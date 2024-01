Israeli army ordered mass Hannibal Directive on 7 Oct: Media An investigation from Israel’s leading newspaper indicates Israel deliberately killed many of its own civilians and soldiers during Hamas‘ Operation Al-Aqsa Flood to prevent them being taken captive back to Gaza

Israelische Armee ordnete am 7. Oktober eine Hannibal-Massenrichtlinie an: Medien

Eine Untersuchung der führenden israelischen Zeitung deutet darauf hin, dass Israel während der Hamas-Operation „Al-Aqsa-Flut“ absichtlich viele seiner eigenen Zivilisten und Soldaten tötete, um zu verhindern, dass sie in den Gazastreifen zurückgebracht werden

11. Januar 2024

Das israelische Militär hat während des Angriffs der Hamas am 7. Oktober die „Hannibal-Direktive“ angewandt und einige seiner eigenen Zivilisten und Soldaten getötet, um zu verhindern, dass die Hamas sie als Gefangene zurück nach Gaza bringt. Dies geht aus einer Untersuchung der führenden israelischen Zeitung Yedioth Ahronoth hervor, die am 12. Januar in voller Länge veröffentlicht wird.

Die hebräische Ausgabe der Zeitung schrieb am 11. Januar, dass „eine der Enthüllungen der Untersuchung darin besteht, dass die IDF [israelische Armee] am Mittag des 7. Oktobers allen ihren Kampfeinheiten in der Praxis befahl, die ‚Hannibal-Prozedur‘ anzuwenden, ohne dies jedoch explizit beim Namen zu nennen“.

Der Befehl lautete, „um jeden Preis jeden Versuch von Hamas-Terroristen zu stoppen, nach Gaza zurückzukehren, das heißt, trotz der Befürchtung, dass einige von ihnen Entführte haben“, schrieb die Zeitung.

Die Times of Israel beschrieb, wie das Hannibal-Verfahren oder die Direktive „es den Soldaten erlaubt, potenziell massive Gewalt anzuwenden, um zu verhindern, dass ein Soldat in die Hände des Feindes fällt. Dies schließt die Möglichkeit ein, das Leben des betreffenden Soldaten zu gefährden, um seine Gefangennahme zu verhindern“.

Eine frühere Haaretz-Untersuchung der Richtlinie kam zu dem Schluss, dass „aus Sicht der Armee ein toter Soldat besser ist als ein gefangener Soldat, der selbst leidet und den Staat zwingt, Tausende von Gefangenen freizulassen, um seine Freilassung zu erreichen.“

Während des Angriffs am 7. Oktober gelang es der Hamas und anderen Palästinensern, etwa 240 israelische Soldaten und Zivilisten aus den Siedlungen (auch als Kibbuzim bekannt) und Militärstützpunkten nach Gaza zu verschleppen und gefangen zu nehmen.

Die Hamas hoffte, sie gegen Tausende von Palästinensern, darunter Frauen und Kinder, die in israelischen Gefängnissen festgehalten werden, austauschen zu können.

Die Hamas benutzte die Toyota-Pick-up-Trucks und Motorräder, mit denen sie nach Israel einreisten, sowie aus den Siedlungen gestohlene Autos, um die israelischen Gefangenen zurück nach Gaza zu bringen. Einige wurden auch zu Fuß und sogar in Karren, die von Traktoren gezogen wurden, von anderen Palästinensern nach Gaza gebracht, nachdem die Hamas-Kämpfer den Grenzzaun durchbrochen hatten.

Nach Angaben von Yediot Ahronoth wurden in dem Gebiet zwischen den Siedlungen und dem Gazastreifen etwa tausend „Terroristen und Infiltratoren“ getötet.

Die Zeitung fügte jedoch hinzu, dass derzeit nicht klar sei, wie viele der entführten Israelis durch die Aktivierung der Hannibal-Direktive getötet worden seien:

„In der Woche nach dem Angriff überprüften Soldaten von Eliteeinheiten etwa 70 Fahrzeuge, die in dem Gebiet zwischen den Siedlungen und dem Gazastreifen zurückgelassen wurden. Dabei handelt es sich um Fahrzeuge, die den Gazastreifen nicht erreicht haben, weil sie auf dem Weg dorthin von einem Kampfhubschrauber, einer Panzerabwehrrakete oder einem Panzer beschossen wurden, wobei zumindest in einigen Fällen alle Insassen des Fahrzeugs getötet wurden.“

Wie der Journalist Dan Cohen berichtete, tötete das israelische Militär die 68-jährige Efrat Katz, als sie am 7. Oktober auf einem von einem Traktor gezogenen Wagen vom Kibbuz Nir Oz nach Gaza gebracht wurde. In dem Wagen befanden sich auch ihre Tochter Doron Katz-Asher und zwei Enkelinnen, Raz, 2 Jahre, und Aviv, 4 Jahre.

