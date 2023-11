https://english.almayadeen.net/articles/opinion/europe-s-social-democrats-in-turmoil-over-gaza

Europas Sozialdemokraten in Aufruhr wegen Gaza

Von Dieter Reinisch

Quelle: Al Mayadeen Englisch

23. November 2023

Ihre Unterstützung für die Bombardierung von Zivilisten und die völkermörderische Politik „Israels“ in Gaza hat einige europäische Sozialdemokraten in Schwierigkeiten gebracht. Ihre fast unkritische Unterstützung für „Israels“ Kriegsverbrechen könnte bei den nächsten Wahlen schlimme Folgen haben.

Michael D. Higgins ist ein Ausreißer unter den europäischen sozialdemokratischen Führern. Als eines der ersten Staatsoberhäupter Europas hat er sich mit dem palästinensischen Volk solidarisiert und die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, für ihre Äußerungen zur Unterstützung des Krieges „Israels“ gegen das palästinensische Volk scharf kritisiert.

Bereits am 17. Oktober erklärte der irische Präsident Higgins auf dem Welternährungsforum, dass er mit denjenigen übereinstimme, die die Intervention der Präsidentin der Europäischen Kommission kritisierten. Bei dem Treffen in Rom sagte er gegenüber der Presse: „Ich weiß nicht, woher diese Entscheidungen stammen. Ich weiß nicht, wo die Legitimation dafür lag, und ich weiß nicht, wo die Autorität dafür liegt, und ich glaube nicht, dass es hilfreich war.“ Higgins kam zu dem Schluss, dass von der Leyen „nicht für Irland spricht, und sie spricht nicht für die Meinungen, die dort vertreten werden.“

Er trat auch mit einer Keffiyeh vor die Kamera. Obwohl seine Labour-Partei seit den letzten Wahlen zwischen drei und vier Prozent liegt, ist Higgins ein äußerst beliebter Präsident, und seine Meinung wird von den meisten in seinem Land geteilt.

Im Gegensatz zu Higgins und der irischen Labour-Partei bekunden mehrere andere führende Vertreter der Labour-Partei und der Sozialdemokratie weiterhin ihre Unterstützung für „Israel“, was ihre Parteien in Aufruhr versetzt hat. Vor allem Keir Starmers Verteidigung der israelischen Kriegsverbrechen in Gaza hat in der Labour Party auf der anderen Seite der Irischen See eine heftige Rebellion gegen ihn ausgelöst.

Rebellion gegen Keir Starmer in Großbritannien

Am vergangenen Mittwoch traten acht Abgeordnete und zwei parlamentarische Privatsekretäre zurück, um für einen Änderungsantrag im Unterhaus zu stimmen, der einen vollständigen Waffenstillstand befürwortete. Der Änderungsantrag wurde von der Scottish National Party (SNP) eingebracht, deren Vorsitzender Humza Yousaf mit einer palästinensisch-schottischen Psychotherapeutin verheiratet ist. Seine Schwiegereltern hatten vor dem 7. Oktober ihre Verwandten in Gaza besucht und saßen dort wochenlang fest.

Während in Großbritannien die Unterstützung für einen Waffenstillstand und die Solidarität mit Palästina wächst – in den vergangenen Wochen gab es in London die größten Antikriegsdemonstrationen seit der US-Invasion im Irak 2003 -, bleibt Starmer unverhohlen pro-israelisch. Die Abgeordneten der Labour-Partei wurden aufgefordert, sich bei der Abstimmung über den SNP-Antrag der Stimme zu enthalten, aber 56 Abgeordnete lehnten sich dagegen auf. Die Labour-Partei hatte vor der Abstimmung 198 Abgeordnete, von denen sich über 25 Prozent weigerten, Starmers Beispiel zu folgen.

Quellen, die dem Guardian nahestehen, sagen, dass Starmer weitere Rücktritte drohen, wenn er seine Politik in Bezug auf Gaza nicht ändert. Die Zeitung schrieb, dass mehrere derjenigen, die loyal geblieben sind und ihren Job behalten haben, dennoch verärgert darüber sind, wie das Thema gehandhabt wurde, und bereit sind, zu kündigen.

