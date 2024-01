I Don’t Care What Religion The Genocidal Child Murderers Are Unfuckingbelievable. It is un fucking believable that it’s 2024 and the US-sponsored incineration of Gaza is still going on. They’re just looking us dead in the eye and doing the worst things humans…

Es ist mir egal, welche Religion die völkermordenden Kindermörder haben

von Caitlin Johnstone



2. Januar 2024

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

❖

Unfuckingbelievable. Es ist verdammt noch mal nicht zu glauben, dass es 2024 ist und die von den USA gesponserte Verbrennung des Gazastreifens immer noch weitergeht.

Sie schauen uns einfach in die Augen und tun das Schlimmste, was Menschen nur tun können, direkt vor unseren Augen. Gegen alle Gesetze. Gegen jeden Widerstand.

❖

Neulich postete Tony Blinken einen erstaunlich widerwärtigen Tweet, in dem er sich darüber aufregte, dass „dies ein außerordentlich gefährliches Jahr für die Presse auf der ganzen Welt war“, als ob seine eigene Regierung nicht direkt den Löwenanteil der tödlichen Angriffe auf Journalisten im Jahr 2023 ermöglicht hätte. Die Unverfrorenheit dieser Freaks überrascht mich manchmal immer noch.

❖

Ich bin sehr erschrocken und beunruhigt über den alarmierenden Anstieg des Antisemitismus* in den letzten drei Monaten.

(*Pro-Palästina-Demonstrationen, pro-palästinensische politische Slogans, pro-palästinensische Tweets und TikTok-Videos, Kritik an der israelischen Regierung, Menschen, die sagen, dass es falsch ist, Tausende von Kindern zu ermorden)

❖

Dieses ganze „Antisemitismus“-Geschwafel ist so verdammt dumm. Das ist so, als ob wir jedes Mal, wenn wir die Irak-Invasion kritisieren wollten, ein großes Lied und einen Tanz aufführen und auf unser Leben schwören müssten, dass wir nicht rassistisch gegenüber Texanern sind.

Es ist mir scheißegal, ob du Jude bist. Es ist mir egal, welcher Religion Sie angehören. Wenn man Tausende von Kindern ermordet, ist es am allerwenigsten von Bedeutung, welcher Religion man zufällig angehört. Ich denke, die überwältigende Mehrheit der Menschen auf meiner Seite sieht das so.

❖

Was den Antisemitismus tatsächlich anheizt, ist die Ermordung von Tausenden von Kindern unter dem Banner des Davidsterns, während man beharrlich darauf besteht, dass die eigenen Taten untrennbar mit allen Juden und dem gesamten Judentum verbunden sind.

❖

❖

Schritt 1: Gaza absichtlich unbewohnbar machen

Schritt 2: Den Bewohnern des Gazastreifens keine andere Wahl lassen, als anderswohin zu migrieren

Schritt 3: Nennen Sie diese erzwungene Migration „freiwillig“ und „humanitär“.

Schritt 4: Verwandle den gesamten Gaza-Streifen in eine riesige israelische Siedlung

❖

Keine Sorge, Israel wird in Frieden leben, sobald es die Hamas besiegt hat. Nun, zuerst muss es Syrien erobern, die Hisbollah und die Ansarallah eliminieren, einen Regimewechsel im Iran herbeiführen und all die neuen Feinde besiegen, die diese Militärkampagnen auf dem Weg dorthin schaffen werden.

Aber DANN wird es Frieden geben!

❖

Es ist verrückt, dass es Berge von Beweisen dafür gibt, dass höhere israelische Stellen den 7. Oktober zuließen, um die ethnische Säuberung im Gazastreifen voranzutreiben, aber man wird nie sagen dürfen, dass diese offensichtliche Sache passiert ist, ohne als antisemitischer Verschwörungsspinner abgestempelt zu werden.

❖

Es ist richtig und gut, Behauptungen über Massenvergewaltigungen am 7. Oktober aggressiv zu hinterfragen, aber es ist auch wichtig zu betonen, dass selbst wenn jede einzelne dieser Behauptungen wahr wäre, dies nichts von dem rechtfertigen würde, was Israel in Gaza getan hat.

❖

Egal, wie oft man den Satz „Die Hamas ist schuld“ blöken wird, es wird niemals Israels Schuld am Beschuss eines riesigen Konzentrationslagers voller Kinder auf magische Weise auslöschen.

Egal, wie oft Sie Israels Kritiker beschuldigen, antisemitisch zu sein, es wird niemals auf magische Weise Israels Schuld daran auslöschen, militärische Sprengstoffe auf ein riesiges Konzentrationslager voller Kinder regnen zu lassen.

Egal, wie oft Sie den 7. Oktober erwähnen, es wird niemals auf magische Weise Israels Schuld daran auslöschen, dass es militärische Sprengsätze auf ein riesiges Konzentrationslager voller Kinder regnen ließ.

❖

Ältere Generationen, um Himmels willen, hört auf, der jungen Generation zu sagen: „Es ist schrecklich, aber so ist es nun einmal.“ Das mag in unserer Jugend wahr gewesen sein, aber unsere Kinder sind in einer noch nie dagewesenen Weise vernetzt, was bereits zu massiven gesellschaftlichen Veränderungen geführt hat. Sie haben die Art und Weise, wie wir über Geschlechter denken, quasi über Nacht verändert; glauben Sie, eine kleine alte Kriegsmaschine wird sich ihnen in den Weg stellen? Hören Sie auf, sie mit Ihrer erlernten Hilflosigkeit indoktrinieren zu wollen.

Wenn sich das nächste Mal ein junger Mensch darüber aufregt, wie die Welt ist, streuen Sie ihm bitte nicht den Sand der vorauseilenden Enttäuschung in die Augen mit Ihren dumpfen Worten des Status-quo erzwingenden „Pragmatismus“. Sagen Sie einfach: „Ich bin ganz auf Ihrer Seite. Sag mir, wie es weitergeht.“

_______________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, haben Sie hier die Möglichkeit, etwas Geld auf mein Spendenkonto zu überweisen, wenn Sie das möchten. Hier können Sie von Monat zu Monat Taschenbuchausgaben meiner Texte kaufen. Alle meine Arbeiten dürfen frei kopiert und in jeglicher Form verwendet werden; veröffentlichen Sie sie neu, übersetzen Sie sie, verwenden Sie sie auf Merchandise-Artikeln; was immer Sie wollen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass Sie meine Veröffentlichungen sehen, ist, sich in die Mailingliste von Substack einzutragen, die Sie per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem Mann Tim Foley verfasst.

Übersetzt mit Deepl.com

