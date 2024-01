EU and NATO Heading for the Abyss Over Foreign Policy Foibles Gardner-in-chief Josep Borrell wants a new shiny state for the Palestinians but Ursula is perfectly happy with the present genocide program. ❗️Join us on Telegram, Twitter , and VK….

EU und NATO steuern wegen außenpolitischer Schwächen auf den Abgrund zu

Martin Jay

26. Januar 2024

Josep Borrell will einen neuen, glänzenden Staat für die Palästinenser, aber Ursula ist mit dem derzeitigen Völkermordprogramm vollkommen zufrieden.

In den letzten Tagen hat die EU eine Reihe merkwürdiger Erklärungen abgegeben, gepaart mit noch merkwürdigeren Betrügereien, die den Gedanken aufkommen lassen, dass das gesamte Projekt seine „letzten Tage des Römischen Reiches“ erlebt. Ist es möglich, dass die EU, wie wir sie kennen, in den letzten Zügen liegt und dass das, was wir gerade erleben, der endgültige Untergang ist?

Ursula von der Leyen, deren Großeltern wahrscheinlich Wafen-SS-Offiziere waren, hat gesagt, dass sie auf schmutzige Tricks zurückgreifen muss, wenn sie sich bei der Beschaffung neuer Gelder für die Ukraine nicht durchsetzen kann. Nun, sie hat nicht wirklich „schmutzige Tricks“ gesagt, aber das ist es, was angedeutet wird. Und was könnten diese hinterhältigen Tricks sein? Tatsächlich gibt es in den EU-Korridoren bereits einen Antrag, Ungarn faktisch zu einem Nicht-EU-Mitglied zu machen, zu einer Art Schurkenstaat, der zwar noch in der EU ist, aber kein Stimmrecht hat. In Anbetracht der Tatsache, dass die EU alles andere als eine Demokratie ist und die Institutionen in Brüssel monolithisch und konsensorientiert sind (in Brüssel gibt es keine „Opposition“ wie in den meisten demokratischen Ländern), ist es kaum verwunderlich, dass es zu ruchlosen Aktivitäten kommt, die einen afrikanischen Diktator stolz auf sein Handwerk machen würden. Die EU, oder besser gesagt die superföderalistische Elite, die sie in Brüssel leitet, wie von der Leyen und ihre Kumpels von Pfizer – ja, multinationale Konzerne üben wirklich die meiste Macht in Brüssel aus und besitzen mehr oder weniger das Europäische Parlament – machen sich Sorgen. Das Projekt fängt an, sich zu streiten und sorgt für eine Menge gemischter Botschaften in den Medien. Der Chef der Gärtner, Josep Borrell, will einen neuen glänzenden Staat für die Palästinenser, aber Ursula ist mit dem derzeitigen Völkermordprogramm vollkommen zufrieden. Vielleicht sieht sie Investitionsmöglichkeiten im Offshore-Gas vor der Küste von Gaza?

Angesichts der wirtschaftlichen Flaute und der Tatsache, dass der mächtigste Mitgliedstaat der EU, Deutschland, immer mehr der Tschechischen Republik der späten 90er Jahre ähnelt, befürchten Eliten wie Ursula und der abscheulichste Abgeordnete, den das Europäische Parlament je hatte – Guy Verhofstadt -, dass das Projekt bei den nächsten Europawahlen im Sommer von rechtsextremen Abgeordneten gekapert werden könnte. Ironischerweise würde in einem solchen Szenario, in dem der größte Mehrheitsblock des Europäischen Parlaments eine rechtsextreme Gruppe wäre, die Unterstützung für Netanjahu einen Höhepunkt erreichen und ihn sogar davor bewahren, in seinen eigenen Sumpf von Korruptionsvorwürfen zu stürzen, da die Rechtsextremen in Europa die Zionisten unterstützen und sich von der einst populären Idee, sie im Rahmen von Hitlers „Endlösungs“-Plan auszurotten, abwenden.

