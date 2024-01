Scott Ritter’s take on the most important events of 2023 The failed Ukrain ian counteroffensive, the Israel-Hamas war, and other events have marked a turn away from US hegemony By Scott Ritter The year 2023 was a banner year for change, underscoring the reality of a world transforming away from American hegemony toward the uncertainty of a yet-to-be-defined multilateral reality.

Die gescheiterte ukrainische Gegenoffensive, der Krieg zwischen Israel und Hamas und andere Ereignisse haben eine Abkehr von der US-Hegemonie markiert

Scott Ritters Sicht auf die wichtigsten Ereignisse des Jahres 2023

Von Scott Ritter

2. Januar 2023

Das Jahr 2023 war ein Jahr des Wandels, das die Realität einer Welt unterstrich, die sich von der amerikanischen Hegemonie abwendet und sich der Unsicherheit einer noch zu definierenden multilateralen Realität zuwendet. Dieser Wandel war von vielen Ereignissen geprägt – hier sind die fünf wichtigsten davon.

Die gescheiterte ukrainische Gegenoffensive

Die mit Spannung erwartete ukrainische Gegenoffensive im Frühjahr/Sommer war vielleicht das Ereignis des Jahres, das am meisten Aufsehen erregte. Sie war die NATO-Version der deutschen Ardennen-Offensive vom Dezember 1944 – ein letzter Versuch, alle verbliebenen Reserven in einen verzweifelten Versuch zu stecken, einem Gegner, der die strategische Initiative ergriffen hatte, den Todesstoß zu versetzen. Jeder vernünftige Militäranalytiker hätte die Unvermeidlichkeit einer ukrainischen Niederlage vorhersagen können – man kann nicht verantwortungsvoll davon sprechen, einen Frontalangriff auf eine stark verteidigte, gut vorbereitete Verteidigungsstellung mit Kräften zu starten, die für diese Aufgabe weder ausgerüstet noch organisiert oder ausgebildet sind.

Das Ausmaß der Täuschung, das die ukrainischen und NATO-Erwartungen umgibt, unterstreicht nur die Verzweiflung, die ihrer Sache zugrunde liegt – die Unterstützung des Westens für die Ukraine war immer nur oberflächlich, wobei die Innenpolitik die globale Realität übertrumpfte. Die Ignoranz derjenigen, die glaubten, dass die Ukraine die russische Verteidigung durchdringen könnte, wurde von denjenigen, die glaubten, dass eine Moskauer Maidan-Bewegung durch die kombinierte Wirkung von Wirtschaftssanktionen und einem ewigen Krieg gegen die Ukraine geschaffen werden könnte, leicht übertroffen.

Die Gegenoffensive ist die Manifestation der Russophobie, die den kollektiven Westen erfasst hat, wo Unwissenheit Fakten übertrumpft und Wahnvorstellungen die Realität verdrängen. Die gescheiterte NATO/Ukraine-Gegenoffensive hat Russland keineswegs geschwächt, sondern sich vielmehr als Brutkasten für ein mächtigeres, selbstbewussteres und widerstandsfähigeres Russland erwiesen, das sich nicht länger als Bürger zweiter Klasse in der Weltgemeinschaft einstufen lassen wird.

7. Oktober: Der Krieg zwischen Israel und Hamas

Am 6. Oktober 2023 befand sich Israel an der Spitze der Welt. Es hatte die Regierung von US-Präsident Joe Biden dazu gebracht, eine Zweistaatenlösung für das palästinensische Problem zu vergessen. Stattdessen vertrat es die Vision eines Groß-Israel, das den fortgesetzten Diebstahl palästinensischen Landes durch die unkontrollierte Unterstützung illegaler israelischer Siedlungen beschönigte, indem es sich auf die umfassenderen geopolitischen Vorteile normalisierter Beziehungen zwischen Israel und den arabischen Golfstaaten konzentrierte. Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte waren das beste Militär in der Region, unterstützt von einem Geheimdienst und einem Sicherheitsapparat, der den legendären Ruf hatte, alles über alle potenziellen Feinde zu wissen.

