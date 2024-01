https://strategic-culture.su/news/2024/01/27/will-a-south-african-victory-stop-the-gaza-genocide/

Wird ein südafrikanischer Sieg den Völkermord in Gaza stoppen?

Pepe Escobar

27. Januar 2024

So sehr der IGH auch als kollektive West-Farce abgetan werden mag, Tatsache ist, dass das Urteil Israel ausdrücklich auffordert, das Töten zu beenden.

Bringen wir es auf den Punkt:

Mit 15:2 Stimmen hat der Internationale Gerichtshof (IGH) soeben zugunsten des BRICS-Mitglieds Südafrika entschieden und Israel aufgefordert, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um einen Völkermord in Gaza zu verhindern.

Wenn es um den am meisten unter die Lupe genommenen Völkermord aller Zeiten geht, der rund um die Uhr von jedem Smartphone auf dem Planeten verfolgt wird, kann man mit Fug und Recht behaupten, dass Südafrika gerade einen erstaunlichen Sieg gegen den Zionismus errungen hat.

Und dennoch, so argumentiert eine Armada von Global Cynic, hat es in der Praxis keinen Aufruf zur Waffenruhe in Gaza gegeben.

Natürlich kann man auch argumentieren, dass die Forderung nach einem Waffenstillstand nur für einen Krieg gilt – wie im Fall des Stellvertreterkriegs in der Ukraine. In Gaza handelt es sich um einen Völkermord an der einheimischen Bevölkerung, der von einer Besatzungsmacht verübt wird. Das erfordert einen sofortigen Stopp aller völkermörderischen Handlungen. Genau das hat der IGH im Wesentlichen angeordnet.

Das südafrikanische Außenministerium hat festgestellt, dass „wenn man das Urteil liest, es implizit ist“, dass ein Waffenstillstand verhängt werden muss.

Der unschätzbare frühere britische Botschafter Craig Murray stellte fest, dass „nach einer äußerst vernichtenden Darlegung der Fakten durch Südafrika“, die kraftvoll „und akribisch gut dargelegt“ wurde, Schlussfolgerungen unvermeidlich waren.

Dies sind die Höhepunkte:

„Die Militäroperation Israels im Gazastreifen hat unzählige Tote und Verletzte gefordert, erhebliche Infrastrukturen und Wohneinheiten zerstört, zu massenhafter Unterernährung geführt, das Gesundheitssystem zum Zusammenbruch gebracht und die Mehrheit der Bewohner vertrieben. Dieser Krieg hat die gesamte Bevölkerung von Gaza betroffen und wird weitreichende Folgen haben. Das Gericht hat die Sprache der Entmenschlichung durch hochrangige israelische Regierungsvertreter zur Kenntnis genommen“.

Daher „akzeptiert der IGH die südafrikanische Forderung nach dringenden vorläufigen Maßnahmen zum Schutz der Palästinenser in Gaza vor Israel und empfiehlt“ (Kursivschrift von mir) folgendes:

Mit 15-2: „Der Staat Israel soll alle Maßnahmen ergreifen, um die Begehung von Völkermord in Gaza zu verhindern.“

15-2: „Der Staat Israel soll sicherstellen, dass das Militär keine Akte des Völkermordes begeht.

Zu 16-1: „Israel soll alle Maßnahmen ergreifen, um alle öffentlichen Aufrufe zum Völkermord zu bestrafen.“

Zu 16-1: „Israel ergreift sofortige und wirksame Maßnahmen, um gegen die widrigen Lebensbedingungen im Gazastreifen vorzugehen“.

Bis 15-2: „Israel ergreift wirksame Maßnahmen, um Beweise für Handlungen zu sichern, die sich auf die Völkermordkonvention auswirken.“

15-2: „Israel legt dem Gericht innerhalb eines Monats einen Bericht über alle Maßnahmen vor, die es getroffen hat, um den Anordnungen des Gerichts nachzukommen.“

Die Houthis und die Völkermordkonvention

Die Entscheidung des IGH ist bindend (Kursivschrift von mir). Doch selbst wenn der IGH entschieden hat, dass Israel „alle Maßnahmen ergreifen muss, um Tod und Verletzungen zu verhindern“ und für alle humanitären Bedürfnisse der Palästinenser zu sorgen (einschließlich des Zugangs zu Lebensmitteln, Medikamenten und Infrastruktur), was passiert, wenn Tel Aviv die Entscheidung einfach ignoriert?

Selbst wenn man bedenkt, dass Israel innerhalb eines Monats nach dem Urteil einen Bericht über die Abhilfemaßnahmen vorlegen muss, ist es völlig offen, ob die biblischen Psychopathen dem nachkommen werden.

