die Kinder von Gaza kein Leben, Herr Präsident?

Die Palästinenser gehören zu den am besten ausgebildeten Völkern im gesamten Nahen Osten. Sie sind ein sehr neugieriges Volk. Die brennendste Frage, die sie sich heute stellen, lautet: „Warum“? Warum muss das palästinensische Volk einen Völkermord durch Ihren Verbündeten erdulden, der mit Ihren Waffen und Ihrem Geld verübt wird, während Sie sich weigern, zu einem Waffenstillstand aufzurufen? Können Sie uns sagen, warum, Herr Präsident?

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Professorin für Politikwissenschaft

Dr. Ghada Ageel ist ein palästinensischer Flüchtling der dritten Generation und derzeit Gastprofessorin an der Fakultät für Politikwissenschaft der Universität von Alberta in Amiskwaciwâskahikan (Edmonton), dem Vertragsgebiet 6 in Kanada.

Übersetzt mit deepl.com