Doron Katz-Asher erzählte später dem israelischen Sender Channel 12, dass die israelische Armee das Feuer auf den Traktor eröffnete und dabei ihre beiden Töchter verletzte und ihre Mutter Efrat tötete.

Wie The Cradle bereits berichtete, beschrieb Oberst Nof Erez von der israelischen Luftwaffe (Reserve) das Vorgehen Israels am 7. Oktober als eine Art „Hannibal“-Massenveranstaltung“ als Reaktion auf den Einsatz von Apache-Hubschraubern und Panzern. „Was wir hier gesehen haben, war ein Massen-Hannibal. Es gab viele Öffnungen im Zaun, Tausende von Menschen in vielen verschiedenen Fahrzeugen mit und ohne Geiseln“, sagte er gegenüber Haaretz.

Die Enthüllung, dass das israelische Militär informell die Hannibal-Richtlinie erlassen hat, wirft Fragen über den Tod vieler israelischer Zivilisten auf, von denen man zunächst annahm, dass sie am 7. Oktober von der Hamas gefangen genommen worden waren, deren Leichen aber später in der Nähe des Grenzzauns zum Gazastreifen entdeckt wurden.

So verschwanden beispielsweise die 80-jährige Carmela Dan und ihre 12-jährige autistische Enkelin Noya am Morgen des 7. Oktober. Die Familie nahm an, dass beide von der Hamas gefangen genommen worden waren. Doch zwei Wochen später gaben die israelischen Behörden bekannt, dass ihre Leichen „in der Nähe des Grenzzauns gefunden wurden“, berichtete Foreign Policy.

Am 19. Oktober erklärte Carmelas Nichte gegenüber NBC News: „Vor einigen Tagen gab es eine Operation der israelischen Armee, um die Leichen zu bergen, und wir glauben, dass sie Zeit brauchten, um drei DNA-Tests durchzuführen und festzustellen, dass es sich um beide handelte.“

In einem anderen Fall, über den viel berichtet wurde, gab ein israelischer Brigadegeneral, Barak Hiram, gegenüber der New York Times zu, dass er am 7. Oktober einem Panzerkommandanten den Befehl gab, das Feuer auf ein Haus im Kibbutz Be’eri zu eröffnen, um Hamas-Kämpfer zu töten, obwohl sich in dem Haus auch 14 israelische Gefangene verbarrikadiert hatten.

Gegen Sonnenuntergang sagte Hiram dem Panzerkommandanten: „Die Verhandlungen sind vorbei. Brecht ein, auch auf Kosten von zivilen Opfern.“

Die Hamas-Kämpfer und alle bis auf einen der Gefangenen wurden getötet, darunter die 12-jährigen Zwillinge Liel und Yanai Hetzroni. Ihre Leichen waren so schwer beschädigt und verbrannt, dass es Wochen dauerte, sie zu identifizieren.

In einem Interview mit Channel 12 am 26. Oktober, noch bevor Hiram öffentlich zugegeben hatte, den Befehl zum Beschuss des Hauses in Be’eri gegeben zu haben, spielte der General auf seine Logik vom 7. Oktober an. Er erklärte: „Ich habe große Angst, dass wir, wenn wir nach Sorana [israelisches Militärhauptquartier in Tel Aviv] zurückkehren und versuchen, alle möglichen Verhandlungen zu führen, in eine Falle tappen könnten, die uns die Hände bindet und uns nicht erlaubt, das zu tun, was erforderlich ist, nämlich hineinzugehen, zu manipulieren und sie [die Hamas] zu töten …“

In einem anderen Fall in Be’eri wurde ein älteres Ehepaar, Mati und Amir Weiss, mutmaßlich von Hamas-Kämpfern getötet, die am Morgen des 7. Oktober in ihr Haus eindrangen. Mati schickte eine Nachricht an ihren Sohn Yuval, dass die Kämpfer in das Haus eingedrungen waren und Amir erschossen worden war.

Yuval, der dem Sicherheitsteam des Kibbuz angehörte, teilte den Befehlshabern der Armee ihren Standort mit und sagte ihnen, dass Hamas-Kämpfer im Haus seien.

Um den Tod des älteren Ehepaars zu erklären, schreibt Haaretz: „Mati und Amir Weiss wurden von Terroristen angegriffen, die eine der Wände ihres Schutzraums in die Luft sprengten und sie erschossen.“

Das von Haaretz veröffentlichte Bild des Hauses der Weiss‘ zeigt jedoch ein großes Loch in der Wand des Hauses und erhebliche Schäden am Dach, was darauf schließen lässt, dass es von einer Panzergranate oder einem Hubschrauber getroffen wurde.

Die Hannibal-Richtlinie wurde auch am 7. Oktober auf dem Nova-Musikfestival deutlich, wo die Hamas angeblich 364 israelische Partygäste massakrierte.

Obwohl die Bodeneinheiten der israelischen Armee erst nach mehreren Stunden auf den Hamas-Angriff am 7. Oktober reagierten, gab der Befehlshaber des südlichen Distrikts der israelischen Polizei, Generalmajor Amir Cohen, um 6:42 Uhr morgens den Befehl, Einheiten der Grenzpolizei an verschiedene Orte zu entsenden, um den Hamas-Angriff zu bekämpfen.

Zu diesen Einheiten gehörten auch Eliteeinheiten zur Terrorismusbekämpfung, die als Yamam bekannt sind und per Hubschrauber entsandt wurden, wie israelische Beamte gegenüber der New York Times erklärten.

Diese Einheiten eröffneten offenbar das Feuer auf die Partybesucher, als die Hamas Menschen gefangen nahm.

Die deutsche Bild-Zeitung berichtete über die Aussage von Maya P., die das Fest überlebt hat. Bild schreibt: „Die Terroristen, die die Straßensperren errichteten, kamen als Polizisten und Soldaten getarnt“.

„Die Menschen rannten in sie hinein, in der Hoffnung, gerettet zu werden, und dann wurden sie hingerichtet“, sagte Maya und weinte.

Ein anderer Überlebender, Yuval Tahupi, erklärte gegenüber CNN: „Eine Polizistin sagte uns, dass die meisten Terroristen sich als Soldaten, Polizisten oder Sicherheitsleute verkleiden, also trauen Sie niemandem.“

Sowohl Maya als auch Yuval konnten sich nicht vorstellen, dass israelische Streitkräfte auf sie geschossen hatten, weshalb sie davon ausgingen, dass die Hamas-Kämpfer als Soldaten und Polizisten verkleidet gewesen sein mussten.

Auch israelische Kampfhubschrauber wurden auf dem Nova-Gelände eingesetzt und eröffneten das Feuer auf die Partybesucher.

Haaretz berichtete: „Einer Polizeiquelle zufolge ergab eine Untersuchung des Vorfalls auch, dass ein Kampfhubschrauber der IDF, der vom Stützpunkt Ramat David aus am Tatort eintraf, auf die Terroristen schoss und offenbar auch einige der Feiernden traf.“

Die BBC dokumentierte einen offensichtlichen Fall der Hannibal-Richtlinie durch Hubschrauberbeschuss. Der britische Staatssender schreibt, dass die von seinen Journalisten ausgewerteten Aufnahmen einer Autokamera zeigen, dass „eine Gruppe von Männern erscheint. Nur einer ist bewaffnet – sie scheinen dort zu sein, um zu plündern … Zwei Personen, ein Mann und eine Frau, die sich in einem Auto versteckt hatten, werden entdeckt und abgeführt“.

„Die Frau, die entführt wurde, taucht zwei Minuten später plötzlich wieder auf. Sie springt auf und fuchtelt mit den Armen in der Luft. Sie muss denken, dass Hilfe naht – zu diesem Zeitpunkt hatten die israelischen Verteidigungskräfte bereits damit begonnen, den Überfall abzuwehren. Doch Sekunden später sackt sie zu Boden, während Kugeln um sie herum abprallen. Wir wissen nicht, ob sie überlebt hat.“

