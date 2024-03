https://www.middleeastmonitor.com/20240330-europe-is-not-serious-about-stopping-the-genocide-in-gaza/

Europa will den Völkermord im Gazastreifen nicht stoppen

von Hossam Shaker

30. März 2024

Hat Europa wirklich aufgehört, den Völkermord, die ethnische Säuberung und den Hungerkrieg in Gaza zu unterstützen? Es ist klar, dass sich die europäischen Positionen in letzter Zeit im Vergleich zu den vergangenen Monaten verändert haben.

Europäische Beamte haben begonnen, sich zunehmend „besorgt“ über die humanitären Bedingungen im Gazastreifen zu äußern und haben kürzlich das Wort „Völkerrecht“ in ihren Erklärungen zum brutalen israelischen Krieg erwähnt, nachdem sie es zuvor ignoriert hatten. Dann rief die Europäische Union (EU) auf dem Gipfel des Europäischen Rates am 21. März zum ersten Mal zu einem Waffenstillstand auf, nachdem die israelische Armee 32.000 palästinensische Zivilisten im Gazastreifen getötet hatte.

Die europäischen Positionen haben sich zwar bewegt, aber nur sehr langsam und mit großer Vorsicht, und das Ergebnis ist, dass sie die Gräben der Unterstützung des laufenden Völkermords noch nicht verlassen haben, mit vereinzelten Ausnahmen, die von Belgien, Irland, Spanien, Malta und Norwegen veröffentlicht wurden.

Es scheint klar zu sein, dass die Kritik an der israelischen Seite von den meisten europäischen Plattformen immer noch zurückhaltend ist, wobei sehr darauf geachtet wird, die Formulierungen sorgfältig zu wählen. Vor allem aber ignoriert Europa die Tatsache, dass es aufgrund seines Einflusses in der Lage ist, Krieg und Völkermord sofort zu beenden, wenn es den politischen Willen dazu hat, z. B. durch ein Paket von Sanktionen, aber es will es einfach nicht.

Stattdessen versuchen europäische Politiker derzeit, den Eindruck zu erwecken, dass sie mit den Gräueln, die die israelische Regierung und ihre Streitkräfte gegen 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen begehen, nicht einverstanden sind, ohne jedoch etwas zu unternehmen, um sie abzuschrecken. Da der Einmarsch in Rafah die schrecklichsten Szenen des Zweiten Weltkriegs in die Welt der Farben zurückbringen wird, spricht sich Europa eindeutig gegen den Einmarsch in dieses enge, mit Vertriebenen überfüllte Gebiet aus, ebenso wie die Verbündeten in Washington. Die meisten europäischen Plattformen sprechen sich jedoch nicht gegen den laufenden Krieg aus, trotz all der Grausamkeiten, die ihn begleitet haben. Die israelische Kriegsführung erfreut sich nämlich nach wie vor großzügiger militärischer Lieferungen aus europäischen Ländern sowie der Fortführung gegenseitiger Partnerschafts- und Kooperationsabkommen, ohne dass diese beeinträchtigt werden oder gar die Aussetzung droht.

Anstatt ernsthafte Maßnahmen zu ergreifen, um das schreckliche Massaker einzudämmen, gaukelt die politische Führung Europas ihrer Bevölkerung und der Welt vor, dass sie wirklich handelt, indem sie viel von humanitärer Hilfe spricht und sich besorgt über die sich verschlimmernde Hungersnot im Gazastreifen zeigt, ohne dass dies etwas an der Realität ändert, die sich in der Tat noch verschlimmert. Es gibt auch erneute Erklärungen zur Unterstützung der politischen Vision der Zweistaatenlösung, die Bereitschaft, über die Anerkennung eines palästinensischen Staates zu sprechen und die Angriffe der extremistischen Siedler im Westjordanland zu verurteilen und vielleicht Sanktionen gegen sie zu verhängen. Bedauerlicherweise bezieht sich nichts davon auf den Kern des andauernden Krieges gegen den Gazastreifen, der Völkermord beinhaltet, auch wenn die EU und die meisten europäischen Hauptstädte es vermieden haben, dieses verbotene Wort auszusprechen, wenn es um das israelische Verhalten geht.

Selbst wenn Europa Sanktionen gegen einige Siedler verhängt, die palästinensische Bürger angreifen, ignoriert es, was die israelische Armee und ihre Soldaten tun, die nicht aufhören, Palästinenser im Westjordanland zu töten, zu terrorisieren und zu misshandeln, zusätzlich zu ihren Gräueltaten in Gaza. Europa gewährt der israelischen Armee, ihren Offizieren und Soldaten Immunität gegen jegliche Sanktionen oder auch nur ausdrückliche Kritik. Die Konzentration der Kritik auf das Verhalten der Siedler geht immer mit einem klaren Beharren darauf einher, die Armee von der Schuld und der Verantwortlichkeit für Kriegsverbrechen freizustellen.

Die Geschichte wird sich für immer daran erinnern, dass Europas politisches Establishment den Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen vom ersten Tag an in vielfältiger Form durch militärische Unterstützung, politische Ermutigung, Propaganda und finanzielle Hilfe unterstützt hat. Darüber hinaus blieben sie gleichgültig gegenüber den anhaltenden öffentlichen Protesten gegen diese schändliche Beteiligung. Die Kriegsführung mit eindeutig faschistischen Tendenzen wäre ohne diese unerschütterliche europäische Rückendeckung, zusätzlich zur Unterstützung der USA und des Westens im Allgemeinen, nicht in der Lage gewesen, dieses schreckliche Massaker zu verüben.

