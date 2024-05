Israel’s war on Gaza is destroying IMEC’s viability The Resistance Axis seeks not only to ‚boil the Israeli frog‘ but also, incrementally, to unravel the US‘ biggest geopolitical projects in West Asia, including the India-Middle East-Europe Economic Corridor.

Die Widerstandsachse versucht nicht nur, den israelischen Frosch zum Kochen zu bringen, sondern auch schrittweise die größten geopolitischen Projekte der USA in Westasien, einschließlich des Wirtschaftskorridors Indien-Mittlerer Osten-Europa, zu zerstören.

Israels Krieg gegen Gaza zerstört die Lebensfähigkeit des IMEC

Mohamad Hasan Sweidan

MAI 13, 2024

Die Auswirkungen des Gaza-Krieges auf die geopolitische Agenda Washingtons in Westasien werden von Woche zu Woche deutlicher. Die Gegenoffensiven der Achse des Widerstands in der Region stellen ein weiteres Projekt des Weißen Hauses in Frage: die Durchführbarkeit des Wirtschaftskorridors Indien-Mittlerer Osten-Europa (IMEC), einer von den USA geplanten Route, die auf Israel als wichtiges Bindeglied zwischen Ost und West setzt.

Sicherheit und regionale Integration

Studien haben gezeigt, dass ein direkter Zusammenhang zwischen Sicherheit und regionaler Integration besteht, d. h., dass die Unsicherheit innerhalb eines Landes dessen wichtigste regionale Projekte untergraben kann. Ein aktueller Bericht des Internationalen Währungsfonds (IWF), der am 7. Mai veröffentlicht wurde, zeigt, dass Länder ihre Handelspartner aufgrund von wirtschaftlicher Stabilität und Sicherheitsbedenken neu bewerten.

Die Studie zeigt, dass ausländische Direktinvestitionen (ADI) zunehmend von geopolitischen Risiken geleitet werden. Sie stellt ferner fest, dass der Ukraine-Krieg den Fokus der politischen Entscheidungsträger auf die Stärkung der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit verlagert hat, die für die Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit in Krisenzeiten entscheidend ist. Diese Verlagerung könnte das Interesse an wirtschaftlichen Integrationsprojekten wie Handelskorridoren verringern, mit denen der Westen Chinas ehrgeizige, mehrere Billionen Dollar schwere Gürtel- und Routeninitiative (BRI) kontern will.

Der Bericht geht auch auf das erhöhte geopolitische Risiko ein, das von Israel ausgeht, nachdem die Widerstandsachse, insbesondere die libanesische Hisbollah, zwischen dem 8. Oktober 2023 und dem 5. März 2024 1.194 Angriffe gegen den Besatzungsstaat verübt hat – die höchste Angriffsrate in der kurzen Geschichte Israels.

Hinzu kommen Angriffe der irakischen Widerstandsgruppen, der mit den Ansarallahs verbündeten Kräfte im Jemen und die direkten Vergeltungsschläge des Irans am 14. April im Rahmen seiner Operation True Promise. Diese Entwicklungen haben den israelischen Hafen- und Schifffahrtsbetrieb erheblich gestört, vor allem in seinem südlichsten Hafen.

Im Dezember erklärte der Geschäftsführer des Hafens von Eilat gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass die Hafenaktivität um 85 Prozent zurückgegangen sei, seit die jemenitischen Streitkräfte ihre Angriffe auf mit Israel verbundene Schiffe im Roten Meer begonnen hätten.

Zu Beginn des Gaza-Krieges wurden der Hafen von Aschkelon und seine Ölraffinerie, die dem Gazastreifen am nächsten liegt, geschlossen. Der Hafen von Aschdod, etwa 40 Kilometer nördlich des Gazastreifens an der Mittelmeerküste gelegen, ist zwar weiterhin in Betrieb, wurde aber teilweise beschädigt. Nach Angaben von Eli Bar-Yosef, dem geschäftsführenden Direktor des letztgenannten Hafens, war Israel in den ersten zwei Wochen nach dem 7. Oktober gezwungen, rund 11 000 für Aschdod bestimmte Container auf andere Häfen im Norden umzuleiten. Sogar der Hafen von Haifa wurde durch Angriffe des irakischen Widerstands verwundbar, was das Vertrauen der Unternehmen untergräbt, die auf diesen Hafen als Verbindungspunkt zwischen Asien und Europa angewiesen sind.

Am 27. April trat eine neue Partei dem Widerstand bei. Die bahrainischen Al-Aschtar-Brigaden kündigten an, einen Standort des israelischen Unternehmens Trucknet in Eilat anzugreifen, das ebenfalls mit dem Großprojekt IMEC verbunden ist. Dies lässt weitere Zweifel an der Durchführbarkeit der von den USA unterstützten Route aufkommen.

