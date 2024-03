Hamas on Land Day: Liberation can only be achieved via Resistance Multiple Palestinian Resistance factions put out statements on Land Day, commemorating this year’s event, which coincides with Operation Al-Aqsa Flood.

Hamas am Tag des Bodens: Befreiung kann nur durch Widerstand erreicht werden

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Hamas Medienbüro

30. März 2024

Mehrere palästinensische Widerstandsgruppen veröffentlichten Erklärungen zum Tag des Bodens, der in diesem Jahr mit der Operation „Al-Aqsa-Flut“ zusammenfällt.

Die Islamische Widerstandsbewegung – Hamas bekräftigte, dass die Operation Al-Aqsa-Flutung eine Fortsetzung des Kampfes des palästinensischen Volkes für seine legitimen Rechte, die Befreiung seines Landes und die Rückkehr in seine Heimat ist.

Die Hamas äußerte sich in einer Erklärung zum Tag des Bodens in Palästina, der am 30. März begangen wird. Die Bewegung veröffentlichte ein Fünf-Punkte-Papier, in dem sie an diesem Tag ihren Ausblick auf die Zukunft der palästinensischen Sache darlegt.

Erstens betonte die Hamas, dass das historische Land Palästina mit seiner Hauptstadt al-Quds und der heiligen al-Aqsa-Moschee der Kern des Kampfes gegen den „zionistischen Feind“ sei, und fügte hinzu, dass der einzige Weg zur Befreiung Palästinas darin bestehe, den „umfassenden Widerstand“ zu konsolidieren und die nationale Einheit zu stärken.

Zweitens versprach die Hamas, den palästinensischen Märtyrern die Treue zu halten, und fügte hinzu, dass sie „keinen Zentimeter“ palästinensischen Landes und heiliger Stätten aufgeben werde, „egal, welche Opfer sie bringen müssen“.

Drittens lobte die Bewegung den Widerstand und seine Kämpfer, das palästinensische Volk im Westjordanland, die Gläubigen in al-Quds und in der al-Aqsa-Moschee, die Palästinenser in den besetzten 48er Gebieten und die Palästinenser, die in Flüchtlingslager und Länder in aller Welt vertrieben wurden, und rief sie auf, ihre Aktionen zur Unterstützung des Gazastreifens auszuweiten.

Viertens betonte die Widerstandsbewegung, dass der Kampf für die Rechte der Palästinenser nicht nur eine palästinensische Angelegenheit ist, und unterstrich den arabischen, islamischen und globalen Charakter des Kampfes, indem sie alle freien Völker der Welt dazu aufrief, so schnell wie möglich ihrer jeweiligen Verantwortung gerecht zu werden.

Fünftens rief die Hamas alle Menschen auf der Welt, insbesondere Araber und Muslime, dazu auf, ihre Aktionen zur Unterstützung des palästinensischen Volkes im Gazastreifen zu verstärken, die Verbrechen der israelischen Besatzung aufzudecken und den völkermörderischen Krieg mit allen Mitteln zu beenden.

Der Tag des Bodens wird von den Palästinensern seit 1976 jedes Jahr am 30. März begangen, als die israelischen Streitkräfte Tausende von Dunam Land in Privatbesitz oder Gemeinschaftsland in al-Jalil in den besetzten 48′ palästinensischen Gebieten beschlagnahmten. Dieses Ereignis führte zu einem Generalstreik und Volksmärschen in al-Jalil al-Naqqab sowie zu Konfrontationen, bei denen sechs Palästinenser ums Leben kamen und Hunderte verletzt oder festgenommen wurden.

Die Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP) schloss sich dem Mobilisierungsaufruf der Hamas an und bekräftigte das Recht des palästinensischen Volkes auf Widerstand gegen die israelische Besatzung, indem sie in einer Erklärung die Bedeutung des Tages des Bodens als einigendes Ereignis für das palästinensische Volk hervorhob.

Die PFLP rief das palästinensische Volk in den besetzten Gebieten, das die Veranstaltungen zur Einführung des Tages des Bodens angeführt hatte, auf, sich der rassistischen Politik der israelischen Regierung entgegenzustellen.

„Was mit Gewalt genommen wurde, kann nur mit Gewalt zurückgeholt werden und nicht durch [politische Regelungen], die zu einer echten Katastrophe für unser Volk geführt haben“, bekräftigte die PFLP am Tag des Bodens.

Die PFLP prangerte auch die Rolle der Vereinigten Staaten bei der Unterstützung des völkermörderischen Krieges gegen das palästinensische Volk sowie die Einmischung der Regierung Biden in innerpalästinensische Angelegenheiten an. Die Front betonte, dass nur das palästinensische Volk das Recht habe, über die Zukunft seines Regierungssystems zu entscheiden.

Abschließend wies die PFLP auf die Massenproteste in mehreren arabischen Ländern hin, insbesondere in jenen, die ihre Beziehungen zu „Israel“ normalisiert haben, und erklärte, diese Entwicklungen seien ein „Leuchtfeuer der Hoffnung“ für die Front und die arabische Nation.

Die Demokratische Front für die Befreiung Palästinas (DFLP) bekräftigte ihrerseits die Notwendigkeit der Einigkeit in der palästinensischen politischen Szene und rief die politischen Akteure auf, die Ergebnisse der hochrangigen Treffen in Moskau einzuhalten und auf weitere nationale Gespräche und Treffen hinzuarbeiten.

