https://english.almayadeen.net/news/Arts&Culture/german-biennale-cancels-curator-s-show-for-pro-palestine-sta

German Biennale sagt Ausstellung des Kurators wegen pro-palästinensischer Haltung ab

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Kunst Nachrichten

23. November 2023

x

Die Biennale für aktuelle Fotografie, eine zeitgenössische Fotoausstellung, die im März 2024 in den deutschen Städten Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg stattfinden sollte, wurde abgesagt, nachdem der bangladeschische Kurator Shahidul Alam pro-palästinensische Inhalte veröffentlicht hatte.

Die Biennale für aktuelle Fotografie, eine zeitgenössische Fotoausstellung, die im März 2024 in den deutschen Städten Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg stattfinden sollte, wurde abgesagt, nachdem der bangladeschische Kurator Shahidul Alam Inhalte zur Unterstützung des Gazastreifens und Palästinas inmitten des israelischen Völkermords veröffentlicht hatte.

Alam, ein Fotojournalist, der für seinen Aktivismus und sein Eintreten für die Meinungsfreiheit bekannt ist, hat Beiträge über den Völkermord in Gaza geteilt, ihn mit dem Holocaust verglichen und „Israel“ die Schuld an den Angriffen gegeben. Die Gründungsstädte der Ausstellung empfanden dies als „antisemitisch“ und erklärten, ihr Vertrauensverhältnis zu dem Fotojournalisten sei „schwer beschädigt“.

Die Organisatoren der Ausstellung haben Berichten zufolge die heikle Situation erörtert und Alam aufgefordert, seine Äußerungen aufgrund der Nazi-Vergangenheit Deutschlands und seiner anerkannten Verantwortung für die Sicherheit „Israels“ zurückzunehmen. Alam hingegen teilte weiterhin ähnliche pro-palästinensische Äußerungen und Inhalte.

Die Kuratoren Tanzim Wahab und Munem Wasif, die bei den Gesprächen mit Alam ebenfalls anwesend waren, zogen sich aus der Ausstellung zurück und erklärten, dass sie ohne ihn nicht weiterarbeiten wollten“.

„Scheuklappen-Position zur Meinungsfreiheit“.

In ähnlicher Weise hat das Museum Folkwang in Essen, Deutschland, einen Teil einer geplanten Gruppenausstellung abgesagt, nachdem sich ein Kurator mit pro-palästinensischen Inhalten in den sozialen Medien auseinandergesetzt hatte. Anaïs Duplan, Schriftstellerin, Professorin und Kuratorin, postete auf Instagram Screenshots einer E-Mail des Direktors des Museum Folkwang, Peter Gorschlüter, aus der hervorging, dass die Institution beschlossen hatte, seine „Zusammenarbeit“ zu „suspendieren“.

Duplan antwortete auf Instagram: „Es sollte selbstverständlich sein, dass Afrofuturismus und Befreiungskämpfe auf der ganzen Welt Hand in Hand gehen, ebenso wie Afrofuturismus und Antisemitismus, Afrofuturismus und Islamophobie und Afrofuturismus und alle anderen Kämpfe für kollektives Wohlergehen“.

https://english.almayadeen.net/news/Arts&Culture/german-museum-cancels-curator-s-show-for-pro-palestine-post

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …