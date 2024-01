Israel’s war on Gaza and our Jewish communal institutions We call on all Jews to reject the politics of Jewish exceptionalism and to hold our communities accountable for supporting and enabling Israel’s genocidal and wholly unjustifiable war.

Israels Krieg gegen Gaza und unsere jüdischen Gemeindeeinrichtungen

Wir rufen alle Juden auf, die Politik des jüdischen Exzeptionalismus abzulehnen und unsere Gemeinden für die Unterstützung und Ermöglichung des völkermörderischen und völlig ungerechtfertigten Krieges Israels zur Verantwortung zu ziehen.

Vom Internationalen Jüdischen Kollektiv für Gerechtigkeit in Palästina

14. Januar 2024

Israelische Panzer ritzen einen Davidstern in ein Feld in Gaza während Israels anhaltender Bodeninvasion in Gaza. Dieses Foto wurde von Daniel Hagari auf dem @IDFSpokesperson X/Twitter-Konto am 17. November 2023 veröffentlicht.

Das Internationale Jüdische Kollektiv für Gerechtigkeit in Palästina (IJCJP) möchte unsere Abscheu darüber zum Ausdruck bringen, dass israelunterstützende jüdische Organisationen in unseren Ländern durch ihre Unterstützung des israelischen Krieges gegen Gaza die Flammen des Rassismus geschürt und völkermörderische militärische Gewalt gutgeheißen haben. Es ist unbegreiflich, dass jüdische Führer sich dafür entscheiden, israelische Gewalt zu rechtfertigen, während zwei Millionen Menschen im Gazastreifen hungern, vertrieben, krank und verwundet sind und um die fast 25.000 Palästinenser trauern, die durch wahllose israelische Bombenangriffe und Landüberfälle getötet wurden. Das Internationale Jüdische Kollektiv für Gerechtigkeit in Palästina unterstützt voll und ganz die Klage Südafrikas vor dem Internationalen Gerichtshof, in der Israel des Völkermordes im Gaza-Krieg beschuldigt und eine sofortige Aussetzung seiner Militärkampagne gefordert wird.

Die Führer der jüdischen Gemeinden haben diejenigen, die gegen den Krieg protestieren, verunglimpft, indem sie sie als „Terroristenunterstützer“, „Banden“, „Mobs“ und andere Epitheta bezeichneten, die den im Westen allgegenwärtigen antipalästinensischen Rassismus und die Islamophobie operationalisieren sollen. Unsere Gemeinschaften sind auch tief in die Unterdrückung und Kriminalisierung von Äußerungen über Palästina verwickelt, was sich unverhältnismäßig stark auf rassisch definierte Personen auswirkt. Jüdische Dissidenten, die weltweit zu Zehntausenden offen gegen diesen unmoralischen Krieg demonstrieren, sind nicht immun gegen Verleumdungen seitens jüdischer institutioneller Führer und werden als „nützliche Idioten“, „Selbsthasser“, „Un-Juden“ und Schlimmeres bezeichnet; dies verrät die lange jüdische Tradition der theologischen Debatte und politischen Vielfalt.

Während Millionen Menschen auf der ganzen Welt auf die Straße gehen und ein Ende der unmenschlichen Verwüstung des Gazastreifens fordern, bezeichnen viele unserer Gemeinden diese beispiellose Forderung nach einem Ende des Völkermordes als antisemitisch. Wir sind entsetzt darüber, dass nicht einmal ein Hauch von Menschlichkeit oder Mitgefühl für die Tausenden von getöteten Palästinensern und die in diesem schrecklichen Krieg dezimierten Familien zum Ausdruck kommt. Juden, die sich auf der Straße lautstark gegen Israels völkermörderische Gewalt und seinen eliminatorischen Rassismus aussprechen, werden als Opfer dargestellt, für die der Anblick einer palästinensischen Flagge oder der Klang von Gesängen für die palästinensische Freiheit eine existenzielle Bedrohung darstellt, obwohl es kaum Beweise dafür gibt, dass dies der Fall ist. In der Zwischenzeit wird die Aufmerksamkeit von der tatsächlichen Bedrohung durch den antisemitischen weißen Vorherrschaftsrassismus abgelenkt, der exponentiell zunimmt.

Die Geschichte des jüdischen Leidens darf niemals dazu benutzt werden, unvorstellbares Leid über die Zivilbevölkerung in Gaza zu rechtfertigen. Wir rufen alle Juden auf, diese Politik des jüdischen Exzeptionalismus abzulehnen und unsere Gemeinden für die Unterstützung und Ermöglichung dieses völlig ungerechtfertigten Krieges zur Rechenschaft zu ziehen, eines Krieges, der Palästina zerstört, Juden gefährdet und unsere prophetische Tradition beschmutzt.

Unterzeichnet von:

Internationales Jüdisches Kollektiv für Gerechtigkeit in Palästina

(Kanada, USA, Großbritannien, Irland, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Südafrika, Neuseeland, Israel, Australien, Brasilien, Chile, Argentinien)