Die Rebellion im Unterhaus kam nach Wochen wachsender Spaltung innerhalb der britischen Labour-Partei. Mehrere Ratsmitglieder sind zurückgetreten, und insgesamt haben 76 Labour-Abgeordnete in irgendeiner Form öffentlich einen sofortigen Waffenstillstand gefordert – das sind fast 40 Prozent der Abgeordneten der Partei.

Eine der ersten, die sich gegen Starmer aussprach, war Lubaba Khalid, Labour-Abgeordnete und ehemalige Vorsitzende der BAME-Gruppe (Black and Minority Ethnic) von Young Labour. Sie zog einen Schlussstrich und löste eine Welle von Rücktritten aus. „Als Palästinenserin mit Familie in Gaza bin ich schockiert über die Äußerungen Starmers“, betonte sie in ihrem Rücktrittsschreiben: „Ich habe seit Tagen Angst um meine Familie und habe keine Unterstützung von Labour erhalten“. Die Partei sei kein sicherer Ort mehr für Palästinenser und Muslime, so Khalid.

In Glasgow traten neun führende Mitglieder zurück, in Edinburgh sechs. Der Labour-Vorsitzende in Leicester, Peter Soulsby, betonte gegenüber LabourList, dass innerhalb der Partei große Unzufriedenheit herrsche. Der Labour-Mann sagte auch gegenüber Left Foot Forward, er habe noch nie erlebt, dass die Zustimmung zur Labour-Partei so schnell sinke wie derzeit.

Dutzende von Labour-Ratsmitgliedern haben die Partei seit dem 7. Oktober verlassen, darunter fast ein Dutzend Mitglieder in Oxford, wodurch die Partei die Mehrheit im dortigen Rathaus verlor. Tage später veröffentlichten 150 Mitglieder des Labor Muslim Councillors Network einen offenen Brief, in dem sie Starmer aufforderten, einen Waffenstillstand zu fordern. Hunderte von Abgeordneten und Ratsmitgliedern unterzeichneten ihn später.

Eine Ende Oktober veröffentlichte Umfrage des Muslim Census zeigt, dass die Partei unter Starmer 93 Prozent ihrer muslimischen Wähler verloren hat. Im Jahr 2019 planten 71 Prozent der britischen Muslime, für Labor zu stimmen. Im Oktober 2023 beabsichtigen nur noch 5 Prozent, dies zu tun. Die Umfrage zeigt auch, dass sich die britischen Muslime von den Parteien wenig vertreten fühlen: Nur 38 Prozent der Befragten planen, bei den Wahlen 2024 für eine der derzeit im Unterhaus vertretenen Parteien zu stimmen. Vierzig Prozent wollen überhaupt nicht mehr wählen, und 20 Prozent planen, unabhängige Kandidaten zu unterstützen. Weitere 17 Prozent der muslimischen Wählerschaft würden für die Grünen stimmen, 10 Prozent für die Liberalen und nur ein Prozent der Befragten für die regierenden Konservativen.

Die letzte Volkszählung hat ergeben, dass im Vereinigten Königreich über 4,2 Millionen Muslime leben, die meisten davon in England. Das sind fast sieben Prozent der Bevölkerung. Sie gehören zu den sozial und kulturell am meisten benachteiligten Bevölkerungsgruppen: 39 Prozent der muslimischen Bevölkerung lebt in den ärmsten Regionen von England und Wales.

Laut The Guardian könnte das Thema die Partei so viele Stimmen bei Muslimen, jungen Menschen und progressiven Stadtbewohnern kosten, dass sie bei den Wahlen im nächsten Jahr bis zu zehn Sitze in Randgebieten verlieren könnte.