Dann kam der 7. Oktober und der Überraschungsangriff der Hamas.

Alles Gerede von einer israelisch-arabischen Normalisierung ist vorbei. Die IDF wird von der Hamas blamiert und von der Hisbollah besiegt. Der israelische Geheimdienst wurde als leere Hülle entlarvt, deren größte Errungenschaft ein KI-gestütztes Zielsystem ist, das die Tötung von palästinensischen Zivilisten erleichtert.

Die neue Realität des Nahen Ostens wird nun von zwei miteinander verbundenen Fragen geprägt – der Notwendigkeit eines palästinensischen Staates und der Unvermeidlichkeit einer strategischen israelischen Niederlage. Die Wege zur Lösung jedes dieser Probleme werden nicht einfach sein und sich eher über Jahre als über Monate erstrecken, aber eines ist sicher – diese neue geopolitische Realität wäre ohne die Ereignisse des 7. Oktober nicht möglich gewesen.

Afrika: Die Sahel-Revolte

Innerhalb von drei Jahren hat sich Françafrique, die postkoloniale französisch dominierte Einflusssphäre in der afrikanischen Sahelzone, von einem Sprungbrett für die Projektion französisch geführter amerikanischer und EU-Bemühungen zur militärischen Machtprojektion in dem Versuch, die Kräfte des islamischen Aufstands zu besiegen, zu einer Demütigung und Niederlage durch Nationalisten entwickelt, die die traditionellen pro-französischen Regierungen stürzten und durch antifranzösische Militärjuntas ersetzten. Beginnend mit Mali im Jahr 2021, dann Burkina Faso im Jahr 2022 und schließlich Niger im Jahr 2023 war der Zusammenbruch der Sahel-Komponente von Françafrique ebenso dramatisch wie entscheidend. Weder Frankreich noch seine Unterstützer konnten scheinbar etwas tun, um die antifranzösische Stimmung in der Region umzukehren. Am Ende scheiterte die Drohung einer militärischen Intervention von außen, um den Staatsstreich im Juli 2023 in Niger zu verhindern, an einer einheitlichen kollektiven Verteidigungshaltung der drei ehemaligen französischen Kolonien.

Die dramatische Verdrängung Frankreichs aus der Region wurde durch das Auftauchen einer neuen regionalen Macht – Russland – ergänzt. Die Entstehung des neuen regionalen Dreierbündnisses zwischen Mali, Burkina Faso und Niger fiel mit einer selbstbewussteren russischen Außenpolitik zusammen, die eine gemeinsame Sache mit einem Afrika suchte, das noch immer unter den Fesseln der postkolonialen Existenz litt, die sich in geopolitischen Beziehungen wie denen unter Françafrique manifestierten. Der russische Ansatz wurde durch den Erfolg des russisch-afrikanischen Gipfels, der im letzten Sommer in St. Petersburg stattfand, und die wachsenden wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Beziehungen zwischen Russland und vielen afrikanischen Staaten – darunter Mali, Burkina Faso und Niger – bestätigt, die seitdem entstanden sind. Es scheint, als habe die russische Trikolore die französische Flagge als einflussreichstes Symbol für ausländisches Engagement in dieser Region abgelöst.

BRICS

Im Jahr 2022 war China Gastgeber des 14. Gipfeltreffens des Wirtschaftsforums von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, das am besten unter dem Akronym bekannt ist, das sich aus den Anfangsbuchstaben seiner fünf Mitgliedsländer zusammensetzt – BRICS. Auf diesem Gipfel strebten die BRICS nach Größe, konnten aber nicht mehr erreichen, als über die Schaffung eines so genannten Währungskorbs“ zu sprechen, der die globale Vorherrschaft des US-Dollars in Frage stellen sollte, und wehmütig von der Möglichkeit zu sprechen, die Mitgliedschaft für andere Nationen zu öffnen.

