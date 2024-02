https://www.middleeastmonitor.com/20240222-french-lawmakers-demand-olympic-committee-sanction-israel/

IOC-Präsident Thomas Bach spricht während der Ankündigung einer weltweiten olympischen Partnerschaft zwischen dem Internationalen Olympischen Komitee und AB Inbev im Palm House Victoria in London, England, am 12. Januar 2024 [Stuart C. Wilson/Getty Images for AB Inbev].

Französische Abgeordnete fordern vom Olympischen Komitee Sanktionen gegen Israel

22. Februar 2024

Sechsundzwanzig französische Gesetzgeber haben das Internationale Olympische Komitee aufgefordert, Israel von der Teilnahme an den kommenden Olympischen Spielen in Paris auszuschließen.

In einem Brief an Thomas Bach, den Vorsitzenden des Internationalen Olympischen Komitees, verurteilten die Abgeordneten „die beispiellosen Kriegsverbrechen Israels“ gegen die Palästinenser im Gaza-Streifen.

Nach Angaben der Vereinten Nationen vom November 2023 seien durch den Krieg in der Ukraine in rund zwei Jahren etwa 10.000 Zivilisten, darunter 560 Kinder, getötet worden. Vier Monate nach dem israelischen Krieg gegen den Gazastreifen habe sich die Zahl der Toten jedoch auf 40.000 erhöht und 70.000 seien verwundet worden, die meisten von ihnen Kinder.

Die französischen Vertreter forderten, dass israelische Athleten bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris ebenso wie russische und weißrussische Athleten neutral antreten sollten. Sie betonten, dass diese Beschränkungen erst dann aufgehoben werden sollten, wenn ein langfristiger Waffenstillstand im Gazastreifen angekündigt wird.

Das Internationale Olympische Komitee hat bereits angekündigt, dass Sportler aus Russland und Weißrussland als unabhängige und neutrale Athleten an den Olympischen Spielen 2024 in Paris teilnehmen können, während Athleten, die Russlands Einmarsch in der Ukraine öffentlich unterstützt haben, ausgeschlossen werden.

