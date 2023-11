Israel-Palestine war: How Qatar defied the odds in Gaza mediation As an expert negotiator, Doha must now use this momentum to expand the truce deal beyond the short term

Menschen solidarisieren sich mit den Palästinensern in Gaza in Doha, Katar, am 10. November 2023 (Reuters)

Israelisch-palästinensischer Krieg: Wie Katar bei der Gaza-Vermittlung allen Widrigkeiten trotzte

Von Andreas Krieg

23. November 2023

Als Verhandlungsexperte muss Doha diesen Schwung nun nutzen, um die Waffenruhe über die kurze Frist hinaus auszuweiten

Nach mehr als sechs Wochen Kampf ist die Vereinbarung zwischen Israel und Hamas über die Freilassung von Geiseln im Austausch gegen humanitäre Hilfe und die Freilassung palästinensischer Gefangener ein Sieg der Diplomatie in dunklen Kriegszeiten. Es ist auch ein Soft-Power-Sieg für seinen Vermittler, Katar.

Der relativ kleine Golfstaat hat bei der Suche nach einem diplomatischen Ausweg aus der Geiselkrise im Gazastreifen eine überragende Rolle gespielt, indem er die dringend benötigte humanitäre Hilfe in die Enklave ermöglichte und gleichzeitig ein größeres regionales Aufflackern verhinderte – zumindest vorerst.

Katars Vermittlerrolle basiert auf dem Streben nach Relevanz durch Interdependenz und macht es zu einem unverzichtbaren Partner, der staatliche und nichtstaatliche Akteure, kleine und große Mächte, unwahrscheinliche Verhandlungspartner und ideologische Rivalen miteinander verbindet.

Die Etablierung als geopolitische Drehscheibe für Vermittlung und Dialog ist ein wesentlicher Bestandteil des netzwerkzentrierten Ansatzes des Emirats in der Staatskunst.

Sie ist ein so wesentlicher Bestandteil der katarischen DNA, dass die Verpflichtung zur Vermittlung in Artikel 7 der Verfassung von 2003 verankert wurde. Die herrschende Familie Al Thani hat erkannt, dass eine Position prinzipieller Neutralität dem kleinen Staat, der zwischen rivalisierenden Mächten eingekeilt ist, Zugang, Einfluss und Relevanz verschaffen kann, was sich wiederum in Einfluss und strategischer Tiefe niederschlagen kann.

In Palästina und insbesondere in Gaza hat Doha seit Mitte der 2000er Jahre ein Alleinstellungsmerkmal und ein Monopol auf das diplomatische Umfeld. Damals versuchte es erfolglos, ein Abkommen zwischen den rivalisierenden palästinensischen Gruppierungen Hamas und Fatah zu vermitteln.

Das Abkommen scheiterte zwar, aber die Vermittlungsbemühungen fügten dem Adressbuch Katars wichtige Kontakte hinzu, auf die es während der aufeinanderfolgenden Gaza-Kriege zurückgreifen konnte. Im Jahr 2012 setzte sich die Obama-Regierung in Doha dafür ein, der Hamas ein politisches Büro im Land einzuräumen, nachdem deren Führer Syrien verlassen hatten.

Vertrauenswürdige Kanäle

Da Katar auf Ersuchen der USA die Taliban beherbergte, war es außerdem unentbehrlich, als Washington sich aus seinem langwierigen Krieg in Afghanistan zurückzog.

Auch die einzigartigen Beziehungen Katars zum Iran, die eher auf Pragmatismus als auf tief verwurzeltem gegenseitigem Vertrauen beruhen, waren für die aufeinander folgenden US-Regierungen von Nutzen, wenn sie versuchten, über vertrauenswürdige Kanäle mit der Führung der Islamischen Republik zu sprechen. Im September vermittelte Katar ein Geiselabkommen zwischen dem Iran und den USA.

Vor dem Hintergrund des Rufs Katars als vertrauenswürdiger Vermittler war es nicht verwunderlich, dass die USA nach den Gräueltaten der Hamas vom 7. Oktober und dem anschließenden israelischen Bombardement des Gazastreifens besonders schnell auf Doha als Retter setzten.

Doha hatte sich seit dem Gaza-Krieg 2008/9 als zuverlässiger Vermittler zwischen Israel und der Hamas erwiesen. Alle Waffenstillstände, die in den letzten 14 Jahren zwischen den beiden Seiten vereinbart wurden, waren nur möglich, weil sowohl die israelischen Sicherheitsdienste als auch der politische und der bewaffnete Flügel der Hamas Katar als transparentem Vermittler vertrauen.

