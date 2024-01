Europe’s big powers back out of US-led bombing campaign of Yemen Rome, Paris, and Madrid have refused to participate in Washington and London’s latest war in West Asia

Die spanische Verteidigungsministerin Margarita Robles (Bildnachweis: Jorge Zapata/Efe)

Europas Großmächte ziehen sich aus der US-geführten Bombenkampagne im Jemen zurück

Rom, Paris und Madrid weigern sich, sich an Washingtons und Londons jüngstem Krieg in Westasien zu beteiligen

News Desk

13. Januar 2024

Europa ist über die US-amerikanisch-britische Bombardierung des Jemen, eines der ärmsten Länder der Welt, gespalten: Italien, Spanien und Frankreich haben sich geweigert, an der Operation teilzunehmen.

Washington und London haben am späten Donnerstagabend Angriffe auf den Jemen durchgeführt, die mehrere Gebiete des Landes, darunter die Hauptstadt Sanaa, betrafen.

Die USA und das Vereinigte Königreich versuchen, die von der Ansarallah geführten jemenitischen Streitkräfte ins Visier zu nehmen, weil sie als Reaktion auf Israels brutale Bombardierung des Gazastreifens, die von vielen als Völkermord betrachtet wird, Schiffe mit israelischer Beteiligung im Roten Meer angreifen.

Die Angriffe der USA und Großbritanniens wurden von Deutschland, Dänemark, den Niederlanden, Australien, Neuseeland, Kanada, Südkorea und Bahrain unterstützt, die alle eine gemeinsame Erklärung unterzeichneten, in der sie die Bombardierung befürworteten.

Die europäischen Großmächte Frankreich, Italien und Spanien weigerten sich jedoch, an den Angriffen teilzunehmen und die Erklärung zu unterzeichnen.

Die italienische Regierung unter der Leitung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni erklärte, sie sei nicht gebeten worden, sich an den US-amerikanisch-britischen Angriffen auf Jemen zu beteiligen. Sie erklärte weiter, dass sie, selbst wenn ein Ersuchen gestellt worden wäre, ohne eine Debatte und Abstimmung im Parlament zur Genehmigung von Militäraktionen nicht hätte teilnehmen können.

Der stellvertretende italienische Ministerpräsident sagte, Italien hätte so kurzfristig nicht teilnehmen können, „weil die Verfassung uns nicht erlaubt, Kriegshandlungen ohne eine Debatte im Parlament zu begehen“.

Eine Regierungsquelle sagte jedoch gegenüber Reuters, Rom sei um eine Teilnahme gebeten worden, habe aber abgelehnt, weil es eine „beruhigende Politik“ bevorzuge.

Die französische Regierung unter der Führung von Emmanuel Macron schloss auch ein gemeinsames Vorgehen mit den USA und Großbritannien aus, anders als 2011 in Libyen und 2015 gegen ISIS in Syrien.

Der französische Konteradmiral Emmanuel Slaars sagte am Donnerstag, dass die französische Marine zwar aktiv französische Schiffe im Roten Meer schütze, das derzeitige Mandat von Paris aber keine direkten Angriffe auf die Ansarallah umfasse.

Wie der Telegraph berichtete, sagte ein anonymer französischer Beamter, Paris befürchte, dass es durch die Beteiligung an dem von den USA geführten Angriff auf die von der Ansarallah angeführten jemenitischen Streitkräfte jeglichen Einfluss auf die Vermittlung zwischen der Hisbollah und Israel verlieren würde.

Frankreich sagt, es konzentriere seine diplomatischen Bemühungen darauf, eine Eskalation im Libanon zu vermeiden, wo die Hisbollah seit dem 7. Oktober an der Grenze gegen Israel kämpft, auch zur Unterstützung des Gazastreifens.

In Spanien bekräftigte Verteidigungsministerin Margarita Robles am Freitag, dass sich Spanien nicht an einer Militäroperation gegen den Jemen beteiligen werde. Sie sagte, dies schließe eine Ablehnung der Teilnahme an einer Operation der Europäischen Union im Roten Meer ein, die in den kommenden Tagen angekündigt werden soll.

„Spanien ist ein Land, das sich entschieden für den Frieden in der Welt einsetzt, und genau aus diesem Grund haben wir 17 Missionen und mehr als 3.000 Menschen an vielen Orten“, bestätigte Robles. „Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir verstehen, dass sich Spanien am Roten Meer derzeit nicht beteiligen wird.“

Übersetzt mit Deepl.com



