Der Ausgang der von den USA geführten Konflikte in der Ukraine und in Westasien wird tiefgreifende Auswirkungen auf die sich entwickelnde Weltordnung haben. Washington hat den ersten Konflikt bereits verloren, und seine Hauptgegner haben ein Interesse daran, dass es auch den zweiten verliert.

Ukraine und Palästina: Eine doppelte Bedrohung für die US-Hegemonie

Von MK Bhadrakumar

2. Januar 2024

Geopolitische Analysten sind sich weitgehend einig, dass der Krieg in der Ukraine und die Krise in Westasien die Richtung der Weltpolitik im Jahr 2024 bestimmen werden. Daneben gibt es aber auch eine reduktionistische These, die den israelisch-palästinensischen Konflikt nur unter dem Gesichtspunkt betrachtet, was er für die Widerstandsfähigkeit des US-Vertreterkriegs in der Ukraine bedeutet – in der Annahme, dass der Schauplatz der Weltpolitik in Eurasien liegt.

Die Realität ist komplexer. Jeder dieser beiden Konflikte hat seine eigene Daseinsberechtigung und Dynamik, ist aber gleichzeitig auch miteinander verflochten.

Die Verstrickung Washingtons in die gegenwärtige Phase der westasiatischen Krise kann sich in einen Sumpf verwandeln, da sie auch mit der Innenpolitik in einer Weise verstrickt ist, wie es der Ukraine-Krieg nie war. Aber der Ausgang des Ukraine-Krieges steht bereits fest, und die USA und ihre Verbündeten haben erkannt, dass Russland militärisch nicht zu besiegen ist; das Endspiel beschränkt sich auf eine Vereinbarung, den Konflikt zu Russlands Bedingungen zu beenden.

Der Ausgang des Ukraine-Krieges und die Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts, der die Ursache für die Krise in Westasien ist, werden sich zweifellos tiefgreifend auf die neue Weltordnung auswirken, und die beiden Prozesse verstärken sich gegenseitig.

Russland ist sich dessen voll bewusst. Die beeindruckenden „Jahreswechsel“ von Präsident Wladimir Putin im Vorfeld des Jahreswechsels sprechen für sich: eintägige Besuche in Abu Dhabi und Riad (unter den Augen eines schockierten US-Präsidenten Joe Biden), gefolgt von Gesprächen mit dem iranischen Präsidenten und abgerundet durch ein Telefongespräch mit dem ägyptischen Präsidenten.

Innerhalb von etwa 48 Stunden traf sich Putin mit seinen emiratischen, saudischen, iranischen und ägyptischen Kollegen, die am 1. Januar offiziell in die BRICS aufgenommen wurden.

Die sich abzeichnende Intervention der USA in der westasiatischen Krise kann aus geopolitischer Sicht nur verstanden werden, wenn man Bidens Feindseligkeit gegenüber Russland berücksichtigt. Die BRICS steht im Fadenkreuz Washingtons. Die USA wissen sehr wohl, dass die besonders starke Präsenz westasiatischer und arabischer Staaten in den BRICS – vier von zehn Mitgliedsstaaten – für Putins großes Projekt, die Weltordnung neu zu strukturieren und den US-Exzeptionalismus und die Hegemonie zu begraben, von zentraler Bedeutung ist.

Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und der Iran sind wichtige Ölförderländer. Russland hat ausdrücklich erklärt, dass es während seines BRICS-Vorsitzes 2024 auf die Schaffung einer Währung drängen wird, die den Petrodollar herausfordern soll. Die BRICS-Währung wird zweifellos im Mittelpunkt des Gipfeltreffens der Gruppe stehen, das Putin im Oktober in Kasan, Russland, ausrichten wird.

In einer besonderen Ansprache am 1. Januar, die den Beginn des russischen BRICS-Vorsitzes markierte, erklärte Putin, er wolle „die Rolle der BRICS im internationalen Währungssystem stärken und sowohl die Zusammenarbeit zwischen den Banken als auch die Verwendung nationaler Währungen im gegenseitigen Handel ausweiten“.

Wenn eine BRICS-Währung anstelle des Dollars verwendet wird, könnte dies erhebliche Auswirkungen auf mehrere Finanzsektoren der US-Wirtschaft haben, z. B. Energie- und Rohstoffmärkte, internationaler Handel und Investitionen, Kapitalmärkte, Technologie und Fintech, Konsumgüter und Einzelhandel, Reisen und Tourismus usw.

Der Bankensektor könnte den ersten Schlag einstecken, der schließlich auf die Märkte übergreifen könnte. Und wenn es Washington nicht gelingt, sein Mammutdefizit zu finanzieren, könnten die Preise für alle Rohstoffe in die Höhe schnellen oder sogar eine Hyperinflation erreichen, die einen Zusammenbruch der US-Wirtschaft auslösen würde.

In der Zwischenzeit hat der Ausbruch des israelisch-palästinensischen Konflikts den USA ein Alibi verschafft – „Israels Selbstverteidigung“ -, um sich wieder an die schmierige Stange der westasiatischen Politik zu krallen. Washington hat vielfältige Bedenken, aber im Kern geht es um die Wiederbelebung des Abraham-Abkommens (das auf saudisch-israelischer Nähe beruht) und die gleichzeitige Sabotage der von Peking vermittelten saudisch-iranischen Annäherung.