Dann kam der 15. BRICS-Gipfel, der in Südafrika stattfand. Gipfeltreffen, das in Südafrika stattfand. Von einem Forum, das über ungenutztes Potenzial verfügte, explodierten die BRICS auf der internationalen Bühne als multilateraler Konkurrent der amerikanischen Einzigartigkeit, als lebensfähiger Herausforderer der von den USA auferlegten „regelbasierten internationalen Ordnung“, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs den globalen geopolitischen Diskurs beherrscht hatte. Die Ereignisse, die dazu beitrugen, die BRICS auf der Bühne der globalen Relevanz in den Vordergrund zu rücken, stellten sozusagen einen perfekten Sturm geopolitischen Unheils dar – die Niederlage des kollektiven Westens gegen Russland in der Ukraine, der Zusammenbruch der Françafrique in der Sahelzone und die zunehmende Dominanz Chinas in der globalen wirtschaftlichen Realität.

Der von Südafrika ausgerichtete BRICS-Gipfel erwies sich als perfekter Kontrapunkt zum kombinierten Pathos des G-7-Gipfels in Hiroshima (Japan) und des NATO-Gipfels in Vilnius (Litauen). In Japan und Litauen wurde der Welt die Ohnmacht des Westens deutlich vor Augen geführt. In krassem Gegensatz dazu bot die Potenz des BRICS-Phänomens eine multilaterale Alternative, die sich für viele Nationen als attraktiv erwies, einschließlich der sechs Länder, die im Rahmen der Expansionsstrategie in die BRICS aufgenommen wurden (Argentinien, Ägypten, Iran, Äthiopien, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, obwohl Argentinien sein Mitgliedschaftspaket nach der Wahl von Javier Milei zum Präsidenten im Dezember 2023 zurückzog), und der vierzehn anderen Nationen, die formell einen Antrag auf Beitritt im Jahr 2024 gestellt haben, wenn Russland den Vorsitz übernimmt. Die BRICS haben die G7 in Bezug auf ihre kollektive wirtschaftliche Schlagkraft überholt, und der geopolitische Einfluss ihrer kollektiven Mitgliedschaft ist so groß, dass sie in den kommenden Jahren sowohl die G7 als auch die NATO-Foren in Bezug auf ihre allgemeine internationale Bedeutung übertreffen werden.

Die USA: Der nackte Imperator

Die Vereinigten Staaten geben jährlich fast 1 Billion Dollar für ihre Verteidigung aus – mehr als die Verteidigungsausgaben ihrer zehn engsten Konkurrenten um den Spitzenplatz zusammengenommen. Mit diesem Geld werden die strategische nukleare Abschreckungsmacht und das konventionelle militärische Machtpotenzial der USA finanziert. Angesichts der enormen Summen, um die es hier geht, würde man annehmen, dass die Dominanz der US-Militärmacht weltweit unübertroffen sein würde. Seltsamerweise ist dies aber nicht der Fall.

Mit einem Bruchteil dessen, was die USA für ähnliche Leistungen ausgeben, hat Russland die Vereinigten Staaten bei den strategischen Nuklearkräften überholt. Die USA benötigen eine umfassende Aufrüstung ihrer nuklearen Triade – der landgestützten und von U-Booten aus gestarteten ballistischen Raketen und bemannten Bomber -, die ihre nuklearen Schlagfähigkeiten ausmachen. Zwar sind Ersatzsysteme in Arbeit, aber es wird mehr als ein Jahrzehnt dauern, bis diese Systeme einsatzbereit sind, und die Kosten dafür werden sich auf Hunderte von Milliarden Dollar belaufen – oder mehr, wenn man die Geschichte der Ineffizienz der US-Rüstungsindustrie und der Kostenüberschreitungen bedenkt.

Russland hat unterdessen damit begonnen, fortschrittliche Raketen in Dienst zu stellen – Raketen, die die US-Raketenabwehr ausschalten sollen, sowie neue U-Boote und bemannte Bomber. Die traditionellen Mittel, mit denen die USA den strategischen Fortschritten Russlands entgegenwirken wollten, wie z. B. die Rüstungskontrolle, stehen aufgrund einer kurzsichtigen US-Politik, die die Rüstungskontrolle zugunsten eines potenziellen strategischen Nuklearvorteils ablehnte, nicht mehr zur Verfügung. Das Drehbuch wurde sozusagen umgedreht, und nun sind es die USA, die in der Gleichung der Atommächte den Kürzeren ziehen. Diese nachteilige Position wird sich durch das Wachstum der strategischen Nuklearstreitkräfte Chinas noch weiter verschärfen, das im Begriff ist, von etwa 400 Atomwaffen auf die gleiche Anzahl von 1.500 Sprengköpfen wie die USA und Russland aufzustocken.

