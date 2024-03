Replacing Netanyahu with Gantz won’t fix the problem The Biden administration sees Benny Gantz as a leader who can be reasoned with. To his supporters, Gantz sells himself as the „rational“ alternative to Netanyahu, but just as iron-fisted in his policies toward Gaza and the Palestinians.

Benny Gantz spricht bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Verteidigungsminister Lloyd J. Austin III im Verteidigungsministerium in HaKirya am 11. April 2021. (Foto: Flickr Account des US-Verteidigungsministers)

Ersetzen von Netanjahu durch Gantz wird das Problem nicht lösen

Von Mitchell Plitnick

7. März 2024 0

Der israelische Minister und Mitglied des „Kriegskabinetts“ Benny Gantz besuchte diese Woche Washington und London. Die Schlagzeilen drehten sich hauptsächlich darum, wie sehr Gantz‘ Besuch Premierminister Benjamin Netanjahu verärgerte. Doch unter der Oberfläche gab es mehr, das wir untersuchen sollten.

Gantz‘ Reise war wahrscheinlich durch seine aufrichtige Sorge um die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Israel motiviert, die seit den letzten Wahlen in Israel ziemlich gelitten haben. Ein zweitrangiges, aber dennoch wichtiges Motiv war zweifellos, dass Gantz sich als Stimme der Vernunft in Israel positionieren wollte, als jemand, der im Gegensatz zu Netanjahu kollegial mit den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich zusammenarbeiten kann. Dieses Image wollte er sowohl gegenüber seinen amerikanischen Kollegen als auch gegenüber der israelischen Öffentlichkeit vermitteln.

Es bleibt abzuwarten, ob Gantz erfolgreich war, aber einige wichtige Hinweise auf seiner Reise geben Aufschluss über den Wandel in den Beziehungen zwischen den USA und Israel und über den aktuellen Stand der Dinge sowohl zwischen den beiden Ländern als auch innerhalb Israels.

Die Regierung von Joe Biden ist bestrebt, zwischen diesen Beziehungen und den vorübergehenden Beziehungen zwischen der Regierung und der Netanjahu-Regierung zu unterscheiden. Die USA sind sehr darauf bedacht, die Probleme mit dem rechtsextremen Charakter der derzeitigen Knesset und des Kabinetts darzustellen und nicht mit den tieferen, strukturellen Problemen eines stark nationalistisch geprägten Ethnostaates, der den Palästinensern ihre Rechte verweigert.

Das Problem für Israel und die Regierung Biden ist, dass die amerikanische Öffentlichkeit den Beziehungen zunehmend skeptisch gegenübersteht. Laut einer Gallup-Umfrage sank die Meinung der Amerikaner über Israel im Februar 2024 von 68 % im letzten Jahr zur gleichen Zeit auf 58 % sehr oder überwiegend positiv. Das ist zwar kein historischer Tiefstand, aber der niedrigste Stand seit Juni 2000. Es überrascht nicht, dass der größte Rückgang bei den jungen Erwachsenen zu verzeichnen ist (64 % im Jahr 2023, 38 % jetzt).

Noch verblüffender ist jedoch die Umfrage von YouGov, wonach 52 % der Amerikaner wollen, dass die USA ihre Waffenlieferungen an Israel ganz einstellen, bis es seine Angriffe auf den Gazastreifen einstellt.

Für Gantz unterstreicht dies die Notwendigkeit, direktere Kontakte zu Washington zu knüpfen und ein anderes Gesicht Israels zu zeigen, mit dem Washington zusammenarbeiten kann und das die Amerikaner in einem besseren Licht sehen werden.

Gantz hat sich nicht dazu geäußert, was er den Amerikanern gesagt hat. Er traf sich mit Vizepräsidentin Kamala Harris, Außenminister Antony Blinken, Verteidigungsminister Lloyd Austin, dem nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan, dem Minderheitenführer im Repräsentantenhaus Hakeem Jeffries, dem Mehrheitsführer im Senat Chuck Schumer und dem Minderheitenführer im Senat Mitch McConnell.

