Eurovision may reject Israel’s ‚October Rain‘ song for being too political The song includes lines such as „There’s no air left to breathe“ and a reference to „flowers“ which, Israel Hayom newspaper said, is military code for war fatalities.

Der Eurovision Song Contest, der in diesem Jahr vom 7. bis 11. Mai im schwedischen Malmö stattfinden wird, versteht sich als unpolitische Veranstaltung und kann Teilnehmer disqualifizieren, die gegen diese Regel verstoßen haben. / Foto: AFP

Eurovision könnte Israels Lied „October Rain“ als zu politisch ablehnen

Der Song enthält Zeilen wie „There’s no air left to breathe“ und einen Verweis auf „Blumen“, was laut der Zeitung Israel Hayom ein militärischer Code für Kriegstote ist.

Die Eurovision, die dieses Jahr vom 7. bis 11. Mai in der schwedischen Stadt Malmö stattfindet, bezeichnet sich selbst als unpolitische Veranstaltung und kann Teilnehmer disqualifizieren, die gegen diese Regel verstoßen haben. / Foto: AFP

Die Organisatoren des Eurovision Song Contest nehmen den israelischen Beitrag unter die Lupe, nachdem den Medien ein Text zugespielt wurde, der sich auf den anhaltenden brutalen Krieg gegen den Gazastreifen zu beziehen schien.

Israels Beitrag, „October Rain“, ist eine Ballade, die von der Solistin Eden Golan gesungen wird.

Der Zeitung Israel Hayom zufolge enthält der Song Zeilen wie „Es gibt keine Luft mehr zum Atmen“ und „Sie waren alle gute Kinder, jedes einzelne von ihnen“ – offensichtliche Anspielungen auf Menschen, die sich in Schutzräumen verschanzt hatten, während die Hamas Entführungen bei einem Musikfestival im Freien und an anderen Orten verübte.

Das Lied enthält auch eine Anspielung auf „Blumen“, was laut Israel Hayom ein militärischer Code für Kriegsopfer ist. Eine Quelle bei der nationalen Rundfunkanstalt Kan, die den israelischen Beitrag sponsert, bestätigte, dass der durchgesickerte Text korrekt sei.

Der Eurovision Song Contest, der in diesem Jahr vom 7. bis 11. Mai im schwedischen Malmö stattfindet, versteht sich als unpolitische Veranstaltung und kann Teilnehmer disqualifizieren, die gegen diese Regel verstoßen haben.

Disqualifizierung von Kandidaten

In einer Erklärung teilte die Europäische Rundfunkunion (EBU), die die Eurovision organisiert, mit, dass sie „die Liedtexte prüft, ein Prozess, der bis zur endgültigen Entscheidung zwischen der EBU und dem Sender vertraulich ist.

„Wenn ein Song aus irgendeinem Grund als inakzeptabel eingestuft wird, haben die Sender die Möglichkeit, einen neuen Song oder einen neuen Text einzureichen, wie es die Regeln des Wettbewerbs vorsehen“, fügte die EBU hinzu.

Kan erklärte, dass er mit der EBU in dieser Angelegenheit „im Dialog“ sei.

Der israelische Kulturminister Miki Zohar sagte in einem Beitrag auf X, dass jede Entscheidung, „October Rain“ zu disqualifizieren, „skandalös“ sei. Er bestritt, dass das Lied politisch sei und sagte, dass es „die Gefühle der Menschen und des Landes heutzutage zum Ausdruck bringe“.

Der jährlich stattfindende Eurovisionswettbewerb wurde bereits viermal von Israel gewonnen, wo er sehr beliebt ist und oft als Barometer für das internationale Ansehen des Landes angesehen wird.

Israel’s Eurovision song ‚October Rain‘ could be disqualified for being too political The Song, Which References Soldiers Dying During the War, Is Being Examined by the European Broadcasting Union, Who Will Make a Decision on Its Eligibility. In the Past, Songs Have Been Disqualified on Political Grounds, Including Georgia’s 2009 Entry, ‚I Don’t Want to Put In‘

Israels Eurovisionssong ‚October Rain‘ könnte wegen zu großer politischer Inhalte disqualifiziert werden

Das Lied, in dem es um den Tod von Soldaten im Krieg geht, wird derzeit von der Europäischen Rundfunkunion geprüft, die eine Entscheidung über die Zulässigkeit des Liedes treffen wird. In der Vergangenheit wurden Lieder aus politischen Gründen disqualifiziert, so auch Georgiens Beitrag von 2009, „I Don’t Want to Put In“.

Von Rachel Fink

22. Februar 2024

Berichten zufolge wehren sich die Eurovisions-Organisatoren gegen den Song, den Israel als Beitrag für den kommenden Eurovisionswettbewerb im schwedischen Malmö im Mai ausgewählt hat, weil er zu politisch sein könnte. Weiterlesen in haaretz.com