Das politische Europa unterstützte die Gräueltaten durch eine rhetorische Handlung, die eine vorherige Rechtfertigung für alles beinhaltete, was eine Armee gegen Zivilisten begehen könnte. Sie taten dies, obwohl sie wussten, dass es sich um eine Besatzungsarmee handelt, deren Akte voll von Kriegsverbrechen ist, die im Gazastreifen und anderswo begangen wurden. Die Regierung Benjamin Netanjahu, die extremste und rassistischste israelische Regierung seit ihrer Gründung, hatte von Anfang an ihre Absicht erklärt, Völkermord, ethnische Säuberung, Hunger, Krieg und totale Zerstörung zu begehen. Die diesbezüglichen Beweise sind in der dem Internationalen Gerichtshof vorgelegten Akte Südafrikas gut dokumentiert. Dennoch hielten die EU und die meisten europäischen Hauptstädte an einem einheitlichen Narrativ fest und lieferten Entschuldigungen für all die Gräueltaten, die diese Armee im Gazastreifen begangen hat, dessen Bewohner mehrheitlich Flüchtlingskinder und Frauen sind.

Die europäischen Positionen änderten sich erst nach Monaten grausamer Massaker, die eine Rekordzahl palästinensischer Zivilopfer forderten. Ihr teilweiser Wandel kam erst Monate nach der brutalen israelischen Bombenkampagne, bei der die meisten Häuser, Krankenhäuser und zivilen Einrichtungen mit von US-amerikanischen und europäischen Industrien gelieferter Munition zerstört wurden, und nachdem die Hungersnot in Gaza einen erschreckenden und für die ganze Welt sichtbaren Höhepunkt erreicht hatte.

Dennoch verhalten sich die europäischen Politiker so, als ob sie nicht in der Lage wären zu handeln. Sie geben weiterhin schwache Erklärungen und diplomatische Appelle an die israelische Seite ab, ohne ihrem Volk und der Welt mitzuteilen, dass sie sofortige, abschreckende und wirksame Schritte unternehmen können, um den Völkermord, die ethnische Säuberung und den brutalen Hungertod zu stoppen. Leider wollen sie das einfach nicht.

Der einfachste Test für die Ernsthaftigkeit der europäischen Positionen besteht darin, ihre Haltung gegenüber dem israelischen Besatzer mit den Strafmaßnahmen zu vergleichen, die nach der russischen Invasion in der Ukraine ergriffen wurden. Die EU und andere europäische Länder haben seit dem 24. Februar 2022 strenge, umfassende und beispiellose Sanktionen gegen Russland verhängt, zusätzlich zu den Sanktionen, die bereits nach der Annexion der Krim im Jahr 2014 verhängt worden waren. Die EU verhängte auch Sanktionen gegen Weißrussland und den Iran aufgrund ihrer Rolle bei der Unterstützung der russischen Kriegsanstrengungen.

Auf der anderen Seite haben die EU und andere europäische Länder keine eindeutigen Strafmaßnahmen gegen Israel ergriffen, abgesehen von der Verhängung von Sanktionen gegen einige Siedler. Am merkwürdigsten ist jedoch, dass Europa sich beeilte, das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) und die palästinensischen Bürger, die von diesem Hilfswerk betreut werden, zu bestrafen, indem es in aller Eile die Finanzierung des Hilfswerks einstellte, sobald unbestätigte israelische Anschuldigungen gegen einige seiner Mitarbeiter vorlagen.

Im Gegensatz dazu nehmen Europas Politiker die israelische Besatzungsarmee noch immer von jeder verbalen Kritik aus. Sie wählen vorsichtig formulierte Sätze, wenn sie die schrecklichen Gräueltaten kommentieren, die die Welt sieht, wie z. B. die Massentötungen an den Verteilungsstellen für Hilfsgüter, damit diese Gräueltaten nicht ausdrücklich mit der israelischen Armee in Verbindung gebracht werden.

Eines der Tabus des politischen Diskurses in der EU und in den Hauptstädten des Kontinents ist die Verwendung eines spezifischen Vokabulars zur Beschreibung der Geschehnisse. Während eines halben Jahres des Grauens tauchten Ausdrücke wie „Völkermord“, „ethnische Säuberung“, „Gräueltaten“ und „Kriegsverbrechen“ in den offiziellen Stellungnahmen der Europäer nicht auf, abgesehen von seltenen Ausnahmen, die von unangepassten Politikern in Blogbeiträgen geäußert wurden. Die logische Frage, die seit Monaten in den Worten von Demonstranten auf europäischen Plätzen wiederholt wird, lautet: Bei wie vielen weiteren Opfern würden Sie das, was geschieht, als Völkermord bezeichnen?

Das politische Europa versucht nun, das Image der Partei abzulegen, die den Krieg Israels gegen das palästinensische Volk mit all seinen Gräueltaten unterstützt. Es versucht, seine Beteiligung an der Rechtfertigung dieses Krieges und an der Ermutigung der seit Monaten andauernden Völkermordkampagne zu vertuschen, einschließlich der Bereitstellung vielfältiger Formen von militärischer, politischer, finanzieller und propagandistischer Unterstützung aus mehreren europäischen Ländern. Die Beendigung der Politik der Unterstützung von Völkermord, Hunger, Krieg und brutalen Kriegsverbrechen hat einen klaren Titel: Beendigung der Partnerschafts- und Kooperationsabkommen, Verhängung strenger Sanktionen, Verbot von Waffen- und Munitionslieferungen und Einleitung einer ernsthaften humanitären Operation zur Beendigung der programmierten Aushungerungspolitik. Die Frage bleibt: Wie viele Opfer sind nötig, um so etwas zu tun?