Es ist bemerkenswert, dass derjenige, mit dem Israel im Moment wirklich kommunizieren muss, sich nicht mit Gantz getroffen hat. Das ist der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, der sich weigert, die vom Senat gebilligte Zusatzausgabenvorlage im Repräsentantenhaus einzubringen. Diese Vorlage enthält die 14,3 Milliarden Dollar an zusätzlicher Militärhilfe für Israel, die Biden vor Monaten versprochen hatte. Johnson wollte sich jedoch nicht mit Gantz treffen, wahrscheinlich weil er vermeiden wollte, einem israelischen Minister zu sagen, dass er ein Hilfsgesetz wegen einer völlig anderen Angelegenheit, nämlich der Südgrenze der USA, kippen würde.

Während seine Gesprächspartner über einiges gesprochen haben, was sie ihm gesagt haben – vor allem über ihre Unterstützung für Israel, ihren Unmut über die Blockade der humanitären Hilfe und ihre Warnung vor einem Angriff auf Rafah, ohne für die Sicherheit der Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu sorgen – hat Gantz darüber geschwiegen, was er ihnen gesagt hat.

Gantz hat sich öffentlich für Maßnahmen ausgesprochen, die den Zugang zu humanitärer Hilfe erweitern und die Zivilbevölkerung vor einem Angriff auf Rafah aus dem Weg räumen sollen. Natürlich hat sich Netanjahu ähnlich über Pläne zur Beseitigung von Zivilisten vor der Rafah-Operation geäußert. Beide Männer haben sich der Technik allgemeiner Erklärungen bedient und dabei jede spezifische Beschreibung der zu treffenden Maßnahmen vermieden.

Rationaler“ als Netanjahu, aber genauso hart

In der Tat sind Gantz‘ Positionen zum Gazastreifen denen von Netanjahu sehr ähnlich. Wie viele der weniger fanatischen israelischen Staatsoberhäupter in der Vergangenheit möchte er der Welt ein zivilisierteres Gesicht zeigen und zieht es vor, das Militär und die Siedler strenger zu zügeln, aber sein Ansatz in Bezug auf den Gazastreifen unterscheidet sich von Netanjahu mehr in der Rhetorik und Öffentlichkeitsarbeit als in der tatsächlichen Politik.

War das die Botschaft, die die Amerikaner erhalten haben, und ist das der Grund, warum wir so viel mehr darüber gehört haben, was sie Gantz gesagt haben, als was er ihnen gesagt hat?

Das scheint wahrscheinlich. Dafür spricht auch die Tatsache, dass die Amerikaner ihre Treffen mit Gantz oft als „harte Gespräche unter Freunden“ bezeichneten, was darauf hindeutet, dass Gantz sich weitgehend darauf beschränkte, Israels Absicht zu verteidigen, die Beschränkungen für humanitäre Hilfe fortzusetzen und Rafah anzugreifen. Aus den wenigen Berichten über Gantz‘ Äußerungen geht hervor, dass seine Beteuerungen, Israel werde Zivilisten nicht übermäßig schaden, offenbar nicht überzeugend waren, was angesichts der israelischen Erfolgsbilanz in Bezug auf solche Beteuerungen auch nicht anders zu erwarten war.

Für die Israelis würde dies das von Gantz gewünschte Bild vermitteln. Er präsentiert sich als die rationale Alternative zu Netanjahu, die aber genauso eisern ist. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass viele Israelis zwar unzufrieden mit der Art und Weise sind, wie der Krieg gegen den Gazastreifen geführt wurde, dass aber ein Großteil dieser Unzufriedenheit darauf zurückzuführen ist, dass Netanjahu die israelischen Geiseln, die im Gazastreifen festgehalten werden, in den letzten fünf Monaten bestenfalls als zweitrangig behandelt hat. Die israelischen Juden unterstützen weiterhin den Krieg, und eine deutliche Mehrheit ist auch gegen eine Ausweitung der humanitären Hilfe für den Gazastreifen.

Die Regierung Biden ist sich dessen offensichtlich bewusst. Sie hat keine Anzeichen dafür gezeigt, dass sie Druck auf Israel ausübt, damit es seine völkermörderischen Aktivitäten einstellt. Stattdessen versucht sie mit politischem Theater zu vermeiden, dass sie sich zwischen dem Gewinn einer zweiten Amtszeit und der Fortsetzung der Waffenlieferungen an Israel entscheiden muss.

Zu diesem Theater gehören die Abwürfe kleiner Mengen von Nahrungsmitteln, die den Hunger in Gaza nicht im Geringsten lindern. Dazu gehören auch die Krokodilstränen von Kamala Harris, als sie die Haltung der Biden-Administration wiederholte, die eine sechswöchige Pause fordert, um Geiseln freizulassen und dann das Gemetzel in Gaza erneut zu beginnen.

