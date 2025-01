Trump sagte jedoch auch, dass er das von seinem Vorgänger verhängte Verbot der Lieferung von 2.000-Pfund-Bomben (907 kg) nach Israel aufgehoben habe. „Wir haben sie heute freigegeben“, sagte Trump über die Bomben. „Sie haben schon lange auf sie gewartet.“



Auf die Frage, warum er das Verbot dieser Bomben aufgehoben habe, antwortete Trump: „Weil sie sie gekauft haben.“

Ethnische Säuberung befürchtet, da Trump Jordanien und Ägypten auffordert, Bewohner des Gazastreifens aufzunehmen

Trump sagt, die Umsiedlung könne vorübergehend oder langfristig sein, und kündigt außerdem an, die Sperre für 2.000-Pfund-Bomben für Israel aufzuheben.

Der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, sagt, er würde Gaza „einfach auslöschen“ und fordert Ägypten und Jordanien auf, mehr Palästinenser aus der Küstenenklave aufzunehmen.

In einem Gespräch mit Reportern an Bord der Air Force One am Samstag sagte Trump, er habe am selben Tag bereits mit König Abdullah II. von Jordanien telefoniert und werde am Sonntag mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el-Sisi sprechen.

„Ich würde mir wünschen, dass Ägypten die Menschen aufnimmt“, sagte Trump. ‚Es geht wahrscheinlich um eineinhalb Millionen Menschen, und wir räumen einfach das Ganze auf und sagen: ‘Wisst ihr, es ist vorbei.’“

Trump sagte, er habe Jordanien dafür gelobt, dass es palästinensische Flüchtlinge erfolgreich aufgenommen habe, und dem König gesagt: „Ich würde mich freuen, wenn Sie noch mehr aufnehmen würden, denn ich sehe mir gerade den gesamten Gazastreifen an, und es ist ein Chaos. Es ist ein echtes Chaos.“

Der Palästinensische Islamische Dschihad (PIJ) verurteilte den Vorschlag des US-Präsidenten und bezeichnete ihn als Ermutigung zu „Kriegsverbrechen“.

Die Gruppe, die bis zum Waffenstillstand in der vergangenen Woche an der Seite der Hamas einen Krieg mit Israel geführt hat, bezeichnete Trumps Idee als „bedauerlich“ und sagte, sein „Vorschlag fällt in den Rahmen der Ermutigung zu Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, indem er unser Volk zwingt, sein Land zu verlassen“

Die Gruppe erklärte außerdem, Trumps Aussage stehe „im Einklang mit den schlimmsten Zielen der rechtsextremen Zionisten und sei eine Fortsetzung der Politik, die Existenz des palästinensischen Volkes, seinen Willen und seine Rechte zu leugnen“, und forderte Ägypten und Jordanien auf, seinen Plan abzulehnen

(Al Jazeera)

Abdullah Al-Arian, außerordentlicher Professor für Geschichte an der Georgetown University in Katar, sagte gegenüber Al Jazeera, dass die Äußerungen des US-Präsidenten „zum Teil deshalb ernst genommen werden sollten, weil wir diese spezifische Forderung seit über eineinhalb Jahren hören“.

Er sagte, dass israelische Beamte „sehr früh im Verlauf des Krieges“ angedeutet hätten, so viel palästinensisches Gebiet wie möglich „ethnisch zu säubern“

„Dieser Plan scheiterte aus mehreren Gründen, einer davon ist, dass arabische Führer, die zu diesem Zeitpunkt angesprochen wurden, es einfach ablehnten, eine zusätzliche palästinensische Flüchtlingsbevölkerung aufzunehmen, zum Teil, weil dies insbesondere in Ägypten politisch nicht tragbar war, das als mögliches Ziel für eine massenhafte ethnische Säuberung der Palästinenser aus Gaza in Betracht gezogen wurde“, sagte er.

Al-Arian sagte, dass die Palästinenser selbst kein Interesse an einem solchen Vorschlag von Trump hätten. „Sie wissen nur zu gut, was es bedeutet, ihre Heimat zu verlassen, und wie der Status palästinensischer Flüchtlinge in den letzten 70 Jahren ausgesehen hat“, sagte er.

Unterdessen begrüßte der rechtsextreme israelische Finanzminister Bezalel Smotrich Trumps Idee, die Bewohner des Gazastreifens nach Ägypten und Jordanien umzusiedeln

„Die Idee, ihnen dabei zu helfen, andere Orte zu finden, an denen sie ein besseres Leben beginnen können, ist eine großartige Idee. Nach Jahren der Verherrlichung des Terrorismus werden sie in der Lage sein, an anderen Orten ein neues und gutes Leben aufzubauen„, sagte Smotrich in einer Erklärung.

„Nur unkonventionelles Denken mit neuen Lösungen wird eine Lösung für Frieden und Sicherheit bringen“, sagte er

„Ich werde mit Gottes Hilfe meinen Beitrag dazu leisten, dass der Premierminister und das Kabinett einen Plan ausarbeiten, um dies so schnell wie möglich umzusetzen„, sagte Smotrich.

Für die Palästinenser würde jeder Versuch, sie aus dem Gazastreifen zu vertreiben, dunkle Erinnerungen an das wachrufen, was sie “Nakba“ oder Katastrophe nennen – die Massenvertreibung der Palästinenser während der Gründung Israels im Jahr 1948

Ägypten hat bereits davor gewarnt, Palästinenser aus Gaza in die Sinai-Wüste zu „vertreiben“, da dies den Friedensvertrag, den Ägypten 1979 mit Israel unterzeichnet hat, gefährden könnte, so Al-Sisi.

Jordanien beherbergt nach Angaben der Vereinten Nationen bereits rund 2,3 Millionen registrierte palästinensische Flüchtlinge.

2.000-Pfund-Bombe

Israels 15-monatiger Krieg gegen die palästinensische Enklave hat mehr als 47.000 Menschen getötet, obwohl Einwohner und Aktivisten sagen, dass die tatsächliche Zahl viel höher sein könnte. Die unerbittlichen Bombenangriffe haben auch einen Großteil des Gebiets in Trümmer gelegt, und die Vereinten Nationen schätzen, dass der Wiederaufbau viele Jahre dauern wird.

Der damalige Präsident Joe Biden hatte die Lieferung dieser Bomben wegen Bedenken hinsichtlich der möglichen Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung gestoppt.

Eine 2.000 Pfund schwere Bombe hat laut dem Project on Defense Alternatives (PDA) einen Zerstörungsradius von 35 Metern (115 Fuß).

Die USA haben Israel in der Vergangenheit umfangreiche Auslandshilfe geleistet. Laut Angaben der US-amerikanischen Entwicklungshilfeorganisation USAID belief sich die Gesamtsumme zwischen 1946 und 2023 auf inflationsbereinigt 297 Milliarden US-Dollar, davon 216 Milliarden US-Dollar an Militärhilfe und 81 Milliarden US-Dollar an Wirtschaftshilfe

Israel ist der größte kumulative Empfänger von US-Hilfe seit seiner Gründung.

Vor einer Woche trat ein Waffenstillstand im Gazastreifen in Kraft, der zur Freilassung einiger israelischer Gefangener im Austausch gegen palästinensische Gefangene führte, die von Israel festgehalten wurden.

Quelle: Al Jazeera und Nachrichtenagenturen

Übersetzt mit Deepl.com