Ausschluss von Sozialdemokraten in Österreich

Ähnliche Debatten wurden in der sozialdemokratischen SPO Österreichs unter dem Radar geführt. Während der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPO) die Fahne „Israels“ am Rathaus hissen ließ und die gesamte Parteispitze, einschließlich des Parteivorsitzenden Andreas Babler, bei einer Kundgebung vor dem Bundeskanzleramt ihre Solidarität mit „Israel“ bekundete, zeigt sich bei Parteiveranstaltungen ein gegenteiliges Bild.

Das SPO-nahe Bruno Kreisky Forum war am 23. Oktober zu einer Buchpräsentation der libanesischen Wissenschaftlerin Munira Khayyat in die Villa des Altkanzlers eingeladen. Die außerordentliche Professorin der New York University in Abu Dhabi sprach über den „Widerstand in Nordgaliläa“ gegen „Israel“ im „besetzten Palästina“. Statt Widerspruch aus dem Publikum gab es Interesse an dem Gesagten und Zustimmung zur Terminologie.

Ähnlich äußerte sich Altbundespräsident Heinz Fischer auf dem Bundeskongress des SPO-nahen Bundes Sozialdemokratischer Akademiker (BSA): „Wir müssen den Palästinensern immer zuhören“ und dürfen nicht vergessen, dass „die Gründung des Staates Israel für sie ein erschütternder Prozess war“. Auch hier: Statt Widerspruch erntete er Beifall.

Damit solche Stimmen nicht die Oberhand gewinnen, geht die Parteiführung aggressiv gegen linke, antiimperialistische Stimmen in den eigenen Reihen vor. Als Beispiel wurde die linke Gruppe „Der Funke“ angeführt, die seit drei Jahrzehnten in der Sozialdemokratie und den Gewerkschaften tätig ist. Die Gruppe ist seit dem 7. Oktober bei pro-palästinensischen und antiimperialistischen Veranstaltungen in Österreich präsent.

Infolgedessen veröffentlichten Mitte Oktober fast alle Tageszeitungen gleichzeitig Artikel, in denen die Gruppe der Unterstützung der Hamas beschuldigt wurde. Das Parteiestablishment war schnell zur Stelle. Sandra Breiteneder, seit Juni SPO-Bundesgeschäftsführerin, betonte in einer Presseaussendung, dass die Partei „voll auf der Seite Israels“ stehe.

Der „Funke“ gehört zu den einflussreichsten linken Kräften im Land. Nach Angaben des Herausgebers der gleichnamigen Zeitung, Emanuel Tomaselli, gibt es „mehrere hundert Mitglieder in ganz Österreich“. Den größten Einfluss hat die Organisation im westlichen Bundesland Vorarlberg und in der österreichischen Hauptstadt Wien. In Vorarlberg wurde gegen zwei Mitglieder der Sozialistischen Jugend (SJ) Vorarlberg, die auch dem Vorstand der SPO angehören, ein Ausschlussverfahren eingeleitet. Die finanzielle Unterstützung für die Jugendorganisation wurde eingestellt.

Die SPO Wien ging noch einen Schritt weiter: Im 9. Bezirk wurde die gesamte von Funke geführte Sozialistische Jugend zum Rücktritt gezwungen und sieben Mitglieder ausgeschlossen. Die Begründung: Ihre Mitglieder zeigten „israelfeindliche Einstellungen“, indem sie palästinensische Solidaritätskundgebungen und Demonstrationen besuchten und organisierten, sagte der ehemalige Vorsitzende der Sozialistischen Jugend im 9. Bezirk, Martin Halder, dem Autor. Dies sei ein Rundumschlag gegen die gesamte Funke-Bewegung, „weil wir gegen die Unterdrückung der Palästinenser sind“, betont er. Auch in anderen Landesverbänden kommt es nach Angaben der SPO zu Spaltungen aufgrund der antipalästinensischen Haltung der Parteiführung.

Trotz des Drucks der Parteiführung und der Medien stellt sich die Öffentlichkeit zunehmend auf die Seite der Palästinenser: Am vergangenen Wochenende demonstrierten weit über 12.000 Menschen bei einer der größten Demonstrationen in Österreichs Hauptstadt seit Jahren in Solidarität mit Palästina.

