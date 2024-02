‚It’s a genocide‘: Brazil’s Lula compares war on Gaza to Holocaust, sparking controversy While Israel has summoned its ambassador and shot back severe criticism, Hamas has thanked the leader, who plans to increase Brazil’s Unrwa contribution

Der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva spricht während der Eröffnungszeremonie der 37. ordentlichen Sitzung der Versammlung der Afrikanischen Union (AU) in Addis Abeba am 17. Februar (AFP/Brasilianische Präsidentschaft)

Während Israel seinen Botschafter einbestellt und scharfe Kritik geäußert hat, dankte die Hamas dem Staatschef, der Brasiliens Unrwa-Beitrag erhöhen will

„Es ist ein Völkermord“: Brasiliens Lula vergleicht den Krieg gegen Gaza mit dem Holocaust und löst damit eine Kontroverse aus

MEE-Mitarbeiter

18. Februar 2024

Der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva verglich Israels Tötung von Palästinensern im Gazastreifen mit dem Völkermord der Nazis an den Juden während des Zweiten Weltkriegs und löste damit israelische Gegenreaktionen aus.

„Was im Gaza-Streifen mit dem palästinensischen Volk geschieht, hat keine Parallele in anderen historischen Momenten. In der Tat gab es sie, als Hitler beschloss, die Juden zu töten“, sagte Lula am Sonntag während des 37. Gipfels der Afrikanischen Union in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba.

Das israelische Außenministerium kündigte an, den brasilianischen Botschafter wegen dieser Äußerungen, die Premierminister Benjamin Netanjahu als „schändlich und schwerwiegend“ bezeichnete, vorzuladen.

„Dies ist eine Verharmlosung des Holocausts und ein Versuch, das jüdische Volk und das Recht Israels auf Selbstverteidigung anzugreifen. Wer Israel mit den Nazis und Hitler vergleicht, überschreitet eine rote Linie“, sagte Netanjahu.

Die Hamas-Bewegung erklärte unterdessen, sie schätze die Äußerungen des brasilianischen Präsidenten und nannte sie eine „genaue Beschreibung“ dessen, was die Palästinenser mit Unterstützung der Vereinigten Staaten erdulden müssen.

„Wir fordern den Internationalen Gerichtshof auf, die Erklärung des brasilianischen Präsidenten darüber zu berücksichtigen, was unser palästinensisches Volk durch die verbrecherische Besatzungsarmee erleiden muss“, sagte die Gruppe und betonte, dass die Palästinenser beispiellosen Gräueltaten in der modernen Geschichte ausgesetzt sind.

Lula sagte Reportern in Addis Abeba, wo er an einem Gipfeltreffen der Afrikanischen Union teilnahm, dass das, was im Gazastreifen geschehe, „kein Krieg ist, sondern ein Völkermord“.

Es handelt sich nicht um einen Krieg von Soldaten gegen Soldaten. Es ist ein Krieg zwischen einer hochgerüsteten Armee und Frauen und Kindern“.

– Luiz Inacio Lula da Silva, brasilianischer Präsident

„Es ist kein Krieg von Soldaten gegen Soldaten. Es ist ein Krieg zwischen einer gut vorbereiteten Armee und Frauen und Kindern“, fügte der altgediente Linke hinzu.

Lula, eine prominente Stimme des globalen Südens, dessen Land derzeit den rotierenden Vorsitz der G20 innehat, hatte zuvor den beispiellosen Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober als „terroristischen“ Akt verurteilt.

Seitdem hat er sich jedoch kritisch über Israels militärische Vergeltungsmaßnahmen geäußert.

Lula will Unrwa-Beitrag erhöhen

Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant bezeichnete Lulas Äußerungen unterdessen als „empörend und abscheulich“. „Brasilien steht seit Jahren an der Seite Israels“, schrieb er auf X.

„Präsident Lula unterstützt eine völkermordende Terrororganisation – die Hamas – und bringt damit große Schande über sein Volk und verstößt gegen die Werte der freien Welt“, so Gallant weiter.

Israels Angriff auf den Gazastreifen hat nach Angaben des Gaza-Gesundheitsministeriums mindestens 28.858 Menschen getötet, vor allem Frauen und Kinder.

Lula kritisierte die jüngsten Entscheidungen westlicher Länder, die Hilfe für die UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge, Unrwa, einzustellen, nachdem Israel 12 ihrer Mitarbeiter beschuldigt hatte, an dem Angriff vom 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein.

Lula, der am Samstag am Rande des Gipfels mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten Mohammad Shtayyeh zusammentraf, sagte, Brasilien werde seinen Beitrag zur UNO-Flüchtlingshilfe erhöhen, und forderte andere Länder auf, dies ebenfalls zu tun.

„Wenn ich sehe, dass die reiche Welt ankündigt, ihre Beiträge zur humanitären Hilfe für die Palästinenser einzustellen, kann ich mir vorstellen, wie groß das politische Bewusstsein dieser Menschen ist und wie groß der Geist der Solidarität in ihren Herzen ist“, sagte Lula.

„Wir müssen aufhören, klein zu sein, wenn wir groß sein müssen“.

Er wiederholte seine Forderung nach einer Zwei-Staaten-Lösung für den Konflikt, bei der Palästina „endgültig als vollwertiger und souveräner Staat anerkannt wird“.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …