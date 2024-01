Scores killed in ‚terrorist attack‘ at tomb of Qassem Soleimani in Iran Two explosions in Iranian city of Kerman occurred during anniversary event for slain Iranian general, state media reported

Ein Ausschnitt aus einem Video, das von der staatlichen Nachrichtenagentur Iran Press am 3. Januar 2024 veröffentlicht wurde, zeigt, wie Krankenwagen den Ort verlassen, an dem sich zwei Explosionen in der südiranischen Stadt Kerman ereignet haben (Iran Press/AFP)

Zwei Explosionen in der iranischen Stadt Kerman ereigneten sich während einer Veranstaltung zum Jahrestag des getöteten iranischen Generals, berichten staatliche Medien



Explosion im Iran: Zahlreiche Tote bei „Terroranschlag“ auf Qassem Soleimanis Grabmal

Von MEE-Mitarbeitern

3. Januar 2024

Bei zwei Explosionen in der Nähe des Friedhofs, auf dem der frühere iranische Kommandeur Qassem Soleimani begraben ist, sind mindestens 130 Menschen getötet worden, wie örtliche iranische Beamte gegenüber staatlichen Medien erklärten.

„Der Vorfall ist ein Terroranschlag“, sagte Rahman Jalali, der stellvertretende Gouverneur der Provinz Kerman, wo Soleimani begraben ist, am Mittwoch im staatlichen Fernsehen.

Die Explosionen ereigneten sich während einer Zeremonie anlässlich des Todestages des ehemaligen Kommandeurs des Korps der Islamischen Revolutionsgarden, der am 3. Januar 2020 durch einen US-Drohnenangriff in Bagdad getötet wurde.

Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim zitierte Quellen, die über die Situation informiert waren, und sagte, dass „zwei Taschen mit Bomben“ an dem Ort explodiert seien.

Der Bericht fügte hinzu, dass die Täter „die Bomben offenbar per Fernsteuerung zündeten“.

Die Bomben explodierten im Abstand von 10 Minuten, so die Nachrichtenagentur ISNA unter Berufung auf den Bürgermeister von Kerman, Saeed Tabrizi.

Eine Bombe explodierte in einer Entfernung von etwa 700 Metern vom Grab, die andere in einer Entfernung von etwa einem Kilometer.

Zuvor hatte Nour News am Mittwoch berichtet, dass „mehrere Gaskanister auf der Straße, die zum Friedhof führt, explodiert sind“.

„Unsere schnellen Einsatzteams evakuieren die Verletzten. Aber es gibt Wellen von Menschenmassen, die die Straßen blockieren“, sagte Reza Fallah, Leiter des Roten Halbmonds in der Provinz Kerman, dem iranischen Staatsfernsehen.

Auf Bildern und Videos des staatlichen Fernsehens waren mehrere Krankenwagen und Rettungsteams am Ort der Explosionen zu sehen.