Deutschland: Neue Partei übt Druck auf SPF und LINKE aus

Die beiden historischen Parteien der Linken, die sozialdemokratische SPD und die ehemalige DDR-Staatspartei LINKE, stehen ebenso fest im pro-israelischen Lager wie sie seit Februar 2022 im pro-ukrainischen Lager stehen. Einflussreiche Politiker der LINKE – einst eine Partei des Friedens – wie der Tübinger Ministerpräsident Bodo Ramelow fordern sogar die deutsche Aufrüstung der Ukraine.

Doch eine neue Partei macht Druck auf beide. Im Oktober verließen zehn Abgeordnete um die populäre Sahra Wagenknecht die LINKE und bereiten sich auf die Gründung einer neuen Partei vor. Im Gespräch mit der Autorin erläutert deren nordrhein-westfälische Abgeordnete Sevim Dagdelen die Außenpolitik der neuen Fraktion: „Wir setzen uns für einen Waffenstillstand und eine Verhandlungslösung im Ukraine-Krieg und im Nahen Osten ein. Rüstungslieferungen sind keine Lösung, sondern Teil des Problems. Forderungen nach der Lieferung deutscher Panzer wie der von Bodo Ramelow gießen Öl ins Feuer.“ Stattdessen erklärt sie: „Unser Handeln richtet sich nach dem Völkerrecht, nicht nach einer moralisch verbrämten Außenpolitik.“

Im Nahen Osten „führt der einzige Weg zum Frieden über sofortige Waffenstillstandsverhandlungen. Ohne die Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung und die Anerkennung eines unabhängigen palästinensischen Staates auf der Grundlage der Grenzen von 1967 mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt wird es keine Lösung des Konflikts geben. „Die neue Partei verspricht, enormen Druck auf die anderen Parteien auszuüben.“ In bundesweiten Umfragen liegt sie weit über zehn Prozent, in einigen ostdeutschen Bundesländern über 20 Prozent.

Die LINKE hält dagegen an ihrer Unterstützung für „Israel“ fest, was das Schicksal der Partei besiegeln könnte – Umfragen zufolge wird sie bei den nächsten Wahlen nicht wieder in den Bundestag gewählt werden.

Gaza: Ein entscheidendes Thema

Wie sozialdemokratische und Arbeiterparteien in ganz Europa auf den Krieg reagieren, könnte für sie zu einer entscheidenden Frage werden – nicht nur in Deutschland. In Ländern mit einem hohen muslimischen Bevölkerungsanteil drohen einige Mitte-Links-Parteien erheblich an Unterstützung zu verlieren.

Die jüngsten Wahlen in der Slowakei haben gezeigt, dass die Wähler nicht bereit sind, die Kriege der NATO und der USA zu unterstützen und dafür zu bezahlen. Der neue Ministerpräsident Robert Fico war wegen seiner Ablehnung des Krieges in der Ukraine gewählt worden und erfüllte sein Versprechen, die finanzielle und militärische Hilfe für die Ukraine nach seinem Amtsantritt einzustellen.

In Großbritannien sind in den letzten Monaten neue Organisationen und Parteien wie OCISA und Transform Politics entstanden, um die pro-imperialistische Führung von Keir Starmer herauszufordern. OCISA plant, Starmer in seinem Wahlkreis abzusetzen und hat vor kurzem mit der Suche nach einem geeigneten Kandidaten gegen Starmer begonnen. Außerdem wird Transform Politics auf ihrer Gründungskonferenz an diesem Wochenende eine Partei gründen. In der jüngsten Umfrage von Opinium Research hat Labour drei Punkte verloren. Die Partei liegt in den Umfragen zwar immer noch vorn, aber ihre Unterstützung für die von „Israel“ begangenen Kriegsverbrechen hat den Vormarsch von Labour unter Starmer gestoppt.

Dieter Reinisch

Journalist und Historiker