Die Regierung Biden setzte darauf, dass ein israelisch-saudisches Abkommen Tel Aviv Legitimität verschaffen und der islamischen Welt verkünden würde, dass es keine religiöse Rechtfertigung für Feindseligkeit gegenüber Israel gibt. Aber Washington spürt, dass es nach dem 7. Oktober nicht in der Lage sein wird, ein saudi-israelisches Abkommen während der Amtszeit von Biden zu erreichen, und alles, was man Riad entlocken könnte, ist eine offene Tür für zukünftige Diskussionen zu diesem Thema. Zweifellos ist dies ein schwerer Schlag für die US-Strategie zur Lösung der Palästina-Frage.

Wenn der russisch-saudische Mechanismus, der als OPEC+ bekannt ist, mittelfristig den Weltölmarkt von der Kontrolle durch die USA befreit, stößt BRICS einen Dolch in das Herz der US-Hegemonie, die auf dem Dollar als „Weltwährung“ beruht.

Saudi-Arabien hat vor kurzem ein Devisentauschgeschäft im Wert von 7 Milliarden Dollar mit China unterzeichnet, um einen größeren Teil seines Handels vom Dollar weg zu verlagern. Die People’s Bank of China erklärte in einer Erklärung, dass die Swap-Vereinbarung zur Stärkung der finanziellen Zusammenarbeit“ und zur Erleichterung von Handel und Investitionen“ zwischen den beiden Ländern beitragen wird.

Künftig werden sensible saudisch-chinesische Transaktionen in strategischen Bereichen wie Verteidigung, Nukleartechnologie usw. nicht mehr unter dem Radar der USA stattfinden. Aus chinesischer Sicht kann sich Peking selbstbewusst positionieren, um der US-Macht im indopazifischen Raum entgegenzutreten, wenn sein strategischer Handel hinreichend von einem von den USA geführten Programm antichinesischer Sanktionen abgeschirmt ist. Dies ist ein bezeichnendes Beispiel dafür, wie die US-Strategie für den indo-pazifischen Raum infolge ihres schwindenden Einflusses in Westasien an Zugkraft verlieren wird.

Der landläufigen Meinung nach lenkt die Beschäftigung mit dem unbeständigen Westasien Washington davon ab, dem indopazifischen Raum und China Aufmerksamkeit zu schenken. In Wirklichkeit erschwert der schwindende Einfluss in Westasien jedoch die Fähigkeit der USA, China sowohl in der Region als auch im indopazifischen Raum etwas entgegenzusetzen. Die Entwicklungen gehen in die Richtung, dass die Glaubwürdigkeit der USA als Großmacht in Westasien an einem Wendepunkt angelangt ist – und diese Erkenntnis ist auch auf andere geografische Regionen der Welt übergesprungen.

Bereits 2007 schrieben die angesehenen Politikwissenschaftler John Mearsheimer von der University of Chicago und Stephen Walt von der John F. Kennedy School of Government in Harvard in ihrem berühmten 34.000 Wörter umfassenden Aufsatz mit dem Titel The Israel Lobby and US Foreign Policy (Die Israel-Lobby und die US-Außenpolitik) mit großer Weitsicht, dass Israel für die Vereinigten Staaten zu einer „strategischen Belastung“ geworden ist, aber seine starke Unterstützung aufgrund einer wohlhabenden, gut organisierten und bezaubernden Lobby beibehält, die den Kongress und die US-Eliten im „Würgegriff“ hat.

Die Autoren warnten, dass Israel und seine Lobby eine übergroße Verantwortung dafür tragen, dass sie die Bush-Regierung zum Einmarsch in den Irak und – vielleicht eines Tages – zum Angriff auf die iranischen Atomanlagen überredet haben.

Interessanterweise hob die New York Times am Silvesterabend in einem Sonderbericht, der auf einer ausführlichen Unterrichtung durch hochrangige US-Beamte beruhte, hervor, dass „keine andere Episode [wie der Krieg in Gaza] in den letzten fünfzig Jahren die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Israel so intensiv und folgenreich auf die Probe gestellt hat“.

Während Israels barbarische Handlungen im Gazastreifen und sein koloniales Projekt im besetzten Westjordanland aufgedeckt und offengelegt werden und die Kampagne des israelischen Staates, die palästinensische Bevölkerung zur Migration zu zwingen, in aller Deutlichkeit vor Augen geführt wird, geraten zwei der strategischen Ziele der USA in der Region ins Wanken: Erstens die Wiederherstellung der militärischen Überlegenheit Israels im Kräftegleichgewicht in der Region und insbesondere gegenüber der Achse des Widerstands und zweitens die Wiederbelebung des Abraham-Abkommens, dessen Kronjuwelen ein saudi-israelischer Vertrag gewesen wäre.

Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, wird die Entwicklung der Krise in Westasien von der Weltgemeinschaft, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum, aufmerksam verfolgt. Hier fällt vor allem auf, dass Russland und China den USA freie Hand für ihre militärischen Manöver gegeben haben – bisher unangefochten im Roten Meer. Das bedeutet, dass jeder Flächenbrand in der Region gleichbedeutend mit einem katastrophalen Zusammenbruch der US-Strategie sein wird.

Bald nach der US-Niederlage in Afghanistan in Zentralasien und zeitgleich mit einem schmachvollen Ende des von den USA geführten Stellvertreterkriegs der NATO gegen Russland in Eurasien wird ein gewaltsamer, grotesker Rückschlag in Westasien in ganz Asien die durchschlagende Botschaft aussenden, dass dem US-geführten Zug die Puste ausgegangen ist. Unter den Adressaten dieser erschreckenden Botschaft stehen die ASEAN-Länder an vorderster Front. Das Fazit ist, dass die sich überschneidenden turbulenten Ereignisse in Eurasien und Westasien sich zu einem weltpolitischen Höhepunkt verdichten werden.