Die Antwort kam schnell. Israels Minister für nationale Sicherheit, Ben Gvir, ein karikaturhafter Kandidat für die Rolle des außer Kontrolle geratenen Psychopathen in einem billigen Horrorfilm, erklärte, dass „die Entscheidung des antisemitischen Gerichts in Den Haag beweist, was bereits bekannt war: Dieses Gericht sucht nicht nach Gerechtigkeit, sondern nach der Verfolgung des jüdischen Volkes. Sie haben während des Holocausts geschwiegen, und heute setzen sie die Heuchelei fort und gehen noch einen Schritt weiter.“

Psychos machen keine Geschichte. Der IGH in seiner heutigen Form wurde 1945 gegründet.

Das Urteil des IGH hat die moralische Stärke der Houthis, die „unser Volk“ in Gaza unterstützen, de facto legitimiert.

Und das, während die USA und Großbritannien dem globalen Süden einreden, sie müssten gegen die Houthis vorgehen, deren Politik der Verteidigung Palästinas gleichbedeutend mit der Einhaltung der Völkermordkonvention sei. Die USA und das Vereinigte Königreich berufen sich zynisch auf die Notwendigkeit, das „Völkerrecht zu schützen“.

Die überwältigende Mehrheit des Globalen Südens sieht darin eine Friedenstruppe, die für die Einhaltung der Völkermordkonvention eintritt – die Houthis -, die von den schurkischen Verfechtern der „regelbasierten internationalen Ordnung“ angegriffen werden.

Parallel dazu hat der internationale Anwalt Juan Branco einen entscheidenden Punkt hervorgehoben. Frankreich hat derzeit den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat inne. Gemäß Artikel 94.2 der UN-Charta müssen die Vereinten Nationen auf Antrag Südafrikas (Kursivschrift von mir) Israel dazu zwingen, das Urteil des IGH umzusetzen.

Niemand sollte darauf zählen, dass das trashige Macronistische Frankreich das Richtige tut.

Das Töten wird nicht aufhören

Aus der Sicht des Globalen Südens ist es nicht weniger als entsetzlich, dass eine Afrikanerin, die ugandische Richterin Julia Sebutinde, alle von Südafrika beantragten vorläufigen Maßnahmen gegen Israel abgelehnt hat.

Da der IGH entschied, dass „Israels Handlungen in Gaza einen Völkermord mit dem Ziel der vollständigen oder teilweisen Vernichtung einer bestimmten ethnischen Gruppe – der Palästinenser – darstellen können“ (Kursivschrift von mir), folgt daraus logischerweise, dass die Komplizenschaft der USA mit Israel einer Komplizenschaft der USA beim Völkermord an den Palästinensern gleichkommt.

Das Urteil des IGH klagt die USA, das Vereinigte Königreich, Deutschland und andere Mitglieder des kollektiven Westens an, die alle erklärt haben, dass der südafrikanische Fall „rechtlich unbegründet“ ist und verworfen werden sollte.

Kein Wunder also, dass ein Team von 47 südafrikanischen Anwälten bereits eine Klage gegen die USA und Großbritannien wegen Mittäterschaft vorbereitet.

Was auch immer als nächstes geschieht, die überengagierte Armada der globalen Zyniker wird nicht nachgeben. Die Aufforderung des IGH an Israel, „alle Maßnahmen zu ergreifen, um Tod und Verletzungen zu verhindern“, kann sicherlich als Aufruf zu einem Waffenstillstand interpretiert werden, ohne das Zauberwort zu erwähnen.

Aber was die Armada der globalen Zyniker wirklich sieht, sind vier miteinander verknüpfte giftige Punkte: Kein Waffenstillstand; tötet die Palästinenser, aber sanft; gebt ihnen zu essen, bevor ihr sie tötet; und ihr habt noch einen vollen Monat Zeit, um das Töten auf breiter Front zu betreiben.

So sehr der IGH auch als kollektive West-Farce abgetan werden mag, Tatsache ist, dass das Urteil Israel ausdrücklich auffordert, das Töten einzustellen. Man mag argumentieren, dass der IGH das absolute Maximum dessen getan hat, was er im Rahmen seiner Zuständigkeit und Verfahren tun kann.

Doch wenn man bedenkt, dass der IGH weniger als null Möglichkeiten hat, sein Urteil durchzusetzen – er ist auf die hyperkorrupte UNO angewiesen -, hat die Armada der globalen Zyniker das düstere Bild vielleicht richtig erkannt: Das Töten wird nicht aufhören.