Aber die EU wird nie wieder dieselbe sein. Diese Abgeordneten sind dafür, die Zentralisierung der Macht auf die Mitgliedsstaaten zurückzudrehen. Und so ist es kaum verwunderlich, dass Verhofstadt, ein Mann, der so wenig Charme hat, dass er einen Haufen feuchter Handtücher aufregend aussehen lässt, im Europäischen Parlament wieder eine seiner feurigen Reden hält, mit dem immer gleichen Thema: Alle unsere Probleme können gelöst werden, wenn wir mehr Geld, mehr Macht und eine EU-Armee haben.

Die Schuld liegt bei den Mitgliedsstaaten, argumentiert der oberste Wichser des Europäischen Parlaments, während er seinen Kopf herumwirft und sich ganz wie ein machthungriger Führer in den 1930er Jahren aufführt, der uns diesen Schlamassel überhaupt erst eingebrockt hat.

Haben Sie bemerkt, dass viele Medienberichte auf einen Krieg mit Russland hindeuten? Ich frage mich, worauf sich das gründet? Natürlich droht kein Krieg mit Russland, aber die Experten können nicht umhin, uns einen solchen zu präsentieren, indem sie verkünden, Putin wolle sich das eine oder andere europäische Land einverleiben, wie ein reicher Mann, der sie wie Haustiere sammelt.

In Wirklichkeit wird dieser Blödsinn in die Echokammer eingespeist, weil sowohl auf EU-Ebene als auch auf nationaler Ebene Panik ausbricht, weil Wahlen bevorstehen und der Geruch der Niederlage die Lungen der Korrupten zu füllen beginnt, die sich schon zu lange am selben Trog bedient haben. Schüren Sie Panik vor einem drohenden Krieg, und genügend dumme Europäer und Amerikaner werden steigende Verbraucherpreise, hohe Benzinpreise, irrsinnige Stromrechnungen (wie im Vereinigten Königreich), geringes Wachstum und keine Arbeitsplätze akzeptieren. Nur wenige Menschen im Westen durchschauen die Lügen und erkennen den Betrug, der im Gange ist. Sogar die Deutschen.

Und dieses Albtraumgebäude wird auch Teil der neuen Weltordnung sein, die Europa im Umgang mit Ungarn zu schaffen versucht, das die Rolle des Vereinigten Königreichs übernommen hat, indem es sein Veto eingelegt hat und generell eine Nervensäge am EU-Tisch ist. Der Gedanke ist, dass ein Europa der zwei Geschwindigkeiten geschaffen werden könnte, so dass das wichtigste Machtzentrum – Frankreich und Deutschland – den föderalistischen Plan durchsetzen und sicherstellen können, dass ihre Industrien noch intakt sind, wenn sich der Staub gelegt hat, oder dass zumindest ihre politische Elite noch in ihren Jobs ist.

Natürlich ist dies auch der amerikanische Traum, während Joe Biden sich auf den Weg zu den Wahlen macht und selbst Arbeiter in Ohio erkennen, dass er die Welt in Brand gesteckt hat und nicht mehr weiß, wo der Eimer oder gar der Wasserhahn ist. Da die westlichen Sanktionen so spektakulär nach hinten losgegangen sind, wird Amerika immer versuchen, daraus Kapital zu schlagen, und so wird die Aufteilung der Ausgaben für die Ukraine immer deutlicher. Aber es ist der Krieg im Nahen Osten, vor dem Hintergrund des sensationellen Scheiterns in der Ukraine, der den Ausschlag dafür geben wird, dass Biden stürzt und Trump als Feuerwehrmann mit seinem angeblich großen Schlauch auftaucht. Die Europäer können einem leid tun. Diese dummen Leute, die wegen der „Besetzung“ der Ukraine durch die bösen Russen Tränen vergossen haben, aber kein Wort über die jahrzehntelange brutalste Besetzung der modernen Geschichte in Palästina verloren haben, werden den höchsten Preis für ihre Dummheit zahlen. Wer weiß, wie die NATO das überleben wird, aber die europäischen Eliten werden mehr für die Verteidigung ausgeben müssen, wenn Trump ins Oval Office einzieht. Darauf können Sie die Ersparnisse Ihrer Mutter verwetten.