Früher unterhielten die USA eine konventionelle Streitkräftestruktur, die in der Lage war, zweieinhalb Kriege gleichzeitig zu führen – einen in Europa, einen in Asien und eine Halteaktion im Nahen Osten, bis der Sieg auf einem der beiden ersten Kriegsschauplätze errungen war und die Streitkräfte verlagert werden konnten. Heute sind die USA nicht mehr in der Lage, einen einzigen großen Konflikt zu führen und zu gewinnen, da sie versuchen, eine globale Präsenz aufrechtzuerhalten, die der des Kalten Krieges entspricht. Sie haben ihr konventionelles Potenzial in Europa voll ausgeschöpft und etwa 100 000 Soldaten zur Unterstützung der NATO entsandt, was dazu geführt hat, dass ihr gemeinsames militärisches Kampfpotenzial so stark geschrumpft ist, dass kein NATO-Staat über eine tragfähige militärische Kapazität verfügt. Die kollektive Ohnmacht der NATO zeigt sich in der Ukraine, wo eine russische Armee gerade dabei ist, eine von der NATO ausgebildete und ausgerüstete ukrainische Armee zu besiegen.

Im pazifischen Raum sehen sich die USA mit der Tatsache konfrontiert, dass sie nicht über ausreichende militärische Macht verfügen, um Taiwan im Falle einer möglichen chinesischen Militäroperation zu verteidigen. Es gibt Fortschritte bei der Genauigkeit und der Durchschlagskraft chinesischer Fernwaffen, einschließlich neuer fortschrittlicher Hyperschallraketen, die zumindest theoretisch in der Lage wären, die US-Luftabwehrsysteme zu überwinden, die das Herzstück der amerikanischen Machtprojektion – die Flugzeugträger – schützen. Diese Schwäche ist nicht nur auf einen möglichen Konflikt mit China beschränkt – die US-Marine hat Flugzeugträgerverbände vor der Küste des Libanon, im Persischen Golf und im Roten Meer stationiert, wo sie aus Angst, dass von der Hisbollah, dem Iran und den Houthi im Jemen abgefeuerte Raketen das derzeit sichtbarste Symbol der amerikanischen Militärmacht beschädigen oder versenken könnten, an einem entscheidenden militärischen Eingreifen gehindert wurden.

Bei einem Budget von fast 1 Billion Dollar würde man erwarten, dass sich die USA weltweit mit einem Militär präsentieren, das in Bezug auf Fähigkeiten und Tödlichkeit unübertroffen ist. Stattdessen wurden die USA als ein Kaiser ohne Kleider entlarvt, dessen Nacktheit eine Quelle der Verlegenheit auf einer globalen Bühne ist, die sich an die Pracht und den Prunk der amerikanischen Militärmacht gewöhnt hatte. Die Demütigung der US-Marine durch die Houthi ist nur die jüngste Manifestation eines Trends, der die militärische Schwäche der USA offenbart. Dieser Trend wird sich im Jahr 2024 nur noch verstärken.

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des US Marine Corps und Autor des Buches „Disarmament in the Time of Perestroika: Arms Control and the End of the Soviet Union“. Er diente in der Sowjetunion als Inspektor für die Umsetzung des INF-Vertrags, gehörte während des Golfkriegs zum Stab von General Schwarzkopf und war von 1991 bis 1998 Chefwaffeninspektor der UN im Irak. Herr Ritter schreibt derzeit über Fragen der internationalen Sicherheit, militärische Angelegenheiten, Russland und den Nahen Osten sowie über Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung. Folgen Sie ihm auf Twitter @RealScottRitter und auf Telegram @ScottRitter