Man könnte meinen, Harris hätte eine Kehrtwende in der US-Politik angekündigt, aber das war nicht der Fall. Es war genau das, was die USA seit vielen Wochen in Gesprächen anstreben. Aber als sie das Wort „Waffenstillstand“ benutzte, brach die Menge in Jubel aus und machte deutlich, was Bidens Anhänger von ihm erwarten.

Die Regierung scheint zu hoffen, dass eine Pause die am weitesten rechts stehenden Parteien in der Knesset – die von Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir angeführten – dazu bringen wird, die Regierung zu verlassen. Das würde nicht unbedingt zum Zusammenbruch der Regierung führen, aber es würde bedeuten, dass Gantz oder ein anderer Fraktionsvorsitzender die Regierung jederzeit zu Fall bringen könnte.

Gantz hätte in diesem Szenario mehr Einfluss, aber wenn die USA glauben, dass dies eine Änderung der Strategie für den Gazastreifen bedeuten würde, haben sie weder die israelische Öffentlichkeit noch Gantz selbst richtig verstanden. Vor weniger als drei Wochen sagte Gantz in einer Rede in Jerusalem: „Denjenigen, die sagen, der Preis [einer Offensive in Rafah] sei zu hoch, sage ich dies ganz klar: Die Hamas hat die Wahl – sie kann sich ergeben, die Geiseln freilassen, und die Bürger des Gazastreifens können den heiligen Feiertag Ramadan feiern.

Netanjahu hätte es nicht besser sagen können.

Außerdem ist Gantz in Israel nicht sonderlich populär, obwohl aktuelle Umfragen zeigen, dass seine Partei eine große Mehrheit der Sitze gewinnen würde, wenn heute Wahlen abgehalten würden. Gantz ist keine charismatische Führungspersönlichkeit, und obwohl er in der israelisch-jüdischen Bevölkerung großen Respekt genießt, spiegeln seine aktuellen Umfragewerte eher seine Rolle als Alternative zu Netanjahu wider als seine persönliche Stellung.

Gantz wird Washington wesentlich sympathischer sein als Netanjahu, während sich seine Politik gegenüber den Palästinensern nicht wesentlich unterscheiden wird. Wenn die USA dies vorher nicht wussten, sollten sie es jetzt verstehen.

Wahrscheinlicher ist jedoch, dass sie mit diesem Ansatz durchaus einverstanden sind. Gantz wäre viel eher geneigt, Gesten zu machen, die die Illusion verstärken, dass die USA die israelische Grausamkeit irgendwie eindämmen würden. Gantz wäre auch weniger daran interessiert, die Demokraten in der Hoffnung auf einen Sieg von Trump in Verlegenheit zu bringen, was Netanjahu sicherlich herbeisehnt.

Dies ist die Leere des Theaters als Ersatz für die Politik. Es ist auch der Bankrott, nicht zu erkennen, was Israel ist. Sicher, die derzeitige Regierung ist selbst für israelische Verhältnisse extremistisch. Aber die Wurzel des Problems ist nicht Smotrich, Ben-Gvir oder gar Netanjahu. Es ist die Ideologie Israels, eine Ideologie, mit der die jüdische Bevölkerung glaubt, sie sei berechtigt, den Palästinensern grundlegende Rechte vorzuenthalten. Die Extremisten würden sie für immer verweigern, die Gemäßigten nur so lange, bis die Palästinenser ihre Forderungen erfüllen. Aber alle glauben, sie hätten das Recht, über das Schicksal und die Zukunft der Palästinenser zu entscheiden.

Beide Ansichten sind entmenschlichend und suprematistisch. Solange die Vereinigten Staaten keine Politik betreiben, die diesem Verständnis entspricht, gibt es keine Hoffnung auf eine Lösung. Die Rechte der Palästinenser müssen genauso unantastbar sein wie die Menschenrechte jedes anderen Volkes und dürfen nicht von den Bedingungen Israels abhängen. Benny Gantz ist nicht die Antwort auf dieses Problem, auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Interessen und der Politik der USA. Nur die Anerkennung gleicher Rechte für jeden Menschen, vom Fluss bis zum Meer, kann dem Grauen, das wir täglich erleben, ein Ende setzen.