Katar hat ein Maß an Vorstellungskraft bewiesen, das den meisten anderen Akteuren mit Eigeninteressen in diesem Konflikt fehlt

Im Gegensatz zu anderen Ländern in der Region hat Katar keine historischen Altlasten, die seine Rolle als Vermittler untergraben könnten – auch wenn das Image des Golfstaates durch seine Abenteuer im Arabischen Frühling noch immer belastet ist.

Katars Rolle bei der Vermittlung des US-Rückzugs aus Afghanistan mit den Taliban und bei der Erleichterung des Abzugs der Nato-Truppen und -Bürger im Jahr 2021 hat dazu beigetragen, die meisten Erinnerungen an seinen Aktivismus während des Arabischen Frühlings zu vertreiben.

Katars wichtiger Rückkanal zwischen Washington und Teheran über die Jahre hat in dieser Hinsicht ebenfalls geholfen. Für die USA ist Katar zu ihrem verlässlichsten und wichtigsten Verbündeten am Golf geworden, und das in einer Zeit, in der sich seine Nachbarn mit Russland und China anfreunden.

Obwohl Katars Position zu Palästina klar ist – keine Normalisierung mit Israel, solange es sich nicht zu einer Zweistaatenlösung bekennt – hat sich Doha als pragmatischer Vermittler erwiesen, der in der Lage ist, Rationalität an die erste Stelle und Emotionen an die zweite zu setzen.

Die Fähigkeit, das eigene Ego außen vor zu lassen, hat es den katarischen Unterhändlern ermöglicht, mit westlichen Gesprächspartnern zu verhandeln, die oft diametral entgegengesetzte Ansichten zu Israels Krieg gegen Gaza vertreten.

Mit einer Stimme sprechen

Katars Mitgefühl mit den Opfern des Anschlags vom 7. Oktober war ein entscheidendes Element für den Aufbau einer Beziehung zu israelischen Vermittlern und signalisierte, dass Doha über die im Namen der Hamas begangenen Gräueltaten empört war. Die Botschafter Katars in den USA und im Vereinigten Königreich sind mit Angehörigen der Geiseln zusammengetroffen und haben deutlich bekräftigt, dass Katar alles tun wird, um die Freilassung der Geiseln zu erreichen.

In einem Konflikt, in dem beide Kriegsparteien Uneinigkeit und mangelnden Zusammenhalt gezeigt haben – die Hamas aufgrund ihrer vernetzten Struktur und Israel aufgrund seiner polarisierten politischen und sicherheitspolitischen Landschaft – konnte Katar mit einer Stimme sprechen. Der Grund dafür ist, dass der kleine, homogene Staat sich nicht durch interne Politik ablenken ließ.

Die Vermittlung hat in einem sehr persönlichen Rahmen stattgefunden, in dem Entscheidungen weiterhin in einem begrenzten Kreis auf höchster strategischer Ebene getroffen werden.

In einem stark polarisierten und schnelllebigen Informationsumfeld, in dem der Medienzirkus und politische Narrative oft wichtiger sind als Taten und Politik, haben sich die Vermittler Katars äußerst geduldig gezeigt. Die Wünsche und Forderungen sowohl der Hamas als auch Israels änderten sich ständig, zumal Israels rechtsextreme Regierung wiederholt diplomatische Lösungen ablehnte, um politisch zu punkten.

Die Zeit scheint Katar jedoch zugute gekommen zu sein, denn in Israel wuchs die öffentliche Wut über die verfehlte Politik und die mangelnde Strategie der Regierung Netanjahu weiter an.

Schließlich hat Katar ein Maß an Vorstellungskraft bewiesen, das den meisten anderen Akteuren mit Eigeninteressen in diesem Konflikt fehlt.

Mit Blick auf die Zukunft ist dieses Abkommen ein vorläufiger Sieg. Sie kann hoffentlich den Grundstein für einen diplomatischen Weg legen, um den rein militärischen Ansatz, den Israel bisher bevorzugt hat, zu verlangsamen.

Katar muss nun beweisen, dass es in der Lage ist, den nächsten Schritt zu tun und diesen Schwung zu nutzen, um die Vereinbarung über den kurzfristigen Zeitraum hinaus auszuweiten. Es wäre ein geopolitischer Coup, wenn der kleine Staat Katar westliche Regierungen und arabische Partner dazu bewegen könnte, ein langfristiges Abkommen zu schließen, das letztlich die Grundlage für

Dr. Andreas Krieg ist außerordentlicher Professor an der Abteilung für Verteidigungsstudien des King’s College London und Berater für strategische Risiken, der für Regierungs- und Wirtschaftskunden im Nahen Osten tätig ist. Vor kurzem hat er ein Buch mit dem Titel „Soziopolitische Ordnung und Sicherheit in der arabischen Welt“ veröffentlicht.

Übersetzt mit Deepl.com