Die ungewisse Zukunft von IMEC

Während des G20-Gipfels im vergangenen September kündigte US-Präsident Joe Biden die IMEC-Initiative an, an der sich neben Israel, Frankreich, Deutschland, Italien und den Vereinigten Staaten auch Indien, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate beteiligen würden.

Laut einer Erklärung des Weißen Hauses wird der geplante Handelskorridor eine Eisenbahnlinie, Pipelines für sauberen Wasserstoff und Wirtschaftszonen umfassen, die sich von Indien über die VAE, Saudi-Arabien, Jordanien und Israel bis zum Hafen von Piräus in Griechenland erstrecken.

Seit der Ankündigung des Korridorprojekts haben sich die USA in ihren Erklärungen auf den vermeintlichen Nutzen des IMEC für die Förderung der wirtschaftlichen Integration und Partnerschaft in Westasien konzentriert.

Der Krieg im Gazastreifen und ein immer wieder in Frage gestelltes Waffenstillstandsabkommen haben jedoch ernsthafte Zweifel an der Durchführbarkeit des IMEC aufkommen lassen. Der Erfolg des Projekts hängt weitgehend vom regionalen Frieden ab, insbesondere entlang der Korridorroute, wo die derzeitigen Spannungen das Vertrauen der Investoren schwächen könnten. Die Fähigkeit der Achse des Widerstands, alle israelischen Häfen ins Visier zu nehmen, erschwert die Abhängigkeit von Tel Aviv als wichtigem Knotenpunkt des Korridors zusätzlich, zuletzt durch die Absicht des Jemen, seine anti-israelischen Operationen auf das Mittelmeer auszuweiten.

Darüber hinaus erfordert der Erfolg des Korridors formale Beziehungen zwischen seinen Parteien, an denen die US-Regierung seit Jahren arbeitet. Israels brutaler Militärangriff auf den Gazastreifen hat die Normalisierungsgespräche mit Saudi-Arabien, einem der Hauptakteure des IMEC und anderer von den USA unterstützter Projekte in Westasien, ins Stocken gebracht.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu weigert sich nach wie vor, die von Riad gestellten Bedingungen für eine Normalisierung zu erfüllen, zu denen die Beendigung des Gemetzels im Gazastreifen und die Gründung eines palästinensischen Staates in den Grenzen von vor 1967 gehören.

Während Saudi-Arabien lange Zeit darauf bestanden hat, dass die Zustimmung Israels zur Zweistaatenlösung eine zentrale Bedingung ist, hat es seine Forderung – trotz des sich verschlechternden israelischen Verhaltens – abgeschwächt und verlangt von Tel Aviv lediglich, dass es sich bereit erklärt, „einen Weg zur Gründung eines palästinensischen Staates einzuschlagen“. Dies war natürlich bereits in den Osloer Vereinbarungen von 1993 der Fall, eine Vereinbarung, die Israel in den folgenden drei Jahrzehnten prompt zu verletzen begann.

Angesichts des erneuten weltweiten Rufs nach einem palästinensischen Staat argumentieren einige Skeptiker, dass Saudi-Arabiens Vorbedingung für die Normalisierung der Beziehungen zu Israel, die von dieser Entwicklung abhängt, in erster Linie darauf abzielen könnte, die arabische öffentliche Meinung zu beschwichtigen, anstatt die palästinensische Sache entscheidend voranzubringen.

Spielverändernd“ oder Spiel vorbei?

Laut Gideon Rachman in der Financial Times gibt es in den USA eine wachsende Debatte darüber, ob Israel immer noch ein strategischer Aktivposten ist oder zu einer strategischen Belastung geworden ist – eine Sichtweise, die durch John Hoffmans „Israel is a strategic liability for the United States“ (Israel ist eine strategische Belastung für die Vereinigten Staaten) unterstützt wird, der vor zwei Monaten in Foreign Policy veröffentlicht wurde.

Das IMEC, das Biden als „bahnbrechende Investition“ ankündigte, steht im Einklang mit den strategischen Interessen Washingtons, insbesondere um Chinas BRI mit bedeutenden Investitionen in Asien, einschließlich Indien, zu begegnen.

Doch der von Washington massiv unterstützte Gaza-Krieg hat gezeigt, welche Herausforderungen Israels politische Instabilität und militärische Engagements für die strategischen Interessen der USA in ganz Westasien und darüber hinaus darstellen. Das IMEC könnte das erste Projekt sein, das auf dem Kerbholz der von den USA unterstützten geopolitischen Projekte liegt. Es ist auch unwahrscheinlich, dass es das letzte regionale Projekt Washingtons sein wird, das wegen Tel Aviv ins Wanken gerät.

